Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Noah - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Noah - Sigma Olomouc sarà Usman Aslam. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente Noah si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Noah ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Sigma Olomouc ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Noah e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: