Conference Ligue, la Fiorentina ospita al Franchi i turchi del Sivasspor: i viola fino a questo momento hn brillato in coppa e vogliono continuare il loro cammino verso la finale.20:07

Questo sarà il primo incontro tra Fiorentina e Sivasspor in competizioni europee, così come la prima volta per la formazione turca contro un’avversaria italiana.20:04

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA (4-3-3): Terracciano - Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi - Castrovilli, Amrabat, Bonaventura - Ikoné, Jovic, Gonzalez. A disposizione: Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouame.20:08

La formazione del SIVASSPOR (4-3-3): Ali Sasal Vural - Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ugur Ciftci - Hakan Arslan, Cofie, Charisis - Saiz, Caicedo, Erdogan Yesilyurt. A disposizione: Baver Kuckar, Muammer Yildirim, Gradel, Njie, Gokay, Ulvestad, Musa, Ziya Erdal, James, Mehmet Albayrak.20:08

Italiano punta su Castrovilli a centrocampo da mezzala, in attacco il capocannoniere di Coppa Jovic con Ikoné e Nico Gonzalez. Martinez Quarta e non Milenkovic in difesa.20:30

4-3-3 sulla carta anche per i turchi, Caicedo con l'xx Girona Samu Sainz e Yesilyurt in attacco, Cofie da regista a centrocampo.20:32

Luka Jovic è il giocatore che ha segnato più reti in questa Conference League (sei), inclusa la doppietta nel match più recente contro una squadra turca in competizioni europee (due reti v Istanbul Basaksehir nella gara giocata in Conference League, il 27 ottobre 2022 al Franchi).20:32

Dirige il match l'arbitro albanese Jorgji.20:33

1' INIZIA FIORENTINA - SIVASSPOR! Primo pallone per i locali.20:59

1' Fiorentina con la classica divisa viola, ospiti in maglia bianca e pantaloni rossi.21:00

2' Turchi che aspettano per ripartire, il pallone per Caicedo é intercettato da Igor.21:01

3' Cross di Nico Gonzalez, Appindangoyé in scivolata mette in angolo.21:03

4' Angolo di Biraghi, Cofie di testa allontana.21:03

6' Lancio di Amrabat, cross al volo di Dodo: pallone leggermente arretrato per Jovic.21:06

7' DODO! Destro potente del terzino, palla alta sopra la traversa.21:06

8' Conclusione anche per Bonaventura, palla deviata in angolo.21:08

9' NICO GONZALEZ! Angolo di Biraghi, deviazione sul primo palo dell'argentina messa ancora in corner.21:09

11' CHE OCCASIONE PER JOVIC! Gonzalez inventa per l'ex Madrid che, davanti a Vural, calcia un pallonetto bloccato dal portiere.21:11

12' Fiorentina che si sta rendendo subito pericolosa, ma pecca di precisione sottoporta.21:11

13' Castrovilli mette un pallone teso in area, sfera che si perde tra Jovic e Bonaventura.21:13

14' Italiano cerca molto il cambio gioco dal centrale all'esterno alto, spesso nell'asse argentina Martinez Quarta - Nico Gonzalez.21:14

15' PAZZESCA TRAVERSA DI CASTROVILLI! Cross di Nico Gonzalez, la mezzala in tuffo con il tacco trova il montante della porta!21:15

16' COSA SBAGLIA BONAVENTURA! Invenzione di Ikoné, la mezzala prova il pallonetto su Vural, il portiere devia e Paluli salva a due passi dalla linea!21:17

17' Terza pazzesca occasione per la Fiorentina, i viola creano tanto ma concretizzano poco.21:17

19' Caicedo spalla a spalla con Igor, vince il duello il difensore viola: Italiano si fida dei suoi centrali nell'uno contro uno.21:19

20' Ikoné entra di forza in area ma non riesce a crossare prima dell'uscita della sfera.21:19

22' Si vede anche il Sivasspor, Caicedo cerca Samu Saiz che é fermato da Castrovilli.21:22

23' Amrabat con la sua classica fisicità nel pressing, Sivasspor spesso costretto al lancio lungo.21:23

25' Cross basso di Bonaventura che taglia tutto l'area piccola, Paluli in angolo.21:25

26' Angolo di Biraghi, Vural in presa alta anticipa tutti.21:25

28' Dodo di prima per Ikone, chiude Appindangoyé ben posizionato sulla traiettoria.21:28

29' NICO GONZALEZ! Cross di Castrovilli, Ikoné di testa per l'argentino che termina di poco a lato!21:29

30' Manca solo il gol alla Fiorentina che in questa mezzora ha creato molto e gestito il gioco, ma non segnato la rete del vantaggio.21:31

32' IKONÉ! Doppio dribbling e conclusione della punta, Goutas in angolo.21:32

33' Schema su angolo, Bonaventura al limite per Amrabat che calcia al volo: conclusione altissima sopra la traversa.21:32

34' CAICEDO! Lancio per la punta che stoppa bene di petto e calcia di prima intenzione, attento Terracciano.21:35

35' Bello scambio tra Nico Gonzalez e Biraghi, palla in angolo.21:35

37' Vural in uscita anticipa Jovic, che si era inserito sul lancio di Martinez Quarta.21:37

39' Appindangoyé chiude Nico Gonzalez lanciato in uno contro uno, rischiando al limite dell'area ma entrando pulito.21:39

40' JOVIC! Conclusione a colpo sicuro della punta, respinge con il viso Goutas.21:40

41' Turchi che stanno rischiando molto ma sta funzionando il copione scelto da Çalimbay: 4-5-1, spazi nelle fasce ma area sempre piena.21:42

42' AMMONITO Samu Sáiz. Fallo su Biraghi, il giallo é peró per le proteste seguenti. 21:42

43' Castrovilli prova la palla forte sul primo palo, attento Vural.21:43

44' Biraghi in area cerca il cross con il destro, allontana la difesa del Sivasspor.21:45

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA - SIVASSPOR! Partita ancora bloccata sullo 0-0.21:46

Fiorentina dominante in questo primo tempo, ai viola é mancato solo il gol: due grosse occasioni per Jovic, Bonaventura manca un facile gol, Castrovilli trova una incredibile traversa di tacco.21:47

Sivasspor che ha aspettato i viola, cercando o la profonditá per Caicedo, o la palla tra le linee per Samu Sainz: pochi o praticamente nulli i pericoli creati dai turchi.21:48

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FIORENTINA - SIVASSPOR!22:03

47' Nessun cambio nell'intervallo, i due allenatori che puntano sugli stessi undici della prima frazione.22:03

49' Sicasspor che sta cercando di non abbassare il baricentro, nonostante il 4-5-1 chiuso che replica lo schieramento della prima frazione.22:06

50' Erdogan Yesilyurt in uno contro uno con Dodo trova l'angolo: salgono le torri dalla difesa.22:07

51' MARTINEZ QUARTA SALVA SULLA LINEA! Deviazione fortunosa di Appindangoyé, il difensore salva a pochi passi dalla porta.22:08

52' Contropiede Fiorentina, Bonaventura apre per Ikoné che sbaglia il controllo che lo avrebbe messo in porta.22:09

53' Biraghi guadagna intelligentemente un angolo: palla forte sul secondo palo per Ikoné, che riparte peró da Amrabat fuori area.22:12

55' Punizione Fiorentina, colpo di testa di Martinez Quarta che finisce a lato.22:13

56' Bel duello fisico tra Caicedo e Igor, difensore che ha ancora la meglio, mandando in out.22:14

58' AMMONITO Sofyan Amrabat. Il mediano stoppa male un pallone ed é costretto al fallo su Charisis lanciato in contropiede. 22:16

58' Sostituzione FIORENTINA: esce Gaetano Castrovilli. entra Antonín Barák.22:16

58' Sostituzione FIORENTINA: esce Jonathan Ikoné, entra Riccardo Sottil.22:16

59' Sostituzione FIORENTINA: esce Sofyan Amrabat, entra Rolando Mandragora.22:16

59' Sostituzione SIVASSPOR: esce Samuel Sáiz, entra Max-Alain Gradel.22:17

61' Italiano con forze fresche e con le geometrie di Mandragora davanti alla difesa.22:20

62' AMMONITO Luka Jović. Entrata molto dura su Charisis, giallo anche per la punta ex Francoforte. 22:21

64' Passano i minuti e Fiorentina che non riesce a sbloccare la partita: lancio di Barak per Biraghi, blocca Vural.22:21

65' TRAVERSA DI GOUTAS! Che pericolo per la Fiorentina, colpo di testa del difensore sull'angolo corto dei turchi.22:23

66' Palla persa sanguinosa di Barak, Martinez Quarta in scivolata ferma Caicedo.22:23