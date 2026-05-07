de Frutos viene servito nuovamente in area di rigore avversaria e tenta di coordinarsi, la difesa dello Strasburgo è attenta e allontana.21:17

OCCASIONE RAYO! Cross da sinistra di Espino, Penders si distende e manda il pallone da Camello che calcia in porta. L'estremo difensore di casa è lesto e scherma la porta!22:30

La finale del 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia sarà dunque tra Rayo Vallecano e Crystal Palace! Gli inglesi si sono imposti ai danni dello Shakhtar Donetsk con un complessivo 5-2. 23:11

PREPARTITA

Strasburgo - Rayo Vallecano è valevole per la semifinali della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.

Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Strasburgo e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: