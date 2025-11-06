Virgilio Sport
Shakhtar Donetsk-Breidablik: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 18:45
Shakhtar Donetsk
2
Breidablik
0
Partita finita
Arbitro: Andrei Chivulete
  1. 28' 1-0 Artem Bondarenko
  2. 65' 2-0 Kauã Elias
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0.20:37

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Alaa Ghram(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lucas Ferreira e' colto in fuorigioco.20:35

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  5. 89'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  6. 89'

    Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).20:32

  7. 88'

    Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna con cross in seguito a un calcio da fermo.20:31

  9. 87'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30

  10. 87'

    Fallo di Ásgeir Orrason (Breidablik).20:30

  11. 86'

    Tiro respinto. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:29

  12. 86'

    Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Óli Ómarsson con cross.20:29

  13. 84'

    Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristinn Steindórsson da calcio d'angolo.20:28

  15. 84'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk).20:28

  16. 81'

    Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:24

  17. 79'

    Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Anton Lúdvíksson.20:23

  18. 79'

    Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Lucas Ferreira da calcio d'angolo.20:22

  19. 78'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Kristinn Jónsson (Breidablik).20:21

  21. 77'

    Tiro respinto. Marian Shved (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area. Assist di Irakli Azarovi con cross.20:20

  22. 76'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marian Shved sostituisce Luca Meirelles.20:19

  23. 75'

    Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area.20:18

  24. 74'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).20:17

  25. 74'

    Tiro respinto. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kauã Elias.20:17

  27. 69'

    Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Höskuldur Gunnlaugsson.20:13

  28. 68'

    Gara riprende.20:11

  29. 68'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Anton Hlushchenko sostituisce Artem Bondarenko.20:11

  30. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Valgeir Valgeirsson (Breidablik) per infortunio.20:10

  31. 65'

    Gol! Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isaque.20:09

  33. 64'

    Viktor Einarsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.20:07

  34. 64'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07

  35. 64'

    Fallo di Viktor Einarsson (Breidablik).20:07

  36. 63'

    Sostituzione, Breidablik. Aron Bjarnason sostituisce Thorleifur Úlfarsson.20:06

  37. 63'

    Sostituzione, Breidablik. Óli Ómarsson sostituisce Davíd Ingvarsson.20:06

  39. 62'

    Sostituzione, Breidablik. Viktor Einarsson sostituisce Arnór Jónsson.20:06

  40. 61'

    Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  41. 61'

    Fallo di Kristinn Jónsson (Breidablik).20:04

  42. 59'

    Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).20:02

  43. 59'

    Arnór Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02

  45. 58'

    Fallo di Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).20:01

  46. 58'

    Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  47. 57'

    Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:00

  48. 57'

    Fallo di Anton Lúdvíksson (Breidablik).20:00

  49. 56'

    Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.19:59

  51. 54'

    Tentativo fallito. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isaque.19:57

  52. 53'

    Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Artem Bondarenko.19:56

  53. 52'

    Tiro parato. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Ferreira.19:55

  54. 50'

    Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luca Meirelles.19:53

  55. 47'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:51

  57. 47'

    Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  58. 46'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50

  59. 46'

    Fallo di Valgeir Valgeirsson (Breidablik).19:50

  60. Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 1, Breidablik 0.19:49

  61. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 1, Breidablik 0.19:33

  63. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  64. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Isaque (Shakhtar Donetsk).19:31

  65. 44'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).19:30

  66. 43'

    Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:28

  67. 41'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Valgeir Valgeirsson (Breidablik).19:27

  69. 37'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).19:22

  70. 37'

    Thorleifur Úlfarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  71. 33'

    Gara riprende.19:19

  72. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:18

  73. 32'

    Fallo di Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk).19:17

  75. 32'

    Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  76. 31'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).19:17

  77. 30'

    Gara riprende.19:15

  78. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Valgeir Valgeirsson (Breidablik) per infortunio.19:14

  79. 28'

    Gol! Shakhtar Donetsk 1, Breidablik 0. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Nazaryna da calcio d'angolo.19:13

  81. 27'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).19:12

  82. 25'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ásgeir Orrason (Breidablik).19:10

  83. 25'

    Tiro respinto. Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) in seguito a una mischia da centro area. Assist di Yehor Nazaryna con cross.19:10

  84. 24'

    Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  85. 24'

    Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).19:10

  87. 23'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).19:08

  88. 19'

    Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Artem Bondarenko.19:04

  89. 17'

    Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  90. 17'

    Fallo di Thorleifur Úlfarsson (Breidablik).19:02

  91. 16'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:02

  93. 16'

    Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  94. 15'

    Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Isaque.19:01

  95. 15'

    Fallo di mano di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).19:00

  96. 13'

    Tentativo fallito. Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valerii Bondar.18:58

  97. 9'

    Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Davíd Ingvarsson.18:54

  99. 6'

    Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Artem Bondarenko e' colto in fuorigioco.18:52

  100. Inizia il Primo tempo.18:46

  101. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:04

Formazioni Shakhtar Donetsk - Breidablik

Shakhtar Donetsk
Breidablik
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (18) ALAA GHRAM (D)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (49) LUCA MEIRELLES (C)
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (4) MARLON (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (10) PEDRINHO (C)
  • (7) EGUINALDO (C)
  • (9) MARIAN SHVED (C)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (20) ANTON HLUSHCHENKO (C)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
TITOLARI BREIDABLIK
  • (1) ANTON EINARSSON (P)
  • (4) ÁSGEIR ORRASON (D)
  • (21) VIKTOR MARGEIRSSON (D)
  • (19) KRISTINN JÓNSSON (D)
  • (17) VALGEIR VALGEIRSSON (D)
  • (13) ANTON LÚDVÍKSSON (C)
  • (7) HÖSKULDUR GUNNLAUGSSON (C)
  • (6) ARNÓR JÓNSSON (C)
  • (45) THORLEIFUR ÚLFARSSON (A)
  • (18) DAVÍD INGVARSSON (A)
  • (15) ÁGÚST THORSTEINSSON (A)
PANCHINA BREIDABLIK
  • (10) KRISTINN STEINDÓRSSON (A)
  • (99) GUDMUNDUR MAGNÚSSON (A)
  • (29) GABRÍEL HALLSSON (C)
  • (30) ANDRI YEOMAN (C)
  • (23) KRISTÓFER KRISTINSSON (A)
  • (12) BRYNJAR BRAGASON (P)
  • (33) GYLFI SNÆHÓLM (P)
  • (77) TOBIAS THOMSEN (A)
  • (9) ÓLI ÓMARSSON (C)
  • (44) DAMIR MUMINOVIC (D)
  • (8) VIKTOR EINARSSON (C)
  • (11) ARON BJARNASON (C)
ALLENATORE BREIDABLIK
  • Halldór Árnason
PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.
Arbitro di Shakhtar Donetsk - Breidablik sarà Andrei Chivulete. Al VAR invece ci sarà Sebastian Coltescu.

Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Breidablik si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.

Shakhtar Donetsk e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shakhtar DonetskBreidablik
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati40
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita2.01.5
Percentuale possesso palla71.143.9
Numero totale di passaggi1238863
Numero totale di passaggi riusciti1098697
Tiri nello specchio della porta75
Percentuale di tiri in porta46.720.8
Numero totale di cross2656
Numero medio di cross riusciti713
Duelli per partita vinti8896
Duelli per partita persi8374
Corner subiti78
Corner guadagnati917
Numero di punizioni a favore1921
Numero di punizioni concesse1812
Tackle totali3534
Percentuale di successo nei tackle62.955.9
Fuorigiochi totali23
Numero totale di cartellini gialli72
Numero totale di cartellini rossi00

