Incontro terminato, FC Noah 1, Sigma Olomouc 2.
Eccellenze italiane
Visione, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, FC Noah 1, Sigma Olomouc 2.
Secondo tempo terminato, FC Noah 1, Sigma Olomouc 2.20:44
Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).20:43
Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:43
David Sualehe (FC Noah) e' ammonito.20:41
Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Muhamed Tijani (Sigma Olomouc).20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:40
Imran Oulad Omar (FC Noah) e' ammonito.20:40
Fallo di Imran Oulad Omar (FC Noah).20:40
Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:40
Sostituzione, FC Noah. Gudmundur Thórarinsson sostituisce Gustavo Sangaré.20:38
Sostituzione, Sigma Olomouc. Matej Mikulenka sostituisce Stepán Langer.20:37
Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.20:37
Fallo di David Sualehe (FC Noah).20:36
Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Tiro parato. Matheus Aiás (FC Noah) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Imran Oulad Omar con cross.20:34
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).20:33
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) e' ammonito.20:32
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).20:32
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).20:31
Fallo di David Sualehe (FC Noah).20:30
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).20:29
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).20:26
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).20:25
Tentativo fallito. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:25
Sostituzione, FC Noah. Imran Oulad Omar sostituisce Yan Eteki.20:21
Sostituzione, FC Noah. Hovhannes Hambardzumyan sostituisce Eric Boakye.20:21
Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Jáchym Síp.20:21
Fuorigioco. Hélder Ferreira(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Takuto Oshima e' colto in fuorigioco.20:20
Tentativo fallito. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Vasulín con cross.20:18
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (FC Noah).20:14
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).20:13
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).20:13
Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:12
Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area. Assist di Stepán Langer con cross.20:12
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Navrátil sostituisce Ahmad Ghali.20:11
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Saintini (FC Noah).20:10
Tiro respinto. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area.20:10
Gara riprende.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Jan Král (Sigma Olomouc) per infortunio.20:09
Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) e' ammonito per fallo.20:08
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).20:08
Jan Král (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Tentativo fallito. Eric Boakye (FC Noah) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:07
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).20:06
Tentativo fallito. David Sualehe (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:06
Tiro parato. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jáchym Síp.20:05
Fallo di Matheus Aiás (FC Noah).20:04
Radim Breite (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gustavo Sangaré.20:02
Sergey Muradyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).20:01
Tentativo fallito. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Matej Hadas.20:00
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Eric Boakye (FC Noah).19:59
Tiro respinto. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Daniel Vasulín.19:59
Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).19:56
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Gor Manvelyan.19:54
Inizia il Secondo tempo FC Noah 1, Sigma Olomouc 2.19:55
Primo tempo terminato, FC Noah 1, Sigma Olomouc 2.19:38
Tentativo fallito. Radim Breite (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Hadas.19:38
Fallo di Gor Manvelyan (FC Noah).19:37
Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).19:36
Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:35
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).19:35
Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).19:34
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).19:32
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Radim Breite (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.19:31
Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.19:30
Fallo di Gor Manvelyan (FC Noah).19:30
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jáchym Síp con cross in seguito a un calcio da fermo.19:30
Fallo di Yan Eteki (FC Noah).19:29
Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).19:27
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:26
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26
Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).19:25
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).19:23
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).19:22
Fuorigioco. Stepán Langer(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Matej Hadas e' colto in fuorigioco.19:20
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) per infortunio.19:18
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, (FC Noah).19:11
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:10
Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).19:10
Gol! FC Noah 1, Sigma Olomouc 2. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.19:08
Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Michal Beran.19:08
Tiro respinto. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.19:08
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Eric Boakye (FC Noah).19:08
Gol! FC Noah 1, Sigma Olomouc 1. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06
Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).19:05
Tentativo fallito. Radim Breite (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Daniel Vasulín.19:05
Fuorigioco. Nathanaël Saintini(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Gustavo Sangaré e' colto in fuorigioco.18:59
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).18:57
Radim Breite (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Gol! FC Noah 0, Sigma Olomouc 1. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.18:55
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Jáchym Síp.18:55
David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).18:52
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).18:51
Stepán Langer (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:51
Jan Král (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).18:48
Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:47
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Yan Eteki (FC Noah).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Noah - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - Sigma Olomouc sarà Usman Aslam. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.
Attualmente Noah si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Noah ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Sigma Olomouc ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Noah e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Noah
|Sigma Olomouc
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|1
|3
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|54.9
|46.0
|Numero totale di passaggi
|973
|699
|Numero totale di passaggi riusciti
|841
|515
|Tiri nello specchio della porta
|7
|5
|Percentuale di tiri in porta
|30.4
|45.5
|Numero totale di cross
|27
|38
|Numero medio di cross riusciti
|9
|3
|Duelli per partita vinti
|92
|104
|Duelli per partita persi
|98
|117
|Corner subiti
|3
|10
|Corner guadagnati
|6
|3
|Numero di punizioni a favore
|36
|28
|Numero di punizioni concesse
|26
|32
|Tackle totali
|22
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|59.1
|60.0
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Visione, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND