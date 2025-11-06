Incontro terminato, Sparta Praga 0, Raków Czestochowa 0.
Secondo tempo terminato, Sparta Praga 0, Raków Czestochowa 0.20:39
Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaan Kairinen.20:38
Fallo di Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).20:37
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Fran Tudor (Raków Czestochowa).20:36
Fallo di Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).20:34
Imad Rondic (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, Adam Sevínsky (Sparta Praga) per infortunio.20:32
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).20:31
Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lamine Diaby-Fadiga da calcio d'angolo.20:30
Tiro respinto. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area.20:30
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).20:29
Apostolos Konstantopoulos (Raków Czestochowa) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Fran Tudor con cross da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:29
Gara riprende.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Fran Tudor (Raków Czestochowa) per infortunio.20:26
Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).20:25
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.20:24
Fuorigioco. Matej Rynes(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Veljko Birmancevic e' colto in fuorigioco.20:21
Sostituzione, Raków Czestochowa. Apostolos Konstantopoulos sostituisce Michael Ameyaw.20:21
Sostituzione, Sparta Praga. Ángelo Preciado sostituisce John Mercado.20:18
Sostituzione, Sparta Praga. Matej Rynes sostituisce Lukás Haraslín.20:18
Fuorigioco. Jan Kuchta(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.20:18
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).20:15
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).20:12
Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oskar Repka.20:12
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Santiago Eneme.20:09
Pavel Kaderábek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).20:05
Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Marko Bulat.20:04
Sostituzione, Raków Czestochowa. Adriano sostituisce Tomasz Pienko.20:04
Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Patrik Vydra.20:03
Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Kevin-Prince Milla.20:03
Fuorigioco. Marko Bulat(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Michael Ameyaw e' colto in fuorigioco.20:03
Tentativo fallito. Kevin-Prince Milla (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen.20:02
Tentativo fallito. Kevin-Prince Milla (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kaan Kairinen.20:01
Gara riprende.19:58
Gara momentaneamente sospesa, Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) per infortunio.19:57
Fallo di Lukás Haraslín (Sparta Praga).19:56
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).19:52
Gara riprende.19:51
Gara momentaneamente sospesa, John Mercado (Sparta Praga) per infortunio.19:51
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).19:50
Fallo di Kevin-Prince Milla (Sparta Praga).19:49
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49
Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Karol Struski in seguito a un contropiede.19:49
Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 0, Raków Czestochowa 0.19:47
Sostituzione, Raków Czestochowa. Lamine Diaby-Fadiga sostituisce Patryk Makuch.19:46
Primo tempo terminato, Sparta Praga 0, Raków Czestochowa 0.19:31
Gara riprende.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Gara momentaneamente sospesa, Patryk Makuch (Raków Czestochowa) per infortunio.19:30
Tiro parato. Kevin-Prince Milla (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaan Kairinen.19:29
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Oliwier Zych (Raków Czestochowa).19:28
Tiro parato. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Veljko Birmancevic.19:28
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:24
Tiro parato. Kevin-Prince Milla (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Haraslín.19:24
Tiro parato. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaan Kairinen con cross.19:21
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).19:20
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).19:19
Fuorigioco. Jaroslav Zeleny(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.19:17
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.19:15
Kevin-Prince Milla (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).19:15
Fallo di Kevin-Prince Milla (Sparta Praga).19:14
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).19:12
Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Sostituzione, Sparta Praga. Lukás Haraslín sostituisce Albion Rrahmani per infortunio.19:09
Gioco pericoloso di Kevin-Prince Milla (Sparta Praga).19:05
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Tiro parato. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Bulat.19:02
Fallo di Pavel Kaderábek (Sparta Praga).19:01
Marko Bulat (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fuorigioco. Marko Bulat(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Oskar Repka e' colto in fuorigioco.19:00
Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).18:59
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).18:58
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Kevin-Prince Milla (Sparta Praga).18:55
Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fuorigioco. Fran Tudor(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Michael Ameyaw e' colto in fuorigioco.18:53
Fallo di Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).18:53
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Tiro parato. Kevin-Prince Milla (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:52
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).18:52
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa).18:51
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).18:50
Tentativo fallito. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin-Prince Milla con suggerimento di testa.18:50
Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).18:48
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:56
Sparta Prague - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Raków Czestochowa sarà Joonas Jaanovits. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.
Attualmente Sparta Prague si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Raków Czestochowa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
Sparta Prague e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sparta Prague
|Raków Czestochowa
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|3
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|66.1
|55.1
|Numero totale di passaggi
|1052
|886
|Numero totale di passaggi riusciti
|857
|739
|Tiri nello specchio della porta
|11
|16
|Percentuale di tiri in porta
|52.4
|61.5
|Numero totale di cross
|39
|44
|Numero medio di cross riusciti
|10
|14
|Duelli per partita vinti
|75
|108
|Duelli per partita persi
|85
|94
|Corner subiti
|6
|4
|Corner guadagnati
|10
|12
|Numero di punizioni a favore
|18
|28
|Numero di punizioni concesse
|26
|16
|Tackle totali
|27
|27
|Percentuale di successo nei tackle
|70.4
|70.4
|Fuorigiochi totali
|4
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
