Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0.
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Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0.
Secondo tempo terminato, Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0.20:46
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.20:45
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:45
Filipe Relvas (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).20:42
Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.20:41
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:41
Tiro respinto. Zine (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mijat Gacinovic.20:41
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:40
Luka Jovic (AEK Atene) e' ammonito.20:38
Fallo di Dereck Kutesa (AEK Atene).20:38
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Sostituzione, AEK Atene. Dereck Kutesa sostituisce Aboubakary Koïta.20:37
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:37
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Florian Lejeune.20:30
Sostituzione, Rayo Vallecano. Sergio Camello sostituisce Isi Palazón.20:30
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Jorge de Frutos.20:30
Gol! Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0. Isi Palazón (Rayo Vallecano) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:23
Filipe Relvas (AEK Atene) e' ammonito.20:22
Decisione VAR: rigore Rayo Vallecano.20:21
Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Barnabás Varga.20:21
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Roberto Pereyra.20:21
Rigore concesso da Filipe Relvas (AEK Atene) per un fallo di mano in area.20:20
Tiro respinto. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andrei Ratiu.20:20
Fallo di Roberto Pereyra (AEK Atene).20:19
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:16
Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Álvaro García.20:16
Fallo di Roberto Pereyra (AEK Atene).20:15
Luiz Felipe (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Pedro Díaz (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:14
Fallo di mano di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:14
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:13
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Barnabás Varga (AEK Atene) e' ammonito per fallo.20:11
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).20:10
Pedro Díaz (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:09
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).20:08
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jorge de Frutos.20:07
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:06
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Ilias Akhomach.20:06
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Unai López.20:05
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:04
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Razvan Marin.20:04
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Álvaro García (Rayo Vallecano).20:02
Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).20:00
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:58
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lazaros Rota.19:56
Inizia il Secondo tempo Rayo Vallecano 2, AEK Atene 0.19:55
Sostituzione, AEK Atene. Razvan Marin sostituisce Petros Mantalos per infortunio.19:55
Primo tempo terminato, Rayo Vallecano 2, AEK Atene 0.19:39
Gara riprende.19:38
Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.19:38
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).19:36
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).19:36
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36
Gol! Rayo Vallecano 2, AEK Atene 0. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:33
Tiro parato. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jorge de Frutos.19:33
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:32
Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).19:32
Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:32
Gara riprende.19:31
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:30
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:29
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Stavros Pilios.19:29
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).19:27
Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Lejeune.19:26
Gara riprende.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:21
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:21
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).19:18
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).19:16
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:15
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.19:15
Tiro parato. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Petros Mantalos con cross.19:15
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:13
Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Stavros Pilios (AEK Atene).19:11
Decisione VAR: no gol Rayo Vallecano 1-0 AEK Atene.19:08
GOL CANCELLATO DAL VAR: Florian Lejeune (Rayo Vallecano) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:06
Fuorigioco. Florian Lejeune(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Unai López e' colto in fuorigioco.19:06
Tiro respinto. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area.19:06
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).19:05
Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).19:04
Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Luiz Felipe (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:02
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.19:02
Tiro respinto. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ilias Akhomach con passaggio filtrante.18:59
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).18:58
Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).18:56
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).18:53
Tiro respinto. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Roberto Pereyra.18:53
Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).18:52
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Gol! Rayo Vallecano 1, AEK Atene 0. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álvaro García con cross in seguito a un contropiede.18:48
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).18:48
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Álvaro García (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33
Rayo Vallecano - AEK Athens è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.
Attualmente Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.
Rayo Vallecano e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rayo Vallecano
|AEK Athens
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|5
|5
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|16
|18
|Gol totali subiti
|9
|9
|Media gol subiti per partita
|1.1
|1.1
|Percentuale possesso palla
|56.2
|53.0
|Numero totale di passaggi
|3709
|3676
|Numero totale di passaggi riusciti
|3119
|3144
|Tiri nello specchio della porta
|46
|51
|Percentuale di tiri in porta
|44.2
|44.0
|Numero totale di cross
|200
|164
|Numero medio di cross riusciti
|47
|48
|Duelli per partita vinti
|356
|382
|Duelli per partita persi
|372
|352
|Corner subiti
|35
|38
|Corner guadagnati
|55
|49
|Numero di punizioni a favore
|79
|100
|Numero di punizioni concesse
|115
|83
|Tackle totali
|138
|122
|Percentuale di successo nei tackle
|68.1
|67.2
|Fuorigiochi totali
|17
|15
|Numero totale di cartellini gialli
|24
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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