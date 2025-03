Palloni buttati avanti dalla Fiorentina che non trova peró le punte, gioco facile per il Pana.20:41

AMMONITO Matías Agustín Moreno. Altro giallo per proteste. 20:43

Crampi ora per Moreno, che aveva provato ad anticipare sul primo palo Dragowski su azione di angolo della Fiore.20:37

Greci che stanno guadagnando secondi ad ogni rimessa o fischio a favore, nervosismo per i viola.20:34

Gara apertissima, Fiorentina che spinge ma rischiando molto per i contropiedi dei greci.20:30

PALO DI DJURICIC! Giocata personale dell'ex Sassuolo che a giro batte Terracciano ma non il legno, che respinge la sfera.20:30

PARISI! Tiro cross del terzino, Kean sul secondo palo non ci arriva per pochi centimetri!20:27

Angolo per il Panathinaikos: schema per Cerin, anticipato da Cataldi.20:25

Fagioli scucchiaia per Kean, ma attento Mladenovic che serve Dragowski.20:18

OCCASIONE PANATHINAIKOS! Ounhai riceve da Tete e conclude, palla messa in angolo da Terracciano!20:17

Gara che vive di fiammate, ora é la Fiorentina a spingere, Pana che si chiude in difesa.20:15

RANIERI! Sempre pericoloso il centrale di testa: Dragowski in tuffo anticipa Comuzzo.20:08

Per ora il portiere rimane in campo, da capire se Dragowski riuscirá a terminare il match.20:05

Problemi anche per Dragowski, che si stende a terra: richiamata la panchina.20:03

Problemi anche per Comuzzo, dopo una pallonata al volto. Il difensore fa segno al suo allenatore che puó continuare.20:00

Dodó ferma Djuricic in area al momento del tiro, rimane a terra l'ex Sassuolo.19:55

Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo.19:53

Nel finale di tempo la Fiorentina trova anche la terta rete con Moreno, ma gol annullato dal VAR per fuorigioco dello stesso difensore.19:37

Primo tempo ricco di emozioni, con il Panathinaikos che si porta avanti di due reti al 20' ma Fiorentina che trova la rimonta in tre: prima Beltran su assist di Gosens, poi Fagoli ancora su assist dell'ex Atalanta.19:36

Squadre esauste, si sta giocando poco in questo recupero.19:33

45'

ANNULLATO IL GOL ALLA FIORENTINA! Comuzzo vola in cielo e di testa manda sul palo, il piú pronto é Moreno che insacca il tap in: la rete prima viene convalidata, poi annullata dal VAR per fuorigioco.19:32