Coppa Davis Italia-Spagna, finale diretta live

L'Italia di Filippo Volandri e la Spagna di David Ferrer prive dei leader Sinner e Alcaraz si affrontano in finale di Coppa Davis per aggiudicarsi la celebre insalatiera

Riassunto dell'evento

Coppa Davis finale – ITALIA-Belgio

Campo Centrale Bologna

Bologna, Coppa Davis, Finale
ITALIA-SPAGNA 0-0
1° sing Berrettini (ITA)-Carreno Busta (ESP)
2° sing Cobolli (ITA)-Munar (ESP)
doppio

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Sta per iniziare la finale Italia-Spagna

    Mancano pochi minuti alla partenza della finale di Coppa Davis, che ricordiamo inizierà alle 15:00 con il primo match in singolare che vedrà contrapposti Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta.

    14:55
  2. Pre
    Il format e l'ultimo precedente tra Italia e Spagna in Davis

    Ricordiamo il format: due partite di singolare al meglio dei tre set e tie-break, ed eventuale partita di doppio a seguire. L’ultima volta che Italia e Spagna si sono incontrate in Coppa Davis è nel 2006, durante le qualificazioni in cui la Roja batté gli azzurri 4-1.

    14:52
  4. Pre
    Il percorso della Spagna nella Coppa Davis 2025

    Meno netto il percorso della Spagna in questa Davis, che ha avuto la meglio ai quarti contro la Repubblica Ceca per 2-1 e in semifinale contro la Germania con lo stesso punteggio finale. Per la prima volta dal 2012 la nazionale spagnola non presenta nel suo roster nessun detentore di un Grande Slam.

    14:49
  5. Pre
    Il percorso dell'Italia nella Coppa Davis 2025

    L’Italia ha battuto sia l’Austria ai quarti di finale che il Belgio in semifinale, sempre con un perentorio punteggio di 2-0 grazie alle prestazioni di Matteo Berettini e Flavio Cobolli. Il fiorentino, in particolare, non ha ancora vinto una Davis.

    14:46
  6. Pre
    I convocati dei ct per il singolare e il doppio

    ITALIA:
    Matteo Berrettini
    Simone Bolelli
    Flavio Cobolli
    Lorenzo Sonego
    Andrea Vavassori

    SPAGNA:
    Marcel Granollers
    Pedro Martinez
    Jaume Munar
    Pablo Carreño Busta

    14:41
  7. Pre
    Terza finale consecutiva per l'Italia in Coppa Davis

    Come abbiamo anticipato, l’Italia ha conquistato la sua terza finale di fila in Coppa Davis dopo aver vinto le precedenti due: è la prima nazionale a realizzare questo filotto dal 2001. È invece dal 1972 che una squadra non vince tre titoli di fila: l’ultima a riuscirci fu la rappresentativa degli Stati Uniti (cinque insalatiere conquistate in altrettanti anni, per la precisione), ma con un format totalmente diverso della Coppa. A differenza degli scorsi anni non ci sarà Jannik Sinner, e tra i nostri rivali spagnoli per il trofeo è assente la sua nemesi Carlos Alcaraz, costretto al forfait per un infortunio.

    14:39

  9. Terza finale di Coppa Davis consecutiva per l’Italia di Filippo Volandri, che per confermarsi campione e aggiudicarsi nuovamente l’insalatiera a Bologna dovrà battere la Spagna di capitan David Ferrer, vincitrice a sorpresa in semifinale contro la Germania di Alexander Zverev.

Coppa Davis Italia-Spagna, finale diretta live Fonte: Ansa

