PARATO! Lobotka calcia ad incrociare, Butez intuisce e si allunga bene: palla respinta, Como in semifinale!23:14

GOL! Kempf di sinistro a incrociare non sbaglia!23:13

GOL! Gutierrez con il mancino, calcia ad incrociare e segna!23:12

GOL! Vojvoda apre il sinistro ed infila l'ex compagno!23:11

GOL! Calcia Milinkovic Savic, la palla colpisce la traversa, carambola su Butez e si insacca!23:11

GOL! Diego Carlos incrocia, Milinkovic Savic intuisce ma non ci arriva!23:10

GOL! Elmas finta e calcia ad incrociare!23:09

GOL! Smolcic apre e calcia all'incrocio dei pali!23:08

GOL! Alisson Santos spiazza Butez e segna!23:07

PARATO! Milinkovic Savic intuisce il tiro di Perrone e respinge il penalty!23:06

GOL! Spinazzola calcia ad incrociare e la piazza all'angolino!23:05

GOL! Baturina apre il piatto destro e la piazza, Milinkovic si allunga ma non la prende!23:04

FUORI! Lukaku chiude troppo il sinistro e la palla esce di poco a lato!23:04

GOL! Il portiere del Napoli intuisce ma Douvikas non sbaglia!23:03

GOL! Risponde Politano con un sinistro a spiazzare Butez.23:02

GOL! Da Cunha spiazza Milinkovic Savic.23:01

Da Cunha sul pallone.23:01

Sarà il Como ad iniziare a calciare i rigori.23:01

Napoli che anche nell'ottavo di finale contro il Cagliari ha dovuto affrontare la lotteria dei rigori per passare il turno.22:59

I tecnici in panchina discutono con i collaboratori sulla scelta dei tiratori.22:57

90'+6' Finiscono i tempi regolamentari! NAPOLI-COMO 1-1 (39’ rig. Baturina, 46’ Vergara)! Si va ai calci di rigore!22:56

90'+4' Politano dalla bandierina, Butez respinge con i pugni.22:53

90'+3' Il Napoli guadagna un altro calcio d'angolo.22:53

90'+2' Prova a cercare lo spazio per gli ultimi assalti il Como.22:51

89' Ci saranno quattro minuti di recupero.22:50

85' Spinazzola prova il dribbling in area, Kempf mette in corner.22:44

83' VOJVODA! Appena entrato il laterale viene servito da Da Cunha, si libera per un diagonale potente che Milinkovic Savic devia in corner!22:44

82' CAMBIO COMO Dentro Mërgim Vojvoda, esce Nico Paz.22:42

80' Prova a liberarsi al tiro Lukaku ma viene prontamente raddoppiato dai difensori avversari.22:40

79' Se la partità terminerà in parità non ci saranno i tempi supplementari ma si calceranno direttamente i calci di rigore.22:38

75' Quindici minuti più recupero al termine della partita. 22:37

74' DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI Escono Hojlund e Vergara, dentro Lukaku e Gutierrez.22:35

73' Jesus Rodriguez attacca a sinistra, con Baturina spostato a destra.22:33

69' CARTELLINO GIALLO Beukema perde palla e Nico Paz si invola: Elmas lo abbatte, ammonito.22:39

69' Tentativo velleitario di Smolcic da fuori area: palla in curva.22:30

67' DOPPIO CAMBIO COMO Entrano Jesus Rodriguez e Da Cunha per Addai e Sergi Roberto.22:40

66' Colpo di testa di Rrahmani, salva Nico Paz!22:26

65' Cross invitante di Beukema da destra, Hojlund sfiora solo il pallone.22:25

62' CARTELLINO GIALLO per Sergi Roberto che trattiene Olivera.22:39

60' TRIPLO CAMBIO NAPOLI Entrano Politano, Alisson e Spinazzola per Giovane, Olivera e Mazzocchi.22:24

57' AMMONITO Juan Jesus che ostacola in maniera irregolare il rilancio di Butez.22:24

56' Spunto di Olivera che guadagna un calcio d'angolo.22:16

53' DOPPIO CAMBIO COMO Fuori Cacqueret e Ramon per Douvikas e Kempf.22:18

51' Napoli molto arrembante in questi primi minuti della ripresa, galvanizzato dal pareggio ottenuto.22:11

51' Sulla palla Mazzocchi, tiro a giro che colpisce la barriera.22:10

50' ANCORA NAPOLI! Hojlund atterrato ancora da Ramon al limite dell'area! Gli azzurri chiedono il secondo giallo ma l'arbitro fischia solo la punizione.22:10

46' GOL! NAPOLI-Como 1-1! VERGARA! Il talento partenopeo viene lanciato da Hojlund: difesa comasca impietrita, Vergara a tu per tu con Butez apre il sinistro e firma il gol del pareggio!22:07

45' Inizia il secondo tempo! NAPOLI-COMO 0-1 (39’ rig. Baturina)!22:05

Vedremo se Conte opererà dei cambi durante l'intervallo. Poche soluzioni per il tecnico dei partenopei, che ha praticamente mezza squadra titolare infortunata.22:02

Il Como chiude in vantaggio un primo tempo avaro di emozioni grazie alla rete su rigore di Baturina al 39’, penalty concesso per fallo di Olivera su Smolcic. Como che come da copione ha cercato il possesso palla e la costruzione dal basso, con il Napoli che con un pressing alto ed aggressivo ha limitato le giocate degli avversari, cercando di rendersi pericoloso in ripartenza.21:54

45'+4' Finisce la prima frazione di gioco. NAPOLI-COMO 0-1 (39’ rig. Baturina)!21:49

45'+1' Elmas prova il tiro a giro, palla deviata in corner dalla barriera.21:47

45'+1' Confermato il cartellino giallo.21:46

45' Due minuti di recupero.21:47

45' Check in corso per valutare se era o meno una chiara occasione da rete, tale quindi da essere sanzionata con il cartellino rosso.22:00

45' AMMONITO Jacobo Ramon.21:45

44' Reazione del Napoli: lancio per Hojlund che viene abbattuto da Ramon: punizione dal limite.21:47

39' GOL! Napoli-COMO 0-1! BATURINA! Il croato calcia con il destro un rasoterra potente a incrociare: Milinkovic Savic intuisce ma non ci arriva!21:42

38' Baturina si incarica della battuta.21:39

38' A terra Juan Jesus, abbattuto da Smolcic in caduta dopo il fallo di Olivera.21:39

36' RIGORE PER IL COMO! Lancio di Perrone per Valle che la mette in mezzo al volo, Olivera irrompe sull'accorrente Smolcic e Manganiello assegna la massima punizione!21:38

35' Nonostante il movimento dei quattro giocatori d'attacco, la squadra di Fabregas sembra soffrire la mancanza di un punto di riferimento in mezzo all'area.21:36

32' Valle scappa a sinistra, entra in area e prova il tiro: Juan Jesus chiude in angolo.21:34

30' Quindici minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco, risultato ancora bloccato sullo 0-0.21:33

30' Baturina dalla bandierina, Milinkovic Savic allontana con i pugni.21:31

29' Nico Paz prova il sinistro dal limite: deviato da Vergara, sarà corner per il Como.21:30

28' Rilancio per Hojlund che taglia la difesa comasca: Butez esce dalla propria area di rigore e di testa allontana il pericolo.21:29

26' Spunto di Vergara a sinistra che prova a saltare Smolcic e guadagna un calcio d'angolo.21:27

21' La difesa del Como è sempre molto alta in fase di non possesso, perciò spesso il portiere del Napoli Milinkovic Savic cerca il rilancio immediato su Hojlund.21:28

17' Conclusione di Lobotka, para Butez.21:18

15' Como che fatica ad esprimere il proprio gioco a causa dell'aggressività in pressione della squadra partenopea.21:17

10' Azione prolungata del Como che fa girare la palla da una parte all'altra del campo, finchè Valle trova lo spazio per il cross da sinistra: colpo di testa centrale di Nico Paz parato senza problemi da Milinkovic Savic.21:12

10' Pressa molto alto il Napoli in questa fase.21:10

8' Spunto del Napoli sulla destra, Mazzocchi serve Giovane che riesce a metterla in mezzo: libera la difesa comasca.21:09

6' Il Como è schierato con un 4-2-3-1, con Perrone e Sergi Roberto in mediana ed un quartetto d'attacco formato da Addai e Baturina ai lati e da Caqueret e Nico Paz al centro che si scambiano continuamente posizione tra la trequarti ed il centro dell'attacco.21:07

5' Lotta Hojlund in attacco ma la difesa del Como riesce a contenerlo.21:06

3' Possesso palla del Como che cerca di far partire l'azione dalla difesa.21:12

2' Napoli che indossa la classica casacca azzurra e pantaloncini bianchi, Como in completo nero con bordi arancioni.21:03

Ci prova subito Addai, senza successo.21:02

Allo stadio Maradona di Napoli è tutto pronto. Comincia la sfida NAPOLI-COMO!21:01

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo.20:57

La vincente di questa sfida incontrerà l’Inter in semifinale.20:54

Arbitra la sfida Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Rossi e dal quarto uomo Ayroldi. Gariglio e Fourneau rispettivamente al Var e Avar.20:47

Il Como deve fare a meno degli infortunati Diao e Goldaniga. Fabregas parte con un 4-3-3 con il tridente composto da Addai, Nico Paz e Baturina.20:46

Il Napoli deve rinunciare agli indisponibili De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, McTominay. Conte schiera Mazzocchi e Olivera sulle fasce; occasione per Giovane dal primo minuto, in coppia con Vergara dietro Hojlund.20:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-3-3: Butez – Smolcic, Carlos, Ramon, Valle – Perrone, Roberto, Caqueret – Addai, Paz, Baturina.A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Da Cunha, Morata, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Kempf, Vojvoda, Van der Brempt, Pisati, Lahdo. All. Fabregas.20:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con il 3-4-2-1: Milinkovic Savic – Beukema, Rrahmani, Juan Jesus – Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera – Vergara, Giovane – Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Spinazzola, De Chiara, Lukaku, Politano, Alisson, Prisco. All. Conte.20:30

Il Como invece è approdato al quarto di finale grazie alla netta vittoria sulla Fiorentina (3-1). Gli uomini di Fabregas non hanno giocato l’ultimo turno di campionato poiché la gara prevista contro il Milan è stata rinviata per l’indisponibilità di San Siro in occasione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.20:11

Il Napoli negli ottavi ha eliminato il Cagliari ai calci di rigore. I partenopei sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa a Marassi (2-3).20:05

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Como, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.20:05

