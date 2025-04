Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Coppa Italia!22:56

90'+4' FINISCE QUI! Il Bologna sbanca il Castellani e fa sua l'andata delle semifinali!22:53

90' Quattro minuti di recupero22:49

90' PALO BOLOGNA! Cambiaghi sulla destra punta l'uomo e lascia partire un tiro cross molto potente che impatta sul legno22:49

89' Lucumì salta di testa e allontana il cross di Pezzella22:48

86' Insiste il Bologna, stavolta con Holm. Il suo tiro da fuori termina a lato22:44

85' ANCORA BOLOGNA! Palla a rimorchio di Dominguez verso Ferguson, il tiro dello scozzese sibila a fil di palo!22:43

83' DALLINGA! A un passo dalla tripletta il centravanti del Bologna, sugli sviluppi di un corner il suo colpo di testa viene bloccato proprio sulla linea da Seghetti!22:41

82' Quinto e ultimo cambio nel Bologna: esce Ndoye, dentro Dominguez22:41

82' Quarto cambio nel Bologna: esce Freuler, entra Aebischer 22:40

81' OCCASIONE BOLOGNA! Freuler imbuca verso Miranda che chiama Seghetti al riflesso in corner!22:39

79' Prova a lottare in questo finale l'Empoli, nella speranza di rendere meno amara questa sconfitta22:38

76' Quinto e ultimo cambio nell'Empoli: esce Fazzini, entra Grassi22:34

75' Terzo cambio nel Bologna: esce Odgaard, entra Fabbian22:33

75' Secondo cambio nel Bologna: esce Orsolini, entra Cambiaghi22:33

74' Goglichidze ferma Orsolini all'ingresso dell'area e fa ripartire l'Empoli, che arriva dalla parte opposta dove Sambia calcia alto dal limite22:32

71' Miranda anticipa Sambia e Colombo sul cross di Pezzella, ancora nulla di fatto per l'Empoli22:29

68' ORSOLINI! Lampo improvviso del 7 rossoblù che controlla sulla destra e conclude subito con il sinistro. Respinge Seghetti22:26

66' Primo cambio nel Bologna: esce Calabria, entra Holm22:24

65' Niente da fare per Calabria, l'ex Milan chiede il cambio22:23

63' Qualche problema per Calabria, che per adesso stringe i denti e rimane in campo22:21

62' Quarto cambio nell'Empoli: esce Marianucci, entra Goglichidze22:20

62' Terzo cambio nell'Empoli: esce Solbakken, dentro Esposito22:20

61' OCCASIONE EMPOLI! Colombo allarga sul centro sinistra verso Gyasi, il suo diagonale sfiora il palo!22:19

59' Inizia a gestire il Bologna, l'Empoli prova a reagire22:18

55' Il Bologna sta mettendo una seria ipoteca per la qualificazione alla finale, Empoli ancora non pervenuto22:15

51' GOL! Empoli-BOLOGNA 0-3! Rete di Dallinga! Ripartenza letale del Bologna, Ndoye imprendibile sulla sinistra brucia De Sciglio e serve a Dallinga un pallone solo da spingere in rete!



Rete di Thijs Dallinga

50' Cross di Calabria a cercare Odgaard, intervento in copertura di Cacace che allontana22:08

46' SI PARTE! Inizia il secondo tempo!22:03

46' Secondo cambio nell'Empoli: esce Tosto, entra Pezzella22:03

46' Primo cambio nell'Empoli: esce Bacci, entra Sambia22:03

Quasi tutto facile per il Bologna in questo primo tempo. La squadra di Italiano si impone fin dai primi minuti e dopo una clamorosa occasione divorata, Orsolini si fa perdonare bucando Seghetti sul cross di Odgaard. I rossoblù raddoppiano poco più tardi grazie all'esterno di Dallinga che finalizza al meglio il filtrante di Ndoye. Per l'Empoli solo una fiammata di Solbakken nel finale, troppo poco per mettere paura a Skorupski21:49

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Bologna al riposo con due gol di vantaggio sull'Empoli!21:47

45' Due minuti di recupero21:45

44' Imbucata di Fazzini per Solbakken, uscita bassa e tempestiva di Skorupski21:43

40' Né Zufferli né i suoi assistenti hanno ravvisato la deviazione del portiere del Bologna, niente corner per l'Empoli21:40

39' SI ACCENDE ADESSO L'EMPOLI! Solbakken liberato dentro l'area, diagonale velenoso su cui mette un rammendo in tuffo Skorupski!21:39

37' Sempre il Bologna che continua a spingere, l'Empoli non riesce ad impostare una manovra efficace21:38

34' Cacace si oppone alla conclusione di Orsolini, palla deviata in angolo21:33

29' GOL! Empoli-BOLOGNA 0-2! Rete di Dallinga! Gran gol del centravanti rossoblù che con l'esterno destro anticipa la conclusione sul suggerimento di Ndoye e infila la sfera sul palo lontano!



Rete di Thijs Dallinga

27' Non cala l'intensità del Bologna, sempre molto alti i ritmi della squadra di Italiano21:27

23' GOL! Empoli-BOLOGNA 0-1! Rete di Orsolini! Odagaard crossa dalla sinistra, Dallinga non arriva sul pallone e lo lascia passare per Orsolini che di prima intenzione batte Seghetti!



Rete di Riccardo Orsolini

21' Ndoye converge dalla sinistra e opta per la soluzione personale, il suo destro dal limite viene rimpallato dalla difesa empolese21:21

19' Scatto di Colombo sul centro sinistra, il diagonale dell'ex Monza e Milan è impreciso e termina lontano dallo specchio della porta21:19

16' Ndoye pesca Dallinga a centro area, l'attaccante rossoblù impatta di testa mandando a lato21:16

15' Cross basso dalla sinistra a cercare Gyasi, Skorupski in uscita bassa fa sua la sfera21:15

11' Prova a guadagnare metri la squadra di D'Aversa, fallo di Colombo su Lucumì che resta a terra21:12

8' Dominio totale del Bologna in questi primi minuti, l'Empoli non ha quasi mai visto palla21:09

5' Cross teso a rientrare di Orsolini, Odgaard in scivolata non ci arriva per pochi centimetri21:05

2' CHE OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Orsolini scatta sulla destra e arriva dentro l'area, sembra tutto fatto per l'1-0 ma il destro a incrociare dell'esterno rossoblù finisce incredibilmente a lato!21:02

1' Subito Bologna: Dallinga entra in area controllando un pallone complicato e conclude debolmente21:01

FISCHIA ZUFFERLI! È iniziata Empoli-Bologna!21:00

Le scelte di Italiano: il tecnico rossoblù si affida ai titolarissimi per questa gara di andata. Davanti a Skorupski spazio a Calabria, Beukema, Lucumi e Miranda. In mediana agiranno Freuler e Ferguson, mentre a sostegno dell'unica punta Dallinga ci sono Ndoye, Odgaard e Orsolini20:16

Le scelte di D'Aversa: qualche seconda linea in campo per padroni di casa. In porta gioca il giovane Seghetti, la difesa a tre è formata da De Sciglio, Marianucci e Tosto. Gyasi e Cacace sugli esterni, a centrocampo agiranno Kovalenko e Bacci. Davanti tocca a Colombo, supportato da Solbakken e Fazzini20:20

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù rispondono con un 4-2-3-1: Skorupski - Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda - Freuler, Ferguson - Orsolini, Odgaard, Ndoye20:14

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani si schierano con un 3-4-2-1: Seghetti - De Sciglio, Marianucci, Tosto - Gyasi, Kovalenko, Bacci, Cacace - Solbakken, Fazzini - Colombo20:18

Dirigerà l'incontro Luca Zufferli della sezione di Udine, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro e dal quarto ufficiale Doveri. Al Var ci sono invece Chiffi e Di Paolo19:27

Il Bologna sul suo cammino ha eliminato il Monza e l'Atalanta, e ha l'occasione di andare a giocarsi un trofeo dopo un'altra stagione di alto livello19:24

Serata storica al Castellani per l'Empoli, che si trova a giocarsi una semifinale di Coppa Italia. I toscani hanno raggiunto questo grande traguardo dopo aver eliminato ai rigori sia la Fiorentina e la Juventus19:22

Benvenuti alla diretta di Empoli-Bologna, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia!19:19

