Shkendija-Jagiellonia Bialystok: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 21:00
Shkendija
1
Jagiellonia Bialystok
1
Partita finita
Arbitro: Mihály Káprály
  1. 49' 1-0 Liridon Latifi
  2. 90+10' 1-1 Sergio Lozano
0'
45'
90'
90'
100'

Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1.

  1. 90'+11'

    Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1.23:01

  3. 90'+10'

    Gol! Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1. Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aziel Jackson.23:00

  4. 90'+6'

    Secondo cartellino giallo per Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:56

  5. 90'+5'

    Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) cade ma ha simulato.22:55

  6. 90'+5'

    Fallo di mano di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:55

  7. 90'+5'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:54

  9. 90'+5'

    Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  10. 90'+4'

    Aziel Jackson (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54

  11. 90'+4'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:54

  12. 90'+3'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:52

  13. 90'+3'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  15. 90'+1'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:51

  16. 90'+1'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  17. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:50

  18. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:50

  19. 89'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Mevlan Murati sostituisce Sebastjan Spahiu.22:49

  21. 89'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Atdhe Mazari sostituisce Fabrice Tamba.22:49

  22. 87'

    Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Besart Ibraimi con cross.22:47

  23. 87'

    Gara riprende.22:46

  24. 86'

    Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.22:46

  25. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:46

  27. 85'

    Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:45

  28. 85'

    Fallo di Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:45

  29. 85'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  30. 83'

    Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  31. 83'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:43

  33. 82'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:42

  34. 82'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  35. 79'

    Tiro parato. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fabrice Tamba.22:39

  36. 79'

    Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jesús Imaz.22:38

  37. 76'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aziel Jackson sostituisce Oskar Pietuszewski.22:36

  39. 76'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek sostituisce Taras Romanczuk.22:36

  40. 74'

    Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:34

  41. 74'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  42. 74'

    Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).22:34

  43. 73'

    Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Besart Ibraimi.22:33

  45. 72'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  46. 72'

    Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).22:31

  47. 69'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Besart Ibraimi sostituisce Liridon Latifi.22:29

  48. 69'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Kamer Qaka sostituisce Adamu Alhassan.22:28

  49. 66'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:26

  51. 66'

    Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  52. 64'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).22:24

  53. 63'

    Tiro parato. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:23

  54. 62'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:22

  55. 62'

    Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:22

  57. 62'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  58. 62'

    Gara riprende.22:22

  59. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:21

  60. 60'

    Fuorigioco. Bartlomiej Wdowik(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.22:19

  61. 57'

    Fuorigioco. Baboucarr Gaye(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Liridon Latifi e' colto in fuorigioco.22:16

  63. 55'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Leon Flach.22:14

  64. 55'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Álex Pozo sostituisce Louka Prip.22:14

  65. 54'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jesús Imaz sostituisce Dawid Drachal.22:14

  66. 52'

    Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).22:12

  67. 52'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  69. 51'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  70. 51'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:11

  71. 50'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:10

  72. 50'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  73. 50'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:10

  75. 49'

    Gol! Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 0. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ronaldo Webster con cross da calcio d'angolo.22:08

  76. 48'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:08

  77. 47'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:07

  78. 47'

    Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:07

  79. 47'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  81. Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:05

  82. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Jagiellonia Bialystok 0.21:50

  83. 45'+4'

    Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).21:50

  84. 45'+4'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  85. 45'+3'

    Tentativo fallito. Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:48

  87. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).21:48

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46

  89. 44'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Arbin Zejnullai per infortunio.21:44

  90. 43'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).21:44

  91. 42'

    Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dawid Drachal.21:43

  93. 41'

    Gara riprende.21:42

  94. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) per infortunio.21:39

  95. 38'

    Tentativo fallito. Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:38

  96. 37'

    Tiro respinto. Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area.21:38

  97. 36'

    Fallo di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:36

  99. 36'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  100. 33'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:34

  101. 33'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  102. 33'

    Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).21:33

  103. 33'

    Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  105. 31'

    Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:32

  106. 31'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  107. 31'

    Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).21:31

  108. 30'

    Tiro parato. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:31

  109. 29'

    Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  111. 29'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:30

  112. 28'

    Fallo di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:28

  113. 28'

    Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

  114. 26'

    Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  115. 26'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:26

  117. 25'

    Fallo di mano di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:25

  118. 23'

    Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:23

  119. 23'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  120. 22'

    Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arbin Zejnullai con passaggio filtrante.21:22

  121. 21'

    Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).21:22

  123. 21'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  124. 18'

    Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  125. 18'

    Fallo di Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo).21:19

  126. 17'

    Tentativo fallito. Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Louka Prip con cross.21:18

  127. 16'

    Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:16

  129. 16'

    Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  130. 14'

    Fallo di mano di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:15

  131. 12'

    Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:13

  132. 12'

    Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  133. 12'

    Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  135. 12'

    Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).21:12

  136. 11'

    Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  137. 11'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).21:12

  138. 9'

    Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  139. 9'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:10

  141. 7'

    Fallo di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:08

  142. 7'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  143. 6'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  144. 6'

    Fallo di Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).21:07

  145. 4'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).21:05

  147. 4'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  148. 3'

    Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  149. 3'

    Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).21:03

  150. 2'

    Fuorigioco. Aleksandër Trumçi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Fabrice Tamba e' colto in fuorigioco.21:02

  151. Inizia il Primo tempo.21:01

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:16

Formazioni Shkendija - Jagiellonia Bialystok

Shkendija
Jagiellonia Bialystok
TITOLARI SHKENDIJA
  • (24) BABOUCARR GAYE (P)
  • (11) RONALDO WEBSTER (D)
  • (2) ALEKSANDËR TRUMÇI (D)
  • (15) IMRAN FETAI (D)
  • (5) KLISMAN CAKE (D)
  • (49) SEBASTJAN SPAHIU (C)
  • (6) ADAMU ALHASSAN (C)
  • (17) ARBIN ZEJNULLAI (C)
  • (77) LIRIDON LATIFI (C)
  • (4) RESHAT RAMADANI (C)
  • (29) FABRICE TAMBA (A)
PANCHINA SHKENDIJA
  • (8) FLORENT RAMADANI (C)
  • (3) EGZON BELICA (D)
  • (28) KAMER QAKA (C)
  • (20) ATDHE MAZARI (A)
  • (9) FITON ADEMI (A)
  • (27) LORIK KABA (A)
  • (16) MEVLAN MURATI (D)
  • (26) ANES MELIQI (D)
  • (30) FERAT RAMANI (P)
  • (7) BESART IBRAIMI (A)
  • (10) ENDRIT KRASNIQI (C)
  • (22) NUMAN AJETOVIKJ (D)
ALLENATORE SHKENDIJA
  • Jeton Beqiri
TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (22) MILOSZ PIEKUTOWSKI (P)
  • (27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (13) BERNARDO VITAL (D)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
  • (80) OSKAR PIETUSZEWSKI (C)
  • (8) DAWID DRACHAL (C)
  • (18) LOUKA PRIP (C)
  • (31) LEON FLACH (C)
  • (10) AFIMICO PULULU (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (66) ADRIAN DAMASIEWICZ (P)
  • (86) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
  • (11) JESÚS IMAZ (A)
  • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
  • (9) DIMITRIS RALLIS (A)
  • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (5) CEZARY POLAK (C)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
  • (25) AZIEL JACKSON (C)
  • (19) ÁLEX CANTERO (C)
  • (7) ÁLEX POZO (C)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • Adrian Siemieniec
PREPARTITA

Shkendija - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - Jagiellonia Bialystok sarà Mihály Káprály. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente Shkendija si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Jagiellonia Bialystok si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Shkendija ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; Jagiellonia Bialystok ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Shkendija e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ShkendijaJagiellonia Bialystok
Partite giocate22
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati12
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita1.00.5
Percentuale possesso palla44.648.0
Numero totale di passaggi797915
Numero totale di passaggi riusciti664775
Tiri nello specchio della porta29
Percentuale di tiri in porta22.252.9
Numero totale di cross2026
Numero medio di cross riusciti17
Duelli per partita vinti10796
Duelli per partita persi8892
Corner subiti1314
Corner guadagnati47
Numero di punizioni a favore3326
Numero di punizioni concesse2025
Tackle totali3638
Percentuale di successo nei tackle55.652.6
Fuorigiochi totali23
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi00

Inglas Vetri

