Incontro terminato, Shelbourne 0, KF Drita 1.
Secondo tempo terminato, Shelbourne 0, KF Drita 1.22:58
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Fallo di John Martin (Shelbourne).22:57
Sostituzione, KF Drita. Mike Arthur sostituisce Almir Ajzeraj.22:56
Tentativo fallito. Lewis Temple (Shelbourne) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Evan Caffrey.22:56
Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Paddy Barrett (Shelbourne).22:53
Tentativo fallito. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.22:52
Tiro respinto. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di destro da centro area. Assist di Raddy Ovouka.22:52
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).22:49
Gara riprende.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Raddy Ovouka (KF Drita) per infortunio.22:47
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Lewis Temple (Shelbourne).22:47
Tiro respinto. Ali Coote (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.22:47
Gioco pericoloso di Ilir Mustafa (KF Drita).22:46
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Gara riprende.22:44
Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Rron Broja per infortunio.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Rron Broja (KF Drita) per infortunio.22:43
Tiro parato. Evan Caffrey (Shelbourne) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:42
Tiro parato. Evan Caffrey (Shelbourne) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John Martin.22:42
Sostituzione, Shelbourne. Ali Coote sostituisce Harry Wood.22:41
Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Jack Henry-Francis.22:41
Tentativo fallito. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Raddy Ovouka.22:40
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:37
Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Sostituzione, KF Drita. Kristal Abazaj sostituisce Mamadou Soumahoro.22:34
Tentativo fallito. Mamadou Soumahoro (KF Drita) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:31
Paddy Barrett (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:30
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Paddy Barrett (Shelbourne).22:30
Tiro parato. Albert Dabiqaj (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mamadou Soumahoro.22:28
Tentativo fallito. John Martin (Shelbourne) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Kameron Ledwidge con cross.22:27
Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Jonathan Lunney.22:26
Fuorigioco. Blerton Sheji(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Mamadou Soumahoro e' colto in fuorigioco.22:26
Tiro parato. Mamadou Soumahoro (KF Drita) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Almir Ajzeraj con cross.22:25
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).22:22
Gol! Shelbourne 0, KF Drita 1. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:20
Tiro respinto. Raddy Ovouka (KF Drita) un tiro di destro da fuori area. Assist di Blerton Sheji.22:20
Fuorigioco. Faton Maloku(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Mamadou Soumahoro e' colto in fuorigioco.22:19
Tentativo fallito. Mamadou Soumahoro (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area tira alto.22:17
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).22:16
Fallo di Rron Broja (KF Drita).22:15
Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).22:14
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).22:13
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).22:13
Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).22:12
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Egzon Bejtulai (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Paddy Barrett (Shelbourne).22:11
Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).22:10
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Tentativo fallito. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Blerton Sheji con cross.22:09
Inizia il Secondo tempo Shelbourne 0, KF Drita 0.22:08
Sostituzione, Shelbourne. Lewis Temple sostituisce Mark Coyle.22:08
Primo tempo terminato, Shelbourne 0, KF Drita 0.21:53
Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mamadou Soumahoro.21:51
Rron Broja (KF Drita) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Besnik Krasniqi con cross da calcio d'angolo.21:48
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Kerr McInroy (Shelbourne).21:47
Tiro respinto. Rron Broja (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mamadou Soumahoro con suggerimento di testa.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:46
Tiro parato. Raddy Ovouka (KF Drita) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:45
Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area.21:45
Tiro respinto. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Almir Ajzeraj con cross.21:45
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Milan Mbeng (Shelbourne).21:45
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).21:43
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Albert Dabiqaj (KF Drita) per infortunio.21:39
Tentativo fallito. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:37
Fallo di Jorgo Pëllumbi (KF Drita).21:36
Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Tentativo fallito. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.21:34
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:31
Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).21:30
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tiro respinto. Albert Dabiqaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area. Assist di Blerton Sheji.21:29
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).21:27
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).21:23
Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:22
Sostituzione, Shelbourne. Kameron Ledwidge sostituisce Daniel Kelly per infortunio.21:21
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Kelly (Shelbourne) per infortunio.21:19
Tiro respinto. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area.21:18
James Norris (Shelbourne) e' stato espulso.21:16
Decisione VAR: nessun incremento cartellino James Norris (Shelbourne).21:16
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Almir Ajzeraj (KF Drita) per infortunio.21:15
Fallo di James Norris (Shelbourne).21:15
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).21:14
Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.21:13
Tentativo fallito. Harry Wood (Shelbourne) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kerr McInroy con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:10
Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Harry Wood.21:10
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).21:09
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro parato. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Albert Dabiqaj.21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Shelbourne - Drita è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shelbourne - Drita sarà Oliver Reitala. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.
Attualmente Shelbourne si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Drita si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Drita ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Shelbourne e Drita è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shelbourne
|Drita
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|38.6
|36.9
|Numero totale di passaggi
|753
|645
|Numero totale di passaggi riusciti
|607
|504
|Tiri nello specchio della porta
|2
|6
|Percentuale di tiri in porta
|22.2
|42.9
|Numero totale di cross
|26
|36
|Numero medio di cross riusciti
|5
|9
|Duelli per partita vinti
|81
|95
|Duelli per partita persi
|94
|101
|Corner subiti
|9
|9
|Corner guadagnati
|4
|4
|Numero di punizioni a favore
|22
|36
|Numero di punizioni concesse
|26
|25
|Tackle totali
|32
|28
|Percentuale di successo nei tackle
|53.1
|53.6
|Fuorigiochi totali
|3
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
