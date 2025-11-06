Virgilio Sport
Häcken-Strasburgo: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 21:00
Häcken
1
Strasburgo
2
Partita finita
Arbitro: Luca Pairetto
  1. 21' 0-1 Julio Enciso
  2. 60' 0-2 Martial Godo
  3. 61' 1-2 John Paul Dembe
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Häcken 1, Strasburgo 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Häcken 1, Strasburgo 2.22:53

  3. 90'+2'

    Gara riprende.22:50

  4. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Rabby Nzingoula (Strasburgo) per infortunio.22:50

  5. 90'+1'

    Samuel Leach Holm (Häcken) e' ammonito per fallo.22:49

  6. 90'+1'

    Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  7. 90'+1'

    Fallo di Samuel Leach Holm (Häcken).22:49

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  10. 90'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.22:48

  11. 88'

    Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  12. 88'

    Fallo di Amor Layouni (Häcken).22:47

  13. 87'

    Tentativo fallito. Samuel Leach Holm (Häcken) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sanders Ngabo.22:45

  15. 86'

    Sostituzione, Häcken. Marius Lode sostituisce Olle Samuelsson.22:44

  16. 86'

    Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Julius Lindberg.22:44

  17. 85'

    Sostituzione, Häcken. Sanders Ngabo sostituisce Pontus Dahbo.22:44

  18. 84'

    Tiro parato. Emanuel Emegha (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rabby Nzingoula.22:42

  19. 81'

    Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Samuel Leach Holm.22:39

  21. 78'

    Fuorigioco. Silas Andersen(Häcken) prova il lancio lungo, ma Simon Gustafson e' colto in fuorigioco.22:37

  22. 78'

    Sostituzione, Strasburgo. Rabby Nzingoula sostituisce Martial Godo.22:36

  23. 75'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).22:34

  24. 75'

    Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Martial Godo.22:34

  25. 74'

    Kendry Páez (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  27. 74'

    Fallo di Filip Helander (Häcken).22:32

  28. 73'

    Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce John Paul Dembe.22:31

  29. 72'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:30

  30. 71'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Rafael Luís (Strasburgo).22:29

  31. 71'

    Sostituzione, Strasburgo. Emanuel Emegha sostituisce Sebastian Nanasi.22:29

  33. 70'

    Fallo di Martial Godo (Strasburgo).22:28

  34. 70'

    Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  35. 70'

    Tiro parato. Pontus Dahbo (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:28

  36. 70'

    Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:28

  37. 68'

    Martial Godo (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:27

  39. 68'

    Fallo di Martial Godo (Strasburgo).22:27

  40. 68'

    Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

  41. 64'

    Tentativo fallito. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrew Omobamidele da calcio d'angolo.22:23

  42. 64'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).22:22

  43. 64'

    Tiro parato. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Nanasi.22:22

  45. 61'

    Gol! Häcken 1, Strasburgo 2. John Paul Dembe (Häcken) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:20

  46. 60'

    Gol! Häcken 0, Strasburgo 2. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sam Amo-Ameyaw.22:18

  47. 58'

    Tentativo fallito. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Julius Lindberg.22:16

  48. 56'

    Fuorigioco. Diego Moreira(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.22:15

  49. 55'

    Adam Lundkvist (Häcken) e' ammonito per fallo.22:14

  51. 55'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  52. 55'

    Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).22:14

  53. 55'

    Tiro respinto. Pontus Dahbo (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Amor Layouni con cross.22:14

  54. 54'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Diego Moreira (Strasburgo).22:12

  55. 54'

    Tiro respinto. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mikkel Rygaard con cross.22:12

  57. 53'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:12

  58. 53'

    Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di John Paul Dembe con suggerimento di testa.22:12

  59. 52'

    Tiro parato. Mathis Amougou (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:10

  60. Inizia il Secondo tempo Häcken 0, Strasburgo 1.22:04

  61. 45'

    Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Ben Chilwell.22:03

  63. 45'

    Sostituzione, Strasburgo. Kendry Páez sostituisce Julio Enciso.22:03

  64. 45'

    Sostituzione, Strasburgo. Guéla Doué sostituisce Lucas Høgsberg.22:03

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Häcken 0, Strasburgo 1.21:48

  66. 45'+1'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).21:46

  67. 45'+1'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  70. 43'

    Fuorigioco. Ben Chilwell(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:44

  71. 41'

    Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).21:42

  72. 41'

    Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  73. 39'

    Tiro respinto. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Julius Lindberg.21:40

  75. 38'

    Tiro respinto. Adam Lundkvist (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area.21:39

  76. 38'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Mathis Amougou (Strasburgo).21:38

  77. 38'

    Tiro respinto. Pontus Dahbo (Häcken) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Silas Andersen.21:38

  78. 37'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:38

  79. 35'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Olle Samuelsson (Häcken).21:36

  81. 35'

    Rafael Luís (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  82. 35'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).21:35

  83. 34'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  84. 34'

    Fallo di Julius Lindberg (Häcken).21:34

  85. 29'

    Fallo di Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:30

  87. 29'

    Adam Lundkvist (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  88. 24'

    Tentativo fallito. Adam Lundkvist (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Silas Andersen.21:25

  89. 24'

    Sostituzione, Häcken. Pontus Dahbo sostituisce Adrian Svanbäck per infortunio.21:24

  90. 24'

    Gara riprende.21:24

  91. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Adrian Svanbäck (Häcken) per infortunio.21:23

  93. 21'

    Gol! Häcken 0, Strasburgo 1. Julio Enciso (Strasburgo) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martial Godo con cross.21:22

  94. 19'

    Tiro parato. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filip Helander.21:19

  95. 18'

    Tentativo fallito. Rafael Luís (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Sam Amo-Ameyaw.21:19

  96. 16'

    Fuorigioco. Olle Samuelsson(Häcken) prova il lancio lungo, ma Amor Layouni e' colto in fuorigioco.21:16

  97. 12'

    Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:13

  99. 10'

    Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard.21:10

  100. 8'

    Fallo di Lucas Høgsberg (Strasburgo).21:08

  101. 8'

    Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  102. 7'

    Mathis Amougou (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  103. 7'

    Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).21:08

  105. 6'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  106. 6'

    Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).21:07

  107. 4'

    Tentativo fallito. John Paul Dembe (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Julius Lindberg.21:04

  108. 3'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  109. 3'

    Fallo di Mathis Amougou (Strasburgo).21:03

  111. Fallo di Simon Gustafson (Häcken).21:01

  112. Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  113. Inizia il Primo tempo.21:01

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

Formazioni Häcken - Strasburgo

Häcken
Strasburgo
TITOLARI HäCKEN
  • (99) ETRIT BERISHA (P)
  • (11) JULIUS LINDBERG (D)
  • (21) ADAM LUNDKVIST (D)
  • (23) OLLE SAMUELSSON (D)
  • (22) FILIP HELANDER (D)
  • (14) SIMON GUSTAFSON (C)
  • (20) ADRIAN SVANBÄCK (C)
  • (8) SILAS ANDERSEN (C)
  • (10) MIKKEL RYGAARD (C)
  • (24) AMOR LAYOUNI (C)
  • (19) JOHN PAUL DEMBE (A)
PANCHINA HäCKEN
  • (44) HARRY HILVENIUS (D)
  • (16) PONTUS DAHBO (C)
  • (18) DANILO AL SAED (A)
  • (32) OSCAR JANSSON (P)
  • (3) JOHAN HAMMAR (D)
  • (5) BRICE WEMBANGOMO (D)
  • (4) MARIUS LODE (D)
  • (7) SANDERS NGABO (C)
  • (29) SEVERIN NIOULE (A)
  • (15) SAMUEL LEACH HOLM (C)
  • (28) FILIP ÖHMAN (D)
  • (1) ANDREAS LINDE (P)
ALLENATORE HäCKEN
  • Jens Gustafsson
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (20) MARTIAL GODO (C)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (C)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (19) JULIO ENCISO (A)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (42) ABDOUL OUATTARA (C)
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
  • (9) JOAQUÍN PANICHELLI (A)
  • (10) EMANUEL EMEGHA (A)
  • (16) KENDRY PÁEZ (C)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (41) RABBY NZINGOULA (C)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (50) STEFAN BAJIC (P)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Liam Rosenior
PREPARTITA

Häcken - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.
Arbitro di Häcken - Strasburgo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Luca Pairetto

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati41
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni0
Cartellini per partita8.0
Falli per cartellino5.1

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3
05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2

Attualmente Häcken si trova 26° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Strasburgo si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Häcken ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Strasburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Häcken e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

HäckenStrasburgo
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati23
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla52.655.1
Numero totale di passaggi10511191
Numero totale di passaggi riusciti8751061
Tiri nello specchio della porta711
Percentuale di tiri in porta50.050.0
Numero totale di cross3936
Numero medio di cross riusciti716
Duelli per partita vinti8977
Duelli per partita persi7588
Corner subiti86
Corner guadagnati1510
Numero di punizioni a favore2318
Numero di punizioni concesse1925
Tackle totali3327
Percentuale di successo nei tackle60.663.0
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli76
Numero totale di cartellini rossi00

