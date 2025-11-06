Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

Rayo Vallecano - Lech Poznan è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.

Arbitro di Rayo Vallecano - Lech Poznan sarà Viktor Kopievskiy. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Attualmente Rayo Vallecano si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Lech Poznan si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Rayo Vallecano ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Lech Poznan ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

Rayo Vallecano e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: