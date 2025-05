Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci alla diretta della finale!22:54

Con un totale di 5-1 il Chelsea di Enzo Maresca supera il Djurgarden e va in finale.22:51

90'+2' TRIPLICE FISCHIO ALLO STAMFORD BRIDGE! Chelsea-Djurgarden 1-022:50

90'+1' MALO GUSTO! Cerca gloria il terzino del Cheslea che percorre tutto il campo palla al piede a grandi falcate. Entra in area e da sinistra calcia forte col mancino sul primo palo trovando la risposta pronta di Rinne.22:49

90' 2 minuti di recupero.22:48

88' Ordinaria amministrazione ora per il Chelsea che tiene palla senza spingere in avanti.22:45

86' 5a sostituzione Djurgarden. Esce Tobias Fjeld Gulliksen ed entra Alieu Sean Atlee Manneh.22:43

86' 4a sostituzione Djurgarden. Esce Hampus Finndell ed entra Carl Selfvén.22:43

84' Tentativo di Walsh dalla distanza che prova a far girare palla sul secondo palo. Conclusione fuori misura.22:41

83' Possesso palla prolungato del Chelsea in zona d'attacco che scaturisce in un calcio d'angolo in favore dei Blues.22:40

81' 3a sostituzione Djurgarden. Esce Danie Stensson ed entra Melvin Persson.22:38

80' Gulliksen punta Chalobah e lo salta entrando in area di rigore. La sua conclusione col mancino, decentrato a sinistra, termina molto lontano dal primo palo difeso da Jorgensen.22:38

79' Dewsbury-Hall subisce fallo a centrocampo mentre stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questa semifinale.22:36

77' Buona azione sulla destra di Antwi che appena prima di entrare in area scarica per Acheampong. Controllo impreciso del terzino che si allunga troppo la palla e arriva scoordinato alla conclusione che termina altissima.22:35

74' Il Chelsea inizia ad amministrare il vantaggio per evitare che la formazione ospite prenda coraggio nelle fasi finali del match.22:33

71' STENSSON DA FUORI! Azione brillante di Kosugi che riesce ad entrare in area di rigore e viene fermato solamente da Malo Gusto al momento della conclusione. La palla schizza fuori area da Stensson che si coordina e tira una gran botta indirizzata sotto la traversa. Jorgensen alza in calcio d'angolo.22:29

70' 3a sostituzione Chelsea. Esce Reece Lewis James ed entra Trevoh Thomas Chalobah.22:27

70' 2a sostituzione Chelsea. Esce Jadon Malik Sancho ed entra Genesis Antwi.22:27

69' Fallo in attacco di Mheuka che riceve al limite e coordinandosi per il tiro calcia la gamba del suo avversario.22:27

67' SPRECA DEWSBURY-HALL! George viene lanciato sulla sinistra e mette un bel passaggio arretrato per l'accorente Dewsbury-Hall che, con il mancino, calcia malissimo praticamente dal dischetto svirgolando e mettendo a lato.22:26

65' OCCASIONE DJURGARDEN! Gulliksen tenta la conclusione potente da fuori con la palla che termina larga.22:23

64' 2a sostituzione Djurgarden. Esce Santeri Haarala ed entra Isak Alemayehu Mulugeta.22:23

64' 1a sostituzione Djurgarden. Esce Jacob Hugo Une Larsson ed entra Marcus Andreas Danielson.22:22

62' George, in posizione irregolare, spreca un gol clamoroso praticamente da dentro la porta. Sancho avanza sulla destra e, su quello che probabilmente era una conclusione a rete, George devia di testa a 1 passo dalla porta completamente sguarnita spedendo fuori. Poi ricade male sulla schiena e rimane a terra dolorante.22:21

60' George si mette in proprio e scarica un mancino potente da posizione avanzata defilata a sinistra. Palla alta.22:17

56' Tenho colpisce di testa su un bel cross dalla destra obbligando Jorgensen ad un grande intervento per evitare che la palla si infili alla sua destra. Gioco fermato per la posizione irregolare del difensore finlandese.22:15

55' Gulliksen riceve al limite e calcia di destro cercando il secondo palo. Deviazione della difesa in calcio d'angolo.22:12

54' Buona combinazione tra Sancho e Malo Gusto con quest'ultimo che arriva sul fondo e crossa. Il colpo di testa di Dewsbury-Hall è debole e centrale.22:11

53' Break di Acheampong che salta 2 uomini a centrocampo. Viene abbattuto da Stensson che riceve il cartellino giallo dal direttore di gara.22:10

52' Nguen riceve al limite con spazio. Va al tiro col destro che viene murato da Adarabioyo.22:09

51' Jorgensen, messo in apprensione dal pressing avversario, rinvia direttamente in rimessa laterale.22:08

49' Porta avanti palla Sancho, non pervenuto fin'ora, sulla destra. L'azione si sposta sulla sinistra dove Dewsbury-Hall mette cross al centro trovando solo i guantoni di Rinne.22:07

46' Prova ad avanzare la formazione ospite con un buon fraseggio al limite dell'area avversaria. Il cross di Kosugi dalla destra viene allontanato dalla difesa.22:04

46' 1a sostituzione Chelsea. Esce Marc Cucurella ed entra Shumaira Zion Mheuka.22:02

46' SI RIPARTE! Possesso palla gestito dal Djurgarden.22:03

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!21:50

Nel frattempo Gosens ha firmato la sua doppietta personale portando in vantaggio la Fiorentina al Franchi. Sarà la squadra di Palladino l'avversaria del Chelsea in finale?21:51

I londinesi appaiono comunque poco concentrati e il Djurgarden è riuscito a più riprese di rubare palla a centrocampo senza mai però riuscire ad incidere in zona offensiva.21:49

Finisce senza che venga assegnato il recupero la prima frazione di gioco. Il Chelsea trova il gol del vantaggio al minuto 38 grazie a Dewsbury-Hall e rientra negli spogliatoi coun un vantaggio complessivo di 4 reti sugli avversari.21:48

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Chelsea-Djurgarden 1-021:47

45' Altra azione orchestrata da Dewsbury-Hall e George, che si fa ribattere un'altra conclusione dalla difesa svedese. La palla arriva nuovamente a Dewsbury-Hall che si coordina ma calcia alto.21:46

43' KOSUGI! Prova a spingere il Djurgarden. Kosugi al limite si libera con un paio di finte e calcia col mancino verso il palo alla destra di Jorgensen. Una deviazione della difesa rischia di mandare controtempo l'estremo difensore dei Blues che non si fa sorprendere a blocca a terra.21:45

40' Chelsea ancora più vicino alla finale di Breslavia grazie al vantaggio appena maturato.21:42

38' GOL!! CHELSEA-Djurgarden 1-0!! Gol di Dewsbury-Hall! Grande imbucata di George che pesca il n°22 al limite dell'area. Prima marcatura saltata con il controllo orientato e sinistro chirugico da posizione centrale chemanda la palla alle spalle di Rinne infilandolo alla sua destra.21:43

35' Aggiornamento dall'altra semifinale. Gosens risponde ad Antony. Fiorentina-Real Betis 1-1.21:38

35' Altro errore a centrocampo del Chelsea che perde una palla pericolosa. Fortunatamente per loro, Nguen incespica sul pallone restituendo il possesso agli avversari.21:37

32' Bergh interviene in maniera ruvida su Malo Gusto colpendo con la piana del piede l'avversario all'altezza del ginocchio con la palla che rotolo oltre la linea di fondo. Il direttore non ha ritenuto l'intervento falloso e assegna corner ai Blues.21:34

30' GEORGE!! Ci riprova l'attaccante inglese che scatta sul filo del fuorigioco e riceve al limite dell'area piccola defilato a sinistra. Tentativo col mancino sul palo lontano che viene respinto ancora da Rinne.21:32

28' OCCASIONE CHELSEA! Prova ad iscriversi alla partita George che salta un avversario ed entra in area da destra facendosi ribattere la conclusione. La palla arriva a Dewsbury-Hall che calcia da posizione centrale trovando la parata centrale di Rinne.21:30

25' Arriva il primo angolo anche per gli svedesi conquistato da Haraala. Cross sul secondo palo e palla sporcata che arriva a Une Larsson che non riesce a concludere in maniera potente.21:27

23' Lancio al centro dell'area di rigore di Findell che cerca di servire Nguen. Jorgensen avanza e anticipa l'attaccante norvegese.21:25

21' Terzo calcio d'angolo per il Chelsea. La palla arriva al limite a Walsh che cerca il cross sul secondo palo. La traiettoria arriva vicina a Rinne che controlla senza affanni.21:23

19' Palla bruttissima persa da James a centrocampo che permette a Haarala di ripartire velocemente. Il centrocampista dello Djurgarden alza palla cercando Priske. Anticipa la difesa dei Blues.21:21

17' Primo cartellino giallo del match. Scambia rapidamente il Djurgarden. Nguen riesce ad anticipare il tackle di Adarabioyo che lo stende fermando un'azione potenzialmente pericolosa.21:19

15' Prova ad accendersi Sancho che riceve sulla sinistra e tenta di servire al centro venendo contenuto in calcio d'angolo.21:16

13' Palla morbida sul secondo palo di Dewsbury-Hall. Adarabioyo riesce ad arrivare di testa sul pallone ma ne esce una palla debole che non impensierisce Rinne.21:15

12' Punizione da ottima posizione per i padroni di casa. Walsh tenta di andarsene centralmente in velocità ma viene sgambettato da un avversario.21:14

11' Acheampong entra in area da sinistra sull'ottimo passaggio di Cucurella. Grande intervento in scivolata di Stensson che mette palla fuori e concede il primo corner della partita al Chelsea.21:13

10' Stensson cerca Haraala per vie centrali che, spalle alla porta, prova a girarsi. Badiashile mette il fisico e pone fine all'offensiva dello Djurgarden.21:12

9' Provano ancora a ripartire gli svedesi. George spende un fallo a centrocampo per fermare Stensson.21:10

8' Azione prolungata del Djurgarden che dalla difesa arriva al limite dell'area tenendo palla a terra. Cross di Haraala dalla sinistra allontanato di testa da Adarabioyo.21:09

5' Acheampong e Cucurella spostano il pallone facendolo transitare da sinistra a destra dove avanza Malo Gusto che dalla trequarti fa partire un cross impreciso che si perde sul fondo.21:06

2' OCCASIONE DJURGARDEN! Palla persa dalla difesa del Chelsea al limite dell'area. La palla viene servita a Nguen che, da ottima posizione appena decentrato a sinistra, ciabatta completamente col destro facendo partire una palla morbida a mezza altezza facile preda di Jorgensen.21:04

1' Il gioco è subito fermo. Bergh rimane a terra dolorante dopo aver subito un colpo alla schiena.21:02

INIZIA LA PARTITA! Fischia Pinheiro e il Chelsea muove il primo pallone del match.21:01

Le squadre sono nel tunnel pronte a scendere in campo.20:57

A disposizione Djurgarden. Croon, Isak Alemayehu Mulugeta, Manneh, Danielsson, Selfven, Persson.20:09

A disposizione Chelsea. Bergstrom, Sanchez, Antwi, Caicedo, Chalobah, Enzo Fernandez, Jackson, Pedro Neto, Madueke, Mheuka, Palmer, Colwill.20:05

FORMAZIONE UFFICIALE DJURGARDEN. 4-2-3-1. Rinne; Kosugi, Tenho, Une Larsson, Bergh; Stensson, Finndell; Priske, Gulliksen, Haarala; Nguen.20:31

FORMAZIONE UFFICIALE CHELSEA. 4-2-3-1. Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Adarabioyo, Gusto; James, Cucurella; Sancho, Dewsbury-Hall, Walsh; George.21:05

Il vincitore di questa doppia sfida affronterà Fiorentina o Betis nella finalissima di Breslavia il 28 maggio.20:01

Il direttore di gara designato è il portoghese João Pinheiro, assistito da Bruno Jesus e Luciano Maia. Il IV umo sarà Luís Godinho e al VAR sono assegnati Tiago Martins e André Narciso.19:06

Tenterà il tutto per tutto la formazione di Honkavaara che, nell'ultimo impegno di Allsvenskan, ha fermato la capolista AIK pareggiando 1-1. Il campionato svedese è appena agli inizi ma il Djurgarden ha già perso terreno trovandosi 11° con 8 punti conquistati in 6 partite.19:06

Grande vittoria per il Chealsea che Domenica ha battuto il Liverpool allo Stamford Bridge mantendendosi 5° in classifica. Maresca, forte dei 3 gol di vantaggio, potrebbe applicare un turnover massiccio in vista della delicatissima sfida contro il Newcastle.19:03

Dominio dei Blues nella sfida d'andata in terra svedese. Le reti di Sancho e Madueke nella prima frazione e la doppietta di Jackson nel corso della ripresa portano in vantaggio il Chelsea prima del gol della bandiera siglato da Isak Mulugeta che ha fissato il risultato sull'1-4.18:57

Siamo allo Stamford Bridge! Il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Djurgarden di Jani Honkavaara.18:49

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida di Chelsea e Djurgarden, gara valida per il ritorno delle semifinali della UEFA Conference League.18:46