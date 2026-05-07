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Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:59
La finale del 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia sarà dunque tra Rayo Vallecano e Crystal Palace! Gli inglesi si sono imposti ai danni dello Shakhtar Donetsk con un complessivo 5-2. 23:11
Il Rayo Vallecano vola in finale di Conference e scrive la storia. La formazione spagnola ipoteca la causa Strasburgo con un complessivo 2-0 tra andata e ritorno. I due gol portano la firma di Alemão, vera bestia nera in questa semifinale per Penders. Sul finale i francesi conquistano una chance importantissima, ma Enciso dagli undici metri si fa ipnotizzare da Batalla che sigilla definitivamente il match.23:06
Finisce qui: Strasburgo 0-2 Rayo Vallecano!22:56
PARA BATALLA! Enciso con il destro incrocia, l'estremo difensore ospite intuisce e mantiene la porta inviolata anche sulla pronta respinta di Doukoure!22:56
RIGORE STRASBURGO! Fallo di mano in area di Óscar Valentin.22:51
Sei minuti di recupero.22:50
Ci prova Ouattara, pallone fuori dallo specchio della porta.22:49
Ammoniti anche Óscar Valentin e Batalla.22:50
Giallo a Unai López che tarda l'uscita dal campo.22:46
Il Rayo Vallecano effettua altri due cambi: esce Unai López per Gumbau e Espino per García.22:46
Destro dalla distanza di Doué, pallone alto sopra la traversa.22:43
Giallo a Moreira.22:40
Contropiede del Rayo e destro da fuori di Pedro Díaz, nessun problema per Penders.22:39
Doppio cambio Rayo: esce Isi Palazón per Pedro Díaz e de Frutos per Balliu.22:38
Mancino di Isi Palazón, palla alta.22:36
Un quarto d'ora, più il recupero, ancora da giocare. Il Rayo resta sul 2-0 complessivo.22:34
OCCASIONE ANCHE PER LO STRASBURGO! Barco entra in area e calcia in porta, ma prima Chavarria in scivolata e poi Batalla con il pugno negano il gol al numero 32!22:34
OCCASIONE RAYO! Cross da sinistra di Espino, Penders si distende e manda il pallone da Camello che calcia in porta. L'estremo difensore di casa è lesto e scherma la porta!22:30
Cambia ancora lo Strasburgo: esce El Mourabet per Amo-Ameyaw.22:26
Sostituzione Rayo Vallecano: esce Alemão per Camello.22:24
Possesso Rayo, ma lo Strasburgo alza il pressing.22:23
Si coordina El Mourabet, destro impreciso.22:19
Diagonale di de Frutos, pallone oltre la linea di fondo.22:17
Giropalla del Rayo Vallecano.22:14
ANCORA RAYO! Girata di de Frutos, fuori di poco!22:30
CHANCE RAYO! Mancino ravvicinato e potente di Isi Palazón servito da de Frutos, para Penders!22:13
Cross di Godo per il colpo di testa di Moreira, pallone al lato.22:07
Sostituzione Strasburgo: esce Chilwell per Nanasi.22:04
Al momento un solo ammonito: Chilwell per un fallo ai danni di de Frutos, quest'ultimo molto attivo in questo primo tempo.21:52
Il Rayo Vallecano chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 (2-0 il complessivo). Gli spagnoli si rendono protagonisti di una prima frazione di gioco ad alti livelli, mantengono un costante possesso palla e si rendono pericolosi più volte. La rete arriva al 42' ed è ancora una volta di Alemão, bravo a respingere in gol sulla respinta di Penders al tiro al volo di Lejeune, servito in cross da Espino.22:14
Fine primo tempo: Strasburgo 0-1 Rayo Vallecano.21:49
Si riparte!22:04
Un minuto di recupero.21:48
Tiro di Doué, para Batalla.22:05
GOL! Strasburgo 0-1 Rayo Vallecano! La rete è di Alemão che spinge in porta sulla respinta di Penders alla girata in area di Lejeune che raccoglie il cross da destra di Espino!21:48
Calcia ancora in porta de Frutos, pallone in corner.21:44
Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo.21:43
de Frutos prova a rendersi pericoloso in area avversaria, sul punto di calciare scivola e il pallone termina tra le braccia di Penders.21:42
Giropalla degli spagnoli.21:40
Passa la mezz'ora di gioco, sempre 0-0 e Rayo in pieno controllo del match.21:36
Ancora Rayo con Unai López, il tiro è centrale e Penders para.22:47
Rayo sempre avanti con la girata di Ciss, para Penders.21:31
CHANCE RAYO! Conclusione insidiosa dalla distanza di Isi Palazón, palla fuori di poco!22:12
Giallo a Chilwell per un fallo ai danni di de Frutos.21:30
Il Rayo ci riprova con Espino, nessun problema per Penders.21:49
Moreira sfonda a destra e va al cross, i padroni di casa ottengono un calcio d'angolo.21:22
Lejeune ci prova da calcio piazzato, tiro impreciso. Lo Strasburgo rilancia in avanti.21:21
Il Rayo mantiene il pallino del gioco: giropalla a centrocampo.21:17
de Frutos viene servito nuovamente in area di rigore avversaria e tenta di coordinarsi, la difesa dello Strasburgo è attenta e allontana.21:17
Destro secco di de Frutos, la conclusione è alta.21:13
OCCASIONE RAYO! Colpo di testa ravvicinato di Alemão, Penders è reattivo e salva!21:29
Corner a favore degli spagnoli, il cross dentro viene allontanato facilmente dalla difesa di casa.21:06
Si comincia, batte il Rayo!21:03
Dirige il match lo slovacco Kruzliak.20:46
FORMAZIONE RAYO (4-2-3-1): Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Unai López, Valentín - de Frutos, Isi Palazón, Espino - Alemão.22:47
FORMAZIONE STRASBURGO (3-5-2): Penders - Doué, Omobamidele, Chilwell - Moreira, El Mourabet, Doukouré, Barco, Ouattara -Enciso, Godo.20:42
Sull'altro campo di Conference, invece, in simultanea si affronteranno Crystal Palace e Shakthtar Donetsk. Gli inglesi sono forti del momentaneo vantaggio per 3-1.20:40
Si ripartirà dall'1-0 a favore del Rayo Vallecano, che in casa ha sconfitto di misura lo Strasburgo grazie al colpo di testa vincente di Alemão.20:44
Benvenuti alla diretta scritta di Strasburgo-Rayo Vallecano, semifinale di ritorno di Uefa Conference League!20:33
Strasburgo - Rayo Vallecano è valevole per la semifinali della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
Strasburgo e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Strasburgo
|Rayo Vallecano
|Partite giocate
|11
|11
|Numero di partite vinte
|7
|7
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|18
|21
|Gol totali subiti
|10
|12
|Media gol subiti per partita
|0.9
|1.1
|Percentuale possesso palla
|58.1
|53.1
|Numero totale di passaggi
|6051
|4654
|Numero totale di passaggi riusciti
|5276
|3845
|Tiri nello specchio della porta
|59
|62
|Percentuale di tiri in porta
|53.6
|45.3
|Numero totale di cross
|154
|234
|Numero medio di cross riusciti
|54
|56
|Duelli per partita vinti
|476
|510
|Duelli per partita persi
|471
|566
|Corner subiti
|63
|52
|Corner guadagnati
|49
|63
|Numero di punizioni a favore
|138
|121
|Numero di punizioni concesse
|111
|162
|Tackle totali
|148
|210
|Percentuale di successo nei tackle
|58.8
|64.8
|Fuorigiochi totali
|22
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|28
|32
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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