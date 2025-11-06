Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:56

PREPARTITA

Sparta Prague - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Raków Czestochowa sarà Joonas Jaanovits. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.

Attualmente Sparta Prague si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Raków Czestochowa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Sparta Prague e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: