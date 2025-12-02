Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Udinese 2-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con la Coppa Italia!23:03

90'+7' Finisce la partita! JUVENTUS-UDINESE 2-0 (23’ aut. Palma, 68’ rig. Locatelli)!23:01

90'+4' Check del Var: rete annullata per offside!22:55

90'+4' OPENDA! Altra bella azione dei bianconeri con Openda che apre per Joao Mario che la rimette in mezzo rasoterra per lo stesso attaccante belga che insacca il gol del 3-0! Ma l'arbitro viene richiamato al Var.22:56

90'+2' Azione personale di Zhegrova che infiamma lo Stadium, poi serve Joao Mario ma Zemura anticipa il portoghese.22:52

90' Cinque minuti di recupero.22:49

90' Joao Mario prova il diagonale: palla fuori.22:49

88' McKennie mette in mezzo, respinge la difesa dell'Udinese.22:47

86' CONCEICAO! Il portoghese fa tutto da solo ma il suo tiro viene stoppato da un difensore, poi rimette al centro per Openda ma anche questo tentativo viene murato.22:47

84' Quinto ed ultimo cambio anche per Spalletti: esce Kenan Yildiz ed entra Edon Zhegrova.22:44

81' Sostituzione Udinese: fuori Oumar Solet, entra Thomas Kristensen, al rientro dopo l'infortunio.22:41

81' Udinese che cerca una reazione d'orgoglio, ma la Juventus concede poco campo.22:41

77' Miller calcia forte da fuori area: palla sul fondo.22:37

75' Quindici minuti più recupero al termine della gara.22:35

74' Spalletti ne cambia tre: escono David, Cabal e Miretti ed entrano Openda, Joao Mario e Conceicao.22:35

74' Ci prova subito Openda, Solet in calcio d'angolo.22:34

71' Doppio cambio Udinese: fuori Atta e Buksa per Ekkelenkamp e Gueye.22:31

68' LOCATELLI! JUVENTUS-Udinese 2-0! Il centrocampista calcia centrale, quel tanto che serve per spiazzare Sava: raddoppio bianconero!



68' Ammonito Matteo Palma per il fallo su Cabal.22:28

68' Locatelli sul pallone.22:27

67' CALCIO DI RIGORE JUVE! Pestone di Palma su Cabal, dopo che il brasiliano si era già liberato del pallone: step on foot.22:27

66' Check in corso per un possibile fallo su Cabal.22:26

65' MCKENNIE! Azione di contropiede di Cabal che serve l'americano a centro area: botta murata da Sava!22:25

64' Miller da buona posizione non riesce a servire Atta, che comunque era in posizione irregolare.22:23

62' Problemi per Miretti, dolorante dopo uno scontro con Iker Bravo.22:22

61' Azione sullo stretto della Juve a sinistra: Yildiz non riesce a completare il triangolo, liberano i difensori friulani.22:21

59' Doppia sostituzione per l'Udinese: fuori Zarraga e Zaniolo per Miller e Iker Bravo.22:19

58' Solet prova il filtrante per Atta: palla troppo lunga.22:18

58' Pronti due cambi per Runjaic.22:17

57' Koopmeiners ora è arretrato in difesa, come nelle ultime gare.22:17

56' Sostituzione Juventus: fuori l'infortunato Federico Gatti, dentro Manuel Locatelli.22:15

55' Gatti esce zoppicante dal campo: problemi al ginocchio.22:15

54' YILDIZ! Servito da McKennie il turco prova il tiro a giro dal limite: palla sul fondo!22:13

51' Koopmeiners dolorante alla spalla.22:10

51' Udinese che sembra più intraprendente in questi primi minuti della ripresa.22:10

50' Ehizibue prova ad imbucare per un compagno, chiude bene Cabal.22:10

47' ZANIOLO! Primo spunto del fantasista dell'Udinese, che si accentra e da fuori libera il sinistro: palla che esce di poco a lato della porta difesa da Di Gregorio!22:08

45' Inizia il secondo tempo! JUVENTUS-UDINESE 1-0 (23’ aut. Palma)!22:05

Non sembrano esserci movimenti particolari nelle due panchine.22:02

Juventus che domina la prima frazione di gioco, Udinese in difficoltà allo Stadium. La squadra di Spalletti non concede campo agli avversari e prova ad impensierirli con Yildiz. Al 23’ il vantaggio dei padroni di casa: McKennie mette in mezzo una palla bassa per David ma Palma, nel tentativo di anticiparlo, infila il proprio portiere. Proprio David al 33’ gonfia la rete con un tiro bellissimo da posizione impossibile, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico dell’attaccante juventino. Quasi impalpabile la reazione dell’Udinese, che a parte una rete di Ehizibue annullata per fuorigioco non riesce mai a tirare in porta.21:55

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. JUVENTUS-UDINESE 1-0 (23’ aut. Palma)!21:48

45'+1' Udinese che prova a chiudere in attacco il primo tempo.21:48

45' Contropiede di David, che però perde l'attimo giusto e si fa rimontare dai difensori avversari.21:47

45' Un minuto di recupero.21:46

44' Bel triangolo della Juve sulla sinistra: Palma anticipa Cabal e risolve per i friulani.21:46

41' Azione caparbia di Atta che prova a fare tutto quasi da solo: i difensori della Juve lo accompagnano sul fondo.21:44

40' Pressing alto dei giocatori della Juve che non fanno ripartire gli avversari.21:41

37' Buona azione in area avversaria da parte della Juve: la palla arriva a Cambiaso a destra che prova il diagonale, respinto dalla difesa ospite.21:40

34' Dopo la revisione al Var, il fuorigioco viene confermato.21:36

33' DAVID! Il centravanti bianconero si inventa un gol meraviglioso da posizione quasi impossibile: fischiato il fuorigioco!21:36

33' Timida reazione dell'Udinese allo svantaggio: i padroni di casa difendono bene.21:35

31' EHIZIBUE! L'esterno parte in contropiede e con un pallonetto batte Di Gregorio, ma era in chiara posizione di fuorigioco!21:33

23' AUTOGOL DI PALMA! JUVENTUS-Udinese 1-0! Sul cross basso di Mckennie dalla destra, David viene anticipato da Palma che infila il proprio portiere!



21' ANCORA YILDIZ! Il turco si libera al limite dell'area: il destro esce di poco!21:23

19' Lancio per Buksa, Gatti in anticipo.21:21

19' L'Udinese fatica molto ad uscire dalla propria metà campo.21:20

17' Atta prova a tenere palla e far rifiatare i suoi.21:19

14' Yildiz crossa dalla sinistra, la difesa ospite respinge ancora.21:17

13' Kelly ci prova con il destro, altro corner.21:15

12' Altro angolo per la Juventus. Yildiz riceve le cure mediche dopo un calcio subìto.21:15

11' YILDIZ! Il numero dieci bianconero salta Palma e calcia in porta: tiro forte e centrale, respinge Sava!21:13

10' Prova il lancio Miretti, esce Sava.21:12

10' Koopmeiners dalla bandierina, nulla di fatto.21:11

9' Incursione di Cabal, altro corner.21:11

9' Corner di Yildiz, respinge la difesa ospite.21:11

6' Traversone interessante di Cambiaso ma non ci arriva nessuno.21:07

5' Cross in area di Yildiz, allontana la difesa friulana.21:07

4' Possesso palla Juventus nei primi minuti.21:06

Juventus con la classica divisa bianconera, Udinese in completo oro.21:02

All’Allianz Stadium di Torino è tutto pronto. Comincia la sfida JUVENTUS-UDINESE!21:02

Minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Nicola Pietrangeli.21:01

Arbitra la sfida Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo e dal quarto uomo Marcenaro. Giua e Marini rispettivamente al Var e Avar.20:53

L’Udinese deve fare a meno di Karlstrom, Davis e Zanoli. Runjaic dà una chance dal primo minuto al giovane Palma al centro della difesa e Sava tra i pali. A Lovric il compito di dirigere la mediana.20:46

La Juventus deve rinunciare agli indisponibili Perin, Bremer, Rugani, Pinsoglio e Vlahovic. Spalletti riporta Koopmeiners a centrocampo, riposano Conceicao, Locatelli, Thuram e Kostic: occasione per Cabal e Miretti.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese si schiera con il 3-5-2: Sava – Bertola, Palma, Solet – Ehizibue, Zarraga, Lovric, Atta, Zemura – Zaniolo, Buksa. A disposizione: Okoye, Padelli, Nunziante, Kabasele, Goglichidze, Camara, Rui Modesto, Bayo, Ekkelenkamp, Kristensen, Miller, Gueye, Iker Bravo. All. Runjaic.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con il 3-5-2: Di Gregorio – Kalulu, Gatti, Kelly – Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cabal – Yldiz, David. A disposizione: Scaglia, Rouhi, Joao Mario, Adzic, Kostic, Locatelli, K. Thuram, Zhegrova, Conceicao, Openda, Pedro Felipe, Mangiapoco.. All. Spalletti.20:33

L’Udinese invece è giunta alla sfida battendo prima la Carrarese (2-0) e poi il Palermo ai sedicesimi (2-1). I friulani nell’ultimo turno di campionato hanno espugnato Parma (0-2).20:32

La Juventus di Luciano Spalletti gioca la sua prima sfida nella competizione. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-1 in campionato contro il Cagliari.20:09

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus e Udinese, prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia.20:02

