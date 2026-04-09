Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Strasburgo è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.

Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Strasburgo sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

1. FSV Mainz 05 e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: