Crystal Palace-Fiorentina: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
9 Aprile 2026 ore 21:00
Crystal Palace
3
Fiorentina
0
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
24'1-0Jean-Philippe Mateta (R)
31'2-0Tyrick Mitchell
90'3-0Ismaïla Sarr
0'
45'
90'
90'
96'
Termina con un rotondo 3-0 la gara di andata del quarto di finale tra Crystal Palace e Fiorentina. Sblocca la partita Mateta al 24° su calcio di rigore, raddoppia Mitchell al 31° e conclude Sarr al 90° minuto con un colpo di testa che non lascia scampo a De Gea.
Servirà un'impresa al Franchi della Viola per accedere alla semifinale di Conference League. Intanto testa al campionato per la formazione di Vanoli che ospiterà la Lazio a Firenze.
Cronaca
Formazioni
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il grande calcio europeo!23:03
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO SELHURST PARK! Crystal Palace-Fiorentina 3-023:00
90'+5'
Munoz va al centro da destra dove Sarr non arriva a colpire in scivolata. Altro brivido.22:59
3° sostituzione Crystal Palace. Esce Adam Wharton ed entra Will Hughes.22:58
90'+3'
RISCHIA ANCORA LA FIORENTINA! De Gea scavalcato da un pallonetto di Yeremy Pino. Dodò insegue il pallone e mette in corner.22:57
90'+1'
5° sostituzione Fiorentina. Esce Albert Gudmundsson ed entra Giorgio Puzzoli.22:58
90'+1'
4° sostituzione Fiorentina. Esce Nicolò Fagioli ed entra Rolando Mandragora.22:58
90'
4 minuti di recupero.22:56
90'
GOOL!! CRYSTAL PALACE-Fiorentina 3-0!! Rete di Ismaila Sarr! Arriva al termine dei 90 minuti la rete del 3-0. Sarr colpisce benissimo di testa sul cross da destra di Kamada e batte De Gea schiacciando a terra e mandando il pallone sotto l'incrocio dei pali.22:55
88'
Fagioli sbaglia l'apertura e calcia direttamente sul petto di Yeremy Pino che parte in contropiede. Palla allargata a sinistra a Lerma che calcia di prima intenzione cercando il piazzato. Chiude la difesa viola.22:53
86'
Piccoli continua a lottare sul fronte offensivo e riesce ad allargare per Balbo che conquista una rimessa laterale. 22:50
83'
2° sostituzione Crystal Palace. Esce Jean-Philippe Mateta ed entra Jefferson Lerma.22:47
82'
3° sostituzione Fiorentina. Esce Marin Pongracic ed entra Pietro Comuzzo.22:46
82'
Percussione centrale di Gudmundsson che viene contrastato al limite dell'area inglese. La palla arriva sul mancino di Ndour che calcia violentemente sopra la traversa.22:46
81'
Cambio di gioco di Ndour per Dodò che punta Mitchell sull'out di destra. Grande difesa dell'inglese che chiude tutti gli spazi e ferma l'offensiva del brasiliano chiudendo in rimessa laterale.22:45
79'
OCCASIONE CRYSTAL PALACE! Yeremy Pino conduce palla nella metà campo avversaria e serve in profondità per Sarr a destra. Cross sul secondo palo dove Mateta stacca completamente sola e manca il colpo del 3-0 mettendo a lato.22:44
78'
2° sostituzione Fiorentina. Esce Robin Gosens ed entra Luís Balbo.22:42
78'
1° sostituzione Fiorentina. Esce Jack Harrison ed entra Jacopo Fazzini.22:42
77'
Cross da destra di Munoz. Sarr attacca il primo palo ma di testa non trova lo specchio della porta. Primo squillo offensivo degli inglesi nella ripresa.22:41
76'
Richards interviene in scivolata si Ndour commettendo fallo. Rumsas estrae il cartellino giallo.22:40
75'
Sviluppa il Palace girando palla al limite dell'area. Sarr va da Mitchell che, da destra, sposta sul mancino e calcia verso il centro. Respinge la difesa.22:40
73'
Torna in avanti la Viola con Fabbian che riesce a conquistare un corner calciando addosso a Canvot.22:37
69'
Viene ammonito Piccoli che sbraccia su Lacroix su un rinvio lungo di De Gea.22:33
68'
Bella giocata di Pongracic che recupera sulla destra, scappa sulla fascia e crossa per Piccoli che devia appena di testa senza impensierire Henderson.22:32
67'
Pongracic va da De Gea con un pallone difficile da gestiere. Il portiere spagnolo allontana con un rinvio non preciso.22:32
Riprende il gioco con il Palace momentaneamente in 10 uomini.22:29
63'
Problemi fisici per Guessand. Gioco fermo.22:27
60'
Prova a spingere la Fiorentina. Dodò sgroppa sulla destra e serve un buon pallone a Piccoli che conclude, scivolando, verso il primo palo. Altro intervento in due tempi per Henderson.22:24
58'
Harrison riceve a destra e col mancino crossa di prima intenzione. Gudmundsson anticipa tutti e devia di testa verso la porta. Blocca in due tempi Henderson.22:23
58'
Fagioli batte una punizione dalla trequarti cercando Ranieri sul secondo palo. Richards svetta e allontana la minaccia.22:22
55'
Kamada batte basso verso il centro. Piccoli, ben appostato, mette fuori il pallone.22:19
54'
Una trattenuta vistosa di Pongracic porta ad un piazzato molto interessante per la formazione inglese.22:19
54'
Richards va in area con una rimessa laterale lunghissima dalla trequarti. Allontana la difesa toscana.22:18
52'
Kamada sfrutta una sovrapposizione e entra in area da destra. La sua conclusione sul primo palo termina sul fondo.22:16
51'
TRAVERSA DI FABBIAN! Dodò va da Harrison e si propone in profondità, riceve il pallone di ritorno e scarica un pallone arretrato a centro area. Fabbian col destro di prima intenzione colpisce la traversa.22:15
50'
Break di Dodò che recupera palla e serve Fagioli a centrocampo. Imbucata profonda per Fabbian dove giganteggia Lacroix che porta fuori il pallone e completa il disimpegno.22:14
48'
Palla profonda per Fabbian. Kamada gli taglia la strada e conquista il fallo.22:12
47'
In difficoltà la Viola in fase di impostazione. Altissimo il pressing degli inglesi.22:11
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Crystal Palace. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.22:10
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:52
Grande avvio degli inglesi che, dopo una fase di stallo iniziale, passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Mateta al 24° minuto. Appena dopo la mezzora di gioco arriva il raddoppio del Crystal Palace targato da Mitchell che ribatte a rete dopo un miracolo di De Gea sul solito Mateta.21:52
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Crystal Palace-Fiorentina 2-021:50
45'
3 minuti di recupero.21:47
45'
Continua la pressione del Palace a mettere in difficoltà lo sviluppo degli avversari.21:47
43'
Dodò rischia trattenendo Guessand sulla sinistra. Graziato da Rumsas che non estrae il secondo cartellino giallo.21:46
42'
Ancora Munoz, tra i più pericolosi dei suoi, a tentare l'assist a centro area. Ranieri devia in corner.21:44
40'
Harrison si inserisce sulla destra e va al cross trovando la deviazione, ma la palla era già uscita oltra la linea di fondo campo.21:42
39'
Coast to coast di Canvot che arriva al limite e calcia. Blocca a terra De Gea.21:41
39'
Scambiano Piccoli e Dodo e arriva un altro cross dalla corsia di destra. Palla leggermente troppo alta per Gudmunsson che non arriva a colpire di testa.21:41
37'
Spinge ancora a destra il Crystal Palace. Munoz calcia addosso a Ranieri e trova un tiro dalla bandierina.21:39
36'
Con caparbietà, Piccoli pressa su Lacroix e gli porta via il pallone. Lotta sulla linea di fondo l'attaccante italiano ma gli manca l'appoggio e non riesce a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.21:38
34'
Gol convalidato. 21:35
33'
Check in corso per un possibile fuorigioco di Munoz.21:35
31'
GOOL!! CRYSTAL PALACE-Fiorentina 2-0!! Rete di Tyrick Mitchell! Miracolo di De Gea su Mateta che non concretizza da due passi al termine di una grande azione. Sulla ribattuta si avventa Mitchell che trasforma regalando il doppio vantaggio agli inglesi.21:34
30'
Ancora pericoloso il Palace. Bella palla di Sarr verso il secondo palo dove Guessand stacca di testa ma sfiora soltanto.21:32
27'
Dodò viene trovato con facilità sulla destra e mette palla al centro su Piccoli che riceve ma non riesce a girarsi. Ancora scarico quindi sul brasiliano che crossa nuovamente verso il centro. Il direttore di gara vede una spinta di Ndour e concede il calcio di punizione agli inglesi.21:30
24'
GOOL!! CRYSTAL PALACE-Fiorentina 1-0!! Rete di Jean-Philippe Mateta! Pallone a destra e De Gea spiazzato.21:26
21'
Ammonito Dodò per il fallo che ha portato al calcio di rigore. Il brasiliano, diffidato, salterà la gara di ritorno.22:34
21'
CALCIO DI RIGORE PER IL CRYSTAL PALACE! Ancora Guessand, riceve in area defilato a sinistra e calcia a lato. Una volta partita la conclusione arriva l'intervento in scivolata di Dodò che lo travolge. Nessun dubbio per Rumsas che indica immediatamente il dischetto.21:24
20'
Conclusione da fuori area di Sarr. Mancino a lato. Spinge molto la squadra inglese.21:22
19'
Mateta riceve in area di rigore e protegge con il fisico. Scarico a centro area per Guessand che non controlla bene, con il pallone che arriva docile a De Gea21:22
17'
OCCASIONE CRYSTAL PALACE! Munoz riceve sulla destra e crossa verso Guessand che controlla e scarica nuovamente sull'esterno. Altro cross di Munoz a centro area dove Guessand colpisce al volo allungando il destro. La palla rimbalza pericolosamente vicina al palo ed esce a lato.21:21
14'
Primo tiro verso la porta per la Fiorentina. Dodò serve Fabbian, sulla destra con un esterno delizioso. e arriva il cross che finisce al limite dell'area di rigore dove Gosens colpisce con il mancino di prima intenzione. Palla a lato.21:17
11'
Piccoli riceve spalle alla porta, si appoggia su Gosens che chiude il triangolo in profondità. Chiuso dalla difesa inglese che ottiene anche la rimessa laterale a favore.21:14
9'
Recupero importante di Ndour che insegue Sarr ed entra pulito sul pallone.21:11
7'
Altro cross da destra con Munoz che trova Mateta sul secondo palo. A lato il colpo di testa del francese.21:10
7'
Mateta trova spazio, punta l'area e allarga a destra per Sarr che va subito al traversone. Palla respinta.21:09
4'
Mitchell va al cross da sinistra. Allontana la difesa toscana.21:06
3'
Occasione da calcio piazzato per Fagioli. Suggerimento sul secondo palo troppo lungo per Gosens.21:04
1'
La Fiorentina muove bene il pallone in avvio di partita. Dodò, liberato a destra, crossa per Piccoli che tenta la girata sul primo palo ma viene anticipato.21:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Rumsas e la Fiorentina muove il primo pallone del match.21:02
Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Crystal Palace-Fiorentina!20:57
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 4-1-4-1. De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.20:10
A disposizione Crystal Palace. Benitez, Matthews, Rio Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Johnson, Lerma, Yeremy Pino, Riad, Sosa.21:07
FORMAZIONE UFFICIALE CRYSTAL PALACE. 3-4-2-1. Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.20:10
Dirige la gara il lituano Donatas Rumsas.19:32
Esiste un solo precedente tra Crystal Palace e Fiorentina e risale al 1973. Al Franchi va in scena un 2-2 nel girone nella Coppa Anglo-Italiana.19:31
La Fiorentina, arrivata 15° nel girone, ha affrontato la formazione polacca dello Jagiellonia Białystok ai play-off, vincendo 3-0 in Polonia e rischiando moltissimo nella gara al Franchi dove ha perso 4-2. Discorso diverso per i quarti di finale, dove la Viola si è imposta per 2-1 in entrambe le gare contro il Rakow Czestochowa, altra squadra polacca.19:24
Entrambe le squadre non sono arrivate tra le prime 8 nella fase campionato della competizione. Il Crystal Palace ha dovuto scontrarsi ai play-off con lo Zrinjski Mostar, strappando la qualificazione grazie alla vittoria interna nella gara di ritorno. Agli ottavi invece, le aquile londinesi, hanno superato il turno grazie al successo esterno contro i ciprioti dell'AEK Larnaca.19:21
Ci troviamo allo Selhurst Park di Londra! Il Crystal Palace di Oliver Glasner ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli.19:15
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di UEFA Conference League.19:12
Formazioni Crystal Palace - Fiorentina
Crystal Palace
Fiorentina
TITOLARI CRYSTAL PALACE
(1) DEAN HENDERSON (P)
(23) JAYDEE CANVOT (D)
(26) CHRIS RICHARDS (D)
(5) MAXENCE LACROIX (D)
(2) DANIEL MUÑOZ (C)
(3) TYRICK MITCHELL (C)
(18) DAICHI KAMADA (C)
(20) ADAM WHARTON (C)
(7) ISMAÏLA SARR (A)
(29) EVANN GUESSAND (A)
(14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
(44) WALTER BENÍTEZ (P)
(31) REMI MATTHEWS (P)
(24) BORNA SOSA (D)
(10) YÉREMY PINO (C)
(8) JEFFERSON LERMA (C)
(34) CHADI RIAD (D)
(19) WILL HUGHES (C)
(59) RIO CARDINES (C)
(11) BRENNAN JOHNSON (A)
(17) NATHANIEL CLYNE (D)
(55) JUSTIN DEVENNY (C)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
Oliver Glasner
TITOLARI FIORENTINA
(43) DAVID DE GEA (P)
(2) DODÔ (D)
(6) LUCA RANIERI (D)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(21) ROBIN GOSENS (D)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(80) GIOVANNI FABBIAN (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(17) JACK HARRISON (A)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
PANCHINA FIORENTINA
(69) GIORGIO PUZZOLI (A)
(53) OLIVER CHRISTENSEN (P)
(64) LAPO DELI (C)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(61) RICCARDO BRASCHI (A)
(50) PIETRO LEONARDELLI (P)
(23) EMAN KOSPO (D)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(62) LUÍS BALBO (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
PREPARTITA
Crystal Palace - Fiorentina è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London. Arbitro di Crystal Palace - Fiorentina sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.
Crystal Palace e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.
Crystal Palace-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Crystal Palace e Fiorentina in una competizione europea, così come sarà la prima volta che gli Eagles affronteranno una squadra italiana in Europa.
Dopo avere perso solo due dei primi 11 incontri europei contro squadre inglesi (6V, 3N), la Fiorentina ha poi rimediato una sconfitta in ciascuna delle ultime due partite (0-3 contro il Tottenham nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2015/16 e 1-2 contro il West Ham United nella finale di UEFA Conference League 2022/23).
Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sei partite di UEFA Conference League (3V, 3N), tenendo inoltre la porta inviolata in ciascuna delle ultime due sfide casalinghe nella competizione: 2-0 contro lo Zrinjski Mostar e 0-0 contro l'AEK Larnaca.
Dopo il doppio successo contro il Raków Czestochowa, la Fiorentina potrebbe ottenere tre successi di fila in UEFA Conference League (qualificazioni escluse) per la prima volta da ottobre-novembre 2023, nella fase a gironi, mentre potrebbe succedere nella sola fase ad eliminazione diretta della competizione per la prima volta dalle prime cinque partite di questo tipo disputate nel torneo (tra febbraio e aprile 2023).
La Fiorentina ha superato 11 dei 12 doppi confronti a eliminazione diretta in UEFA Conference League: fa eccezione l'eliminazione in semifinale contro il Real Betis nell'edizione 2024/25.
La Fiorentina potrebbe qualificarsi alle semifinali di UEFA Conference League per la quarta stagione consecutiva; nessun'altra squadra ha raggiunto questa fase del torneo più di una volta nella storia della competizione.
Solo l'AZ ha tentato più conclusioni (174) rispetto a Crystal Palace (172) e Fiorentina (157) in questa stagione di UEFA Conference League; inoltre, londinesi (56) e Viola (57) sono due delle quattro squadre con più tiri nello specchio effettuati, assieme ad AZ e Lech Poznan (59 entrambe).
Il Crystal Palace ha sbagliato 36 delle 46 grandi occasioni create in UEFA Conference League in questa stagione: il numero più alto tra tutte le squadre, mentre la loro differenza negativa tra gol segnati (16) e xG (23.1) è anch'essa la più alta nella competizione (-7.1).
Ismaïla Sarr, del Crystal Palace, ha segnato cinque reti in questa stagione di UEFA Conference League; Sadio Mané è l'unico giocatore senegalese ad avere segnato più gol in una singola edizione delle maggiori competizioni europee (10 gol nella UEFA Champions League 2017/18 con il Liverpool).
Albert Gudmundsson, della Fiorentina, ha preso parte a cinque gol in questa UEFA Conference League (3G, 2A), partecipazioni tutte arrivate da subentrato: si tratta del maggior numero di partecipazioni attive per un calciatore subentrato in questa edizione della competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: