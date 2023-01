Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Sampdoria, ottavi di finale di Coppa Italia.17:10

I viola entrano in scena nella Coppa nazionale affrontando i blucerchiati che si sono qualificati dopo aver battuto a fatica Reggina e Ascoli, compagini di Serie B.17:13

4-2-3-1 anche per la Sampdoria: Contini - Zanoli, Murillo, Colley, Amione - Paoletti, Rincon - Djuricic, Verre, Sabiri - Montevago. A disp.: Audero, Ravaglia, Yepes, Augello, Nuytinck, Winks, Vieira, Malagrida, Leris, Lammers.18:07

Italiano opta per Jovic prima punta con Ikone-Barak-Kouame a supporto. Quarta-Ranieri coppia difensiva, Dodo e Terzic sugli esterni.17:22

Prima da titolare per i giovani Montevago e Paoletti e il neoacquisto Zanoli. Stankovic si affida alla qualità di Djuricic, Verre e Sabiri, mentre Rincon - squalificato in campionato - trova spazio in mediana.17:20