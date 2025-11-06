Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:16

PREPARTITA

Shkendija - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Shkendija - Jagiellonia Bialystok sarà Mihály Káprály. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente Shkendija si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Jagiellonia Bialystok si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Shkendija ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; Jagiellonia Bialystok ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Shkendija e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: