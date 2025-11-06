Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Shelbourne - Drita è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Arbitro di Shelbourne - Drita sarà Oliver Reitala. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Attualmente Shelbourne si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Drita si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Drita ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Shelbourne e Drita è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: