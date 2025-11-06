Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

GOL CANCELLATO DAL VAR: Novica Erakovic (Omónia Nicosia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:12

PREPARTITA

Lausanne-Sport - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Tuilière di Lausanne.

Arbitro di Lausanne-Sport - Omonia Nicosia sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Attualmente Lausanne-Sport si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lausanne-Sport ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Omonia Nicosia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Lausanne-Sport e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: