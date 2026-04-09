Termina con un rotondo 3-0 la gara di andata del quarto di finale tra Crystal Palace e Fiorentina. Sblocca la partita Mateta al 24° su calcio di rigore, raddoppia Mitchell al 31° e conclude Sarr al 90° minuto con un colpo di testa che non lascia scampo a De Gea.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di UEFA Conference League.19:12

Entrambe le squadre non sono arrivate tra le prime 8 nella fase campionato della competizione. Il Crystal Palace ha dovuto scontrarsi ai play-off con lo Zrinjski Mostar, strappando la qualificazione grazie alla vittoria interna nella gara di ritorno. Agli ottavi invece, le aquile londinesi, hanno superato il turno grazie al successo esterno contro i ciprioti dell'AEK Larnaca.19:21

La Fiorentina, arrivata 15° nel girone, ha affrontato la formazione polacca dello Jagiellonia Białystok ai play-off, vincendo 3-0 in Polonia e rischiando moltissimo nella gara al Franchi dove ha perso 4-2. Discorso diverso per i quarti di finale, dove la Viola si è imposta per 2-1 in entrambe le gare contro il Rakow Czestochowa, altra squadra polacca.19:24

Esiste un solo precedente tra Crystal Palace e Fiorentina e risale al 1973. Al Franchi va in scena un 2-2 nel girone nella Coppa Anglo-Italiana.19:31

Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Crystal Palace-Fiorentina!20:57

OCCASIONE CRYSTAL PALACE! Munoz riceve sulla destra e crossa verso Guessand che controlla e scarica nuovamente sull'esterno. Altro cross di Munoz a centro area dove Guessand colpisce al volo allungando il destro. La palla rimbalza pericolosamente vicina al palo ed esce a lato.21:21

Dodò viene trovato con facilità sulla destra e mette palla al centro su Piccoli che riceve ma non riesce a girarsi. Ancora scarico quindi sul brasiliano che crossa nuovamente verso il centro. Il direttore di gara vede una spinta di Ndour e concede il calcio di punizione agli inglesi.21:30

Con caparbietà, Piccoli pressa su Lacroix e gli porta via il pallone. Lotta sulla linea di fondo l'attaccante italiano ma gli manca l'appoggio e non riesce a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.21:38

Scambiano Piccoli e Dodo e arriva un altro cross dalla corsia di destra. Palla leggermente troppo alta per Gudmunsson che non arriva a colpire di testa.21:41

Harrison si inserisce sulla destra e va al cross trovando la deviazione, ma la palla era già uscita oltra la linea di fondo campo.21:42

Break di Dodò che recupera palla e serve Fagioli a centrocampo. Imbucata profonda per Fabbian dove giganteggia Lacroix che porta fuori il pallone e completa il disimpegno.22:14

TRAVERSA DI FABBIAN! Dodò va da Harrison e si propone in profondità, riceve il pallone di ritorno e scarica un pallone arretrato a centro area. Fabbian col destro di prima intenzione colpisce la traversa.22:15

Harrison riceve a destra e col mancino crossa di prima intenzione. Gudmundsson anticipa tutti e devia di testa verso la porta. Blocca in due tempi Henderson.22:23

OCCASIONE CRYSTAL PALACE! Yeremy Pino conduce palla nella metà campo avversaria e serve in profondità per Sarr a destra. Cross sul secondo palo dove Mateta stacca completamente sola e manca il colpo del 3-0 mettendo a lato.22:44

GOOL!! CRYSTAL PALACE-Fiorentina 3-0!! Rete di Ismaila Sarr! Arriva al termine dei 90 minuti la rete del 3-0. Sarr colpisce benissimo di testa sul cross da destra di Kamada e batte De Gea schiacciando a terra e mandando il pallone sotto l'incrocio dei pali.22:55

PREPARTITA

Crystal Palace - Fiorentina è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.

Arbitro di Crystal Palace - Fiorentina sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.

Crystal Palace e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.

Crystal Palace-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Crystal Palace e Fiorentina in una competizione europea, così come sarà la prima volta che gli Eagles affronteranno una squadra italiana in Europa.

Dopo avere perso solo due dei primi 11 incontri europei contro squadre inglesi (6V, 3N), la Fiorentina ha poi rimediato una sconfitta in ciascuna delle ultime due partite (0-3 contro il Tottenham nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2015/16 e 1-2 contro il West Ham United nella finale di UEFA Conference League 2022/23).

Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sei partite di UEFA Conference League (3V, 3N), tenendo inoltre la porta inviolata in ciascuna delle ultime due sfide casalinghe nella competizione: 2-0 contro lo Zrinjski Mostar e 0-0 contro l'AEK Larnaca.

Dopo il doppio successo contro il Raków Czestochowa, la Fiorentina potrebbe ottenere tre successi di fila in UEFA Conference League (qualificazioni escluse) per la prima volta da ottobre-novembre 2023, nella fase a gironi, mentre potrebbe succedere nella sola fase ad eliminazione diretta della competizione per la prima volta dalle prime cinque partite di questo tipo disputate nel torneo (tra febbraio e aprile 2023).

La Fiorentina ha superato 11 dei 12 doppi confronti a eliminazione diretta in UEFA Conference League: fa eccezione l'eliminazione in semifinale contro il Real Betis nell'edizione 2024/25.

La Fiorentina potrebbe qualificarsi alle semifinali di UEFA Conference League per la quarta stagione consecutiva; nessun'altra squadra ha raggiunto questa fase del torneo più di una volta nella storia della competizione.

Solo l'AZ ha tentato più conclusioni (174) rispetto a Crystal Palace (172) e Fiorentina (157) in questa stagione di UEFA Conference League; inoltre, londinesi (56) e Viola (57) sono due delle quattro squadre con più tiri nello specchio effettuati, assieme ad AZ e Lech Poznan (59 entrambe).

Il Crystal Palace ha sbagliato 36 delle 46 grandi occasioni create in UEFA Conference League in questa stagione: il numero più alto tra tutte le squadre, mentre la loro differenza negativa tra gol segnati (16) e xG (23.1) è anch'essa la più alta nella competizione (-7.1).

Ismaïla Sarr, del Crystal Palace, ha segnato cinque reti in questa stagione di UEFA Conference League; Sadio Mané è l'unico giocatore senegalese ad avere segnato più gol in una singola edizione delle maggiori competizioni europee (10 gol nella UEFA Champions League 2017/18 con il Liverpool).

Albert Gudmundsson, della Fiorentina, ha preso parte a cinque gol in questa UEFA Conference League (3G, 2A), partecipazioni tutte arrivate da subentrato: si tratta del maggior numero di partecipazioni attive per un calciatore subentrato in questa edizione della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: