Incontro terminato, Häcken 1, Strasburgo 2.
Secondo tempo terminato, Häcken 1, Strasburgo 2.22:53
Gara riprende.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Rabby Nzingoula (Strasburgo) per infortunio.22:50
Samuel Leach Holm (Häcken) e' ammonito per fallo.22:49
Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Samuel Leach Holm (Häcken).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.22:48
Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Amor Layouni (Häcken).22:47
Tentativo fallito. Samuel Leach Holm (Häcken) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sanders Ngabo.22:45
Sostituzione, Häcken. Marius Lode sostituisce Olle Samuelsson.22:44
Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Julius Lindberg.22:44
Sostituzione, Häcken. Sanders Ngabo sostituisce Pontus Dahbo.22:44
Tiro parato. Emanuel Emegha (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rabby Nzingoula.22:42
Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Samuel Leach Holm.22:39
Fuorigioco. Silas Andersen(Häcken) prova il lancio lungo, ma Simon Gustafson e' colto in fuorigioco.22:37
Sostituzione, Strasburgo. Rabby Nzingoula sostituisce Martial Godo.22:36
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).22:34
Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Martial Godo.22:34
Kendry Páez (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Filip Helander (Häcken).22:32
Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce John Paul Dembe.22:31
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:30
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Rafael Luís (Strasburgo).22:29
Sostituzione, Strasburgo. Emanuel Emegha sostituisce Sebastian Nanasi.22:29
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).22:28
Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Tiro parato. Pontus Dahbo (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:28
Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:28
Martial Godo (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:27
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).22:27
Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Tentativo fallito. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrew Omobamidele da calcio d'angolo.22:23
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).22:22
Tiro parato. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Nanasi.22:22
Gol! Häcken 1, Strasburgo 2. John Paul Dembe (Häcken) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:20
Gol! Häcken 0, Strasburgo 2. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sam Amo-Ameyaw.22:18
Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Julius Lindberg.22:16
Fuorigioco. Diego Moreira(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.22:15
Adam Lundkvist (Häcken) e' ammonito per fallo.22:14
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).22:14
Tiro respinto. Pontus Dahbo (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Amor Layouni con cross.22:14
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Diego Moreira (Strasburgo).22:12
Tiro respinto. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mikkel Rygaard con cross.22:12
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:12
Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di John Paul Dembe con suggerimento di testa.22:12
Tiro parato. Mathis Amougou (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:10
Inizia il Secondo tempo Häcken 0, Strasburgo 1.22:04
Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Ben Chilwell.22:03
Sostituzione, Strasburgo. Kendry Páez sostituisce Julio Enciso.22:03
Sostituzione, Strasburgo. Guéla Doué sostituisce Lucas Høgsberg.22:03
Primo tempo terminato, Häcken 0, Strasburgo 1.21:48
Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).21:46
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Ben Chilwell(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).21:42
Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tiro respinto. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Julius Lindberg.21:40
Tiro respinto. Adam Lundkvist (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area.21:39
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Mathis Amougou (Strasburgo).21:38
Tiro respinto. Pontus Dahbo (Häcken) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Silas Andersen.21:38
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:38
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Olle Samuelsson (Häcken).21:36
Rafael Luís (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:35
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Julius Lindberg (Häcken).21:34
Fallo di Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:30
Adam Lundkvist (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Adam Lundkvist (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Silas Andersen.21:25
Sostituzione, Häcken. Pontus Dahbo sostituisce Adrian Svanbäck per infortunio.21:24
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Adrian Svanbäck (Häcken) per infortunio.21:23
Gol! Häcken 0, Strasburgo 1. Julio Enciso (Strasburgo) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martial Godo con cross.21:22
Tiro parato. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filip Helander.21:19
Tentativo fallito. Rafael Luís (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Sam Amo-Ameyaw.21:19
Fuorigioco. Olle Samuelsson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Amor Layouni e' colto in fuorigioco.21:16
Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:13
Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard.21:10
Fallo di Lucas Høgsberg (Strasburgo).21:08
Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Mathis Amougou (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).21:08
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).21:07
Tentativo fallito. John Paul Dembe (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Julius Lindberg.21:04
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Mathis Amougou (Strasburgo).21:03
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).21:01
Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Häcken - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.
Arbitro di Häcken - Strasburgo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Luca Pairetto
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|41
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|8.0
|Falli per cartellino
|5.1
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2025
|Serie B
|Spezia-Carrarese 0-2
|20-09-2025
|Serie B
|Mantova-Modena 1-3
|05-10-2025
|Serie B
|Sampdoria-Pescara 4-1
|25-10-2025
|Serie B
|Catanzaro-Palermo 1-0
|30-10-2025
|Serie A
|Cagliari-Sassuolo 1-2
Attualmente Häcken si trova 26° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Strasburgo si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Häcken ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Strasburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Häcken e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Häcken
|Strasburgo
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|52.6
|55.1
|Numero totale di passaggi
|1051
|1191
|Numero totale di passaggi riusciti
|875
|1061
|Tiri nello specchio della porta
|7
|11
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|50.0
|Numero totale di cross
|39
|36
|Numero medio di cross riusciti
|7
|16
|Duelli per partita vinti
|89
|77
|Duelli per partita persi
|75
|88
|Corner subiti
|8
|6
|Corner guadagnati
|15
|10
|Numero di punizioni a favore
|23
|18
|Numero di punizioni concesse
|19
|25
|Tackle totali
|33
|27
|Percentuale di successo nei tackle
|60.6
|63.0
|Fuorigiochi totali
|3
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
