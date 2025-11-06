Virgilio Sport
KuPS-SK Slovan Bratislava: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 18:45
KuPS
3
SK Slovan Bratislava
1
Partita finita
Arbitro: Christos Vergetis
  1. 3' 0-1 Nino Marcelli
  2. 41' 1-1 Clinton Antwi
  3. 48' 2-1 Piotr Parzyszek
  4. 81' 3-1 Jaakko Oksanen
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, KuPS 3, Slovan Bratislava 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, KuPS 3, Slovan Bratislava 1.20:37

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).20:34

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  5. 89'

    Sostituzione, KuPS. Samuel Pasanen sostituisce Petteri Pennanen.20:32

  6. 89'

    Sostituzione, KuPS. Arttu Lötjönen sostituisce Bob Armah per infortunio.20:32

  7. 88'

    Gara riprende.20:31

  9. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Bob Armah (KuPS) per infortunio.20:30

  10. 88'

    Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alen Mustafic con cross.20:30

  11. 86'

    Fallo di Doni Arifi (KuPS).20:28

  12. 86'

    Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28

  13. 85'

    Fallo di Clinton Antwi (KuPS).20:27

  15. 85'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  16. 84'

    Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).20:26

  17. 84'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  18. 82'

    Sostituzione, KuPS. Paulo Ricardo sostituisce Ibrahim Cissé.20:24

  19. 81'

    Gol! KuPS 3, Slovan Bratislava 1. Jaakko Oksanen (KuPS) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.20:23

  21. 79'

    Jerry Voutilainen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  22. 79'

    Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:22

  23. 79'

    Fallo di Jerry Voutilainen (KuPS).20:21

  24. 79'

    Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  25. 78'

    Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:20

  27. 78'

    Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  28. 78'

    Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:20

  29. 77'

    Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Petteri Pennanen con cross.20:19

  30. 76'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).20:18

  31. 73'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Kyriakos Savvidis sostituisce Róbert Mak.20:15

  33. 72'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Guram Kashia.20:15

  34. 72'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Artur Gajdos (Slovan Bratislava).20:14

  35. 71'

    Otto Ruoppi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  36. 71'

    Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:14

  37. 71'

    Sostituzione, KuPS. Jerry Voutilainen sostituisce Joslyn Luyeye-Lutumba.20:13

  39. 69'

    Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  40. 69'

    Fallo di Artur Gajdos (Slovan Bratislava).20:11

  41. 68'

    Tentativo fallito. Bob Armah (KuPS) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.20:11

  42. 67'

    Tiro parato. Artur Gajdos (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kevin Wimmer.20:10

  43. 66'

    Fallo di Doni Arifi (KuPS).20:08

  45. 66'

    Dominik Takác (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  46. 65'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Tigran Barseghyan.20:07

  47. 65'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Rahim Ibrahim.20:07

  48. 64'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).20:06

  49. 64'

    Tiro parato. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Otto Ruoppi.20:06

  51. 62'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.20:04

  52. 62'

    Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  53. 62'

    Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).20:04

  54. 62'

    Tiro respinto. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andraz Sporar.20:04

  55. 62'

    Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Nino Marcelli.20:04

  57. 59'

    Taneli Hämäläinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  58. 59'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).20:02

  59. 56'

    Tentativo fallito. Ibrahim Cissé (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:58

  60. 53'

    Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Andraz Sporar.19:56

  61. 53'

    Fallo di Doni Arifi (KuPS).19:55

  63. 53'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  64. 48'

    Gol! KuPS 2, Slovan Bratislava 1. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bob Armah con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Piotr Parzyszek19:50

  65. 47'

    Tiro parato. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Otto Ruoppi.19:50

  66. Inizia il Secondo tempo KuPS 1, Slovan Bratislava 1.19:48

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, KuPS 1, Slovan Bratislava 1.19:32

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  70. 45'

    Tentativo fallito. Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Doni Arifi in seguito a un calcio da fermo.19:31

  71. 44'

    Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  72. 44'

    Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:29

  73. 41'

    Gol! KuPS 1, Slovan Bratislava 1. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Doni Arifi.19:26

  75. 39'

    Ibrahim Cissé (KuPS) e' ammonito.19:25

  76. 39'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.19:24

  77. 38'

    Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  78. 38'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:24

  79. 37'

    Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).19:22

  81. 37'

    Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  82. 35'

    Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:21

  83. 35'

    Kenan Bajric (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  84. 34'

    Tiro respinto. Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Piotr Parzyszek.19:20

  85. 31'

    Clinton Antwi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  87. 31'

    Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).19:17

  88. 31'

    Tentativo fallito. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Doni Arifi.19:16

  89. 30'

    Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:15

  90. 30'

    Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  91. 29'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).19:15

  93. 28'

    Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  94. 28'

    Fallo di Andraz Sporar (Slovan Bratislava).19:14

  95. 26'

    Gara riprende.19:12

  96. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Róbert Mak (Slovan Bratislava) per infortunio.19:11

  97. 22'

    Tiro respinto. Jaakko Oksanen (KuPS) un colpo di testa da centro area.19:07

  99. 21'

    Fallo di mano di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:07

  100. 19'

    Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).19:05

  101. 19'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  102. 18'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).19:04

  103. 18'

    Tiro respinto. Doni Arifi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petteri Pennanen.19:04

  105. 13'

    Tiro parato. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:58

  106. 12'

    Tentativo fallito. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.18:57

  107. 8'

    Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  108. 8'

    Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).18:54

  109. 3'

    Gol! KuPS 0, Slovan Bratislava 1. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andraz Sporar con passaggio filtrante.18:49

  111. Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan.18:47

  112. Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.18:47

  113. Inizia il Primo tempo.18:46

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

Formazioni KuPS - SK Slovan Bratislava

KuPS
SK Slovan Bratislava
TITOLARI KUPS
  • (1) JOHANNES KREIDL (P)
  • (15) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
  • (24) BOB ARMAH (D)
  • (25) CLINTON ANTWI (D)
  • (8) PETTERI PENNANEN (C)
  • (10) DONI ARIFI (C)
  • (21) JOSLYN LUYEYE-LUTUMBA (C)
  • (13) JAAKKO OKSANEN (C)
  • (34) OTTO RUOPPI (A)
  • (9) PIOTR PARZYSZEK (A)
PANCHINA KUPS
  • (14) SAMUEL PASANEN (C)
  • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
  • (16) SAMULI MIETTINEN (D)
  • (7) JERRY VOUTILAINEN (C)
  • (6) SAKU SAVOLAINEN (A)
  • (11) AGON SADIKU (A)
  • (37) MIILO PITKÄNEN (P)
  • (35) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (4) PAULO RICARDO (D)
  • (12) AATU HAKALA (P)
ALLENATORE KUPS
  • Jarkko Wiss
TITOLARI SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (77) DANYLO IHNATENKO (C)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (C)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (18) NINO MARCELLI (C)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (A)
  • (21) RÓBERT MAK (A)
  • (99) ANDRAZ SPORAR (A)
PANCHINA SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (44) MATÚS MACÍK (P)
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (19) SIDOINE FOGNING (D)
  • (88) KYRIAKOS SAVVIDIS (C)
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (31) MARTIN TRNOVSKY (P)
  • (26) FILIP LICHY (C)
ALLENATORE SK SLOVAN BRATISLAVA
  • Vladimír Weiss
PREPARTITA

KuPS - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.

Attualmente KuPS si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Slovan Bratislava si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
KuPS ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; SK Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

KuPS e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KuPSSK Slovan Bratislava
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati11
Gol totali subiti13
Media gol subiti per partita0.51.5
Percentuale possesso palla60.847.3
Numero totale di passaggi1260945
Numero totale di passaggi riusciti1091813
Tiri nello specchio della porta57
Percentuale di tiri in porta45.533.3
Numero totale di cross3027
Numero medio di cross riusciti69
Duelli per partita vinti8897
Duelli per partita persi9293
Corner subiti1213
Corner guadagnati76
Numero di punizioni a favore1625
Numero di punizioni concesse2721
Tackle totali3540
Percentuale di successo nei tackle51.447.5
Fuorigiochi totali13
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi11

