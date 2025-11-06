Incontro terminato, Losanna 1, Omónia Nicosia 1.
Incontro terminato, Losanna 1, Omónia Nicosia 1.
Amine Khammas (Omónia Nicosia) e' ammonito.23:01
Secondo tempo terminato, Losanna 1, Omónia Nicosia 1.23:01
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).23:00
Rigore parato! Olivier Custodio (Losanna) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.23:00
Stefan Simic (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:59
Gara riprende.22:57
Decisione VAR: rigore Losanna.22:57
Gara momentaneamente sospesa, (Losanna). Viene consultato il VAR.22:56
Rigore concesso da Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) per un fallo di mano in area.22:55
Tiro parato. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ewandro.22:54
Olivier Custodio (Losanna) e' ammonito.22:54
Fallo di mano di Gaoussou Diakite (Losanna).22:54
Fallo di mano di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).22:53
Fallo di Karim Sow (Losanna).22:52
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kevin Mouanga.22:51
Brandon Soppy (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).22:48
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area.22:47
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:47
Gara riprende.22:43
Gara momentaneamente sospesa, Francis Uzoho (Omónia Nicosia) per infortunio.22:43
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ewandro sostituisce Ryan Mmaee per infortunio.22:42
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).22:41
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Jamie Roche (Losanna).22:38
Nicky Beloko (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).22:37
Sostituzione, Losanna. Sékou Fofana sostituisce Morgan Poaty per infortunio.22:36
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Morgan Poaty (Losanna) per infortunio.22:35
Sostituzione, Omónia Nicosia. Willy Semedo sostituisce Tasos Chatzigiovanis.22:34
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ryan Mmaee sostituisce Angelos Neophytou.22:34
Fuorigioco. Angelos Neophytou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Tasos Chatzigiovanis e' colto in fuorigioco.22:33
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da centro area.22:33
Tiro parato. Karim Sow (Losanna) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Gaoussou Diakite con cross.22:30
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Nikolas Panagiotou (Omónia Nicosia).22:30
Tiro respinto. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Olivier Custodio.22:30
Tiro respinto. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da centro area. Assist di Jamie Roche.22:27
Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).22:26
Fallo di mano di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).22:23
Tentativo fallito. Jamie Roche (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Theo Bair.22:18
Fallo di Olivier Custodio (Losanna).22:16
Amine Khammas (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di Alban Ajdini (Losanna).22:16
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tentativo fallito. Stefan Simic (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amine Khammas da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Kevin Mouanga (Losanna).22:13
Tiro respinto. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alpha Diounkou con cross.22:13
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).22:09
Alpha Diounkou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da centro area. Assist di Kevin Mouanga.22:09
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).22:08
Tiro parato. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Theo Bair.22:08
Sostituzione, Losanna. Nicky Beloko sostituisce Nathan Butler-Oyedeji.22:05
Sostituzione, Losanna. Alban Ajdini sostituisce Beyatt Lekoueiry.22:05
Inizia il Secondo tempo Losanna 1, Omónia Nicosia 1.22:07
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ioannis Kousoulos sostituisce Mateo Maric.22:05
Sostituzione, Omónia Nicosia. Nikolas Panagiotou sostituisce Saad Agouzoul.22:05
Primo tempo terminato, Losanna 1, Omónia Nicosia 1.21:49
Tentativo fallito. Kevin Mouanga (Losanna) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Olivier Custodio con cross da calcio d'angolo.21:49
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).21:48
Tiro parato. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Theo Bair.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).21:46
Tiro respinto. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alpha Diounkou.21:46
Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).21:44
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Tentativo fallito. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Theo Bair.21:43
Fallo di Olivier Custodio (Losanna).21:42
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Gol! Losanna 1, Omónia Nicosia 1. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Brandon Soppy.21:40
Jamie Roche (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Novica Erakovic (Omónia Nicosia).21:39
Karim Sow (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).21:37
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Theo Bair con suggerimento di testa.21:35
Gol! Losanna 0, Omónia Nicosia 1. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Alpha Diounkou con cross.
Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).21:33
Karim Sow (Losanna) e' ammonito per fallo.21:31
Fallo di mano di Karim Sow (Losanna).21:31
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Karim Sow (Losanna).21:29
Tiro parato. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Chatzigiovanis.21:29
Tentativo fallito. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Angelos Neophytou.21:28
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Theo Bair.21:27
Tiro parato. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathan Butler-Oyedeji.21:25
Fuorigioco. Tasos Chatzigiovanis(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Angelos Neophytou e' colto in fuorigioco.21:22
Fallo di Morgan Poaty (Losanna).21:18
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro respinto. Karim Sow (Losanna) un tiro di destro da centro area.21:17
Tiro respinto. Jamie Roche (Losanna) un tiro di sinistro da centro area.21:17
Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).21:17
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Beyatt Lekoueiry.21:16
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).21:15
Karim Sow (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Decisione VAR: no gol Losanna 0-0 Omónia Nicosia.21:13
GOL CANCELLATO DAL VAR: Novica Erakovic (Omónia Nicosia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:12
Fuorigioco. Alpha Diounkou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Tasos Chatzigiovanis e' colto in fuorigioco.21:12
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Kevin Mouanga (Losanna).21:06
Gara riprende.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Morgan Poaty (Losanna) per infortunio.21:03
Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).21:01
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Lausanne-Sport - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Tuilière di Lausanne.
Arbitro di Lausanne-Sport - Omonia Nicosia sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.
Attualmente Lausanne-Sport si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lausanne-Sport ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Omonia Nicosia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Lausanne-Sport e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lausanne-Sport
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.6
|52.8
|Numero totale di passaggi
|919
|842
|Numero totale di passaggi riusciti
|772
|689
|Tiri nello specchio della porta
|13
|8
|Percentuale di tiri in porta
|59.1
|50.0
|Numero totale di cross
|22
|39
|Numero medio di cross riusciti
|4
|13
|Duelli per partita vinti
|84
|94
|Duelli per partita persi
|98
|92
|Corner subiti
|13
|10
|Corner guadagnati
|6
|12
|Numero di punizioni a favore
|16
|23
|Numero di punizioni concesse
|29
|28
|Tackle totali
|43
|38
|Percentuale di successo nei tackle
|58.1
|65.8
|Fuorigiochi totali
|4
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
