Il prossimo 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Inter-Fiorentina.22:57

SOSTITUZIONE FIORENTINA. Esce Gonzalez, presenza per Kouame.22:50

I grigiorossi provano ad alzare il baricentro, i viola non concedono spazi.22:46

Da corner, Cabral in torsione, Sottil manca la deviazione sottoporta.22:44

SOSTITUZIONE FIORENTINA. Finisce la gara di Castrovilli, scampoli per Amrabat.22:42

Mandragora in verticale per Castrovilli, recupero decisivo di Ferrari.22:41

Da corner, colpo di testa di Gonzalez alzato in angolo da Lochoshvili.22:39

Ancora Dodo attivo sulla destra, Lochoshvili si rifugia nuovamente in angolo.22:38

Ripartenza di Cabral, Nico Gonzalez piazza il sinistro dal limite, fuori, non di molto.22:35

Lancio per Dessers, Ranieri regge con il fisico e lo chiude in angolo.22:32

SOSTITUZIONE CREMONESE. Fuori uno stremato Afena-Gyan, spezzone per Castagnetti.22:30

Crampi per Afena-Gyan, gioco fermo.22:29

SOSTITUZIONE CREMONESE. Ballardini aumenta il peso offensivo: Buonaiuto per Quagliata.22:27

Da corner, palla fuori per Castrovilli, destro murato da Quagliata.22:26

Subito Sottil in avanti, Sernicola tocca in angolo.22:25

SOSTITUZIONE FIORENTINA. Igor non ce la fa a continuare, entra Ranieri.22:24

Problemi per Igor, gioco fermo.22:23

Sernicola lungo linea per Afena-Gyan, contenuto da Igor.22:22

Accelerazione di Afena-Gyan, Dessers non riesce a girarsi al limite, chiuso da Castrovilli.22:20

Dessers lavora palla in area cercando Galdames, Biraghi intercetta.22:19

Nico Gonzalez da posizione defilata, sinistro in curva.22:10

Avvio sulla falsa riga della prima frazione: fraseggio insistito dei viola, grigiorossi in attesa.22:09

Italiano deve evitare cali di concentrazione; Ballardini ha bisogno di studiare alternative per creare pericoli dalle parti di Terracciano.21:50

Frazione poco spettacolare, giocata a ritmi blandi, nessuna reale occasione da rete: i viola gestiscono il possesso, grigiorossi impalpabili in attacco.21:48

Cabral apre per Nico Gonzalez, colpo di testa di Castrovilli oltre la traversa.21:47

Traversone di Dodo, Ferrari salta più in alto di Cabral.21:43

AMMONITO Dodo per simulazione.21:41

Dodo dialoga con Barak e crolla in area sulla pressione di Ferrari, Marinelli gli fa cenno di rialzarsi.21:40

Sventagliata di Milenkovic per Nico Gonzalez, fermato al limite da Pickel.21:36

Lancio per Afena-Gyan, Terracciano arriva prima.21:34

Mandragora insiste sulla sinistra, Ferrari svirgola in angolo.21:31

Dodo cambia gioco per Nico Gonzalez, Sarr smanaccia in anticipo su Cabral.21:31

Sugli sviluppi del corner, colpo di testa a palombella di Igor, Sarr sicuro in presa alta.21:30

Nico Gonzalez se ne va sulla sinistra, colpo di tacco di Cabral neutralizzato in angolo da Lochoshmili.21:29

Fase interlocutoria della gara, viola in gestione, i grigiorossi faticano a costruire.21:29

Da corner, Milenkovic svetta in area, colpo di testa a lato.21:17

Biraghi scende sulla fascia, cross deviato in angolo da Ghiglione.21:17

Da corner, Ferrari di testa non riesce ad imprimere forza alla sfera, Terracciano senza problemi.21:15

Ghiglione cerca in profondità Afena-Gyan, Igor lo anticipa in angolo.21:16

Galdames allarga per Quagliata, Dodo non si fa superare.21:11

8'

Brivido di Sarr con i piedi, Cabral in scivolata non devia per un soffio.21:09