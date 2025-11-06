Incontro terminato, KuPS 3, Slovan Bratislava 1.
Incontro terminato, KuPS 3, Slovan Bratislava 1.
Secondo tempo terminato, KuPS 3, Slovan Bratislava 1.20:37
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Sostituzione, KuPS. Samuel Pasanen sostituisce Petteri Pennanen.20:32
Sostituzione, KuPS. Arttu Lötjönen sostituisce Bob Armah per infortunio.20:32
Gara riprende.20:31
Gara momentaneamente sospesa, Bob Armah (KuPS) per infortunio.20:30
Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alen Mustafic con cross.20:30
Fallo di Doni Arifi (KuPS).20:28
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Fallo di Clinton Antwi (KuPS).20:27
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).20:26
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, KuPS. Paulo Ricardo sostituisce Ibrahim Cissé.20:24
Gol! KuPS 3, Slovan Bratislava 1. Jaakko Oksanen (KuPS) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.20:23
Jerry Voutilainen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:22
Fallo di Jerry Voutilainen (KuPS).20:21
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:20
Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:20
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Petteri Pennanen con cross.20:19
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).20:18
Sostituzione, Slovan Bratislava. Kyriakos Savvidis sostituisce Róbert Mak.20:15
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Guram Kashia.20:15
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Artur Gajdos (Slovan Bratislava).20:14
Otto Ruoppi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:14
Sostituzione, KuPS. Jerry Voutilainen sostituisce Joslyn Luyeye-Lutumba.20:13
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Artur Gajdos (Slovan Bratislava).20:11
Tentativo fallito. Bob Armah (KuPS) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.20:11
Tiro parato. Artur Gajdos (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kevin Wimmer.20:10
Fallo di Doni Arifi (KuPS).20:08
Dominik Takác (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Tigran Barseghyan.20:07
Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Rahim Ibrahim.20:07
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).20:06
Tiro parato. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Otto Ruoppi.20:06
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.20:04
Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).20:04
Tiro respinto. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andraz Sporar.20:04
Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Nino Marcelli.20:04
Taneli Hämäläinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).20:02
Tentativo fallito. Ibrahim Cissé (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:58
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Andraz Sporar.19:56
Fallo di Doni Arifi (KuPS).19:55
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Gol! KuPS 2, Slovan Bratislava 1. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bob Armah con cross.
Tiro parato. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Otto Ruoppi.19:50
Inizia il Secondo tempo KuPS 1, Slovan Bratislava 1.19:48
Primo tempo terminato, KuPS 1, Slovan Bratislava 1.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Tentativo fallito. Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Doni Arifi in seguito a un calcio da fermo.19:31
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:29
Gol! KuPS 1, Slovan Bratislava 1. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Doni Arifi.19:26
Ibrahim Cissé (KuPS) e' ammonito.19:25
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.19:24
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:24
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).19:22
Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:21
Kenan Bajric (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Tiro respinto. Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Piotr Parzyszek.19:20
Clinton Antwi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).19:17
Tentativo fallito. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Doni Arifi.19:16
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:15
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).19:15
Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Andraz Sporar (Slovan Bratislava).19:14
Gara riprende.19:12
Gara momentaneamente sospesa, Róbert Mak (Slovan Bratislava) per infortunio.19:11
Tiro respinto. Jaakko Oksanen (KuPS) un colpo di testa da centro area.19:07
Fallo di mano di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:07
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).19:05
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).19:04
Tiro respinto. Doni Arifi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petteri Pennanen.19:04
Tiro parato. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:58
Tentativo fallito. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.18:57
Joslyn Luyeye-Lutumba (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).18:54
Gol! KuPS 0, Slovan Bratislava 1. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andraz Sporar con passaggio filtrante.18:49
Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan.18:47
Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
KuPS - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Attualmente KuPS si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Slovan Bratislava si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
KuPS ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; SK Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
KuPS e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|KuPS
|SK Slovan Bratislava
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|1
|3
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|60.8
|47.3
|Numero totale di passaggi
|1260
|945
|Numero totale di passaggi riusciti
|1091
|813
|Tiri nello specchio della porta
|5
|7
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|33.3
|Numero totale di cross
|30
|27
|Numero medio di cross riusciti
|6
|9
|Duelli per partita vinti
|88
|97
|Duelli per partita persi
|92
|93
|Corner subiti
|12
|13
|Corner guadagnati
|7
|6
|Numero di punizioni a favore
|16
|25
|Numero di punizioni concesse
|27
|21
|Tackle totali
|35
|40
|Percentuale di successo nei tackle
|51.4
|47.5
|Fuorigiochi totali
|1
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
