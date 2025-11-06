Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1.
Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1.
Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1.23:01
Gol! Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 1. Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aziel Jackson.23:00
Secondo cartellino giallo per Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:56
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) cade ma ha simulato.22:55
Fallo di mano di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:55
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:54
Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Aziel Jackson (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:54
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:52
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:51
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:50
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Mevlan Murati sostituisce Sebastjan Spahiu.22:49
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Atdhe Mazari sostituisce Fabrice Tamba.22:49
Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Besart Ibraimi con cross.22:47
Gara riprende.22:46
Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:46
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:45
Fallo di Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:45
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:43
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:42
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tiro parato. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fabrice Tamba.22:39
Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jesús Imaz.22:38
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aziel Jackson sostituisce Oskar Pietuszewski.22:36
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek sostituisce Taras Romanczuk.22:36
Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:34
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).22:34
Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Besart Ibraimi.22:33
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).22:31
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Besart Ibraimi sostituisce Liridon Latifi.22:29
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Kamer Qaka sostituisce Adamu Alhassan.22:28
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:26
Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).22:24
Tiro parato. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:23
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:22
Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:22
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:21
Fuorigioco. Bartlomiej Wdowik(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.22:19
Fuorigioco. Baboucarr Gaye(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Liridon Latifi e' colto in fuorigioco.22:16
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Leon Flach.22:14
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Álex Pozo sostituisce Louka Prip.22:14
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jesús Imaz sostituisce Dawid Drachal.22:14
Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).22:12
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:11
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:10
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:10
Gol! Shkëndija Tetovo 1, Jagiellonia Bialystok 0. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ronaldo Webster con cross da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:08
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:07
Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:07
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:05
Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Jagiellonia Bialystok 0.21:50
Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).21:50
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Tentativo fallito. Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:48
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Arbin Zejnullai per infortunio.21:44
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).21:44
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dawid Drachal.21:43
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) per infortunio.21:39
Tentativo fallito. Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:38
Tiro respinto. Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area.21:38
Fallo di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:36
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:34
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).21:33
Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:32
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).21:31
Tiro parato. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:31
Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:30
Fallo di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:28
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:26
Fallo di mano di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:25
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:23
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arbin Zejnullai con passaggio filtrante.21:22
Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).21:22
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo).21:19
Tentativo fallito. Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Louka Prip con cross.21:18
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:16
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di mano di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:15
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:13
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).21:12
Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).21:12
Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:10
Fallo di Louka Prip (Jagiellonia Bialystok).21:08
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).21:07
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).21:05
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Louka Prip (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).21:03
Fuorigioco. Aleksandër Trumçi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Fabrice Tamba e' colto in fuorigioco.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:16
Shkendija - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - Jagiellonia Bialystok sarà Mihály Káprály. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
Attualmente Shkendija si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Jagiellonia Bialystok si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Shkendija ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; Jagiellonia Bialystok ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Shkendija e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shkendija
|Jagiellonia Bialystok
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|44.6
|48.0
|Numero totale di passaggi
|797
|915
|Numero totale di passaggi riusciti
|664
|775
|Tiri nello specchio della porta
|2
|9
|Percentuale di tiri in porta
|22.2
|52.9
|Numero totale di cross
|20
|26
|Numero medio di cross riusciti
|1
|7
|Duelli per partita vinti
|107
|96
|Duelli per partita persi
|88
|92
|Corner subiti
|13
|14
|Corner guadagnati
|4
|7
|Numero di punizioni a favore
|33
|26
|Numero di punizioni concesse
|20
|25
|Tackle totali
|36
|38
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|52.6
|Fuorigiochi totali
|2
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
