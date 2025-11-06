Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Häcken - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.

Arbitro di Häcken - Strasburgo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 41 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 8.0 Falli per cartellino 5.1 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2

Attualmente Häcken si trova 26° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Strasburgo si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Häcken ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Strasburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Häcken e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: