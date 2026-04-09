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Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

9 Aprile 2026 ore 21:00
Shakhtar Donetsk
3
AZ Alkmaar
0
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 72' 1-0 Pedrinho
  2. 81' 2-0 Alisson Santana
  3. 83' 3-0 Alisson Santana
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 3, AZ 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 3, AZ 0.22:56

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mees de Wit.22:54

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lassina Traoré.22:54

  5. 90'+2'

    Gara riprende.22:53

  6. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Sven Mijnans (AZ) per infortunio.22:52

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52

  9. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yukhym Konoplia sostituisce Alisson Santana.22:50

  10. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Pedrinho.22:50

  11. 87'

    Fuorigioco. Mexx Meerdink(AZ) prova il lancio lungo, ma Ro-Zangelo Daal e' colto in fuorigioco.22:48

  12. 87'

    Tiro respinto. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ro-Zangelo Daal con cross.22:48

  13. 83'

    Gol! Shakhtar Donetsk 3, AZ 0. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eguinaldo.22:44

  15. 81'

    Gol! Shakhtar Donetsk 2, AZ 0. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:43

  16. 80'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ayoub Oufkir (AZ).22:42

  17. 80'

    Tiro respinto. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedrinho.22:42

  18. 78'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.22:39

  19. 78'

    Tiro respinto. Elijah Dijkstra (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:39

  21. 78'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:39

  22. 77'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).22:38

  23. 77'

    Mees de Wit (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  24. 76'

    Gara riprende.22:38

  25. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Sven Mijnans (AZ) per infortunio.22:37

  27. 75'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).22:36

  28. 75'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mexx Meerdink con suggerimento di testa.22:36

  29. 74'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré sostituisce Kauã Elias.22:35

  30. 74'

    Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Troy Parrott.22:35

  31. 74'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eguinaldo sostituisce Newerton.22:35

  33. 73'

    Sostituzione, AZ. Ayoub Oufkir sostituisce Weslley Patati.22:35

  34. 72'

    Gol! Shakhtar Donetsk 1, AZ 0. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:33

  35. 68'

    Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vinícius Tobias.22:29

  36. 64'

    Mees de Wit (AZ) e' ammonito per fallo.22:25

  37. 64'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  39. 64'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).22:25

  40. 63'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).22:24

  41. 63'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  42. 62'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  43. 62'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).22:23

  45. 59'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:20

  46. 59'

    Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  47. 59'

    Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).22:20

  48. 58'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:19

  49. 58'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  51. 57'

    Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedrinho.22:19

  52. 55'

    Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Ibrahim Sadiq.22:16

  53. 54'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Billy van Duijl (AZ).22:15

  54. 53'

    Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedrinho.22:15

  55. 51'

    Tiro parato. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans.22:12

  57. 49'

    Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedrinho in seguito a un calcio da fermo.22:10

  58. 49'

    Pedrinho (Shakhtar Donetsk) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! da un calcio di punizione di prima.22:10

  59. 48'

    Alexandre Penetra (AZ) e' ammonito per fallo.22:09

  60. 48'

    Fallo di Alexandre Penetra (AZ).22:09

  61. 48'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09

  63. Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, AZ 0.22:07

  64. 45'

    Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Seiya Maikuma.22:07

  65. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, AZ 0.21:51

  66. 45'+3'

    Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).21:50

  67. 45'+3'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  69. 45'+2'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).21:49

  70. 45'+2'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49

  71. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:48

  72. 44'

    Tiro parato. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vinícius Tobias.21:46

  73. 43'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).21:45

  75. 36'

    Gara riprende.21:38

  76. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, (AZ).21:38

  77. 34'

    Fuorigioco. Newerton(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Pedro Henrique e' colto in fuorigioco.21:36

  78. 33'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kees Smit.21:35

  79. 31'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Mees de Wit (AZ).21:33

  81. 29'

    Fallo di mano di Weslley Patati (AZ).21:31

  82. 28'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:30

  83. 26'

    Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  84. 26'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).21:28

  85. 25'

    Tentativo fallito. Seiya Maikuma (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Sven Mijnans.21:27

  87. 24'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  88. 24'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:26

  89. 24'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Artem Bondarenko sostituisce Isaque per infortunio.21:26

  90. 23'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  91. 23'

    Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:25

  93. 22'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).21:24

  94. 22'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  95. 20'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:22

  96. 18'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  97. 18'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:20

  99. 17'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:19

  100. 17'

    Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  101. 13'

    Fallo di mano di Pedrinho (Shakhtar Donetsk).21:15

  102. 11'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  103. 11'

    Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).21:13

  105. 10'

    Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Pedrinho.21:12

  106. 8'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:10

  107. 8'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedrinho (Shakhtar Donetsk).21:10

  108. 7'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:10

  109. 6'

    Gara riprende.21:08

  111. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Isaque (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:06

  112. 2'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:04

  113. Inizia il Primo tempo.21:02

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Formazioni Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar

Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (10) PEDRINHO (C)
  • (30) ALISSON SANTANA (C)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (48) DENYS TVARDOVSKYI (P)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (9) MARIAN SHVED (C)
  • (2) LASSINA TRAORÉ (A)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (7) EGUINALDO (C)
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (68) PROSPER OBAH (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (4) MARLON (D)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (34) MEES DE WIT (C)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (2) SEIYA MAIKUMA (C)
  • (9) TROY PARROTT (A)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (27) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (35) MEXX MEERDINK (A)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (15) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (31) DANIËL DEEN (P)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
  • (18) RION ICHIHARA (D)
  • (24) AYOUB OUFKIR (A)
  • (45) BENDEGÚZ KOVÁCS (A)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (74) KASPER BOOGAARD (C)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Synerise Arena Kraków di Krakow.

Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.

Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shakhtar DonetskAZ Alkmaar
Partite giocate810
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1417
Gol totali subiti89
Media gol subiti per partita1.00.9
Percentuale possesso palla65.060.8
Numero totale di passaggi45155270
Numero totale di passaggi riusciti39834530
Tiri nello specchio della porta4059
Percentuale di tiri in porta52.648.8
Numero totale di cross105155
Numero medio di cross riusciti2033
Duelli per partita vinti344464
Duelli per partita persi305463
Corner subiti2332
Corner guadagnati3665
Numero di punizioni a favore71108
Numero di punizioni concesse68124
Tackle totali133173
Percentuale di successo nei tackle66.969.9
Fuorigiochi totali1813
Numero totale di cartellini gialli1621
Numero totale di cartellini rossi11

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