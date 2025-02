Dopo aver battuto l'Udinese agli ottavi di finale, l'Inter elimina la Lazio ai quarti e approda in semifinale, dove affronterà il Milan nel derby in gara doppia, andata e ritorno. Per i nerazzurri è la seconda vittoria consecutiva senza subire gol, dopo l'1-0 al Genoa in campionato. Finisce, invece, la Coppa Italia dei biancocelesti, che vengono eliminati dopo aver superato il Napoli agli ottavi. Per la squadra di Baroni è la terza partita di fila senza vittoria, dopo i due pareggi in Serie A contro Venezia e Napoli.

Basta un gol per tempo all'Inter per avere la meglio sulla Lazio. Sono proprio i biancocelesti a partire meglio, andando alla conclusione con Isaksen al 18', ma Josep Martinez risponde presente e respinge. I nerazzurri reagiscono e vanno in vantaggio al 39' sfruttando il primo tiro in porta della serata, con una splendida conclusione al volo di sinistro di Arnautovic, su corner di Dimarco respinto dalla difesa. Nella ripresa è ancora Isaksen a rendersi pericoloso, ma anche in questa seconda occasione non riesce a battere Josep Martinez. Al 75' il subentrato Correa salta Guendouzi in area, Gigot lo atterra e Fabbri assegna il calcio di rigore all'Inter, che Calhanoglu trasforma spiazzando Mandas. Nel finale i biancocelesti ci provano ancora con il tiro da fuori di Pedro deviato da Bisseck, ma la traversa fissa il punteggio sul 2-0 finale.

Le Pagelle