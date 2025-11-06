Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0.
Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0.20:37
Fuorigioco. Alaa Ghram(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lucas Ferreira e' colto in fuorigioco.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).20:32
Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna con cross in seguito a un calcio da fermo.20:31
Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30
Fallo di Ásgeir Orrason (Breidablik).20:30
Tiro respinto. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:29
Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Óli Ómarsson con cross.20:29
Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristinn Steindórsson da calcio d'angolo.20:28
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk).20:28
Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:24
Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Anton Lúdvíksson.20:23
Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Lucas Ferreira da calcio d'angolo.20:22
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Kristinn Jónsson (Breidablik).20:21
Tiro respinto. Marian Shved (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area. Assist di Irakli Azarovi con cross.20:20
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marian Shved sostituisce Luca Meirelles.20:19
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area.20:18
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).20:17
Tiro respinto. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kauã Elias.20:17
Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Höskuldur Gunnlaugsson.20:13
Gara riprende.20:11
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Anton Hlushchenko sostituisce Artem Bondarenko.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Valgeir Valgeirsson (Breidablik) per infortunio.20:10
Gol! Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isaque.20:09
Viktor Einarsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.20:07
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07
Fallo di Viktor Einarsson (Breidablik).20:07
Sostituzione, Breidablik. Aron Bjarnason sostituisce Thorleifur Úlfarsson.20:06
Sostituzione, Breidablik. Óli Ómarsson sostituisce Davíd Ingvarsson.20:06
Sostituzione, Breidablik. Viktor Einarsson sostituisce Arnór Jónsson.20:06
Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Fallo di Kristinn Jónsson (Breidablik).20:04
Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).20:02
Arnór Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Fallo di Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).20:01
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:00
Fallo di Anton Lúdvíksson (Breidablik).20:00
Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.19:59
Tentativo fallito. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isaque.19:57
Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Artem Bondarenko.19:56
Tiro parato. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Ferreira.19:55
Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luca Meirelles.19:53
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:51
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50
Fallo di Valgeir Valgeirsson (Breidablik).19:50
Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 1, Breidablik 0.19:49
Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 1, Breidablik 0.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Isaque (Shakhtar Donetsk).19:31
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).19:30
Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:28
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Valgeir Valgeirsson (Breidablik).19:27
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).19:22
Thorleifur Úlfarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:18
Fallo di Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk).19:17
Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).19:17
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Valgeir Valgeirsson (Breidablik) per infortunio.19:14
Gol! Shakhtar Donetsk 1, Breidablik 0. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Nazaryna da calcio d'angolo.19:13
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).19:12
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ásgeir Orrason (Breidablik).19:10
Tiro respinto. Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) in seguito a una mischia da centro area. Assist di Yehor Nazaryna con cross.19:10
Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).19:10
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).19:08
Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Artem Bondarenko.19:04
Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Thorleifur Úlfarsson (Breidablik).19:02
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:02
Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Isaque.19:01
Fallo di mano di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).19:00
Tentativo fallito. Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valerii Bondar.18:58
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Davíd Ingvarsson.18:54
Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Artem Bondarenko e' colto in fuorigioco.18:52
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:04
Shakhtar Donetsk - Breidablik è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.
Arbitro di Shakhtar Donetsk - Breidablik sarà Andrei Chivulete. Al VAR invece ci sarà Sebastian Coltescu.
Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Breidablik si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.
Shakhtar Donetsk e Breidablik è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shakhtar Donetsk
|Breidablik
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|0
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|71.1
|43.9
|Numero totale di passaggi
|1238
|863
|Numero totale di passaggi riusciti
|1098
|697
|Tiri nello specchio della porta
|7
|5
|Percentuale di tiri in porta
|46.7
|20.8
|Numero totale di cross
|26
|56
|Numero medio di cross riusciti
|7
|13
|Duelli per partita vinti
|88
|96
|Duelli per partita persi
|83
|74
|Corner subiti
|7
|8
|Corner guadagnati
|9
|17
|Numero di punizioni a favore
|19
|21
|Numero di punizioni concesse
|18
|12
|Tackle totali
|35
|34
|Percentuale di successo nei tackle
|62.9
|55.9
|Fuorigiochi totali
|2
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
