Incontro terminato, Samsunspor 3, Hamrun Spartans 0.
Secondo tempo terminato, Samsunspor 3, Hamrun Spartans 0.20:40
Tentativo fallito. Soner Gönül (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Emre Kilinç.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jovan Cadjenovic con cross.20:34
Fallo di Toni Borevkovic (Samsunspor).20:33
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Celil Yüksel.20:32
Fallo di Lubomír Satka (Samsunspor).20:31
Stijn Meijer (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Saliou Thioune (Hamrun Spartans).20:30
Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Joseph Mbong.20:30
Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Vincenzo Polito.20:29
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27
Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).20:27
Sostituzione, Samsunspor. Toni Borevkovic sostituisce Logi Tómasson.20:26
Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Carlo Holse.20:25
Fallo di mano di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).20:24
Fallo di Celil Yüksel (Samsunspor).20:23
Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Gol! Samsunspor 3, Hamrun Spartans 0. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlo Holse.20:21
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emre Kilinç.20:21
Gara riprende.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) per infortunio.20:20
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Logi Tómasson.20:19
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per infortunio.20:17
Sostituzione, Hamrun Spartans. Sven Xerri sostituisce Rafael Compri.20:16
Sostituzione, Samsunspor. Polat Yaldir sostituisce Anthony Musaba.20:16
Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Antoine Makoumbou.20:15
Fuorigioco. Logi Tómasson(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:14
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:12
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).20:12
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:11
Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.20:10
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:10
Tiro respinto. Anthony Musaba (Samsunspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Celil Yüksel.20:10
Fallo di Eder (Hamrun Spartans).20:09
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Tentativo fallito. Celil Yüksel (Samsunspor) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Logi Tómasson.20:09
Fallo di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).20:08
Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).20:07
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Logi Tómasson.20:06
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:06
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).20:05
Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:05
Gol! Samsunspor 2, Hamrun Spartans 0. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zeki Yavru da calcio d'angolo.20:03
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).20:02
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Lubomír Satka (Samsunspor).19:59
Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Vincenzo Polito.19:56
Tentativo fallito. Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Joseph Mbong.19:53
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).19:52
Fallo di mano di Logi Tómasson (Samsunspor).19:51
Inizia il Secondo tempo Samsunspor 1, Hamrun Spartans 0.19:50
Sostituzione, Hamrun Spartans. Eder sostituisce Matías García.19:50
Sostituzione, Hamrun Spartans. Saliou Thioune sostituisce Semir Smajlagic.19:50
Primo tempo terminato, Samsunspor 1, Hamrun Spartans 0.19:35
Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).19:34
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Carlo Holse con passaggio filtrante.19:33
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:31
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Emre Kilinç(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.19:31
Tiro parato. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Zeki Yavru.19:30
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:27
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).19:25
Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).19:23
Lubomír Satka (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Gara riprende.19:22
Gara momentaneamente sospesa, Celil Yüksel (Samsunspor) per infortunio.19:21
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).19:18
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).19:18
Tiro parato. Celil Yüksel (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Logi Tómasson con cross.19:17
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).19:15
Tiro respinto. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Rick van Drongelen.19:15
Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).19:13
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fuorigioco. Marius Mouandilmadji(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Anthony Musaba e' colto in fuorigioco.19:08
Gara riprende.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Emre Kilinç (Samsunspor) per infortunio.19:08
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:07
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:07
Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Decisione VAR: Gol Samsunspor 1-0 Hamrun Spartans (Carlo Holse).19:05
Gol! Samsunspor 1, Hamrun Spartans 0. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emre Kilinç con passaggio filtrante.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:03
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:02
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Yavru con cross.19:01
Gara riprende.19:01
Gara momentaneamente sospesa, Rafael Compri (Hamrun Spartans) per infortunio.19:00
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Okan Kocuk (Samsunspor).18:57
Tiro parato. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ognjen Bjelicic.18:57
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).18:56
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).18:51
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Fallo di Rafael Compri (Hamrun Spartans).18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54
Samsunspor - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - Hamrun Spartans sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente Samsunspor si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Samsunspor ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
Samsunspor e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Samsunspor
|Hamrun Spartans
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|0
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|42.5
|44.8
|Numero totale di passaggi
|753
|672
|Numero totale di passaggi riusciti
|577
|508
|Tiri nello specchio della porta
|7
|5
|Percentuale di tiri in porta
|41.2
|31.2
|Numero totale di cross
|15
|38
|Numero medio di cross riusciti
|3
|6
|Duelli per partita vinti
|96
|106
|Duelli per partita persi
|86
|97
|Corner subiti
|14
|11
|Corner guadagnati
|6
|11
|Numero di punizioni a favore
|17
|32
|Numero di punizioni concesse
|16
|24
|Tackle totali
|36
|40
|Percentuale di successo nei tackle
|61.1
|52.5
|Fuorigiochi totali
|1
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
