Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

PREPARTITA

Rayo Vallecano - AEK Athens è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.

Attualmente Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.

Rayo Vallecano e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: