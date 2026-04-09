Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 3, AZ 0.
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Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 3, AZ 0.
Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 3, AZ 0.22:56
Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mees de Wit.22:54
Tiro parato. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lassina Traoré.22:54
Gara riprende.22:53
Gara momentaneamente sospesa, Sven Mijnans (AZ) per infortunio.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yukhym Konoplia sostituisce Alisson Santana.22:50
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Pedrinho.22:50
Fuorigioco. Mexx Meerdink(AZ) prova il lancio lungo, ma Ro-Zangelo Daal e' colto in fuorigioco.22:48
Tiro respinto. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ro-Zangelo Daal con cross.22:48
Gol! Shakhtar Donetsk 3, AZ 0. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eguinaldo.22:44
Gol! Shakhtar Donetsk 2, AZ 0. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ayoub Oufkir (AZ).22:42
Tiro respinto. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedrinho.22:42
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.22:39
Tiro respinto. Elijah Dijkstra (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:39
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:39
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).22:38
Mees de Wit (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Sven Mijnans (AZ) per infortunio.22:37
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).22:36
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mexx Meerdink con suggerimento di testa.22:36
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré sostituisce Kauã Elias.22:35
Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Troy Parrott.22:35
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eguinaldo sostituisce Newerton.22:35
Sostituzione, AZ. Ayoub Oufkir sostituisce Weslley Patati.22:35
Gol! Shakhtar Donetsk 1, AZ 0. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:33
Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vinícius Tobias.22:29
Mees de Wit (AZ) e' ammonito per fallo.22:25
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Mees de Wit (AZ).22:25
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).22:24
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Weslley Patati (AZ).22:23
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:20
Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).22:20
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:19
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedrinho.22:19
Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Ibrahim Sadiq.22:16
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Billy van Duijl (AZ).22:15
Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedrinho.22:15
Tiro parato. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans.22:12
Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedrinho in seguito a un calcio da fermo.22:10
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! da un calcio di punizione di prima.22:10
Alexandre Penetra (AZ) e' ammonito per fallo.22:09
Fallo di Alexandre Penetra (AZ).22:09
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09
Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, AZ 0.22:07
Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Seiya Maikuma.22:07
Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, AZ 0.21:51
Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).21:50
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Weslley Patati (AZ).21:49
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:48
Tiro parato. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vinícius Tobias.21:46
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).21:45
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, (AZ).21:38
Fuorigioco. Newerton(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Pedro Henrique e' colto in fuorigioco.21:36
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kees Smit.21:35
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Mees de Wit (AZ).21:33
Fallo di mano di Weslley Patati (AZ).21:31
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:30
Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).21:28
Tentativo fallito. Seiya Maikuma (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Sven Mijnans.21:27
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:26
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Artem Bondarenko sostituisce Isaque per infortunio.21:26
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:25
Fallo di Weslley Patati (AZ).21:24
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:22
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:20
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:19
Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di mano di Pedrinho (Shakhtar Donetsk).21:15
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:13
Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Pedrinho.21:12
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedrinho (Shakhtar Donetsk).21:10
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:10
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Isaque (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:06
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Synerise Arena Kraków di Krakow.
Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.
Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shakhtar Donetsk
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|8
|10
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|14
|17
|Gol totali subiti
|8
|9
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.9
|Percentuale possesso palla
|65.0
|60.8
|Numero totale di passaggi
|4515
|5270
|Numero totale di passaggi riusciti
|3983
|4530
|Tiri nello specchio della porta
|40
|59
|Percentuale di tiri in porta
|52.6
|48.8
|Numero totale di cross
|105
|155
|Numero medio di cross riusciti
|20
|33
|Duelli per partita vinti
|344
|464
|Duelli per partita persi
|305
|463
|Corner subiti
|23
|32
|Corner guadagnati
|36
|65
|Numero di punizioni a favore
|71
|108
|Numero di punizioni concesse
|68
|124
|Tackle totali
|133
|173
|Percentuale di successo nei tackle
|66.9
|69.9
|Fuorigiochi totali
|18
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|21
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
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