Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Synerise Arena Kraków di Krakow.

Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.

Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: