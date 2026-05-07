Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Strasburgo-Rayo Vallecano: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

7 Maggio 2026 ore 21:00
Strasburgo
0
Rayo Vallecano
1
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 42' 0-1 Alemão
0'
45'
90'
90'
99'
  1. 90'+9'

    Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:59

  2. 90'+8'

    La finale del 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia sarà dunque tra Rayo Vallecano e Crystal Palace! Gli inglesi si sono imposti ai danni dello Shakhtar Donetsk con un complessivo 5-2. 23:11

  4. 90'+7'

    Il Rayo Vallecano vola in finale di Conference e scrive la storia. La formazione spagnola ipoteca la causa Strasburgo con un complessivo 2-0 tra andata e ritorno. I due gol portano la firma di Alemão, vera bestia nera in questa semifinale per Penders. Sul finale i francesi conquistano una chance importantissima, ma Enciso dagli undici metri si fa ipnotizzare da Batalla che sigilla definitivamente il match.23:06

  5. 90'+6'

    Finisce qui: Strasburgo 0-2 Rayo Vallecano!22:56

  6. 90'+4'

    PARA BATALLA! Enciso con il destro incrocia, l'estremo difensore ospite intuisce e mantiene la porta inviolata anche sulla pronta respinta di Doukoure!22:56

  7. 90'+2'

    RIGORE STRASBURGO! Fallo di mano in area di Óscar Valentin.22:51

  8. 90'+1'

    Sei minuti di recupero.22:50

  10. 90'

    Ci prova Ouattara, pallone fuori dallo specchio della porta.22:49

  11. 88'

    Ammoniti anche Óscar Valentin e Batalla.22:50

  12. 86'

    Giallo a Unai López che tarda l'uscita dal campo.22:46

  13. 85'

    Il Rayo Vallecano effettua altri due cambi: esce Unai López per Gumbau e Espino per García.22:46

  14. 84'

    Destro dalla distanza di Doué, pallone alto sopra la traversa.22:43

  16. 80'

    Giallo a Moreira.22:40

  17. 80'

    Contropiede del Rayo e destro da fuori di Pedro Díaz, nessun problema per Penders.22:39

  18. 78'

    Doppio cambio Rayo: esce Isi Palazón per Pedro Díaz e de Frutos per Balliu.22:38

  19. 77'

    Mancino di Isi Palazón, palla alta.22:36

  20. 75'

    Un quarto d'ora, più il recupero, ancora da giocare. Il Rayo resta sul 2-0 complessivo.22:34

  22. 73'

    OCCASIONE ANCHE PER LO STRASBURGO! Barco entra in area e calcia in porta, ma prima Chavarria in scivolata e poi Batalla con il pugno negano il gol al numero 32!22:34

  23. 68'

    OCCASIONE RAYO! Cross da sinistra di Espino, Penders si distende e manda il pallone da Camello che calcia in porta. L'estremo difensore di casa è lesto e scherma la porta!22:30

  24. 67'

    Cambia ancora lo Strasburgo: esce El Mourabet per Amo-Ameyaw.22:26

  25. 65'

    Sostituzione Rayo Vallecano: esce Alemão per Camello.22:24

  26. 64'

    Possesso Rayo, ma lo Strasburgo alza il pressing.22:23

  28. 60'

    Si coordina El Mourabet, destro impreciso.22:19

  29. 58'

    Diagonale di de Frutos, pallone oltre la linea di fondo.22:17

  30. 55'

    Giropalla del Rayo Vallecano.22:14

  31. 52'

    ANCORA RAYO! Girata di de Frutos, fuori di poco!22:30

  32. 51'

    CHANCE RAYO! Mancino ravvicinato e potente di Isi Palazón servito da de Frutos, para Penders!22:13

  34. 48'

    Cross di Godo per il colpo di testa di Moreira, pallone al lato.22:07

  35. 46'

    Sostituzione Strasburgo: esce Chilwell per Nanasi.22:04

  36. Al momento un solo ammonito: Chilwell per un fallo ai danni di de Frutos, quest'ultimo molto attivo in questo primo tempo.21:52

  37. Il Rayo Vallecano chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 (2-0 il complessivo). Gli spagnoli si rendono protagonisti di una prima frazione di gioco ad alti livelli, mantengono un costante possesso palla e si rendono pericolosi più volte. La rete arriva al 42' ed è ancora una volta di Alemão, bravo a respingere in gol sulla respinta di Penders al tiro al volo di Lejeune, servito in cross da Espino.22:14

  38. Fine primo tempo: Strasburgo 0-1 Rayo Vallecano.21:49

  40. Si riparte!22:04

  41. 45'

    Un minuto di recupero.21:48

  42. 43'

    Tiro di Doué, para Batalla.22:05

  43. 42'

    GOL! Strasburgo 0-1 Rayo Vallecano! La rete è di Alemão che spinge in porta sulla respinta di Penders alla girata in area di Lejeune che raccoglie il cross da destra di Espino!21:48

  44. 41'

    Calcia ancora in porta de Frutos, pallone in corner.21:44

  46. 40'

    Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo.21:43

  47. 39'

    de Frutos prova a rendersi pericoloso in area avversaria, sul punto di calciare scivola e il pallone termina tra le braccia di Penders.21:42

  48. 37'

    Giropalla degli spagnoli.21:40

  49. 33'

    Passa la mezz'ora di gioco, sempre 0-0 e Rayo in pieno controllo del match.21:36

  50. 29'

    Ancora Rayo con Unai López, il tiro è centrale e Penders para.22:47

  52. 28'

    Rayo sempre avanti con la girata di Ciss, para Penders.21:31

  53. 26'

    CHANCE RAYO! Conclusione insidiosa dalla distanza di Isi Palazón, palla fuori di poco!22:12

  54. 25'

    Giallo a Chilwell per un fallo ai danni di de Frutos.21:30

  55. 22'

    Il Rayo ci riprova con Espino, nessun problema per Penders.21:49

  56. 19'

    Moreira sfonda a destra e va al cross, i padroni di casa ottengono un calcio d'angolo.21:22

  58. 18'

    Lejeune ci prova da calcio piazzato, tiro impreciso. Lo Strasburgo rilancia in avanti.21:21

  59. 15'

    Il Rayo mantiene il pallino del gioco: giropalla a centrocampo.21:17

  60. 13'

    de Frutos viene servito nuovamente in area di rigore avversaria e tenta di coordinarsi, la difesa dello Strasburgo è attenta e allontana.21:17

  61. 10'

    Destro secco di de Frutos, la conclusione è alta.21:13

  62. 8'

    OCCASIONE RAYO! Colpo di testa ravvicinato di Alemão, Penders è reattivo e salva!21:29

  64. 4'

    Corner a favore degli spagnoli, il cross dentro viene allontanato facilmente dalla difesa di casa.21:06

  65. 1'

    Si comincia, batte il Rayo!21:03

  66. Dirige il match lo slovacco Kruzliak.20:46

  67. FORMAZIONE RAYO (4-2-3-1): Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Unai López, Valentín - de Frutos, Isi Palazón, Espino - Alemão.22:47

  68. FORMAZIONE STRASBURGO (3-5-2): Penders - Doué, Omobamidele, Chilwell - Moreira, El Mourabet, Doukouré, Barco, Ouattara -Enciso, Godo.20:42

  70. Sull'altro campo di Conference, invece, in simultanea si affronteranno Crystal Palace e Shakthtar Donetsk. Gli inglesi sono forti del momentaneo vantaggio per 3-1.20:40

  71. Si ripartirà dall'1-0 a favore del Rayo Vallecano, che in casa ha sconfitto di misura lo Strasburgo grazie al colpo di testa vincente di Alemão.20:44

  72. Benvenuti alla diretta scritta di Strasburgo-Rayo Vallecano, semifinale di ritorno di Uefa Conference League!20:33

Formazioni Strasburgo - Rayo Vallecano

Strasburgo
Rayo Vallecano
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (7) DIEGO MOREIRA (C)
  • (20) MARTIAL GODO (C)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (42) ABDOUL OUATTARA (C)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (19) JULIO ENCISO (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (37) GHIANNY KODIA (A)
  • (38) JEAN-BAPTISTE BOSEY (A)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (80) GESSIME YASSINE (A)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (1) KARL-JOHAN JOHNSSON (P)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (A)
  • (43) YOANN BECKER (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (8) MAXI OYEDELE (C)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Gary O'Neil
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (6) PATHÉ CISS (D)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (22) PACHA ESPINO (C)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (C)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (9) ALEMÃO (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (8) ÓSCAR TREJO (C)
  • (4) PEDRO DÍAZ (C)
  • (32) NOBEL MENDY (D)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

Strasburgo - Rayo Vallecano è valevole per la semifinali della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.

Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Strasburgo e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StrasburgoRayo Vallecano
Partite giocate1111
Numero di partite vinte77
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati1821
Gol totali subiti1012
Media gol subiti per partita0.91.1
Percentuale possesso palla58.153.1
Numero totale di passaggi60514654
Numero totale di passaggi riusciti52763845
Tiri nello specchio della porta5962
Percentuale di tiri in porta53.645.3
Numero totale di cross154234
Numero medio di cross riusciti5456
Duelli per partita vinti476510
Duelli per partita persi471566
Corner subiti6352
Corner guadagnati4963
Numero di punizioni a favore138121
Numero di punizioni concesse111162
Tackle totali148210
Percentuale di successo nei tackle58.864.8
Fuorigiochi totali2218
Numero totale di cartellini gialli2832
Numero totale di cartellini rossi01

Studio Bonardo

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio