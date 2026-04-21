Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Como e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa Italia.23:10

90'+7' FISCHIO FINALE: INTER-COMO 3-2. La squadra di Chivu è in finale di Coppa Italia.22:57

90'+6' MARTINEZ SALVA SU CAQUERET! Azione insistita del Como, che arriva alla conclusione dall'interno dell'area con il francese. Martinez copre il suo primo palo e riesce a respingere.22:56

90'+4' AMMONITO Máximo Perrone per un fallo su Thuram.22:55

90'+3' Valle crossa al centro dell'area per Morata, anticipato da un grandissimo intervento di Akanji, che tocca all'indietro per Martinez.22:54

90' Segnalati sei minuti di recupero.22:52

90' Quinta sostituzione per il Como. Richiamato in panchina Diego Carlos, minuti per Álvaro Morata.22:52

89' GOL! INTER-Como 3-2! Rete di Petar Sucic! Doppio scambio tra il croato e Calhanoglu, che lo serve all'interno dell'area. Sucic controlla e con la punta batte Butez sul secondo palo. Dopo i due assist di Sucic per la doppietta di Calhanoglu, ora il passaggio vincente del turco per il gol del croato.



Guarda la scheda del giocatore Petar Sucic22:51

86' GOL! INTER-Como 2-2! Rete di Hakan Çalhanoglu! Sucic riceve da Barella e crossa al centro dell'area dove si inserisce il turco, che di testa batte Butez, dopo aver sfiorato il palo. Secondo assist di Sucic, doppietta per Calhanoglu.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu22:48

84' Quinta sostituzione per l'Inter. Luis Henrique lascia spazio a Denzel Dumfries.22:45

83' Intervento duro di Bisseck su Diao. Calcio di punizione per il Como.22:44

80' Quarta sostituzione per il Como. Finisce la partita di Ignace Van der Brempt, al suo posto Ivan Smolcic.22:40

80' Terza sostituzione per il Como. Esce Martin Baturina, entra Jesús Rodríguez.22:40

77' Barella cerca il cross sul secondo palo per Thuram, che riesce a tenere il pallone in campo e a far sì che continui la pressione offensiva nerazzurra.22:38

74' Quarta sostituzione per l'Inter. Fuori Francesco Acerbi, dentro Yann Bisseck.22:36

74' Terza sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Ange-Yoan Bonny, minuti per Pio Esposito.22:35

71' MARTINEZ SALVA SU DIAO! Il numero 38 parte in campo aperto e si presenta davanti al portiere dell'Inter, che lo ferma con una grande uscita bassa.22:31

70' Seconda sostituzione per il Como. Lucas da Cunha lascia spazio a Maxence Caqueret.22:32

70' Prima sostituzione per il Como. Finisce la partita di Tasos Douvikas, al suo posto Assane Diao.22:32

69' GOL! INTER-Como 1-2! Rete di Hakan Çalhanoglu! Thuram alza un pallone in area per Bonny, che viene anticipato da Ramon. Il colpo di testa del difensore di Fabregas finisce al limite dell'area nella zona di Sucic, che scarica all'indietro per Calhanoglu. Conclusione di prima, che viene anche deviata dallo stesso Ramon e finisce in porta.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu22:31

66' L'Inter continua a spingere alla ricerca di un gol che riaprirebbe la partita. Il Como si difende con ordine.22:27

63' Dopo le due sostituzioni, Luis Henrique ha preso il posto che era di Dimarco a sinistra, con Diouf che è andato a destra.22:23

60' Seconda sostituzione per l'Inter. Esce Piotr Zielinski, entra Petar Sucic.22:21

60' Prima sostituzione per l'Inter. Fuori Federico Dimarco, dentro Andy Diouf.22:21

59' Possesso palla prolungato dell'Inter, che guadagna un altro calcio d'angolo.22:20

57' CI PROVA CALHANGLU! Il turco accelera il passo, arriva al limite dell'area e calcia in modo molto potente sul primo palo. Butez è reattivo e riesce addirittura a bloccare.22:17

54' DIEGO CARLOS SI IMMOLA SU BARELLA! Bonny va via sulla sinistra e cerca il cross basso per Dimarco, la cui conclusione viene ribattuta. Sulla seconda palla arriva Barella, che calcia a botta sicura, ma anche lui viene fermato, stavolta da Diego Carlos.22:15

51' Bonny riceve da Thuram alle spalle di Kempf, prova a prendere il fondo ma viene fermato dal ritorno del tedesco. Corner per l'Inter.22:13

48' GOL! Inter-COMO 0-2! Rete di Lucas da Cunha! Nico Paz intercetta un'apertura di Zielinski per Carlos Augusto e verticalizza per il francese, che entra in area e calcia con il sinistro sul secondo palo, trovando il raddoppio.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha22:10

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Como. Nessun cambio all'intervallo.22:08

Primo tempo equilibrato, anche se il Como ha avuto più occasioni rispetto all'Inter. Per questo motivo, difficile pensare che Fabregas possa cambiare qualcosa, anche perché né Van Der Brempt né Valle stanno finora soffrendo rispettivamente Dimarco e Luis Henrique. Proprio l'esterno brasiliano è l'indiziato numero uno per lasciare il campo all'intervallo in favore di Dumfries, mentre nel corso della ripresa probabilmente Esposito prenderà il posto di Bonny.21:54

Partita ricca di emozioni a San Siro, dove a partire meglio è il Como che all'8' costringe Martinez alla grande parata su Baturina e sul successivo corner colpisce un palo con il colpo di testa di Kempf. Il vantaggio della squadra di Fabregas arriva comunque al 32' con il tocco vincente di Baturina su assist dalla fascia destra di Van Der Brempt. L'Inter reagisce e cinque minuti più tardi sfiora il pareggio con il colpo di testa di Thuram, ma Perrone si sostituisce a Butez e riesce a salvare.21:51

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: INTER-COMO 0-1. La squadra di Fabregas è avanti grazie al gol di Baturina.21:48

45' Concesso un minuto di recupero.21:47

45' CI PROVA DA CUNHA! Il capitano del Como porta palla fino al limite dell'area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia. Martinez risponde deviando in corner.21:47

43' Ritmo molto alto in questa fase del match.21:44

40' Luis Henrique crossa sul secondo palo per Thuram, che non riesce a girare verso la porta al volo con il destro.21:42

37' PERRONE SALVA IL COMO! Corner a uscire di Dimarco e colpo di testa a botta sicura di Thuram. Perrone si sostituisce a Butez e, anche lui di testa, riesce a respingere.21:38

35' Corner di Da Cunha e colpo di testa in anticipo di Douvikas, che sfiora subito il raddoppio girando sul secondo palo.21:37

32' GOL! Inter-COMO 0-1! Rete di Martin Baturina! Van Der Brempt riceve da Douvikas, sfida Dimarco in uno contro uno e gli va via prendendo il fondo, poi crossa basso all'indietro per Baturina, che calcia di prima con il destro trovando prima il palo interno e poi la rete.



Guarda la scheda del giocatore Martin Baturina21:35

30' Perrone cerca l'apertura per Valle, ma Luis Henrique copre bene e impedisce all'esterno del Como di arrivare sul pallone.21:33

27' Douvikas scambia con Baturina, che scava un pallone per il greco. Acerbi riesce ad anticiparlo di testa, ma rischia l'autogol colpendo all'indietro. Akanji si sostituisce a Martinez e salva.21:29

24' Calhanoglu riceve all'indietro da Dimarco e cerca il cross di prima sul secondo palo, dove Valle chiude in fallo laterale.21:25

21' Dimarco cerca l'imbucata per Zielinski, ma la sua verticalizzazione sbatte sul corpo di Van Der Brempt.21:23

18' Luis Henrique crossa male sul secondo palo, ma Dimarco riesce a infastidire Van Der Brempt e a ottenere un corner.21:19

15' Barella imbuca in profondità per Bonny, che cerca la conclusione incrociata di prima, ma non riesce a essere preciso. Palla sul fondo.21:16

14' Barella arriva al limite dell'area e calcia, ma alza troppo la mira.21:15

12' Possesso palla prolungato del Como, interrotto dal lancio sbagliato di Kempf.21:14

9' PALO DEL COMO! Sul calcio d'angolo successivo, colpo di testa a botta sicura di Kempf, che colpisce il legno.21:15

8' MARTINEZ SALVA L'INTER! Nico Paz tocca centralmente per Valle, che sbaglia il controllo ma di fatto serve un assist a Baturina, piazzato alle sue spalle. Il croato calcia di prima sul primo palo, ma trova il grandissimo riflesso di Martinez.21:10

6' Splendida azione personale di Zielinski, che va via a Da Cunha e Diego Carlos e crossa basso dal fondo. Bonny anticipa Kempf, ma non riesce a indirizzare verso la porta.21:07

4' Nico Paz riceve sulla trequarti, si sposta il pallone sul sinistro e prova la conclusione, che rimbalza davanti a Josep Martinez, il quale riesce comunque a bloccare.21:05

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Como. Primo pallone della sfida giocato dagli ospiti.21:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano. Tra pochi minuti l'arbitro Simone Sozza darà il via al match.20:52

Cambia qualcosa, invece, il Como, oggi senza Vojvoda, Addai e Sergi Roberto. Fabregas rinuncia a un trequartista e rispolvera la difesa a 3, con Van Der Brempt e Valle sugli esterni di centrocampo, preferiti rispettivamente a Smolcic e Moreno. In mezzo Perrone e Da Cunha con Caqueret che parte dalla panchina così come Jesus Rodriguez e Diao. Alle spalle di Douvikas, infatti, ci sono Nico Paz e Baturina. Fuori anche Morata.20:51

Tre assenze per l'Inter, che anche oggi deve rinunciare a Lautaro Martinez e Bastoni, a cui si aggiunge l'assenza di De Vrij, out per una contusione al torace. Recupera, ma solo per la panchina, invece, Bisseck. Difesa dunque obbligata per Chivu, che schiera Acerbi in mezzo, con Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati. La vera novità di formazione è sulla fascia destra, dove Luis Henrique viene preferito a Dumfries, con Dimarco confermato sull'altro lato, così come il terzetto di centrocampo. In attacco, al fianco di Thuram, Bonny vince il ballottaggio con Pio Esposito.20:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con il 3-4-2-1: Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha, Valle; Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Diao, De Paoli, Pisati.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Mosconi, Alexiou, Esposito.20:41

Inter e Como vivono periodi molto diversi. La squadra di Chivu è reduce da tre vittorie consecutive con 16 gol segnati (di cui il 3-4 proprio contro il Como) e in campionato ha 12 punti di vantaggio su Milan e Napoli, che inseguono appaiate al secondo posto. Momento complicato, invece, per gli uomini di Fabregas, che non vincono da un mese e si presentano a San Siro dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite: a causa di questi risultati, il Como è scivolato al quinto posto in classifica, a cinque punti dalla Juventus quarta.20:39

Terza sfida nel 2026 tra la squadra di Cristian Chivu e quella di Cesc Fabregas, dopo quella di nove giorni fa in campionato terminata 3-4 in favore dell'Inter e lo 0-0 dell'andata della semifinale di Coppa Italia, datata 3 marzo. Oggi, a San Siro, si riparte proprio dal pareggio del Sinigaglia. La squadra che passerà il turno oggi affronterà in finale la vincente della sfida tra Atalanta e Lazio (ritorno domani, all'andata 2-2 all'Olimpico).20:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Como, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.20:31

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