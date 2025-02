Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Coppa Italia!23:09

GOL! Cacace trasforma, Perin aveva toccato ma non basta!23:01

GOL! Locatelli insacca aprendo il destro, Vasquez intuisce ma non ci arriva!23:00

GOL! Kouamé insacca anche il secondo rigore per l'Empoli!23:00

GOL! Kolo Muani trasforma il secondo tentativo dei bianconeri incrociando con il destro!22:59

GOL! Rete di Henderson! Soluzione centrale, palla in fondo al sacco!23:00

SBAGLIA VLAHOVIC! Il primo rigore battuto dai bianconeri finisce in curva!22:57

Serviranno i rigori per scoprire chi sarà l'avversario del Bologna in semifinale. La Juve riesce a pareggiare nella ripresa il gol di Maleh grazie ad una giocata fenomenale di Thuram, che salta con una magia Henderson prima di battere Vasquez. Tra pochissimo si batteranno i rigori per sancire il passaggio del turno22:54

90'+4' FINISCE QUI! Si va ai rigori!22:52

90'+4' YILDIZ! Il turco ci prova dal limite dopo la respinta, palla alta!22:51

90'+3' Corner per la Juve, forse l'ultima chance della gara22:51

90'+1' Sambia ci prova da fuori area, palla alta. Si lamenta Esposito che si era inserito in area e sarebbe stato tutto solo22:49

90' Quattro minuti di recupero22:48

86' Vlahovic lanciato in campo aperto si allunga troppo il pallone e perde il tempo della conclusione22:44

85' OCCASIONE JUVE! Thuram pesca Vlahovic a centro area, il serbo si gira e di destro sfiora il palo!22:43

85' OCCASIONE EMPOLI! Esposito in contropiede serve Kouame, Locatelli è in ritardo e il tiro dell'ex Viola termina a lato!22:43

84' Quarto cambio nella Juventus: esce Cambiaso, entra Alberto Costa22:45

82' Yildiz ci prova dal limite, il pallone esce con Vasquez che era comunque sulla traiettoria22:39

81' Ammonito Locatelli22:40

81' Vlahovic cerca di girare al volo sul cross di Yildiz, palla a lato22:38

79' Ammonito Esposito, trattenuta su Yildiz22:37

79' Kolo Muani riceve sul centro sinistra e conclude con il destro, blocca Vasquez22:36

78' Risponde l'Empoli, grande aggancio di Esposito e tiro verso la porta, para in due tempi Perin22:36

78' VLAHOVIC! Colpo di testa sul cross di Yildiz, blocca Vasquez!22:35

76' Thuram cerca l'imbucata geniale verso Vlahovic, intercetta Marianucci22:34

74' Ammonito Goglichidze, fallo su Kolo Muani22:31

73' Quinto e ultimo cambio nell'Empoli: esce Bacci, entra Gyasi22:31

70' ANCORA JUVE! Kolo Muani salta secco il suo diretto avversario e cerca Vlahovic al centro. Il tiro del serbo viene ribattuto da Marianucci al limite dell'area piccola!22:28

69' Weah cerca Conceicao in profondità, suggerimento troppo profondo facile preda di Vasquez22:27

66' GOL! JUVENTUS-Empoli 1-1! Rete di Thuram! Gol spettacolare del centrocampista francese che con un numero meraviglioso supera Henderson sul lato corto dell'area e infila Vasquez sul primo palo!



65' Ammonito Henderson22:23

63' Bel cross di Vlahovic, chiude in corner Pezzella22:21

62' Chiusura di Gatti che interecetta il tiro di Kouame22:20

61' Quarto cambio nell'Empoli: esce Tosto, entra Pezzella22:19

60' Terzo cambio nell'Empoli: esce Colombo, entra Kouamé 22:18

60' Secondo cambio nell'Empoli: esce Konate, entra Esposito22:18

60' Terzo cambio nella Juventus: esce Gonzalez, entra Conceição22:17

59' Tiro cross velenoso messo dentro da Weah, salva Cacace con una scivolata provvidenziale22:17

57' ANCORA VICINO AL GOL L'EMPOLI! Sambia ruba palla a Cambiaso e si invola verso la porta, il suo tiro viene alzato in corner da Perin con la punta delle dita!22:15

56' Si fa vedere subito Yildiz: il turco viene servito dalla sponda di Kolo Muani, la sua conclusione è però alle stelle22:14

54' Secondo cambio nella Juventus: esce Kelly, entra Locatelli22:12

54' Primo cambio nella Juventus: esce Koopmeiners, entra Yıldız22:12

54' Non si intendono Muani e Vlahovic! Il francese accelera e mette al centro il pallone per il compagno che però aveva fatto un movimento diverso22:12

53' Ancora Vlahovic ci prova di testa sul calcio d'angolo, palla alta22:10

52' VLAHOVIC! Il serbo ci prova direttamente su punizione, Vasquez vola e mette in corner!22:10

50' Rischia qualcosa Kelly sul pressing di Konate, alla fine il centrale bianconero riesce ad appoggiare verso Perin22:08

47' Sambia punta Nico Gonzalez e cerca il cross al centro, tentativo fuori misura22:05

46' Subito pericoloso l'Empoli, Perin devia in corner il tiro di Maleh22:04

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!22:03

46' Primo cambio nell'Empoli: esce Ismajli, entra Goglichidze22:04

Fischi copiosi dalle tribune dell'Allianz al duplice fischio di Forneau21:49

Risultato sorprendente allo Stadium. Dopo un buon avvio, con un'occasione divorata da Nico Gonzalez, la Juve cala d'intensità e subisce il gran gol di Maleh che buca Perin con un bolide da fuori area. La squadra di Thiago Motta perde lucidità e inizia a sbagliare molto tecnicamente senza riuscire a trovare il guizzo per arrivare al pareggio. La squadra di D'Aversa sfiora anche il raddoppio proprio allo scadere, ma Konate solo davanti a Perin grazia i bianconeri e colpisce il palo21:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Empoli avanti sulla Juventus all'intervallo!21:47

45'+1' PALO EMPOLI! Lancio di Vasquez che pesca Konate, l'attaccante dei toscani si presenta solo davanti a Perin e colpisce il palo interno!21:47

45' Un minuto di recupero21:45

41' Ripartenza dell'Empoli, Maleh serve Konate che prova il diagonale trovando la parata di Perin21:41

38' Cross velenoso di Kolo Muani, Ismajili e Marianucci pasticciano in area ma alla fine riescono a liberare21:37

36' Verticalizzazione di Koopmeiners per Nico, anche in questo caso il suo tocco verso Vlahovic è impreciso21:36

32' Thuram cerca Vlahovic sul secondo palo, il pallone termina direttamente sul fondo21:32

30' Qualche imprecisione di troppo adesso in casa Juve, la squadra di Thiago Motta ha perso la fiducia dei primi minuti21:31

28' Calcio di punizione sprecato da Koopmeiners, l'ex centrocampista dell'Atalanta batte male e favorisce la ripartenza dell'Empoli21:28

24' GOL! Juventus-EMPOLI 0-1! Rete di Maleh! Lampo improvviso dei toscani, Maleh lascia partire un missile a incrociare dal limite e batte Perin all'angolino!



23' Stacca Vlahovic dalla bandierina, tiro alto21:22

22' Imbucata di Gonzalez per Vlahovic, Tosto chiude in corner21:22

20' Spreca una potenziale buona chance l'Empoli, Konate sceglie la soluzione da fuori mancando completamente lo specchio21:20

19' Interscambi di posizione continui tra Vlahovic e Kolo Muani, il francese in particolare sembra particolarmente ispirato21:19

17' Vlahovic spalle alla porta allarga verso Nico Gonzalez, l'argentino è ancora impreciso al momento del cross21:16

14' Incursione di McKennie che si scontra con Ismajli, il pallone resta nella disponibilità di Vlahovic che viene chiuso al momento del tiro21:15

9' Ancora Juve! Kolo Muani scappa sulla destra e mette un pallone forte al centro, leggera deviazione di Vasquez e palla che finisce in fallo laterale21:09

6' Cross basso di Nico Gonzalez dalla sinistra, Vasquez in tuffo fa sua la sfera21:06

2' SI DIVORA IL VANTAGGIO LA JUVE! Sponda intelligentissima di Kolo Muani che libera Nico Gonzalez solo davanti a Vasquez. L'argentino però calcia male e manda alto sprecando una chance clamorosa!21:03

SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-EMPOLI! Il primo possesso è dei bianconeri!21:00

Le scelte di D'Aversa: tanti giovani nello schieramento dei toscani. Davanti a Vasquez la difesa a tre è composta da Tosto, Ismajili e Marianucci, sugli esterni ci saranno Sambia e Cacace. In mediana tocca a Bacci, Henderson e Maleh, in attacco il tandem composto da Colombo e Konate20:05

Le scelte di Thiago Motta: scelte quasi obbligate per il tecnico bianconero, che ripropone Thuram a centrocampo in coppia con Koopmeiners. In porta gioca Perin, mentre in difesa straordinari per Gatti che farà coppia con Kelly con Cambiaso e Weah sugli esterni. Davanti per la prima volta insieme dal 1' minuto Kolo Muani e Vlahovic: il serbo sarà il riferimento centrale, l'ex Psg agirà a supporto insieme a McKennie e Nico Gonzalez20:18

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani rispondono con un 3-5-2: Vasquez - Marianucci, Ismajli, Tosto - Sambia, Bacci, Henderson, Maleh, Cacace - Konate, Colombo20:04

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 4-2-3-1: Perin - Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso - Koopmeiners, Thuram - Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez - Vlahovic20:00

La direzione di gara è affidata a Francesco Forneau della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Di Iorio e dal quarto ufficiale Feliciani. In sala Var ci sono invece Meraviglia e Mazzoleni11:10

L'Empoli raggiunge per la terza volta nella sua storia i quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto, nell'ordine, Catanzaro, Torino e Fiorentina. I toscani sono reduci dalla pesante sconfitta in campionato per 5-0 per mano dell'Atalanta, e sono scivolati al terzultimo posto a causa del cattivo rendimento recente che ha visto i toscani perdere le ultime quattro partite, nelle quali sono riusciti a segnare solo una rete (qui allo Stadium, gara poi persa 4-1)20:17

Archiviata la delusione per l'eliminazione in Champions League, la Juventus si concentra su campionato e Coppa Italia. I bianconeri affronteranno l'Empoli dopo aver agilmente superato agli ottavi il Cagliari, forti del buon ruolino di marcia che in Serie A ha visto la squadra di Thiago Motta trionfare nelle ultime quattro gare consecutive10:59

Benvenuti alla diretta di Juventus-Empoli, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia!10:57

