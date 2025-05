Grazie per avere seguito con noi la diretta della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, arrivederci alla prossima partita!23:07

90'+7' Fine partita! MILAN-BOLOGNA 0-1 (53' Ndoye).23:00

90'+4' Odgaard salta un paio di avversari e poi calcia verso la porta, comoda la presa di Maignan.22:58

90'+3' Malinteso tra Chukwueze e Walker, sfuma l'azione del Milan. 22:56

90'+2' L'arbitro Mariani concede sei minuti di recupero. Beukema rientra in campo con una vistosa fasciatura alla testa. 22:54

90' Problemi per Beukema, staff medico del Bologna in campo. 22:53

88' Sostituzione MILAN: entra Chukwueze esce Fofana.22:51

87' Sostituzione MILAN: entra Abraham esce Pulisic.22:51

86' Imbucata di Reijnders per Leao, spazza Calabria. Pronto un doppio cambio per il Milan.22:49

83' Lancio da metà campo di Joao Felix, Lucumi di testa anticipa Gimenez. 22:46

80' Sostituzione BOLOGNA: entra Dallinga esce Castro.22:44

80' Sostituzione BOLOGNA: entra Odgaard esce Ndoye.22:43

79' Pulisic dalla bandierina, Castro di testa libera l'area di rigore. 22:42

77' Ndoye dal limite dell'area si coordina e calcia di sinistro, pallone distante dal palo. 22:40

76' Sostituzione BOLOGNA: entra Calabria esce Holm.22:39

74' Ammonito LUCUMI per gioco scorretto su Pulisic.22:38

73' Bologna con la difesa a tre, Ndoye alle spalle di Castro, Miranda e Holm a tutta fascia. 22:36

72' Conclusione da fuori area sballata di Castro. Crampi per Ndoye. 22:35

71' Cross basso di Theo Hernandez, Gimenez in area non riesce ad addomesticare la sfera. 22:34

69' Sostituzione BOLOGNA: entra Casale esce Orsolini.22:32

69' Sostituzione BOLOGNA: entra Pobega esce Fabbian.22:32

67' Corner per il Milan: Reijnders per Joao Felix, il portoghese in area non impatta bene la sfera. 22:31

64' Cambia assetto in campo il Milan: Joao Felix dietro a Gimenez, Leao e Pulisic larghi. 22:28

62' Sostituzione MILAN: entra Joao Felix esce Jimenez.22:26

62' Sostituzione MILAN: entra Gimenez esce Jovic.22:26

62' Sostituzione MILAN: entra Walker esce Tomori.22:25

61' Accelerazione poderosa di Fofana, poi però il passaggio per Jovic è leggermente lungo. 22:25

60' Orsolini pescato in posizione di fuorigioco, interrotta l'azione del Bologna. 22:23

57' Ammoito FABBIAN per gioco scorretto su Jimenez.22:20

56' Lancio da dietro, Skorupski esce al limite dell'area e anticipa Leao. 22:20

55' Reazione immediata del Milan: Leao in area ci prova in rovesciata, senza successo. 22:19

53' GOL! Milan-BOLOGNA 0-1! Rete di Ndoye. Il pallone arriva a Ndoye dopo un intervento in scivolata di Theo Hernandez su Orsolini, lo svizzero da centro area trafigge Maignan con un tiro angolato.



50' Sinistro di Holm da fuori area, pallone largo di molto. 22:13

49' Spunto sulla sinistra di Leao, Lucumi si rifugia in corner. 22:12

46' Inizio secondo tempo di MILAN-BOLOGNA! Si riparte senza cambi. 22:08

Termina a reti bianche il primo tempo tra Milan e Bologna. Partita frizzante, ritmi alti in campo. Maignan dopo otto minuti fa buona guardia sul colpo di testa di Castro, poi un doppio salvataggio di Skorupski al 10'. 21:55

45'+3' Fine primo tempo: MILAN-BOLOGNA 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:51

45'+2' Ammonito PULISIC per proteste.21:50

45'+1' L'arbitro Mariani assegna due minuti di recupero. 21:48

44' Ferguson interviene in scivolata su Leao in netto ritardo, poi resta dolorante al naso dopo il contrasto. Sanitari in campo. 21:48

43' Ammonito FERGUSON per gioco scorretto su Leao.21:46

42' Colpo di testa debole di Holm sugli sviluppi di un corner, blocca Maignan. 21:45

41' Richiamo verbale dell'arbitro Mariani a Fofana, dopo un fallo a metà campo su Castro. 21:44

39' Holm cade al limite dell'area dopo un duello con Pavlovic, l'arbitro fa cenno di proseguire. 21:42

38' Ammonito TOMORI per gioco scorretto su Ndoye.21:40

35' Ferguson carica il destro da fuori area sugli sviluppi di un corner, pallone altissimo. 21:38

32' Pressione alta del Bologna, ma il Milan non rinuncia a incominciare l'azione da dietro con i difensori. 21:35

29' Lucumi a terra dolorante dopo un contrasto fortuito con Reijnders, gioco fermo. 21:32

26' Calcio d'angolo battuto corto dal Bologna: tiro-cross fiacco di Miranda, nessun problema per Maignan. 21:29

25' Lungo lancio di Holm, Gabbia è in vantaggio rispetto a Castro ma concede un corner. 21:28

22' Cross rasoterra di Orsolini, intercetta la sfera Pavlovic.21:25

19' Molto attivo Ndoye sulla corsia di sinistra, Tomori costretto ancora al fallo. 21:22

18' Azione tambureggiante del Bologna, Holm in area non trova lo spazio per il tiro. 21:21

16' Ripartenza del Milan, Miranda anticipa Pulisic. Ritmi alti in campo. 21:19

13' Ndoye salta Tomori e guadagna una punizione da posizione laterale, battuta senza esito.21:17

10' OCCASIONE MILAN! Due interventi di istinto di Skorupski: il portiere del Bologna prima salva sulla deviazione involontaria di Beukema, poi anche su Jovic.21:18

9' Conclusione in area di Freuler, respinta dal corpo di Gabbia.21:13

8' Bologna pericoloso: traversone di Miranda, sfiora di testa Castro, Maignan fa buona guardia in tuffo. 21:11

7' Tentativo dalla lunga distanza di Ferguson, tiro impreciso. 21:10

4' Maignan in uscita bassa anticipa Orsolini, ma l'esterno del Bologna è scattato da una evidente posizione irregolare. 21:08

4' Guizzo di Leao, cross al centro per Jimenez: lo spagnolo non riesce a direzionare la palla verso la porta. 21:08

1' Inizio primo tempo di MILAN-BOLOGNA! Dirige la sfida l'arbitro Mariani.21:02

Le scelte di Italiano: Castro al centro dell'attacco, Dallinga parte dalla panchina. Orsolini e Ndoye gli esterni, Ferguson e Freuler a metà campo. Fabbian preferito a Odgaard. Holm e Miranda i terzini.20:06

Le scelte di Conceicao: in avanti Jovic preferito a Gimenez, Leao e Pulisic ai suoi lati. Fofana e Reijnders in mediana, Theo Hernandez e Jimenez sulle fasce. Difesa tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic.20:05

Panchina BOLOGNA: Ravaglia, Bagnolini, Casale, Calabria, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Pobega, Cambiaghi, El Azzouzi, Odgaard, Aebischer, Dominguez, Dallinga.20:04

Panchina MILAN: Sportiello, Torriani, Walker, Bartesaghi, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Loftus-Cheek, Musah, Chukwueze, Joao Felix, Camarda, Sottil, Gimenez, Abraham.20:03

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Holm, Beukema, Lucumi, Miranda - Freuler, Ferguson - Orsolini, Fabbian, Ndoye - Castro.20:03

Formazione MILAN (3-4-3): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez - Pulisic, Jovic, Leao.20:02

Manca poco all'inizio di Milan-Bologna. Stasera allo stadio Olimpico di Roma si assegna la Coppa Italia 2024/2025.20:01

Benvenuti alla diretta della partita della finale di Coppa Italia, si affrontano Milan e Bologna.20:01

