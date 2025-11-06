Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:04

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Breidablik sarà Andrei Chivulete. Al VAR invece ci sarà Sebastian Coltescu.

Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Breidablik si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.

Shakhtar Donetsk e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: