Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07

PREPARTITA

Lincoln Red Imps - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Lincoln Red Imps - Rijeka sarà Philip Farrugia. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Lincoln Red Imps si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rijeka si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Rijeka ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Lincoln Red Imps e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: