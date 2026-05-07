Match ad alto ritmo a Selhust Park, dove il Crystal Palace troverebbe il gol dell 1-0 dopo 12 minuti con il tiro a incrociare vincente di Yeremy Pino, ma l'arbitro Hernandez Hernandez annulla per fuorigioco. Il vantaggio degli uomini di Glasner arriva comunque al 25' con l'autogol di Pedro Henrique, che devia nella sua porta un cross forte di Munoz. Lo Shakhtar pareggia 9 minuti più tardi con un bel gol di Eguinaldo, che mette il pallone sotto l'incrocio con il sinistro. Il Palace sfiora il nuovo vantaggio in chiusura di primo tempo con il palo colpito di Mateta e trova il 2-1 nella ripresa con la zampata di Sarr su assist di Mtchell, al termine di un'azione iniziata con una bella parata di Henderson su Kaua Elias. Dopo la rete di Sarr lo Shakhtar non ha più la forza di reagire e si arrende alle Eagles, che ottengono così il pass per Lipsia.

Dopo la vittoria per 3-1 all'andata a Cracovia, il Crystal Palace vince anche al ritorno a Selhust Park, elimina lo Shakthar Donetsk e raggiunge la finale di Conference. Mercoledì 27 maggio, a Lipsia, la squadra di Glasner affronterà il Rayo Vallecano, che ha battuto lo Strasburgo con il risultato di 1-0 sia all'andata che al ritorno.

Il Crystal Palace è quindicesimo in Premier League a quota 43 punti, 7 in più del West Ham terzultimo, a tre giornate dalla fine. In Conference, la squadra di Oliver Glasner, dopo aver chiuso la League Phase in decima posizione, ha eliminato nell'ordine Zrinjski Mostar, AEK Larnaca e Fiorentina. Lo Shakhtar, invece, guida il campionato ucraino con 10 punti di vantaggio sul secondo posto, mentre in Conference, dopo aver chiuso la League Phase al sesto posto, ha eliminato Lech Poznan e AZ Alkmaar.20:49

GOL! CRYSTAL PALACE-Shakhtar Donetsk 1-0! Autorete di Pedro Henrique! Wharton controlla e calcia forte con il sinistro, chiamando Riznyk alla grande parata. Sulla respinta il primo ad arrivare è Munoz, che prova a rimettere in mezzo, ma trova la deviazione di Pedro Henrique. Il pallone sbatte sul palo e finisce in porta per il vantaggio delle Eagles.21:28

GOL! CRYSTAL PALACE-Shakthar Donetsk 2-1! Rete di Ismaïla Sarr! Mitchell va via a sinistra e crossa basso sul primo palo, dove Sarr arriva in spaccata e con la punta del piede spedisce prima sul palo interno e poi in rete.22:13

PREPARTITA

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk è valevole per la semifinali della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.

Attualmente Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

Crystal Palace e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: