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Rayo Vallecano-AEK Athens: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

9 Aprile 2026 ore 18:45
Rayo Vallecano
3
AEK Athens
0
Partita finita
Arbitro: Benoît Bastien
  1. 2' 1-0 Ilias Akhomach
  2. 45+2' 2-0 Unai López
  3. 74' 3-0 Isi Palazón (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0.20:46

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.20:45

  4. 90'+5'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:45

  5. 90'+2'

    Filipe Relvas (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  6. 90'+2'

    Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).20:42

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.20:41

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:41

  10. 90'+1'

    Tiro respinto. Zine (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mijat Gacinovic.20:41

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:40

  12. 88'

    Luka Jovic (AEK Atene) e' ammonito.20:38

  13. 88'

    Fallo di Dereck Kutesa (AEK Atene).20:38

  15. 88'

    Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  16. 87'

    Sostituzione, AEK Atene. Dereck Kutesa sostituisce Aboubakary Koïta.20:37

  17. 87'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37

  18. 87'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:37

  19. 80'

    Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Florian Lejeune.20:30

  21. 80'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Sergio Camello sostituisce Isi Palazón.20:30

  22. 80'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Jorge de Frutos.20:30

  23. 74'

    Gol! Rayo Vallecano 3, AEK Atene 0. Isi Palazón (Rayo Vallecano) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:23

  24. 72'

    Filipe Relvas (AEK Atene) e' ammonito.20:22

  25. 71'

    Decisione VAR: rigore Rayo Vallecano.20:21

  27. 71'

    Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Barnabás Varga.20:21

  28. 71'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Roberto Pereyra.20:21

  29. 70'

    Rigore concesso da Filipe Relvas (AEK Atene) per un fallo di mano in area.20:20

  30. 70'

    Tiro respinto. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andrei Ratiu.20:20

  31. 69'

    Fallo di Roberto Pereyra (AEK Atene).20:19

  33. 69'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  34. 66'

    Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:16

  35. 66'

    Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  36. 66'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Álvaro García.20:16

  37. 65'

    Fallo di Roberto Pereyra (AEK Atene).20:15

  39. 65'

    Luiz Felipe (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  40. 65'

    Pedro Díaz (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:14

  41. 64'

    Fallo di mano di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:14

  42. 63'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:13

  43. 63'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  45. 61'

    Barnabás Varga (AEK Atene) e' ammonito per fallo.20:11

  46. 60'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).20:10

  47. 60'

    Pedro Díaz (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  48. 59'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:09

  49. 58'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08

  51. 58'

    Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).20:08

  52. 57'

    Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jorge de Frutos.20:07

  53. 56'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:06

  54. 56'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  55. 56'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Ilias Akhomach.20:06

  57. 55'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Unai López.20:05

  58. 54'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:04

  59. 54'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Razvan Marin.20:04

  60. 52'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Álvaro García (Rayo Vallecano).20:02

  61. 50'

    Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).20:00

  63. 50'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  64. 48'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:58

  65. 48'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  66. 46'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lazaros Rota.19:56

  67. Inizia il Secondo tempo Rayo Vallecano 2, AEK Atene 0.19:55

  69. 45'

    Sostituzione, AEK Atene. Razvan Marin sostituisce Petros Mantalos per infortunio.19:55

  70. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Rayo Vallecano 2, AEK Atene 0.19:39

  71. 45'+7'

    Gara riprende.19:38

  72. 45'+6'

    Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.19:38

  73. 45'+5'

    Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).19:36

  75. 45'+5'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  76. 45'+4'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).19:36

  77. 45'+4'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36

  78. 45'+2'

    Gol! Rayo Vallecano 2, AEK Atene 0. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:33

  79. 45'+2'

    Tiro parato. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jorge de Frutos.19:33

  81. 45'+1'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  82. 45'+1'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:32

  83. 45'+1'

    Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).19:32

  84. 45'+1'

    Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:32

  87. 45'

    Gara riprende.19:31

  88. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:30

  89. 43'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:29

  90. 43'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Stavros Pilios.19:29

  91. 40'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).19:27

  93. 39'

    Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Lejeune.19:26

  94. 37'

    Gara riprende.19:23

  95. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:21

  96. 35'

    Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  97. 35'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:21

  99. 32'

    Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).19:18

  100. 32'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  101. 29'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  102. 29'

    Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).19:16

  103. 29'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:15

  105. 29'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.19:15

  106. 29'

    Tiro parato. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Petros Mantalos con cross.19:15

  107. 27'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:13

  108. 27'

    Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  109. 24'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  111. 24'

    Fallo di Stavros Pilios (AEK Atene).19:11

  112. 22'

    Decisione VAR: no gol Rayo Vallecano 1-0 AEK Atene.19:08

  113. 20'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Florian Lejeune (Rayo Vallecano) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:06

  114. 20'

    Fuorigioco. Florian Lejeune(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Unai López e' colto in fuorigioco.19:06

  115. 20'

    Tiro respinto. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area.19:06

  117. 19'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).19:05

  118. 18'

    Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).19:04

  119. 18'

    Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  120. 16'

    Luiz Felipe (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  121. 16'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:02

  123. 16'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.19:02

  124. 12'

    Tiro respinto. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ilias Akhomach con passaggio filtrante.18:59

  125. 12'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  126. 12'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).18:58

  127. 10'

    Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).18:56

  129. 10'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  130. 7'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).18:53

  131. 7'

    Tiro respinto. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Roberto Pereyra.18:53

  132. 6'

    Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).18:52

  133. 6'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  135. 2'

    Gol! Rayo Vallecano 1, AEK Atene 0. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álvaro García con cross in seguito a un contropiede.18:48

  136. 2'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).18:48

  137. 2'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  138. Álvaro García (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47

  139. Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).18:47

  141. Inizia il Primo tempo.18:47

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

Formazioni Rayo Vallecano - AEK Athens

Rayo Vallecano
AEK Athens
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (5) LUIZ FELIPE (D)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (12) ILIAS AKHOMACH (C)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (32) NOBEL MENDY (D)
  • (8) ÓSCAR TREJO (C)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (4) PEDRO DÍAZ (C)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
  • (9) ALEMÃO (A)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (37) ROBERTO PEREYRA (C)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (25) BARNABÁS VARGA (A)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (15) MARTIN GEORGIEV (D)
  • (17) DIMITRIS KALOSKAMIS (C)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (90) ZINE (A)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
PREPARTITA

Rayo Vallecano - AEK Athens è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.

Attualmente Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.

Rayo Vallecano e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Rayo VallecanoAEK Athens
Partite giocate88
Numero di partite vinte55
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1618
Gol totali subiti99
Media gol subiti per partita1.11.1
Percentuale possesso palla56.253.0
Numero totale di passaggi37093676
Numero totale di passaggi riusciti31193144
Tiri nello specchio della porta4651
Percentuale di tiri in porta44.244.0
Numero totale di cross200164
Numero medio di cross riusciti4748
Duelli per partita vinti356382
Duelli per partita persi372352
Corner subiti3538
Corner guadagnati5549
Numero di punizioni a favore79100
Numero di punizioni concesse11583
Tackle totali138122
Percentuale di successo nei tackle68.167.2
Fuorigiochi totali1715
Numero totale di cartellini gialli2419
Numero totale di cartellini rossi10

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