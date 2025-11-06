Incontro terminato, Lincoln Red Imps 1, Rijeka 1.
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) e' ammonito.22:56
Secondo tempo terminato, Lincoln Red Imps 1, Rijeka 1.22:56
Fallo di mano di Toni García (Lincoln Red Imps).22:54
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).22:53
Tiro parato. Mladen Devetak (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dejan Petrovic.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:50
Gara riprende.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:48
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).22:48
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Dejan Petrovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).22:47
Tentativo fallito. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Toni Fruk.22:46
Bruno Bogojevic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps).22:44
Gol! Lincoln Red Imps 1, Rijeka 1. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:43
Tiro parato. Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mandi.22:43
Fuorigioco. Nicholas Pozo(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Juanje Argüez e' colto in fuorigioco.22:42
Tentativo fallito. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mandi con cross.22:41
Sostituzione, Rijeka. Tiago Dantas sostituisce Merveil Ndockyt.22:41
Tiro parato. Mladen Devetak (Rijeka) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amer Gojak con cross.22:37
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).22:36
Tiro parato. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Toni Fruk.22:36
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Graeme Torrilla sostituisce Jesús Toscano.22:35
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:35
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).22:34
Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di mano di Toni García (Lincoln Red Imps).22:33
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:32
Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).22:32
Fallo di Amer Gojak (Rijeka).22:32
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, (Rijeka).22:31
Rigore parato! Mandi (Lincoln Red Imps) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:28
Rigore concesso da Amer Gojak (Rijeka) per un fallo di mano in area.22:27
Sostituzione, Rijeka. Daniel Adu-Adjei sostituisce Ante Juric.22:25
Sostituzione, Rijeka. Bruno Bogojevic sostituisce Dominik Thaqi.22:25
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).22:24
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).22:22
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Gara riprende.22:22
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Nicholas Pozo sostituisce Boubacar Sidik Dabo.22:22
Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Ante Orec.22:21
Sostituzione, Rijeka. Amer Gojak sostituisce Samuele Vignato.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Jesús Toscano (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:20
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Ante Majstorovic (Rijeka).22:18
Ante Juric (Rijeka) e' ammonito.22:14
Fallo di Ante Juric (Rijeka).22:14
Toni Kolega (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Toni Fruk (Rijeka) per infortunio.22:12
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Víctor Villacañas per infortunio.22:09
Samuele Vignato (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Jesús Toscano (Lincoln Red Imps).22:09
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:06
Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 0, Rijeka 1.22:05
Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 0, Rijeka 1.21:49
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato sotto la traversa.21:49
Tiro respinto. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da centro area.21:48
Tiro respinto. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di sinistro da centro area.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:46
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Tentativo fallito. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Víctor Villacañas con cross.21:45
Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:44
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Gol! Lincoln Red Imps 0, Rijeka 1. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Thaqi.21:41
Tentativo fallito. Dominik Thaqi (Rijeka) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:39
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:37
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:36
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Martin Zlomislic (Rijeka) per infortunio.21:34
Tentativo fallito. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:34
Tiro respinto. Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.21:34
Tiro parato. Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tjay De Barr.21:34
Tentativo fallito. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mandi da calcio d'angolo.21:34
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).21:33
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:32
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:27
Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area. Assist di Víctor Villacañas.21:27
Tentativo fallito. Mandi (Lincoln Red Imps) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Toni García con cross da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).21:25
Mandi (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.21:24
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).21:24
Mladen Devetak (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:22
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:22
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:18
Tentativo fallito. Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:15
Fallo di Dominik Thaqi (Rijeka).21:14
Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Merveil Ndockyt (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:13
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:13
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Dominik Thaqi (Rijeka).21:11
Toni Kolega (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:04
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:03
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Ante Juric (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).21:03
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).21:02
Fallo di mano di Ante Orec (Rijeka).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07
Lincoln Red Imps - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Lincoln Red Imps - Rijeka sarà Philip Farrugia. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente Lincoln Red Imps si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rijeka si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Rijeka ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Lincoln Red Imps e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lincoln Red Imps
|Rijeka
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|6
|1
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|43.7
|42.6
|Numero totale di passaggi
|664
|652
|Numero totale di passaggi riusciti
|506
|471
|Tiri nello specchio della porta
|3
|3
|Percentuale di tiri in porta
|27.3
|33.3
|Numero totale di cross
|21
|23
|Numero medio di cross riusciti
|2
|5
|Duelli per partita vinti
|119
|101
|Duelli per partita persi
|103
|73
|Corner subiti
|10
|5
|Corner guadagnati
|8
|5
|Numero di punizioni a favore
|33
|33
|Numero di punizioni concesse
|26
|24
|Tackle totali
|39
|30
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|66.7
|Fuorigiochi totali
|2
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
