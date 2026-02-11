Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Lazio 1-1, terminata poi 1-4 ai rigori, e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa Italia 2025/26.23:18

La Lazio espugna il Dall'Ara dopo una serie perfetta di calci di rigore, chiusa senza errori a fronte dei due del Bologna, ottiene il pass per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Sarri agguanta quindi la doppia sfida all'Atalanta per l'accesso alla finale di Roma, i rossoblu devono invece abdicare dopo la vittoria del titolo nella passata stagione.23:11

GOL LAZIO! Taylor non sbaglia col mancino, spiazza Skorupski e manda la Lazio in semifinale!23:08

RIGORE FUORI! Orsolini angola troppo la propria conclusione col sinistro basso e manda il pallone a lato. Bologna a un passo dall'eliminazione.23:07

GOL LAZIO! Marusic incrocia anche lui col destro, Skorupski intuisce ancora una volta ma non evita la rete dell'avversario.23:06

GOL BOLOGNA! Dallinga spiazza Provedel e tiene aperte le speranze rossoblu.23:05

GOL LAZIO! Dia incrocia col destro, Skorupski intuisce ancora ma non riesce a respingere. Lazio avanti di due reti.23:04

RIGORE PARATO! Provedel si tuffa alla propria destra e respinge il destro incrociato di Ferguson.23:03

GOL LAZIO! Nuno Tavares incrocia col sinistro rasoterra, Skorupski intuisce ma non ci arriva. Lazio avanti.23:04

La Lazio riprende il Bologna con il gol di Noslin su assist di Dele-Bashiru al 48', poi succede poco o nulla nel secondo tempo che si chiude dunque in parità. A decidere la sfidante dell'Atalanta in semifinale saranno i calci di rigore.22:59

90'+4' Triplice fischio di Chiffi. Bologna-Lazio è 1-1 al 90'. Si va ai calci di rigore.23:01

90'+3' Confusione in campo in questo finale, sembrano ormai inevitabili i calci di rigore.22:57

90'+1' Fallo di Vitik su Nuno Tavares e giallo per il giocatore ceco.22:54

90' Quattro minuti di recupero.22:52

89' Altro traversone del Bologna, stavolta di Bernardeschi dalla sinistra, deviato tra le braccia di Provedel.22:52

87' Cross di Zortea dalla destra, Provedel libera l'area piccola in tuffo poi il Bologna commette fallo in attacco.22:49

86' Ammonito Nuno Tavares dopo un'entrata ruvida su Orsolini.22:52

84' Fallo di Bernardeschi che travolge il capitano della Lazio Marusic.22:46

82' Padroni di casa che continuano con la propria manovra, troppo lenta però per impensierire la difesa avversaria.22:46

80' Sostituzione Bologna: si chiude la partita di Santiago Castro, inizia quella di Thijs Dallinga.22:43

80' Sostituzione Bologna: fuori Jhon Lucumí, dentro Eivind Helland.22:43

80' Sostituzione Luca Pellegrini Nuno Albertino Varela Tavares22:42

80' Sostituzione Lazio: esce Gustav Isaksen, entra Matteo Cancellieri.22:42

78' Guizzo di Taylor al limite dell'area rossoblu e palla dietro per Cataldi che incrocia il destro rasoterra dalla distanza ma non trova lo specchio.22:40

76' Noslin molto attivo tra le linee rossoblu, la sua apertura a destra per Isaksen finisce però in fallo laterale.22:39

74' Isaksen ruba il tempo a Miranda che lo trattiene. Chiffi estrae il giallo per il difensore spagnolo.22:36

72' E' sempre il Bologna a fare la partita in questa fase, la Lazio cerca di chiudere tutti gli spazi agli avversari per sfruttare le ripartenze.22:35

70' Sostituzione Bologna: Italiano toglie anche Jens Odgaard, al suo posto entra Simon Sohm.22:33

70' Sostituzione Bologna: fuori Nicolò Cambiaghi, dentro Federico Bernardeschi.22:32

68' Difficoltà in impostazione per la Lazio, dovute principalmente al grande agonismo messo in campo in questo scorcio di partita dai giocatori del Bologna.22:30

66' Cross di Orsolini dalla destra, Castro non ci arriva di testa, poi Orsolini prova il sinsitro dal limite trovando un muro di maglie avversarie davanti a sé. Insiste ancora il Bologna con Zortea che mette un altro pallone davanti alla porta di Provedel, respinto ancora dalla difesa laziale.22:29

64' Noslin scatta sul filo del fuorigioco, Provedel prova a servirlo con il lancio lungo ma Lucumì è perfetto nell'anticipo, recuperando il pallone.22:26

63' Chiusura di Lucumì su Pellegrini e corner per la Lazio. Salgono i centrali biancocelesti a caccia della deviazione vincente.22:25

61' Sostituzione Bologna: non ce la fa Nikola Moro, entra in campo Remo Freuler.22:24

61' Sostituzione Lazio: fuori anche Daniel Maldini, entra Boulaye Dia al suo posto.22:24

61' Sostituzione Lazio: esce Nicolò Rovella, entra Danilo Cataldi.22:24

60' Si ferma ancora il gioco al Dall'Ara a causa di un problema fisico di Moro.22:22

58' Destro dal limite di Moro, leggera deviazione di Dele-Bashiru e palla che termina in corner sotto gli occhi di Provedel.22:21

55' Bologna che prova a riprendere in mano le redini del gioco, Lazio che ora abbassa il baricentro per provare poi a ripartire in campo aperto.22:22

53' Numero di Maldini al limite dell'area rossoblu, chiuso però poi dal rientro degli avversari al momento del tiro.22:17

51' Destro a giro di Castro dalla distanza, fuori di poco ma con Provedel in traiettoria.22:13

51' Tocco di Pellegrini in profondità per Dele-Bashiru, Lucumì vince il duello in velocità e recupera palla per il Bologna.22:13

50' Cambiaghi arriva sul fondo a sinistra e crossa in mezzo per Ferguson che non trova però lo specchio in anticipo sul primo palo.22:18

48' GOL! Bologna-LAZIO 1-1! Rete di Noslin. Triangolo profondo tra Marusic e Dele-Bashiru, il nigeriano arriva sul fondo e serve un assist perfetto per Noslin che insacca col destro da distanza ravvicinata.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin22:14

47' Castro spende il fallo per fermare sul nascere una ripartenza di Isaksen. Arriva il giallo per l'attaccante rossoblu.22:11

46' Subito un cross dalla destra di Zortea, Castro viene anticipato da Gila che concede però il corner agli avversari.22:09

46' Si ricomincia!22:08

Il colpo di testa di Castro su assist da corner di Moro mette il Bologna a 45 minuti dalla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Partita decisa, per ora, da un episodio dopo che le due squadre si erano fin lì sostanzialmente annullate. Sei minuti dopo, la Lazio va vicinissima al pareggio con un destro ravvicinato di Maldini sul quale però arriva la risposta decisiva di Skorupski a salvare i suoi. Nel finale di tempo Sarri perde Pedro per un infortunio alla caviglia destra, al suo posto dentro Noslin.21:55

45'+4' Fine primo tempo. Bologna-Lazio è 1-0, per ora decide tutto la rete di Santiago Castro al 30'.21:52

45'+3' Fallo di Castro su Gila. Non si è praticamente giocato nel recupero finora concesso da Chiffi.21:50

45'+3' Si riparte con l'esterno biancoceleste regolarmente in campo.21:50

45'+2' Altra interruzione. Stavolta c'è Pellegrini a terra dopo un contrasto con Orsolini.21:50

45'+1' Fuorigioco di Dele-Bashiru e Bologna che guadagna qualche secondo extra prima della battuta per provare a chiudere il primo tempo in vantaggio.21:48

45' Quattro minuti di recupero.21:47

45' Sostituzione Lazio: non ce la fa Pedro, al suo posto entra Tijjani Noslin.21:46

44' Sanitari biancocelesti in campo con Pedro che sembra costretto a uscire dal campo. Si scalda Noslin.21:46

43' Gioco fermo al Dall'Ara, c'è Pedro a terra dolorante. Sembra esserci un problema alla caviglia destra per lo spagnolo.21:46

39' Pedro cerca Romagnoli sul secondo palo, il difensore laziale riesce solo a sfiorare di testa. Palla a fondo campo.21:41

39' Maldini salta Vitik sulla trequarti e viene steso dal ceco. Altra punizione in posizione centrale per la Lazio.21:40

37' Fallo in attacco della Lazio sul calcio d'angolo, rifiata il Bologna che ha rischiato grosso nell'occasione capitata a Maldini.21:39

36' OCCASIONE LAZIO! Punizione per la Lazio in posizione centrale, Pedro mette il pallone morbido alle spalle della difesa rossoblu dove Maldini riesce a centrare lo specchio in girata col destro. Skorupski risponde alla grande deviando la palla in corner con un riflesso felino.21:38

33' Punizione di Miranda sulla trequarti offensiva, Odgaard tocca di testa ma alza troppo la propria conclusione.21:37

30' GOL! BOLOGNA-Lazio 1-0! Rete di Castro. Corner di Moro sul primo palo dalla destra, Castro insacca di testa da due passi sbucando tra due difensori biancocelesti. Vantaggio rossoblu!



Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro21:34

28' Silent-check terminato, la sala VAR conferma la decisione di Chiffi.21:32

27' Dele-Bashiru scappa via centralmente, Ferguson lo contiene con una trattenuta al momento dell'ingresso in area. Chiffi non fischia nulla ma c'è lavoro per la sala VAR.21:29

25' OCCASIONE BOLOGNA! Orsolini si crea lo spazio per il sinistro in area e cerca il primo palo, spedendo il pallone fuori di poco.21:27

22' Ritmo più basso da qualche minuto con la Lazio che prova ad alzare il proprio baricentro per allontanare il Bologna dalla propria trequarti.21:24

18' Continua ad attaccare il Bologna, Lazio ancora attendista in questa fase del match.21:22

15' Mezzo miracolo di Provedel sul destro ravvicinato di Cambiaghi, sulla ribattuta l'attaccante rossoblu centra in pieno la traversa ma Chiffi ferma tutto per un fallo a centroarea di Castro.21:17

15' Lancio di Lucumì a trovare Odgaard che liscia però col sinistro in girata.21:16

14' Doppio cross del Bologna in area avversaria, la difesa della Lazio si rifugia in rimessa laterale. E' salita la pressione della squadra di Italiano.21:16

11' Reazione della Lazio con Isaksen che approfitta di un'incertezza di Miranda sul rilancio di Provedel, poi però si defila troppo e chiude troppo il diagonale col sinistro.21:13

10' Destro di Castro dalla distanza, Provedel para centralmente senza problemi.21:12

9' Chiffi estrae anche il giallo per Gila che diventa quindi il primo ammonito del match.21:11

9' Anticipo netto di Gila su Castro, poi il difensore laziale si allunga troppo il pallone in ripartenza e finisce per travolgere Ferguson.21:11

6' Altro cross in area laziale, a fondo campo dopo l'ultimo tocco di testa di Castro.21:08

4' Punizione per la Lazio nel campo avversario, Pedro scodella in area per la sponda di Marusic, intercettata dalla difesa rossoblu.21:06

3' Cross di Cambiaghi dalla sinistra in un'area piccola affollatissima, si salva la difesa della Lazio.21:04

2' Lazio che fa girare palla nel proprio campo, Bologna col baricentro alto a cercare di aggredire subito gli ospiti.21:04

Si comincia!21:02

Squadre in campo, manca pochissimo al via!22:00

Sarri cambia meno rispetto al collega rossoblu, confermando, rispetto al 2-2 contro la Juventus, Provedel tra i pali, Marusic a destra e Gila in mezzo, Taylor in mezzo al campo e tutto il trio offensivo formato da Pedro, Isaksen e Maldini. I nuovi innesti sono Romagnoli che torna titolare in difesa, così come Pellegrini a sinistra. Chance dal 1' a centrocampo anche per Dele-Bashiru e Rovella.22:07

Italiano rivolta quasi completamente la formazione scesa in campo dal 1' con il Parma in campionato. Nel reparto arretrato sono confermati solo Skorupski e Lucumì mentre sulle fasce si rivedono Zortea e Miranda, al centro Vitik. Ferguson parte ancora titolare ma si abbassa con Moro a fare da filtro in mezzo al campo. Orsolini-Odgaard-Cambiaghi formano invece il trio alle spalle di Castro.22:04

A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Noslin, Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek, Cataldi.20:22

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. 4-3-3. Provedel; Marusić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.20:22

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Bernardeschi, Rowe, Casale, Joao Mario, Sohm, Dallinga, Dominguez.20:21

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.20:21

Dirige il match Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceccon. Il quarto ufficiale è Piccinini mentre in sala VAR ci sono Paterna e Paganessi.08:49

I campioni in carica ospitano al Dall'Ara una Lazio che proverà invece ad andare oltre lo sbarramento dei Quarti, risultatole invece fatale in cinque delle ultime sei edizioni della coppa nazionale. La squadra di Italiano va oggi a caccia di quella che sarebbe la prima affermazione casalinga del 2026 dopo le quattro sconfitte consecutive in Serie A e il pareggio con il Celtic in Europa League, quella di Sarri è invece imbattuta lontano dall'Olimpico nelle ultime cinque trasferte stagionali e punta a proseguire la striscia. In palio per entrambe c'è il pass per le semifinali, da giocare su andata e ritorno contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle ore 21.23:14

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Lazio, gara che completa il quadro dei Quarti di Finale della Coppa Italia 2025/26.08:27

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp