Crystal Palace-Shakhtar Donetsk: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
7 Maggio 2026 ore 21:00
Crystal Palace
2
Shakhtar Donetsk
1
Partita finita
Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández
25'1-0Pedro Henrique (A)
34'1-1Eguinaldo
52'2-1Ismaïla Sarr
0'
45'
90'
90'
Dopo la vittoria per 3-1 all'andata a Cracovia, il Crystal Palace vince anche al ritorno a Selhust Park, elimina lo Shakthar Donetsk e raggiunge la finale di Conference. Mercoledì 27 maggio, a Lipsia, la squadra di Glasner affronterà il Rayo Vallecano, che ha battuto lo Strasburgo con il risultato di 1-0 sia all'andata che al ritorno.
Match ad alto ritmo a Selhust Park, dove il Crystal Palace troverebbe il gol dell 1-0 dopo 12 minuti con il tiro a incrociare vincente di Yeremy Pino, ma l'arbitro Hernandez Hernandez annulla per fuorigioco. Il vantaggio degli uomini di Glasner arriva comunque al 25' con l'autogol di Pedro Henrique, che devia nella sua porta un cross forte di Munoz. Lo Shakhtar pareggia 9 minuti più tardi con un bel gol di Eguinaldo, che mette il pallone sotto l'incrocio con il sinistro. Il Palace sfiora il nuovo vantaggio in chiusura di primo tempo con il palo colpito di Mateta e trova il 2-1 nella ripresa con la zampata di Sarr su assist di Mtchell, al termine di un'azione iniziata con una bella parata di Henderson su Kaua Elias. Dopo la rete di Sarr lo Shakhtar non ha più la forza di reagire e si arrende alle Eagles, che ottengono così il pass per Lipsia.
Cronaca
Formazioni
Grazie per aver seguito Crystal Palace-Shakhtar Donetsk e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la UEFA Conference League.23:03
90'+1'
FISCHIO FINALE: CRYSTAL PALACE-SHAKHTAR DONETSK 2-1. La squadra è Glasner è in finale di UEFA Conference League.22:51
90'
Segnalato un minuto di recupero.22:50
89'
Quinta sostituzione per il Crystal Palace. Richiamato in panchina Daniel Muñoz, minuti per Nathaniel Clyne.22:49
89'
Quarta sostituzione per il Crystal Palace. Adam Wharton lascia spazio a Will Hughes.22:48
88'
Terza sostituzione per il Crystal Palace. Finisce la partita di Daichi Kamada, al suo posto Jefferson Lerma.22:48
85'
Eguinaldo prova a toccare di prima in area per Traore, ma sbaglia la misura e il pallone finisce tra le braccia di Henderson.22:45
82'
Matvienko crossa sul primo palo per la girata di testa di Traore, che non trova la porta.22:42
81'
Giropalla dello Shakhtar, che non trova però spazi.22:41
78'
Seconda sostituzione per il Crystal Palace. Esce Yéremy Pino, entra Brennan Johnson.22:37
77'
GRAN GIOCATA DI STRAND LARSEN! Munoz imbuca per il centravanti, che fa finta di calciare con il destro per poi girarsi sul sinistro e provare il tiro rasoterra, respinto da Riznyk con i piedi.22:37
75'
Quinta sostituzione per lo Shakhtar Donetsk. Fuori Pedrinho, dentro Lucas Ferreira.22:35
72'
Richards sbaglia il lancio alla ricerca di Strand Larsen. Fallo laterale per lo Shakhtar.22:32
69'
Matvienko calcia da lontanissimo, ma non trova la porta con l'esterno del sinistro.22:30
66'
Prima sostituzione per il Crystal Palace. Richiamato in panchina Jean-Philippe Mateta, minuti per Jørgen Strand Larsen.22:26
65'
Conclusione debole di Pedrinho, bloccata a terra da Henderson.22:25
62'
Altra acrobazia di Mateta, che stavolta calcia altissimo.22:22
59'
Il Palace gestisce il vantaggio, mentre lo Shakhtar cerca un episodio per riaprire tutto.22:20
56'
Quarta sostituzione per lo Shakhtar Donetsk. Oleh Ocheretko lascia spazio a Newerton.22:17
56'
Terza sostituzione per lo Shakthar Donetsk. Finisce la partita di Kauã Elias, al suo posto Lassina Traoré.22:16
55'
Finale di Lipsia sempre più vicina per il Palace, ora avanti di tre gol sullo Shakthar.22:15
52'
GOL! CRYSTAL PALACE-Shakthar Donetsk 2-1! Rete di Ismaïla Sarr! Mitchell va via a sinistra e crossa basso sul primo palo, dove Sarr arriva in spaccata e con la punta del piede spedisce prima sul palo interno e poi in rete.22:13
51'
HENDERSON SALVA SU KAUA ELIAS! Il centravanti dello Shakthar riesce ad andar via a Lacroix, controlla e calcia a incrociare. Henderson respinge con il piede destro.22:12
48'
Confusione nell'area dello Shakhtar, dove Munoz prova a colpire al volo con il destro. Il pallone viene rinviato da Bondar addosso a Mateta, prima di finire tra le braccia di Rizynk.22:09
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Crystal Palace-Shakhtar Donetsk.22:05
46'
Seconda sostituzione per lo Shakhtar Donetsk. Esce Alisson Santana, entra Isaque.22:05
Crystal Palace all'intervallo in vantaggio di due gol nel computo totale, in virtù del 3-1 dell'andata. Al momento, la squadra di Glasner affronterebbe in finale il Rayo Vallecano, avanti di due gol sullo Strasburgo.21:58
Primo tempo intenso a Selhust Park, dove il Crystal Palace troverebbe il vantaggio dopo soli 12 minuti con il destro a incrociare di Yeremy Pino, ma l'arbitro Hernandez Hernandez annulla per fuorigioco. L'1-0 della squadra di Glasner arriva comunque tredici minuti dopo con l'autorete di Pedro Henrique, che corregge nella sua porta un cross basso di Munoz. Lo Shakthar reagisce e al 34' pareggia con uno splendido sinistro sotto l'incrocio di Eguinaldo, mentre nel finale il Palace sfiora il 2-1 con la girata volante di Mateta, che sbatte sul palo.21:57
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: CRYSTAL PALACE-SHAKHTAR DONETSK 1-1. All'autorete di Pedro Henrique ha risposto il gol di Eguinaldo.21:49
45'+3'
Wharton cerca la profondità per Mitchell, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce fuori.21:48
45'
Concessi tre minuti di recupero.21:46
44'
PALO DI MATETA! Cross dalla destra di Munoz e splendida girata volante di Mateta, che colpisce in pieno il legno.21:46
41'
I giocatori dello Shakthar protestano per un presunto tocco con il braccio di Mateta. Per Hernandez Hernandez non c'è nulla.21:42
38'
Pedrinho si inserisce e tocca in orizzontale per Alisson Santana, che prova il tiro di controbalzo con il sinistro, ma lo alza troppo.21:39
37'
Eguinaldo resta a terra al limite dell'area dopo un contatto con Richards. Tutto regolare per Hernandez Hernandez.21:38
34'
GOL! Crystal Palace-SHAKTHAR DONETSK 1-1! Rete di Eguinaldo! Pedro Hernique imbuca per il connazionale, che controlla e calcia subito con il sinistro, mandando il pallone sotto l'incrocio.21:36
32'
Possesso palla del Palace, che consolida l'ampio vantaggio.21:33
29'
Mateta controlla un pallone al limite dell'area, se lo sposta sul sinistro e calcia a incrociare, trovando la parata a terra di Riznyk.21:30
27'
Prima sostituzione per lo Shakthar Donetsk. Fuori Vinícius Tobias, dentro Alaa Ghram.21:29
25'
GOL! CRYSTAL PALACE-Shakhtar Donetsk 1-0! Autorete di Pedro Henrique! Wharton controlla e calcia forte con il sinistro, chiamando Riznyk alla grande parata. Sulla respinta il primo ad arrivare è Munoz, che prova a rimettere in mezzo, ma trova la deviazione di Pedro Henrique. Il pallone sbatte sul palo e finisce in porta per il vantaggio delle Eagles.21:28
23'
Ritmo alto in questa prima metà di frazione.21:24
20'
Bel lancio di Pedro Henrique per l'inserimento in area di Alisson Santana che, invece di concludere al volo, sbaglia il controllo e consegna il pallone a Henderson.21:21
17'
Vinicius Tobias riceve da Bondar e cerca il cross d'esterno sul secondo palo. Traversone impreciso, che finisce sul fondo.21:18
15'
AMMONITO Valerii Bondar per un intervento in ritardo su Mateta.21:16
12'
GOL ANNULLATO AL CRYSTAL PALACE! Lancio profondo di Richards per la spizzata di testa di Mateta, che allunga in profondità per il numero 10. Yeremy Pino si porta avanti il pallone con la testa e incrocia sul secondo palo. Dopo un check del VAR, però, l'arbitro Hernandez Hernandez annulla per fuorigioco.21:16
7'
Riprende il gioco con Ocheretko regolarmente in campo.21:08
6'
Ocheretko resta a terra a causa di un colpo al volto. Gioco fermo a Selhust Park.21:06
4'
Altro filtrante, stavolta di Alisson Santana per Eguinaldo, che calcia di prima con il destro. Tiro debole e centrale, bloccato da Henderson.21:04
3'
Pedrinho imbuca per Kaua Elias, che riceve, si gira e calcia con il sinistro dall'interno dell'area, ma schiaccia la conclusione. Palla larga.21:03
CALCIO D'INIZIO! Comincia Crystal Palace-Shakhtar Donetsk.21:01
Quasi tutto pronto a Selhust Park. Tra poco l'arbitro spagnolo Hernandez Hernandez darà il via al match.21:01
Non cambia nulla nemmeno Arda Turan, che conferma la formazione schierata nella partita d'andata. Per lo Shakhar, out Marlon e Konoplya.21:00
Stessa identica formazione dell'andata per il Crystal Palace, con Glasner che conferma in toto lo stesso undici schierato una settimana fa a Cracovia. Anche oggi, le Eagles devono rinunciare a Nketiah e Guessand.20:58
FORMAZIONI UFFICIALI - Lo Shakhtar Donetsk si schiera in campo con il 4-1-4-1: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kaua Elias. A disposizione: Tvardovskyi, Azarov, Ghram, Kryskiv, Newerton, Isaque, Bondarenko, Nazaryna, Ferreira, L. Traore, Meirelles, Obah.21:00
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Crystal Palace si schiera in campo con il 3-4-2-1: Henderson; Richard, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta. A disposizione: Benitez, Matthews, Clyne, Riad, Rodney, Lerma, Hughes, Devenny, Cardines, B. Johnson, Strand Larsen.20:51
Il Crystal Palace è quindicesimo in Premier League a quota 43 punti, 7 in più del West Ham terzultimo, a tre giornate dalla fine. In Conference, la squadra di Oliver Glasner, dopo aver chiuso la League Phase in decima posizione, ha eliminato nell'ordine Zrinjski Mostar, AEK Larnaca e Fiorentina. Lo Shakhtar, invece, guida il campionato ucraino con 10 punti di vantaggio sul secondo posto, mentre in Conference, dopo aver chiuso la League Phase al sesto posto, ha eliminato Lech Poznan e AZ Alkmaar.20:49
A Selhust Park si riparte dall'1-3 in favore del Palace maturato una settimana fa a Cracovia, con le Eagles vittoriose grazie ai gol di Sarr, Kamada e Strand Larsen. Di Ocheretko il gol della speranza dello Shakhtar. Chi vince stasera affronterà in finale la vincente della sfida tra Strasburgo e Rayo Vallecano.20:56
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, gara di ritorno delle semifinali di UEFA Conference League.20:34
Formazioni Crystal Palace - Shakhtar Donetsk
Crystal Palace
Shakhtar Donetsk
TITOLARI CRYSTAL PALACE
(1) DEAN HENDERSON (P)
(26) CHRIS RICHARDS (D)
(5) MAXENCE LACROIX (D)
(23) JAYDEE CANVOT (D)
(3) TYRICK MITCHELL (C)
(20) ADAM WHARTON (C)
(18) DAICHI KAMADA (C)
(2) DANIEL MUÑOZ (C)
(10) YÉREMY PINO (A)
(7) ISMAÏLA SARR (A)
(14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
(17) NATHANIEL CLYNE (D)
(59) RIO CARDINES (C)
(44) WALTER BENÍTEZ (P)
(11) BRENNAN JOHNSON (A)
(22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
(31) REMI MATTHEWS (P)
(34) CHADI RIAD (D)
(8) JEFFERSON LERMA (C)
(19) WILL HUGHES (C)
(55) JUSTIN DEVENNY (C)
(42) KADEN RODNEY (C)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
Oliver Glasner
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
(31) DMYTRO RIZNYK (P)
(13) PEDRO HENRIQUE (D)
(17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
(22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
(5) VALERII BONDAR (D)
(10) PEDRINHO (C)
(27) OLEH OCHERETKO (C)
(7) EGUINALDO (C)
(6) MARLON GOMES (C)
(30) ALISSON SANTANA (C)
(19) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
(8) DMYTRO KRYSKIV (C)
(37) LUCAS FERREIRA (C)
(68) PROSPER OBAH (C)
(11) NEWERTON (C)
(16) IRAKLI AZAROVI (D)
(49) LUCA MEIRELLES (A)
(48) DENYS TVARDOVSKYI (P)
(18) ALAA GHRAM (D)
(2) LASSINA TRAORÉ (A)
(21) ARTEM BONDARENKO (C)
(14) ISAQUE (C)
(29) YEHOR NAZARYNA (C)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
Arda Turan
PREPARTITA
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk è valevole per la semifinali della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Attualmente Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.
Crystal Palace e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: