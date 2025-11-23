Coppa Davis Italia-Spagna, finale diretta live

Come abbiamo anticipato, l’Italia ha conquistato la sua terza finale di fila in Coppa Davis dopo aver vinto le precedenti due: è la prima nazionale a realizzare questo filotto dal 2001. È invece dal 1972 che una squadra non vince tre titoli di fila: l’ultima a riuscirci fu la rappresentativa degli Stati Uniti (cinque insalatiere conquistate in altrettanti anni, per la precisione), ma con un format totalmente diverso della Coppa. A differenza degli scorsi anni non ci sarà Jannik Sinner, e tra i nostri rivali spagnoli per il trofeo è assente la sua nemesi Carlos Alcaraz, costretto al forfait per un infortunio.