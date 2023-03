Nessun precedente tra le due formazioni. Le squadre italiane già incrociate dall'AZ in competizioni europee sono l'Inter, l'Udinese e il Napoli, con cui gli olandesi hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.18:11

Negli ultimi tre match a eliminazione diretta in Europa la Lazio è imbattuta: una vittoria e due pareggi. Per il club biancoceleste è il primo confronto a eliminazione diretta contro un avversario olandese.18:16

FORMAZIONE AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan - Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez - Clasie, Mijnans, Reijnders - Odgaard, Pavlidis, Karlsson.18:30

Assente per la Lazio Ciro Immobile, fermo per una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra.18:32

3'

SUBITO LAZIO! Zaccagni va via sulla sinistra, crossa in mezzo per Milinkovic-Savic che va di piatto e a distanza ravvicinata sbaglia di pochissimo.18:48