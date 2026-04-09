Incontro terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.
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Incontro terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.
Stefan Posch (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.22:53
Armindo Sieb (FSV Mainz) e' ammonito.22:53
Diego Moreira (Strasburgo) e' ammonito.22:53
Secondo tempo terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:50
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).22:49
William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Tentativo fallito. Armindo Sieb (FSV Mainz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla destra. Assist di Nikolas Veratschnig con cross.22:49
Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Paul Nebel.22:48
Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).22:47
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Tentativo fallito. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaishu Sano.22:46
Tiro respinto. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:46
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).22:45
Sostituzione, Strasburgo. Sebastian Nanasi sostituisce Martial Godo.22:43
Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valentín Barco.22:41
Tentativo fallito. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:39
Sostituzione, FSV Mainz. Kacper Potulski sostituisce Silvan Widmer.22:38
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Guéla Doué (Strasburgo).22:38
Emmanuel Emegha (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Stefan Posch (FSV Mainz).22:37
Tiro parato. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.22:37
Tiro parato. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Nebel.22:37
Tiro respinto. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Phillip Tietz.22:36
Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Valentín Barco.22:33
Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:33
Valentín Barco (Strasburgo) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Julio Enciso.22:33
Ismaël Doukouré (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).22:32
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fallo di Silvan Widmer (FSV Mainz).22:30
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:28
Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Sota Kawasaki.22:28
Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Nelson Weiper.22:28
Sostituzione, FSV Mainz. Nikolas Veratschnig sostituisce Phillipp Mwene.22:28
Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:27
Daniel Batz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).22:27
Sostituzione, Strasburgo. Emmanuel Emegha sostituisce Gessime Yassine.22:23
Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Maxi Oyedele.22:23
Fallo di Gessime Yassine (Strasburgo).22:22
Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Maxi Oyedele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:20
Fuorigioco. Samir El Mourabet(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Valentín Barco e' colto in fuorigioco.22:19
Tentativo fallito. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Samir El Mourabet.22:18
Fuorigioco. Danny da Costa(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Nelson Weiper e' colto in fuorigioco.22:17
Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gessime Yassine.22:15
Tentativo fallito. Nelson Weiper (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:12
Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Kohr.22:12
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Kohr (FSV Mainz).22:10
Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:09
Tiro respinto. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:09
Tiro respinto. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:09
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:08
Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kaishu Sano.22:08
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:05
Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 2, Strasburgo 0.22:04
Primo tempo terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Batz (FSV Mainz).21:47
Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46
Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:46
Fallo di mano di Gessime Yassine (Strasburgo).21:44
Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:44
Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).21:43
Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:42
Guéla Doué (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).21:40
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Danny da Costa (FSV Mainz).21:39
Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).21:37
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Guéla Doué (Strasburgo).21:36
Tiro respinto. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nelson Weiper.21:36
Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).21:35
Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:33
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:33
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:31
Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:31
Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tentativo fallito. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ismaël Doukouré.21:29
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:28
Tiro respinto. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Martial Godo.21:28
Gol! FSV Mainz 2, Strasburgo 0. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).21:20
Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:20
Fuorigioco. Mike Penders(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:16
Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Valentín Barco.21:15
Guéla Doué (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:14
Gol! FSV Mainz 1, Strasburgo 0. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sota Kawasaki in seguito a un contropiede.21:13
Fuorigioco. Gessime Yassine(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Julio Enciso e' colto in fuorigioco.21:12
Ben Chilwell (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Kaishu Sano (FSV Mainz).21:09
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).21:07
Tiro respinto. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Phillip Tietz.21:06
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:05
Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Tentativo fallito. Nelson Weiper (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Phillip Tietz.21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
1. FSV Mainz 05 - Strasburgo è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Strasburgo sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.
Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
1. FSV Mainz 05 e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|1. FSV Mainz 05
|Strasburgo
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|9
|14
|Gol totali subiti
|3
|7
|Media gol subiti per partita
|0.4
|0.9
|Percentuale possesso palla
|49.7
|58.3
|Numero totale di passaggi
|3453
|4637
|Numero totale di passaggi riusciti
|2725
|4083
|Tiri nello specchio della porta
|29
|50
|Percentuale di tiri in porta
|37.2
|54.9
|Numero totale di cross
|148
|114
|Numero medio di cross riusciti
|36
|44
|Duelli per partita vinti
|383
|342
|Duelli per partita persi
|416
|349
|Corner subiti
|16
|46
|Corner guadagnati
|41
|39
|Numero di punizioni a favore
|96
|97
|Numero di punizioni concesse
|108
|76
|Tackle totali
|126
|107
|Percentuale di successo nei tackle
|61.9
|56.1
|Fuorigiochi totali
|22
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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