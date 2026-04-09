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1. FSV Mainz 05-Strasburgo: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

9 Aprile 2026 ore 21:00
1. FSV Mainz 05
2
Strasburgo
0
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 11' 1-0 Kaishu Sano
  2. 19' 2-0 Stefan Posch
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.

  1. 90'+5'

    Stefan Posch (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.22:53

  3. 90'+5'

    Armindo Sieb (FSV Mainz) e' ammonito.22:53

  4. 90'+5'

    Diego Moreira (Strasburgo) e' ammonito.22:53

  5. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.22:53

  6. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:50

  9. 90'+1'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).22:49

  10. 90'+1'

    William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  11. 90'

    Tentativo fallito. Armindo Sieb (FSV Mainz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla destra. Assist di Nikolas Veratschnig con cross.22:49

  12. 89'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Paul Nebel.22:48

  13. 89'

    Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).22:47

  15. 89'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  16. 88'

    Tentativo fallito. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaishu Sano.22:46

  17. 87'

    Tiro respinto. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:46

  18. 87'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).22:45

  19. 85'

    Sostituzione, Strasburgo. Sebastian Nanasi sostituisce Martial Godo.22:43

  21. 82'

    Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valentín Barco.22:41

  22. 80'

    Tentativo fallito. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:39

  23. 80'

    Sostituzione, FSV Mainz. Kacper Potulski sostituisce Silvan Widmer.22:38

  24. 79'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Guéla Doué (Strasburgo).22:38

  25. 78'

    Emmanuel Emegha (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  27. 78'

    Fallo di Stefan Posch (FSV Mainz).22:37

  28. 78'

    Tiro parato. Armindo Sieb (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.22:37

  29. 78'

    Tiro parato. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Nebel.22:37

  30. 77'

    Tiro respinto. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Phillip Tietz.22:36

  31. 74'

    Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Valentín Barco.22:33

  33. 74'

    Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:33

  34. 74'

    Valentín Barco (Strasburgo) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Julio Enciso.22:33

  35. 73'

    Ismaël Doukouré (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  36. 73'

    Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).22:32

  37. 72'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30

  39. 72'

    Fallo di Silvan Widmer (FSV Mainz).22:30

  40. 70'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:28

  41. 70'

    Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  42. 70'

    Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Sota Kawasaki.22:28

  43. 69'

    Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Nelson Weiper.22:28

  45. 69'

    Sostituzione, FSV Mainz. Nikolas Veratschnig sostituisce Phillipp Mwene.22:28

  46. 69'

    Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:27

  47. 69'

    Daniel Batz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  48. 68'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).22:27

  49. 64'

    Sostituzione, Strasburgo. Emmanuel Emegha sostituisce Gessime Yassine.22:23

  51. 64'

    Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Maxi Oyedele.22:23

  52. 64'

    Fallo di Gessime Yassine (Strasburgo).22:22

  53. 64'

    Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  54. 61'

    Maxi Oyedele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  55. 61'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:20

  57. 61'

    Fuorigioco. Samir El Mourabet(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Valentín Barco e' colto in fuorigioco.22:19

  58. 60'

    Tentativo fallito. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Samir El Mourabet.22:18

  59. 59'

    Fuorigioco. Danny da Costa(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Nelson Weiper e' colto in fuorigioco.22:17

  60. 57'

    Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gessime Yassine.22:15

  61. 54'

    Tentativo fallito. Nelson Weiper (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:12

  63. 53'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:12

  64. 53'

    Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Kohr.22:12

  65. 51'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Kohr (FSV Mainz).22:10

  66. 50'

    Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  67. 50'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:09

  69. 50'

    Tiro respinto. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:09

  70. 50'

    Tiro respinto. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:09

  71. 49'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).22:08

  72. 49'

    Tiro parato. Phillip Tietz (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kaishu Sano.22:08

  73. 47'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

  75. 47'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:05

  76. Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 2, Strasburgo 0.22:04

  77. 45'+1'

    Primo tempo terminato, FSV Mainz 2, Strasburgo 0.21:48

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  79. 45'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Batz (FSV Mainz).21:47

  81. 44'

    Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46

  82. 44'

    Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:46

  83. 42'

    Fallo di mano di Gessime Yassine (Strasburgo).21:44

  84. 42'

    Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  85. 42'

    Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:44

  87. 41'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  88. 41'

    Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).21:43

  89. 40'

    Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  90. 40'

    Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:42

  91. 38'

    Guéla Doué (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  93. 38'

    Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).21:40

  94. 37'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  95. 37'

    Fallo di Danny da Costa (FSV Mainz).21:39

  96. 35'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  97. 35'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).21:37

  99. 34'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Guéla Doué (Strasburgo).21:36

  100. 34'

    Tiro respinto. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nelson Weiper.21:36

  101. 33'

    Gessime Yassine (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

  102. 33'

    Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).21:35

  103. 31'

    Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:33

  105. 31'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:33

  106. 31'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  107. 29'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:31

  108. 29'

    Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  109. 29'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:31

  111. 29'

    Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  112. 27'

    Tentativo fallito. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ismaël Doukouré.21:29

  113. 26'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:28

  114. 26'

    Tiro respinto. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Martial Godo.21:28

  115. 19'

    Gol! FSV Mainz 2, Strasburgo 0. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.21:21

  117. 18'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).21:20

  118. 18'

    Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:20

  119. 14'

    Fuorigioco. Mike Penders(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:16

  120. 13'

    Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Valentín Barco.21:15

  121. 12'

    Guéla Doué (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  123. 12'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:14

  124. 11'

    Gol! FSV Mainz 1, Strasburgo 0. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sota Kawasaki in seguito a un contropiede.21:13

  125. 10'

    Fuorigioco. Gessime Yassine(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Julio Enciso e' colto in fuorigioco.21:12

  126. 7'

    Ben Chilwell (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  127. 7'

    Fallo di Kaishu Sano (FSV Mainz).21:09

  129. 5'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).21:07

  130. 4'

    Tiro respinto. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Phillip Tietz.21:06

  131. 4'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:05

  132. 4'

    Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  133. 2'

    Tentativo fallito. Nelson Weiper (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Phillip Tietz.21:04

  135. Inizia il Primo tempo.21:02

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Formazioni 1. FSV Mainz 05 - Strasburgo

1. FSV Mainz 05
Strasburgo
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (33) DANIEL BATZ (P)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (21) DANNY DA COSTA (D)
  • (4) STEFAN POSCH (D)
  • (24) SOTA KAWASAKI (C)
  • (2) PHILLIPP MWENE (C)
  • (30) SILVAN WIDMER (C)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
  • (20) PHILLIP TIETZ (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
  • (36) FABIO MORENO FELL (A)
  • (35) LOUIS BABATZ (P)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (22) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (34) DANIEL IMAFIDON (C)
  • (1) LASSE RIESS (P)
  • (42) DANIEL GLEIBER (C)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Urs Fischer
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (20) MARTIAL GODO (C)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (8) MAXI OYEDELE (C)
  • (80) GESSIME YASSINE (C)
  • (19) JULIO ENCISO (A)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (38) JEAN-BAPTISTE BOSEY (A)
  • (37) GHIANNY KODIA (A)
  • (10) EMMANUEL EMEGHA (A)
  • (1) KARL-JOHAN JOHNSSON (P)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (A)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Gary O'Neil
PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Strasburgo è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Strasburgo sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

1. FSV Mainz 05 e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

1. FSV Mainz 05Strasburgo
Partite giocate88
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati914
Gol totali subiti37
Media gol subiti per partita0.40.9
Percentuale possesso palla49.758.3
Numero totale di passaggi34534637
Numero totale di passaggi riusciti27254083
Tiri nello specchio della porta2950
Percentuale di tiri in porta37.254.9
Numero totale di cross148114
Numero medio di cross riusciti3644
Duelli per partita vinti383342
Duelli per partita persi416349
Corner subiti1646
Corner guadagnati4139
Numero di punizioni a favore9697
Numero di punizioni concesse10876
Tackle totali126107
Percentuale di successo nei tackle61.956.1
Fuorigiochi totali2218
Numero totale di cartellini gialli1316
Numero totale di cartellini rossi10

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