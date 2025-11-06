Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, Lech Poznan 2.
Secondo tempo terminato, Rayo Vallecano 3, Lech Poznan 2.22:57
Gol! Rayo Vallecano 3, Lech Poznan 2. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pathé Ciss con passaggio filtrante.22:55
Tentativo fallito. Óscar Valentín (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Isi Palazón da calcio d'angolo.22:54
Tentativo fallito. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Pathé Ciss da calcio d'angolo.22:54
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Filip Jagiello (Lech Poznan).22:54
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).22:53
Álvaro García (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.22:52
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).22:52
Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52
Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Jagiello con cross.22:51
Tentativo fallito. Filip Jagiello (Lech Poznan) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:50
Gara riprende.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Yannick Agnero (Lech Poznan) per infortunio.22:49
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).22:49
Yannick Agnero (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Andrei Ratiu con cross.22:48
Pacha Espino (Rayo Vallecano) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Óscar Valentín.22:48
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).22:46
Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tiro parato. Alemão (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.22:46
Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yannick Agnero.22:45
Gol! Rayo Vallecano 2, Lech Poznan 2. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra.22:44
Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Kornel Lisman.22:43
Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Fran Pérez.22:41
Bartosz Mrozek (Lech Poznan) e' ammonito.22:37
Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:36
Tiro respinto. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pedro Díaz.22:36
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).22:34
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:33
Sostituzione, Lech Poznan. Filip Jagiello sostituisce Luis Palma.22:32
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).22:30
Tiro respinto. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pacha Espino.22:30
Tiro respinto. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Álvaro García.22:29
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrei Ratiu con cross.22:27
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).22:25
Tiro parato. Alemão (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fran Pérez con cross.22:24
Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Leo Bengtsson.22:21
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.22:21
Sostituzione, Lech Poznan. Kornel Lisman sostituisce Pablo Rodríguez.22:21
Gol! Rayo Vallecano 1, Lech Poznan 2. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pedro Díaz con cross.22:19
Tiro parato. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pacha Espino.22:19
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Óscar Valentín (Rayo Vallecano).22:17
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Rayo Vallecano. Andrei Ratiu sostituisce Iván Balliu.22:16
Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Sergio Camello.22:16
Sostituzione, Rayo Vallecano. Isi Palazón sostituisce Óscar Trejo.22:16
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Gerard Gumbau.22:16
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:14
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Rodríguez in seguito a un contropiede.22:10
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).22:07
Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mikael Ishak.22:07
Inizia il Secondo tempo Rayo Vallecano 0, Lech Poznan 2.22:06
Primo tempo terminato, Rayo Vallecano 0, Lech Poznan 2.21:49
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fran Pérez.21:48
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area. Assist di Gerard Gumbau con cross.21:47
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:47
Tiro respinto. Óscar Trejo (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sergio Camello.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Antonio Milic (Lech Poznan).21:44
Tiro respinto. Óscar Valentín (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area. Assist di Pathé Ciss.21:44
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Óscar Valentín.21:41
Gol! Rayo Vallecano 0, Lech Poznan 2. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Rodríguez.21:39
Tiro respinto. Timothy Ouma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area.21:38
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).21:37
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Tentativo fallito. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gerard Gumbau.21:34
Fallo di Óscar Valentín (Rayo Vallecano).21:34
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:33
Tentativo fallito. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Óscar Valentín.21:32
Tiro respinto. Álvaro García (Rayo Vallecano) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Óscar Trejo con cross.21:31
Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area.21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mrozek (Lech Poznan) per infortunio.21:30
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Pablo Rodríguez (Lech Poznan) per infortunio.21:26
Fuorigioco. Mikael Ishak(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Pablo Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:26
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.21:25
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).21:25
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Lejeune.21:23
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.21:23
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Mikael Ishak (Lech Poznan) per infortunio.21:20
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Álvaro García (Rayo Vallecano).21:16
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Óscar Valentín (Rayo Vallecano).21:15
Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Óscar Trejo.21:14
Gol! Rayo Vallecano 0, Lech Poznan 1. Luis Palma (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joel Pereira con cross.21:11
Óscar Trejo (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.21:10
Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).21:09
Leo Bengtsson (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:08
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Leo Bengtsson (Lech Poznan).21:04
Tiro respinto. Iván Balliu (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.21:04
Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:02
Fuorigioco. Antonio Milic(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Leo Bengtsson e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Rayo Vallecano - Lech Poznan è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.
Arbitro di Rayo Vallecano - Lech Poznan sarà Viktor Kopievskiy. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.
Attualmente Rayo Vallecano si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Lech Poznan si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Rayo Vallecano ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Lech Poznan ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
Rayo Vallecano e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rayo Vallecano
|Lech Poznan
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|64.2
|56.9
|Numero totale di passaggi
|1135
|861
|Numero totale di passaggi riusciti
|996
|696
|Tiri nello specchio della porta
|14
|14
|Percentuale di tiri in porta
|53.8
|46.7
|Numero totale di cross
|47
|35
|Numero medio di cross riusciti
|10
|13
|Duelli per partita vinti
|82
|91
|Duelli per partita persi
|102
|103
|Corner subiti
|10
|8
|Corner guadagnati
|17
|8
|Numero di punizioni a favore
|17
|29
|Numero di punizioni concesse
|33
|26
|Tackle totali
|35
|21
|Percentuale di successo nei tackle
|74.3
|61.9
|Fuorigiochi totali
|8
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
