Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

KuPS - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.

Attualmente KuPS si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Slovan Bratislava si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

KuPS ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; SK Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

KuPS e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: