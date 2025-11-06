Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

SK Rapid - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadion di Wien.

Arbitro di SK Rapid - Universitatea Craiova sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Universitatea Craiova si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 7; Universitatea Craiova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

SK Rapid e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: