Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.22:59

Dopo il Milan, altra grande eliminata già in questo turno di Coppa Italia. La Roma di Gian Piero Gasperini finisce ko in casa col Torino, che va tre volte in vantaggio. Due con Ché Adams e, alla fine, con Ilkhan. Roma che aveva avuto il merito di pareggiarla due volte, prima con Hermoso, poi con Arena, ma il Torino è stato mentalmente più forte. Quanti colpi di scena, questa sera, all'Olimpico.22:56

90'+7' E FINISCE QUI!!! Vince il Torino 3-2 all'Olimpico e la Roma viene eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia22:53

90'+7' Colpo di testa di Cristante che tocca soltanto... Palla che arriva a Paleari22:53

90'+6' Fallo su Wesley. Calcio di punizione Roma e, forse, ultima occasione per i giallorossi per pareggiare22:52

90'+5' Njie manca, clamorosamente, il gol del 4-2 a due passi da Svilar. Che tiraccio arrivato ormai in porta. L'arbitro aveva comunque chiamato il fuorigioco22:52

90'+4' OCCHIO AD ARENA!!! Dybala trova ancora una volta il 16enne ex Pescara, ma la sua conclusione finisce a lato. Altra occasione però per il bay attaccante della Roma22:51

90'+2' Ghilardi si gioca il fallo tattico per non concedere un'altra transizione veloce al Torino e si becca il giallo23:16

90'+1' 5 minuti di recupero...22:48

90'+1' 1° gol stagionale per Ilkhan22:49

90' GOL! Roma-TORINO 2-3. Rete di Emirhan Ilkhan. Clamoroso nuovo vantaggio del Torino che segna col centrocampista turco in tap-in dopo la parata di Svilar sul colpo di testa di Casadei.



Guarda la scheda del giocatore Emirhan Ilkhan23:16

89' Il Torino non smette però di giocare. Palla dall'altra parte e Njie guadagna un angolo sull'opposizione di Mario Hermoso22:46

89' Paleari, in qualche modo, riesce ad arrivare su una palla alta vacante. Niente di fatto per la Roma22:45

88' ULTIMO CAMBIO TORO!!! Baroni fa entrare Ngonge al posto di Ché Adams, autore di una doppietta questa sera. Due gol che, per ora, non bastano però per battere la Roma22:46

88' E adesso la Roma si riversa tutta nella metà campo avversaria per cercare il 3-2, per evitare i rigori. Dybala guadagna un buon calcio di punizione23:15

87' ARENA SFIORA LA DOPPIETTA!!! Celik si inserisce da destra, palla per Arena che non riesce a controllare in area, non arrivandoci per pochissimo. Clamorosa occasione per il 3-2 Roma.23:15

86' Fuori Aboukhlal che ha chiesto lui il cambio per un infortunio. Entra Ali Dembélé al suo posto22:44

85' Wesley rientra sul destro e cerca lo spiovente verso il secondo palo, ma sbaglia il servizio22:42

83' IL TORINO SFIORA IL 3-2!!! E il Torino sfiora subito il nuovo vantaggio col destro di Aboukhlal che finisce a pochi centimetri dal palo alla destra di Svilar23:14

82' 1° gol in prima squadra per Arena. Ne aveva fatti 5 con la Primavera fino ad oggi...22:40

82' GOL! ROMA-Torino 2-2. Rete di Antonio Arena. Subito in gol il 16enne della Primavera della Roma che di testa batte Paleari. Sovrastato Maripan sull'assist di Wesley.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Arena22:40

81' IL TORINO SI MANGIA L'OCCASIONE DEL 3-1!!! Njie trova Aboukhlal che entra in area da sinistra, ma la sua conclusione trova solo l'esterno della rete. Poteva gestirla molto meglio il Torino22:38

80' ULTIMO CAMBIO ROMA!!! Gasperini lancia il classe 2009 Arena che prende il posto di Bailey in questo finale. Non ha ancora compiuto 17 anni il giovane attaccante nato a Sydney.22:37

79' L'arbitro non ha chiamato neanche il fallo, ma Bailey era andato con i tacchetti sul difensore del Torino. In maniera involontaria, si intende, ma c'era il fallo.22:36

78' Altra interruzione. A terra Tamèze che prende un brutto colpo partito da Bailey23:13

77' Ci prova Njie dalla distanza, la tocca Svilar ma l'arbitro non lo vede. Doveva essere angolo, Bonacina comanda una rimessa dal fondo22:35

77' 4 corner per la Roma, 4 per il Torino finora22:34

76' Errore di Svilar che controlla male palla con i piedi e regala il corner al Torino22:33

75' CHANCE ROMA!!! Spiovente di El Shaarawy, non ci arriva di testa Bailey ma non ci arriva neanche Celik che si era inserito sul secondo palo. Palla che finisce a lato con Paleari a controllarla22:32

73' Duello El Shaarawy-Tamèze sulla sinsitra, l'ex Milan conquista il calcio d'angolo22:30

71' Altro angolo sprecato dalla Roma col tentativo di cross di Wesley che finisce fuori22:28

71' Dentro Casadei che prende invece la posizione di Gineitis. Era stato preziosissimo il lituano con i suoi inserimenti22:29

71' Fuori anche Simeone che lascia il campo a Njie. L'argentino non ha trovato il gol, ma è stato spesso e volentieri pericoloso nella trequarti avversaria22:29

70' TRIPLO CAMBIO TORINO!!! Fuori proprio Ismajli infortunato che lascia il posto a Maripan.22:28

70' Ancora Ismajli a terra. Il difensore del Toro non riesce a continuare per una distorsione alla caviglia. Fischi del pubblico di casa che pensa sia solo una mossa per far passare il tempo22:26

69' OCCASIONE DYBALA!!! Questa volta buona palla di Koné per Dybala, sinistro dell'argentino deviato in angolo da Paleari22:25

68' CONTROPIEDE SBAGLIATO DALLA ROMA!!! 4 contro 4 in campo aperto, ma Koné sbaglia tutto col suo cross da sinistra. Palla dove non c'era nessuno23:12

68' Torna in campo Ismajli. Ristabilita la parità numerica22:24

67' Niente di fatto sul calcio d'angolo. Ribattuto il traversone di Dybala, altro traversone che finisce direttamente tra le braccia di Paleari.22:24

66' E il calcio d'angolo non si batte per ora. Ismajli è ancora a terra dolorante alla caviglia22:23

65' El Shaarawy guadagna un calcio d'angolo, ma grandi polemiche da parte dei giocatori del Torino per la palla rubata di Celik su Ismajli. Gli ospiti chiedevano il fallo22:22

64' Ricordiamo che, se dovesse finire in parità, si andrebbe direttamente ai rigori senza passare dai supplementari. In questi ottavi di finale è successo già per Napoli-Cagliari.22:22

63' Celik in diagonale recupera su Simeone cercato da Lazaro. La Roma deve di nuovo ricominciare dalla propria metà campo22:21

60' Dybala cerca lo spiovente per Wesley sul secondo palo, ma palla che finisce direttamente oltre la linea di fondo22:17

58' Gasp si gioca la carta Dybala che prende il posto di Soulé. Anche lui abbastanza spento questa sera.23:11

57' ANCORA UN DOPPIO CAMBIO PER GASP!!! Koné fa il suo ingresso in campo al posto di Pisilli, che ha fatto poco dopo la grande occasione avuta in avvio di gara.23:10

56' Aboukhlal questa volta mette un buon pallone per Tamèze che si porta nell'area di rigore avversaria, ma manca lo stop. Che rischio per la Roma che per poco non becca anche il 3-1.22:13

53' Ancora Torino davanti, ma Aboukhlal spreca tutto. Il tentativo di cross diventa un tiro... Ma in fallo laterale22:11

53' E 2° gol in Coppa Italia per Ché Adams22:11

52' GOL! Roma-TORINO 1-2. Rete di Ché Adams. I granata ritrovano il vantaggio all'Olimpico con la doppietta dello scozzese. Cross di Lazaro deviato, arriva Vlasic che fornisce l'assist per Ché Adams che da due passi batte Svilar.



Guarda la scheda del giocatore Ché Adams22:10

50' Wesley velocissimo sulla sinistra, ma il suo cross viene messo fuori da Lazaro22:08

47' Ancora Roma davanti e Lazaro spende un fallo. Giallo per lui. Avvio di ripresa shock per il Torino22:05

47' 2° gol stagionale per Mario Hermoso che aveva segnato contro il Parma in campionato22:12

47' GOL! ROMA-Torino 1-1. Rete di Mario Hermoso. I giallorossi pareggiano subito con la rete del neo entrato Hermoso. Palla persa di Vlasic. Pisilli per Bailey, assist per Hermoso che prima fa un tunnel su Tamèze e poi batte Paleari. Tutto da rifare.



Guarda la scheda del giocatore Mario Hermoso22:05

47' Dentro anche Mario Hermoso che prende il posto di Rensch già ammonito22:04

47' DOPPIO CAMBIO GASPERINI!!! La Roma riparte con due facce nuove. Dentro Ndicka per Ziolkowski. Ndicka appena rientrato dalla Coppa d'Africa22:03

46' SI RIPARTE!!!22:02

Ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà l'Inter ai quarti di finale21:52

La Roma dovrà cercare di portare più uomini nella metà campo avversaria. È mancata anche l'intesa che il trio Bailey-El Shaarawy-Soulé non è riuscito ad avere in questo primo tempo. Bene il Torino che, però, non deve fare l'errore di pensare che sia sufficiente per uscire dall'Olimpico vittorioso. La Roma ha comunque grandi qualità nei singoli e la partita può cambiare al minimo episodio.21:59

E l'1-0 per il Torino non è assolutamente un risultato demeritato. La Roma ha avuto le sue occasioni, con Pisilli e El Shaarawy, ma la squadra più convinta sembrava proprio quella di Baroni che arrivava con più facilità nell'area di rigore avversaria. Gol di Ché Adams, senza dimenticare l'occasione su punizione di Coco e i pericoli creati da Simeone in area.21:59

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti il Torino all'Olimpico: 1-0, la decide Ché Adams per il momento.21:48

45' Un minuto di recupero in questo primo tempo...21:46

43' Ancora una verticalizzazione per Simeone, ancora Ghilardi che lo anticipa di testa21:45

40' Altro contatto. Questa volta resta a terra Ghilardi che cade male sulla caviglia. Ma l'ex Verona sembra comunque in grado di continuare.21:42

37' Di nuovo gioco fermo dopo il contatto El Shaarawy-Tameze. Entrambi hanno ricevuto un colpo in faccia.21:38

36' 4° gol stagionale per Ché Adams. Il primo in Coppa Italia21:37

35' GOL! Roma-TORINO 0-1. Rete di Ché Adams. Vantaggio dei granata col destro dello scozzese che da fermo, da fuori area, trova l'angolino dove Svilar non ci arriva. Gelato l'Olimpico. Assist di Vlasic.



Guarda la scheda del giocatore Ché Adams21:37

32' CONTROPIEDE ROMA!!! Bailey trova il corridorio per El Shaarawy che scappa in area, ma trova la chiusura di Ismajli che si prende anche il fallo.21:33

31' Occhio a Simeone che fa un gran controllo in area, ma da dietro arriva la chiusura di Ghilardi che, in tackle, ruba palla all'argentino che era pronto a calciare21:32

30' 59% di possesso palla per la Roma in questa prima mezz'ora di gioco21:32

29' OCCASIONE ROMA!!! Rensch trova El Shaarawy a centro area, gran controllo dell'italo-egiziano che prova poi lo scavetto per superare Paleari ma manda di poco alto. Che chance per i giallorossi.21:31

27' Di nuovo Torino in avanti con la verticalizzazione per Simeone, ma l'argentino parte in posizione di offside. Celik era stato comunque a bravo a tenerlo sulla velocità21:28

24' Palla già dall'altra parte con El Shaarawy che serve in area Wesley, ma il sinistro del brasiliano finisce direttamente a lato. Grande velocità, ma la mira è da aggiustare21:25

23' Adesso il giallo se lo prende Aboukhlal che ferma il tentativo di ripartenza di Bailey21:24

22' Conclusione di Ché Adams, palla altissima ma c'è una deviazione di Ghilardi. Angolo per i granata21:23

18' Occasione per Bailey che riceve palla in area, ma arriva Saul Coco bravissimo a chiuderlo in maniera fisica. Si lamenta il giamaicano per un possibile fallo, ma non c'è niente. Anzi, era anche un possibile offside dell'ex Leverkusen21:20

17' Gioco fermo per un colpo subito da Ismajli dopo un contatto con Bailey21:18

16' CI PROVA COCO!!! Il difensore del Torino va al tiro da calcio di punizione, palla di poco alta sopra la traversa di Svilar. Il portiere della Roma era comunque in controllo21:17

14' Vlasic trova il corridoio per Gineitis che viene messo a terra da Rensch. Cartellino giallo per l'esterno della Roma, mentre i giocatori del Torino vogliono qualcosa in più. Perché il lituano si stava involando verso la porta di Svilar.21:15

12' Sempre il Torino a fare la partita in questo avvio. La Roma però aspetta per ripartire veloce.21:14

10' Simeone per un attimo ruba palla a Ziolkowski, ma c'è Celik subito a chiudere sull'attaccante argentino. Un po' troppa frenesia da parte dei calciatori della Roma nella propria metà campo21:11

9' Tutto ok per Soulé. Resta dolorante, ma si rimette in piedi pronto per ripartire21:09

8' Aboukhlal mette a terra Soulé che aveva fatto partire la transizione della Roma. Botta alla spalla destra per Soulé che resta a terra dolorante21:09

7' Lancio di Cristante, ma non c'è nessuno nell'area del Torino e recupera facilmente Paleari21:07

5' Partita viva. Roma pericolosa, ma il Torino attacca e cerca sempre di risalire il campo con velocità21:55

3' OCCASIONE ROMA!!! Soulé per Pisilli che calcia da fuori, ma Paleari vola col suo intervento. Angolo per la Roma e prima occasione per i padroni di casa.21:04

2' Celik sbaglia subito un appoggio, molto rischioso, per fortuna della Roma il Torino non ne approfitta21:02

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...21:01

Il direttore di gara è il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressi e Politi e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. In sala VAR ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Giacomo Paganessi (AVAR).19:47

Sono 187 i precedenti tra Roma e Torino in tutte le competizioni. Il bilancio pende nettamente dalla parte della Roma, con 81 vittorie per i giallorossi oltre a 48 pareggi e 58 successi dei granata. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia risale al 20 dicembre 2017, proprio agli ottavi di finale. Vinse il Torino 2-1, in casa della Roma, grazie ai gol di De Silvestri e Edera (Schick a segno per i padroni di casa). E i granata sono stati corsari anche in questa stagione in campionato: 1-0 con gol di Giovanni Simeone.19:47

Baroni cambia qualcosa rispetto all'ultima in campionato. Tamèze 'scende' a fare il difensore, insieme a Ismajli e Coco, con Maripan che si prende un turno di riposo. Cambia completamente la coppia d'attacco con Ché Adams e Simeone che prendono il posto di Zapata e Ngonge. Paleari sempre tra i pali al posto di Israel. Fuori per infortunio Ilic, Pedersen, Savva e Schuurs.20:31

Nella Roma fuori entrambi gli attaccanti Dovbyk e Ferguson. Out anche Lorenzo Pellegrini e Gollini. Gasperini dà spazio a Bailey al centro dell'attacco, col giamaicano supportato da Soulé e El Shaarawy, con Dybala che parte dalla panchina. Torna Wesley a sinistra, mentre a destra c'è Rensh. Çelik si accomoda nella linea di difesa con Ziolkowski e Ghilardi.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con 3-4-1-2 in cui figurano: Paleari - Tamèze, Ismajli, Saúl Coco - Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal - Vlasic - Ché Adams, G.Simeone. All. Marco Baroni. A disposizione: Israel, Popa - Maripán, A.Dembélé, Pellini - Anjorin, Casadei, W.Acquah - Ngonge, Njie, D.Zapata.22:50

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Svilar - Çelik, Ziolkowski, Ghilardi - Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley - Soulé, El Shaarawy - Bailey. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: D.Vásquez, Zelezny - Ndicka, Mario Hermoso, Lulli, Tsimikas - M.Bah, M.Koné - Dybala, Arena.21:03

Il Torino arriva a questa sfida dopo due sconfitte consecutive in campionato. Il ko per 2-1 con l'Udinese e, nell'ultimo week end, la sconfitta per 2-0 in casa dell'Atalanta. Non è un periodo così florido per la squadra di Baroni che ha vinto una sola gara delle ultime quattro: quella col Verona del 4 gennaio.19:46

Roma che arriva a questa partita dopo una serie di due vittorie consecutive. La squadra di Gasp ha battuto prima il Lecce e poi il Sassuolo, risalendo al 3° posto in classifica. Giallorossi che sono a -4 dalla vetta, anche se l'Inter ha una gara in meno e può volare a +7. A pesare sul rendiconto dei giallorossi sono le 7 sconfitte accumulate in Serie A fino a questo momento. Roma che, tra l'altro, è l'unica squadra senza pareggi in questa stagione.19:45

Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.19:45

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp