Coppa Davis Italia-Spagna, finale diretta live

Coppa Davis finale – ITALIA-Belgio
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Finale
|ITALIA-SPAGNA
|0-0
|1° sing
|Berrettini (ITA)-Carreno Busta (ESP)
|2° sing
|Cobolli (ITA)-Munar (ESP)
|doppio
|–
Mancano pochi minuti alla partenza della finale di Coppa Davis, che ricordiamo inizierà alle 15:00 con il primo match in singolare che vedrà contrapposti Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta.
Ricordiamo il format: due partite di singolare al meglio dei tre set e tie-break, ed eventuale partita di doppio a seguire. L’ultima volta che Italia e Spagna si sono incontrate in Coppa Davis è nel 2006, durante le qualificazioni in cui la Roja batté gli azzurri 4-1.
Meno netto il percorso della Spagna in questa Davis, che ha avuto la meglio ai quarti contro la Repubblica Ceca per 2-1 e in semifinale contro la Germania con lo stesso punteggio finale. Per la prima volta dal 2012 la nazionale spagnola non presenta nel suo roster nessun detentore di un Grande Slam.
L’Italia ha battuto sia l’Austria ai quarti di finale che il Belgio in semifinale, sempre con un perentorio punteggio di 2-0 grazie alle prestazioni di Matteo Berettini e Flavio Cobolli. Il fiorentino, in particolare, non ha ancora vinto una Davis.
ITALIA:
Matteo Berrettini
Simone Bolelli
Flavio Cobolli
Lorenzo Sonego
Andrea Vavassori
SPAGNA:
Marcel Granollers
Pedro Martinez
Jaume Munar
Pablo Carreño Busta
Come abbiamo anticipato, l’Italia ha conquistato la sua terza finale di fila in Coppa Davis dopo aver vinto le precedenti due: è la prima nazionale a realizzare questo filotto dal 2001. È invece dal 1972 che una squadra non vince tre titoli di fila: l’ultima a riuscirci fu la rappresentativa degli Stati Uniti (cinque insalatiere conquistate in altrettanti anni, per la precisione), ma con un format totalmente diverso della Coppa. A differenza degli scorsi anni non ci sarà Jannik Sinner, e tra i nostri rivali spagnoli per il trofeo è assente la sua nemesi Carlos Alcaraz, costretto al forfait per un infortunio.
Terza finale di Coppa Davis consecutiva per l’Italia di Filippo Volandri, che per confermarsi campione e aggiudicarsi nuovamente l’insalatiera a Bologna dovrà battere la Spagna di capitan David Ferrer, vincitrice a sorpresa in semifinale contro la Germania di Alexander Zverev.
