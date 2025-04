Grazie per avere seguito con noi la diretta di Milan-Inter, arrivederci alla prossima partita di Coppa Italia!22:59

90'+3' Fine partita! MILAN-INTER 1-1 (47' Abraham, 67' Calhanoglu).22:53

90'+1' L'arbitro Fabbri assegna tre minuti di recupero.22:50

90' Sostituzione INTER: entra Berenbruch esce Correa.22:49

90' Punizione battuta da Calhanoglu, il pallone lievita oltre il montante. 22:49

89' Ammonito REIJNDERS per gioco scorretto su Bastoni.22:48

87' Sostituzione MILAN: entra Bondo esce Leao.22:48

86' OCCASIONE MILAN! Leao ha spazio e conclude di destro a giro, pallone di poco a lato. 22:45

84' OCCASIONE INTER! Mkhitaryan in area riceve palla da Thuram e calcia sotto la traversa, Maignan si oppone e devia in corner. 22:44

83' Acerbi di testa anticipa Gimenez, riparte l'Inter. 22:43

80' OCCASIONE INTER! Chance per Zalewski dopo un liscio di Walker, Maignan con una efficace uscita bassa gli chiude lo specchio della porta. 22:41

79' Sostituzione INTER: entra Acerbi esce De Vrij.22:38

79' Thuram si incunea in area, ma il cross del francese è troppo sul portiere. 22:38

76' Sostituzione MILAN: entra Gimenez esce Abraham.22:35

76' Sostituzione MILAN: entra Joao Felix esce Pulisic.22:35

73' Calcio piazzato battuto da Hernandez, Martinez in presa alta fa sua la sfera. 22:32

70' Sottil largo a destra, non cambia nulla per il Milan dal punto di vista tattico. 22:30

68' Sostituzione MILAN: entra Sottil esce Jimenez.22:27

67' GOL! Milan-INTER 1-1! Rete di Calhanoglu. Suggerimento di Correa, da fuori area Calhanoglu trafigge Maignan con un tiro non angolato ma molto potente.



66' Zalewski controlla la sfera e mette al centro, Gabbia allontana di testa. 22:25

63' Leao, sugli sviluppi di un corner, ci prova in rovesciata: pallone lontano dalla porta. 22:22

62' Reijnders entra in area e calcia di destro, tiro deviato in corner. 22:21

60' Sostituzione INTER: entra Pavard esce Bisseck.22:19

59' Sostituzione INTER: entra Zalewski esce Carlos Augusto.22:18

59' Sostituzione INTER: entra Mkhitaryan esce Frattesi.22:18

58' Ammonito BISSECK per gioco scorretto su Leao.22:17

56' Possesso prolungato del Milan, l'Inter attende nella propria metà campo. 22:15

53' Scintille in campo: coinvolti Jimenez, Carlos Augusto e Acerbi (a bordo campo per riscaldarsi).22:13

53' Ammonito ACERBI (in panchina) per comportamento non regolamentare.22:13

50' OCCASIONE INTER! Conclusione a giro di Barella, parata in tuffo di Maignan. 22:09

47' GOL! MILAN-Inter 1-0! Rete di Abraham. Il pallone arriva ad Abraham dopo un contrasto tra Fofana e Frattesi, l'inglese in area batte Martinez con un tiro angolato.



46' Inizio secondo tempo di MILAN-INTER! Si riparte senza cambi.22:04

Primo tempo senza gol tra Milan e Inter, derby in equilibrio. Le emozioni non mancano: occasioni per Correa, De Vrij, Leao, Abraham e Frattesi.21:51

45'+1' Fine primo tempo: MILAN-INTER 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:47

45' OCCASIONE INTER! Opportunità da centro area di testa per Frattesi dopo un cross di Thuram deviato, Maignan risponde presente. 21:46

44' Fraseggio del Milan interrotto da un ripiegamento profondo di Correa. 21:45

41' Punizione battuta da Calhanoglu, tiro potente ma centrale, Maignan alza la sfera oltre la traversa.21:42

39' Reijnders si porta la palla sul mancino, tiro smorzato, nessun problema per Martinez. 21:40

37' OCCASIONE MILAN! Imbucata di Reijnders per Abraham, Martinez in scivolata riesce ad anticipare l'attaccante inglese. 21:39

34' Ripartenza dell'Inter: traversone di Darmian, Gabbia di testa anticipa Correa. 21:35

31' Leao non trova spazio sulla corsia di sinistra, chiude Bisseck.21:34

29' Thuram avanza, passaggio per Correa intercettato dalla difesa rossonera. Corner per l'Inter.21:30

26' OCCASIONE MILAN! Leao di sinistro calcia da posizione defilata ma ravvicinata, Martinez di piede sul primo palo fa buona guardia. 21:28

25' Punizione da posizione invitante battuta da Abraham, il pallone non passa, tiro respinto da Reijnders. 21:27

23' Leao fa tutto da solo ma si allunga troppo il pallone, nulla di fatto per il Milan. 21:24

21' OCCASIONE INTER! Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, colpo di testa di De Vrij dopo una sponda di Bisseck, respinge Abraham quasi sulla linea di porta. 21:22

19' Ammonito HERNANDEZ per gioco scorretto su Bisseck.21:20

16' Tentativo di Hernandez da fuori area, pallone in curva. 21:17

15' Ritmo di gioco in campo non elevato, fase di studio tra le due squadre. 21:16

12' Lancio di esterno destro di Barella, Gabbia è in vantaggio rispetto a Thuram. 21:12

9' Inter pericolosa con Correa, l'argentino conclude dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner: Maignan blocca in due tempi.21:10

6' Lunga serie di passaggi dell'Inter, il Milan non concede varchi. 21:07

4' Rimessa laterale lunga di Darmian, Correa in area non arriva sulla sfera.21:08

3' Primo spunto di Leao, fallo di Darmian. Calcio da fermo battuto dal Milan senza esito. 21:03

1' Inizio primo tempo di MILAN-INTER! Dirige il derby l'arbitro Fabbri.21:01

Le scelte di Inzaghi: in avanti Thuram e Correa, out Lautaro e Taremi. Darmian e Carlos Augusto sulle fasce, a metà campo c'è Frattesi. De Vrij guida la difesa, in porta spazio a Martinez.20:09

Le scelte di Conceicao: Abraham attaccante centrale, Pulisc trequartista, Leao parte da sinistra. Fofana e Reijnders in mediana. Joao Felix e Gimenez in panchina.20:08

Panchina INTER: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Aidoo, Berenbruch, Mkitharyan, Zalewski, Dimarco, Re Cecconi, Arnautovic, Lavelli.20:08

Panchina MILAN: Sportiello, Torriani, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Florenzi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Jovic, Joao Felix, Gimenez.20:59

Formazione INTER (3-5-2): Martinez - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto - Correa, Thuram.20:08

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez - Fofana, Reijnders - Jimenez, Pulisic, Leao - Abraham.20:07

Manca poco all'inizio di Milan-Inter. Grande attesa per il derby di Coppa Italia, in palio c'è la finale.20:06

Benvenuti alla diretta della partita di Coppa Italia, si affrontano Milan e Inter.20:05

