Dopo un primo tempo divertente ed equilibrato in cui Sergi Roberto aveva risposto a Piccoli, nella seconda frazione la Fiorentina cade sotto i colpi di un Como praticamente perfetto. I lariani non rischiano nulla, gestiscono alla grande il possesso e incidono, prima con il solito Nico Paz e poi con Morata per la rete decisiva dell'1-3.
Il Como conquista l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dove dovrà affrontare il Napoli.
Cronaca
Formazioni
Grazie per aver seguito con noi il match tra Fiorentina e Como, arrivederci al prossimo turno di Coppa Italia.22:58
Bella iniziativa di Ramon che si inserisce e conclude con il destro, blocca Christensen.22:21
55'
Tentativo di Nico Paz in rovesciata, palla abbondantemente fuori a lato.22:17
51'
Bel tentativo di Caqueret dal limite dell'area, molto bravo Christensen a respingere in angolo!22:13
47'
Inizia il secondo tempo di FIORENTINA-COMO!22:07
46'
Sostituzione Como: esce Ignace Van der Brempt, entra Ivan Smolcic.22:07
In casa Fiorentina occhio soprattutto a Gudmundsson e Gosens, nel Como scalpita Baturina.21:49
La prima frazione di Fiorentina-Como si rivela molto divertente e ricca di emozioni. Le due squadre se la giocano a viso aperto, senza esclusione di colpi e con copioni tattici molto chiari fin dai primi minuti. A passare in vantaggio è la Fiorentina con un gran gol di Piccoli, poco dopo però la riprende il Como con una rete di rapina di Sergi Roberto dopo il palo colpito da Douvikas. All'intervallo il risultato è di 1-1.21:49
45'+2'
Finisce il primo tempo di FIORENTINA-COMO!21:49
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:47
43'
Ottimo spunto di Fazzini in contropiede, bravissimo Sergi Roberto a chiudere.21:45
39'
Cartellino giallo per Ignace Van der Brempt.21:40
36'
Possesso palla prolungato del Como, la Fiorentina si difende e prova a colpire in contropiede.21:41
33'
Cartellino giallo per Marco Brescianini.21:34
29'
Sostituzione Como: esce Tasos Douvikas per un problema fisico alla caviglia, al suo posto entra Nico Paz.21:30
27'
Problemi di natura fisica per Douvikas, gioco fermo.21:27
23'
Ottima sovrapposizione di Balbo che tenta il cross con il mancino, decisivo l'intervento in scivolata di Ramon a chiudere.21:25
20'
GOL! Fiorentina-COMO 1-1! Rete di Sergi ROBERTO! Calcio d'angolo battuto in maniera perfetta da Moreno per Douvikas che colpisce il palo di testa, sulla respinta arriva Sergi Roberto che anticipa tutti e deposita in rete.
Grandissima occasione per la Fiorentina con l'inserimento di Balbo, bravo ad anticipare Van Der Brempt e a tirare, per ben due volte, verso lo specchio. Su entrambe le conclusioni si è rivelato decisivo Butez.21:08
3'
Subito spunto molto interessante di Jesus Rodriguez, bravo Comuzzo a liberare l'area.21:04
1'
Inizia il primo tempo di FIORENTINA-COMO!21:00
La Fiorentina ha vinto quattro delle otto partite contro il Como in Coppa Italia, compresa la sfida più recente nell’agosto 2004 (fase a gironi), completano il quadro due successi per i lariani e due pareggi.20:24
Il Como ha vinto le ultime due partite contro la Fiorentina (entrambe in casa della Viola in Serie A), dopo che aveva perso le quattro precedenti; i lariani potrebbero ottenere tre successi di fila contro i toscani tra tutte le competizioni per la seconda volta nella storia (tre vittorie nei primi tre match tra il 1949 e il 1950).20:24
Le scelte di Fabregas: partono dalla panchina Paz e Baturina, ci saranno Kuhn e Jesus Rodriguez con Douvikas. In mediana spazio per Caqueret, dietro gioca Diego Carlos.20:23
Le scelte di Vanoli: giocano Fazzini e Harrison nel tridente con Piccoli, in mediana esordio dal 1' per Fabbian. In difesa gioca Fortini a destra.20:23
La Fiorentina è reduce dalla sconfitta per 1-2 con il Cagliari, mentre il Como arriva dalla vittoria per 6-0 sul Torino.20:19
Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Como, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.20:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori20:18
Formazioni Fiorentina - Como
Fiorentina
Como
TITOLARI FIORENTINA
(53) OLIVER CHRISTENSEN (P)
(6) LUCA RANIERI (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(29) NICCOLÒ FORTINI (D)
(62) LUÍS BALBO (D)
(4) MARCO BRESCIANINI (C)
(80) GIOVANNI FABBIAN (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(17) JACK HARRISON (A)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(22) JACOPO FAZZINI (A)
PANCHINA FIORENTINA
(63) PIERGIORGIO BONANNO (C)
(43) DAVID DE GEA (P)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(23) EMAN KOSPO (D)
(64) LAPO DELI (C)
(61) RICCARDO BRASCHI (A)
(67) EDOARDO SADOTTI (D)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(19) MANOR SOLOMON (A)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(21) ROBIN GOSENS (D)
(1) LUCA LEZZERINI (P)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
TITOLARI COMO
(1) JEAN BUTEZ (P)
(34) DIEGO CARLOS (D)
(14) JACOBO RAMÓN (D)
(77) IGNACE VAN DER BREMPT (D)
(18) ALBERTO MORENO (D)
(33) LUCAS DA CUNHA (C)
(8) SERGI ROBERTO (C)
(6) MAXENCE CAQUERET (C)
(17) JESÚS RODRÍGUEZ (C)
(19) NICOLAS KÜHN (C)
(11) TASOS DOUVIKAS (A)
PANCHINA COMO
(2) MARC OLIVER KEMPF (D)
(3) ÁLEX VALLE (D)
(10) NICO PAZ (C)
(23) MÁXIMO PERRONE (C)
(21) NOEL TÖRNQVIST (P)
(22) MAURO VIGORITO (P)
(7) ÁLVARO MORATA (A)
(28) IVAN SMOLCIC (D)
(42) JAYDEN ADDAI (A)
(20) MARTIN BATURINA (C)
(56) CRISTIANO DE PAOLI (C)
(31) MËRGIM VOJVODA (D)
(58) SAMUELE PISATI (C)
ALLENATORE COMO
Cesc Fàbregas
PREPARTITA
Fiorentina - Como è valevole per gli ottavi della competizione Coppa Italia 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming Fiorentina-Como si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 gennaio. Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.