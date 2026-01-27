Grazie per aver seguito con noi il match tra Fiorentina e Como, arrivederci al prossimo turno di Coppa Italia.22:58

90'+5' Fine partita: FIORENTINA-COMO 1-3 (8' Piccoli, 20' Sergi Roberto, 61' Nico Paz, 91' Morata). 22:57

90'+4' Cartellino giallo per Álvaro Morata.22:57

90'+1' GOL! Fiorentina-COMO 1-3! Rete di Álvaro MORATA! Splendido contropiede condotto da Kuhn, bravo a servire Morata che a porta praticamente vuota sigla il gol dell'1-3.



90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!22:52

89' Gran tiro di Addai, blocca Christensen in due tempi!22:52

86' Sostituzione Como: esce Nico Paz, entra Álvaro Morata.22:48

84' Sostituzione Fiorentina: esce Pietro Comuzzo, entra Marin Pongracic.22:45

82' Cartellino giallo per Nicolas Kühn.22:43

80' Cartellino giallo per Pietro Comuzzo.22:42

79' Il Como rallenta il ritmo, la Fiorentina non riesce a sfondare.22:45

77' Cartellino giallo per Nico Paz.22:39

75' Sostituzione Fiorentina: esce Jacopo Fazzini, entra Manor Solomon.22:36

72' Bravo Kuhn a superare Fortini e a crossare in area, Nico Paz non riesce a deviare il pallone davvero per pochi centimetri.22:37

70' Sostituzione Como: esce Jesús Rodríguez, entra Jayden Addai.22:32

70' Sostituzione Como: esce Sergi Roberto, entra Máximo Perrone.22:32

67' Sostituzione Fiorentina: esce Roberto Piccoli per un problema fisico all'adduttore, al suo posto entra Albert Gudmundsson.22:29

67' Sostituzione Fiorentina: esce Luís Balbo, entra Robin Gosens.22:28

67' Sostituzione Fiorentina: esce Cher Ndour, entra Nicolò Fagioli.22:28

65' Piccoli si invola verso la porta quasi indisturbato, determinante l'intervento in uscita di Butez.22:26

62' Il Como spinge e sfiora il terzo gol: contropiede condotto in maniera ottima da Paz e Caqueret, ma al tiro ci arriva Kuhn con un mancino potente. Respinge Christensen.22:25

61' GOL! Fiorentina-COMO 1-2! Rete di Nico PAZ! Cross di Smolcic e respinta imprecisa di Fortini: Nico Paz tira di prima intenzione in maniera fulminea e batte un Christensen tutt'altro che perfetto.



60' Cartellino giallo per Diego Carlos.22:21

58' Bella iniziativa di Ramon che si inserisce e conclude con il destro, blocca Christensen.22:21

55' Tentativo di Nico Paz in rovesciata, palla abbondantemente fuori a lato.22:17

51' Bel tentativo di Caqueret dal limite dell'area, molto bravo Christensen a respingere in angolo!22:13

47' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA-COMO!22:07

46' Sostituzione Como: esce Ignace Van der Brempt, entra Ivan Smolcic.22:07

In casa Fiorentina occhio soprattutto a Gudmundsson e Gosens, nel Como scalpita Baturina.21:49

La prima frazione di Fiorentina-Como si rivela molto divertente e ricca di emozioni. Le due squadre se la giocano a viso aperto, senza esclusione di colpi e con copioni tattici molto chiari fin dai primi minuti. A passare in vantaggio è la Fiorentina con un gran gol di Piccoli, poco dopo però la riprende il Como con una rete di rapina di Sergi Roberto dopo il palo colpito da Douvikas. All'intervallo il risultato è di 1-1.21:49

45'+2' Finisce il primo tempo di FIORENTINA-COMO!21:49

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:47

43' Ottimo spunto di Fazzini in contropiede, bravissimo Sergi Roberto a chiudere.21:45

39' Cartellino giallo per Ignace Van der Brempt.21:40

36' Possesso palla prolungato del Como, la Fiorentina si difende e prova a colpire in contropiede.21:41

33' Cartellino giallo per Marco Brescianini.21:34

29' Sostituzione Como: esce Tasos Douvikas per un problema fisico alla caviglia, al suo posto entra Nico Paz.21:30

27' Problemi di natura fisica per Douvikas, gioco fermo.21:27

23' Ottima sovrapposizione di Balbo che tenta il cross con il mancino, decisivo l'intervento in scivolata di Ramon a chiudere.21:25

20' GOL! Fiorentina-COMO 1-1! Rete di Sergi ROBERTO! Calcio d'angolo battuto in maniera perfetta da Moreno per Douvikas che colpisce il palo di testa, sulla respinta arriva Sergi Roberto che anticipa tutti e deposita in rete.



17' Tentativo dalla distanza di Harrison, palla abbondantemente alta sopra la traversa.21:18

14' Ci prova Fazzini da lontanissimo, bravo Butez a distendersi e a respingere in calcio d'angolo!21:15

12' Reazione del Como con Kuhn: il tedesco rientra sul mancino e tenta la conclusione, blocca senza problemi Christensen.21:13

8' GOL! FIORENTINA-Como 1-0! Rete di Roberto PICCOLI! Ottima progressione di Fabbian, bravo a pescare Piccoli in area, lesto nell'anticipare Ramon e nel concludere a rete. Poco reattivo Butez.



5' Grandissima occasione per la Fiorentina con l'inserimento di Balbo, bravo ad anticipare Van Der Brempt e a tirare, per ben due volte, verso lo specchio. Su entrambe le conclusioni si è rivelato decisivo Butez.21:08

3' Subito spunto molto interessante di Jesus Rodriguez, bravo Comuzzo a liberare l'area.21:04

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-COMO!21:00

La Fiorentina ha vinto quattro delle otto partite contro il Como in Coppa Italia, compresa la sfida più recente nell’agosto 2004 (fase a gironi), completano il quadro due successi per i lariani e due pareggi.20:24

Il Como ha vinto le ultime due partite contro la Fiorentina (entrambe in casa della Viola in Serie A), dopo che aveva perso le quattro precedenti; i lariani potrebbero ottenere tre successi di fila contro i toscani tra tutte le competizioni per la seconda volta nella storia (tre vittorie nei primi tre match tra il 1949 e il 1950).20:24

Le scelte di Fabregas: partono dalla panchina Paz e Baturina, ci saranno Kuhn e Jesus Rodriguez con Douvikas. In mediana spazio per Caqueret, dietro gioca Diego Carlos.20:23

Le scelte di Vanoli: giocano Fazzini e Harrison nel tridente con Piccoli, in mediana esordio dal 1' per Fabbian. In difesa gioca Fortini a destra.20:23

Panchina Como: Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Paz, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, De Paoli, Pisati.20:22

Panchina Fiorentina: De Gea, Lezzerini, Pongracic, Kouadio, Kospo, Gosens, Fagioli, Solomon, Gudmundsson, Braschi, Sadotti, Deli, Bonanno. 20:22

Formazione COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Caqueret, Sergi Roberto, Da Cunha; Kuhn, Douvikas, Jesus Rodriguez. 20:21

Formazione FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fabbian, Ndour, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini. 20:20

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta per 1-2 con il Cagliari, mentre il Como arriva dalla vittoria per 6-0 sul Torino.20:19

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Como, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.20:18

