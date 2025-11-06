Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54

PREPARTITA

Samsunspor - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.

Arbitro di Samsunspor - Hamrun Spartans sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente Samsunspor si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Samsunspor ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Samsunspor e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: