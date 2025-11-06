Virgilio Sport
Samsunspor-Hamrun Spartans: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 18:45
Samsunspor
3
Hamrun Spartans
0
Partita finita
Arbitro: Bulat Sariyev
  1. 18' 1-0 Carlo Holse
  2. 58' 2-0 Emre Kilinç
  3. 77' 3-0 Marius Mouandilmadji
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Samsunspor 3, Hamrun Spartans 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Samsunspor 3, Hamrun Spartans 0.20:40

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Soner Gönül (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Emre Kilinç.20:36

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  5. 89'

    Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jovan Cadjenovic con cross.20:34

  6. 88'

    Fallo di Toni Borevkovic (Samsunspor).20:33

  7. 88'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33

  9. 87'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Celil Yüksel.20:32

  10. 86'

    Fallo di Lubomír Satka (Samsunspor).20:31

  11. 86'

    Stijn Meijer (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  12. 85'

    Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  13. 85'

    Fallo di Saliou Thioune (Hamrun Spartans).20:30

  15. 85'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Joseph Mbong.20:30

  16. 85'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Vincenzo Polito.20:29

  17. 82'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27

  18. 82'

    Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).20:27

  19. 81'

    Sostituzione, Samsunspor. Toni Borevkovic sostituisce Logi Tómasson.20:26

  21. 80'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Carlo Holse.20:25

  22. 79'

    Fallo di mano di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).20:24

  23. 78'

    Fallo di Celil Yüksel (Samsunspor).20:23

  24. 78'

    Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  25. 77'

    Gol! Samsunspor 3, Hamrun Spartans 0. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlo Holse.20:21

  27. 77'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emre Kilinç.20:21

  28. 76'

    Gara riprende.20:21

  29. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) per infortunio.20:20

  30. 74'

    Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Logi Tómasson.20:19

  31. 73'

    Gara riprende.20:18

  33. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per infortunio.20:17

  34. 71'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Sven Xerri sostituisce Rafael Compri.20:16

  35. 71'

    Sostituzione, Samsunspor. Polat Yaldir sostituisce Anthony Musaba.20:16

  36. 70'

    Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Antoine Makoumbou.20:15

  37. 69'

    Fuorigioco. Logi Tómasson(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:14

  39. 68'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:12

  40. 67'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).20:12

  41. 67'

    Joseph Mbong (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  42. 66'

    Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:11

  43. 65'

    Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.20:10

  45. 65'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:10

  46. 65'

    Tiro respinto. Anthony Musaba (Samsunspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Celil Yüksel.20:10

  47. 64'

    Fallo di Eder (Hamrun Spartans).20:09

  48. 64'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  49. 64'

    Tentativo fallito. Celil Yüksel (Samsunspor) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Logi Tómasson.20:09

  51. 63'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).20:08

  52. 63'

    Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

  53. 63'

    Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  54. 63'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).20:07

  55. 61'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Logi Tómasson.20:06

  57. 61'

    Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:06

  58. 61'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06

  59. 61'

    Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05

  60. 61'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).20:05

  61. 60'

    Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:05

  63. 58'

    Gol! Samsunspor 2, Hamrun Spartans 0. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zeki Yavru da calcio d'angolo.20:03

  64. 57'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).20:02

  65. 54'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  66. 54'

    Fallo di Lubomír Satka (Samsunspor).19:59

  67. 51'

    Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Vincenzo Polito.19:56

  69. 48'

    Tentativo fallito. Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Joseph Mbong.19:53

  70. 47'

    Joseph Mbong (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  71. 47'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).19:52

  72. 46'

    Fallo di mano di Logi Tómasson (Samsunspor).19:51

  73. Inizia il Secondo tempo Samsunspor 1, Hamrun Spartans 0.19:50

  75. 45'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Eder sostituisce Matías García.19:50

  76. 45'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Saliou Thioune sostituisce Semir Smajlagic.19:50

  77. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Samsunspor 1, Hamrun Spartans 0.19:35

  78. 45'+4'

    Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  79. 45'+4'

    Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).19:34

  81. 45'+3'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Carlo Holse con passaggio filtrante.19:33

  82. 45'+1'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:31

  83. 45'+1'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  84. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

  85. 45'

    Fuorigioco. Emre Kilinç(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.19:31

  87. 45'

    Tiro parato. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Zeki Yavru.19:30

  88. 42'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:27

  89. 42'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  90. 40'

    Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  91. 40'

    Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).19:25

  93. 38'

    Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).19:23

  94. 38'

    Lubomír Satka (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  95. 37'

    Gara riprende.19:22

  96. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Celil Yüksel (Samsunspor) per infortunio.19:21

  97. 33'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18

  99. 33'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).19:18

  100. 33'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18

  101. 33'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).19:18

  102. 32'

    Tiro parato. Celil Yüksel (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Logi Tómasson con cross.19:17

  103. 30'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  105. 30'

    Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).19:15

  106. 30'

    Tiro respinto. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Rick van Drongelen.19:15

  107. 28'

    Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).19:13

  108. 28'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13

  109. 23'

    Fuorigioco. Marius Mouandilmadji(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Anthony Musaba e' colto in fuorigioco.19:08

  111. 23'

    Gara riprende.19:08

  112. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Emre Kilinç (Samsunspor) per infortunio.19:08

  113. 22'

    Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:07

  114. 22'

    Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:07

  115. 22'

    Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  117. 20'

    Decisione VAR: Gol Samsunspor 1-0 Hamrun Spartans (Carlo Holse).19:05

  118. 18'

    Gol! Samsunspor 1, Hamrun Spartans 0. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emre Kilinç con passaggio filtrante.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:03

  119. 17'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:02

  120. 17'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  121. 16'

    Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Yavru con cross.19:01

  123. 15'

    Gara riprende.19:01

  124. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Rafael Compri (Hamrun Spartans) per infortunio.19:00

  125. 12'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Okan Kocuk (Samsunspor).18:57

  126. 12'

    Tiro parato. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ognjen Bjelicic.18:57

  127. 11'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  129. 11'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).18:56

  130. 6'

    Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).18:51

  131. 6'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  132. 2'

    Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48

  133. 2'

    Fallo di Rafael Compri (Hamrun Spartans).18:48

  135. Inizia il Primo tempo.18:46

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54

Formazioni Samsunspor - Hamrun Spartans

Samsunspor
Hamrun Spartans
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (5) CELIL YÜKSEL (C)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (7) ANTHONY MUSABA (C)
  • (11) EMRE KILINÇ (C)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (16) TAHSIN BULBUL (C)
  • (2) JOE MENDES (D)
  • (25) FRANCK ATOEN (C)
  • (8) SONER AYDOGDU (C)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (D)
  • (22) POLAT YALDIR (A)
  • (36) DENIZ SEKER (C)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
  • (12) ALBERT POSIADALA (P)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thomas Reis
TITOLARI HAMRUN SPARTANS
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (2) RAFAEL COMPRI (D)
  • (13) VINCENZO POLITO (D)
  • (91) EMERSON MARCELINA (D)
  • (94) RYAN CAMENZULI (D)
  • (27) OGNJEN BJELICIC (C)
  • (24) ANTE CORIC (C)
  • (8) MATÍAS GARCÍA (C)
  • (19) N'DRI KOFFI (A)
  • (10) JOSEPH MBONG (A)
  • (14) SEMIR SMAJLAGIC (A)
PANCHINA HAMRUN SPARTANS
  • (5) SVEN XERRI (D)
  • (98) CÉLIO (P)
  • (7) SHAISEN ATTARD (A)
  • (77) MERLIN HADZI (A)
  • (20) JOVAN CADJENOVIC (C)
  • (33) DOMANTAS SIMKUS (C)
  • (16) SCOTT CAMILLERI (C)
  • (25) EDER (A)
  • (9) SALIOU THIOUNE (C)
  • (99) STIJN MEIJER (A)
  • (3) NIKOLAI MICALLEF (D)
  • (6) DANIEL LETHERBY (C)
ALLENATORE HAMRUN SPARTANS
  • Giacomo Modica
PREPARTITA

Samsunspor - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - Hamrun Spartans sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente Samsunspor si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Samsunspor ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Samsunspor e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SamsunsporHamrun Spartans
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati40
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla42.544.8
Numero totale di passaggi753672
Numero totale di passaggi riusciti577508
Tiri nello specchio della porta75
Percentuale di tiri in porta41.231.2
Numero totale di cross1538
Numero medio di cross riusciti36
Duelli per partita vinti96106
Duelli per partita persi8697
Corner subiti1411
Corner guadagnati611
Numero di punizioni a favore1732
Numero di punizioni concesse1624
Tackle totali3640
Percentuale di successo nei tackle61.152.5
Fuorigiochi totali15
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi01

