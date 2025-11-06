Incontro terminato, Rapid Vienna 0, CS U Craiova 1.
Secondo tempo terminato, Rapid Vienna 0, CS U Craiova 1.22:52
Fallo di mano di Bendegúz Bolla (Rapid Vienna).22:50
Fuorigioco. Furkan Demir(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.22:48
Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Steven Nsimba.22:48
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Fallo di Adrian Rus (CS U Craiova).22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:46
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:43
Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Janis Antiste.22:41
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).22:41
Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Sostituzione, Rapid Vienna. Dominik Weixelbraun sostituisce Matthias Seidl.22:39
Tentativo fallito. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Louis Schaub.22:39
Sostituzione, CS U Craiova. Vladimir Screciu sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:37
Sostituzione, CS U Craiova. Tudor Baluta sostituisce Carlos Mora.22:37
Tentativo fallito. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:36
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Bendegúz Bolla (Rapid Vienna).22:36
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).22:33
Tiro respinto. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carlos Mora.22:32
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:31
Janis Antiste (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Lyes Houri (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).22:30
Fallo di Steven Nsimba (CS U Craiova).22:30
Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tentativo fallito. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:29
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).22:28
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Tiro parato. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:28
Tiro parato. Lyes Houri (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anzor Mekvabishvili.22:28
Tiro parato. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:28
Tentativo fallito. Steven Nsimba (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicusor Bancu con cross.22:28
Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Alexandru Cicâldau.22:27
Sostituzione, CS U Craiova. Stefan Baiaram sostituisce Assad Al Hamlawi.22:27
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.22:22
Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Ange Ahoussou (Rapid Vienna).22:22
Tiro parato. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuel Teles con passaggio filtrante.22:21
Tentativo fallito. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Furkan Demir con cross.22:20
Tiro respinto. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Louis Schaub con cross.22:20
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).22:20
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tiro parato. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ercan Kara.22:19
Gara riprende.22:18
Sostituzione, Rapid Vienna. Janis Antiste sostituisce Tobias Gulliksen.22:18
Sostituzione, Rapid Vienna. Romeo Amané sostituisce Lukas Grgic.22:17
Sostituzione, Rapid Vienna. Furkan Demir sostituisce Jonas Auer.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) per infortunio.22:17
Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Ange Ahoussou (Rapid Vienna).22:16
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).22:15
Matthias Seidl (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alexandru Cicâldau con cross.22:15
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Jonas Auer (Rapid Vienna).22:14
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:13
Matthias Seidl (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Steven Nsimba in seguito a un contropiede.22:12
Tiro parato. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Assad Al Hamlawi.22:12
Carlos Mora (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).22:08
Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:07
Samuel Teles (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:05
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:05
Bendegúz Bolla (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:05
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross da calcio d'angolo.22:03
Tiro respinto. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area.22:03
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).22:02
Inizia il Secondo tempo Rapid Vienna 0, CS U Craiova 1.22:02
Sostituzione, Rapid Vienna. Louis Schaub sostituisce Andrija Radulovic.22:02
Primo tempo terminato, Rapid Vienna 0, CS U Craiova 1.21:46
Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).21:45
Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fuorigioco. Alexandru Cicâldau(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Assad Al Hamlawi e' colto in fuorigioco.21:43
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:42
Tentativo fallito. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area tira alto.21:41
Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Auer con cross.21:39
Gol! Rapid Vienna 0, CS U Craiova 1. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Carlos Mora con cross.21:37
Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.21:36
Fuorigioco. Assad Al Hamlawi(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Anzor Mekvabishvili e' colto in fuorigioco.21:33
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:30
Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:24
Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Adrian Rus (CS U Craiova) e' ammonito.21:23
Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) e' ammonito.21:23
Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Jonas Auer (Rapid Vienna).21:23
Fuorigioco. Bendegúz Bolla(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.21:22
Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:21
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:18
Andrija Radulovic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Ercan Kara (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:17
Adrian Rus (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:17
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:16
Lukas Grgic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).21:14
Andrija Radulovic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Bendegúz Bolla (Rapid Vienna).21:13
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:11
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).21:09
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:08
Andrija Radulovic (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:06
Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05
Tiro respinto. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexandru Cicâldau.21:05
Matthias Seidl (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:04
Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Matthias Seidl (Rapid Vienna).21:04
Tiro respinto. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexandru Cicâldau.21:02
Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:01
Juraj Badelj (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
SK Rapid - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadion di Wien.
Arbitro di SK Rapid - Universitatea Craiova sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.
Attualmente SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Universitatea Craiova si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 7; Universitatea Craiova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
SK Rapid e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|SK Rapid
|Universitatea Craiova
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|7
|3
|Media gol subiti per partita
|3.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|45.5
|45.6
|Numero totale di passaggi
|807
|765
|Numero totale di passaggi riusciti
|641
|600
|Tiri nello specchio della porta
|5
|2
|Percentuale di tiri in porta
|38.5
|28.6
|Numero totale di cross
|37
|8
|Numero medio di cross riusciti
|11
|3
|Duelli per partita vinti
|83
|98
|Duelli per partita persi
|88
|98
|Corner subiti
|7
|14
|Corner guadagnati
|6
|3
|Numero di punizioni a favore
|22
|15
|Numero di punizioni concesse
|33
|39
|Tackle totali
|33
|25
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|68.0
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
