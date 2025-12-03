Tutto facile per l'Atalanta a Bergamo contro il Genoa: nel primo tempo segna di testa Djimsiti, poi va vicina al doppio vantaggio in due occasioni con Maldini e una traversa di Pasalic. Al 36' viene espulso Fini per un fallo su Bellanova. Nella ripresa la squadra di Palladino sfrutta la superiorità numerica e trova un gol bellissimo di De Roon da fuori area, poi un tap-in di Pasalic e chiude tutto con un colpo di testa dell'ex della partita Ahanor.
L'Atalanta passa così ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Si ferma invece il Genoa, eliminato dalla competizione.
90'+3'
Fine partita! Atalanta-Genoa 4-0! Reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic, Ahanor.16:55
90'+1'
Assist di Lazar Samardzic dalla destra in area per la testa di Ahanor.16:54
90'+1'
GOOOOL! ATALANTA-Genoa 4-0! Segna l'ex della partita Ahanor, che non esulta. Palla di Samardzic in area, Ahanor colpisce di testa e la conclusione è centrale: ci arriva Siegrist che però non riesce a respingere.
Contropiede del Genoa con Ekuban che riesce in qualche modo anche a trovare spazio nell'area avversaria: l'attaccante conquista corner. 16:45
82'
Tiro in diagonale di Gianluca Scamacca che diventa un cross per il compagno.16:45
82'
GOOOOOL! ATALANTA-Genoa 3-0! Segna anche Mario Pasalic! Scamacca calcia in diagonale ma la palla è troppo orizzontale per terminare in porta: ci pensa Pasalic in scivolata a deviarla e segnare il 3 a 0!
Scontro tra Otoa e Vasquez, il capitano del Genoa si procura una botta ma sembra riuscire a continuare senza problemi.16:40
78'
Ultimo slot per De Rossi: esce Brooke Norton-Cuffy per Lorenzo Venturino.16:40
75'
Ripartenza dell'Atalanta, intuisce tutto Ellertsson che recupera palla e fa ripartire i suoi.16:37
74'
Ultimo cambio per l'Atalanta: fuori Raoul Bellanova per Lorenzo Bernasconi.16:36
72'
Si rialza Ahanor, sembrerebbe solo una botta per il giocatore dell'Atalanta.16:33
71'
In attacco esce Jeff Ekhator per Caleb Ekuban.16:32
71'
Fuori anche Nicolae Stanciu per Hugo Cuenca.16:32
71'
De Rossi sostituisce Morten Frendrup per Jean Onana.16:32
70'
Sembra essersi fatto male anche Ahanor: il giocatore dell'Atalanta cade male con il braccio sotto il corpo e lamenta dolore alla spalla. 16:31
67'
Tentativo dalla distanza di Brescianini, la palla termina alta sopra la traversa.16:29
64'
Attento Siegrist: palla di Samardzic per Scamacca in area, intuisce tutto il portiere del Genoa che anticipa la traiettoria.16:30
61'
Anche Charles De Ketelaere lascia il posto a Lazar Samardzic.16:22
60'
Fuori Sead Kolasinac per Honest Ahanor.16:22
60'
Triplo cambio per l'Atalanta: esce Berat Djimsiti per Marco Brescianini.16:21
56'
Cavalcata di Bellanova, sempre pericoloso con le sue ripartenze: l'ex Torino tenta il tiro a giro ma la palla viene respinta dai difensori avversari. 16:18
55'
Check rapido del VAR per valutare la regolarità del gol di De Roon. L'arbitro conferma subito il 2 a 0.16:19
54'
Assist di Daniel Maldini: l'ex Milan vede solo De Roon e lo serve perfettamente per il 2 a 0.16:17
54'
GOOOOL! ATALANTA-Genoa 2-0! Rete stupenda di De Roon! Dopo una respinta di Siegrist, Maldini scarica dietro per De Roon che si trova fuori dall'area: il capitano della Dea colpisce con il collo esterno e infila la palla nell'angolino!
Il Genoa conquista calcio d'angolo ma poi da corner Stanciu calcia il pallone direttamente sul fondo. 16:13
48'
Ancora Djimsiti pericoloso con i suoi colpi di testa! La palla esce di un soffio!16:14
46'
Primo cambio per De Rossi: esce Valentín Carboni per Alessandro Marcandalli.16:07
45'
Subito aggressivo il Genoa con Frendrup che procura un calcio di punizione per i suoi. 16:07
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Genoa!16:06
Risentimento muscolare all'adduttore destro per Kamaldeen Sulemana: l'esterno ha lasciato il campo dopo 20 minuti con il conseguente ingresso di Maldini.15:55
Atalanta avanti nel primo tempo grazie a una conclusione di testa vincente di Djimsiti da cross di Zalewski. La squadra di Palladino ha inoltre colpito due pali, prima con Pasalic di testa, poi con Maldini da punizione che poco dopo si divora anche la rete del raddoppio. Al 36' Fini stende al limite dell'area Bellanova e dopo un check del VAR viene confermata l'espulsione, con il Genoa che dovrà gestire tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.15:54
45'+4'
Fine primo tempo! Atalanta-Genoa 1-0 grazie al gol di Djimsiti. 15:51
45'
Segnalati 4 minuti di recupero. 15:47
40'
Altro colpo di testa questa volta di Scamacca. L'attaccante non trova lo specchio della porta. 15:47
37'
Check over, confermata l'espulsione di Fini. Genoa in 10. 15:39
37'
Ora c'è un check del VAR in corso per valutare la possibile posizione di fuorigioco di Bellanova che, eventualmente, toglierebbe il cartellino al giocatore del Genoa.15:38
36'
Fini stende Bellanova involato verso la porta e prende cartellino rosso! 15:37
32'
Maldini si divora il gol del 2 a 0! L'attaccance sbuca in mezzo a Vasquez e Norton-Cuffy e a tu per tu davanti a Siegrist incrocia con il piattone ma la palla finisce fuori di un soffio! 15:35
28'
Palo per l'Atalanta! Calcio di punizione battuto da Maldini con il destro sul primo palo, ma la palla colpisce il legno! 15:30
28'
Fallo di Vasquez che stende De Ketelaere senza prendere pallone: calcio di punizione dal limite per l'Atalanta. 15:30
24'
Ancora Atalanta pericolosa, un'altra conclusione di testa di Djimsiti, la palla termina alta sopra la traversa.15:25
22'
Conclusione con il destro da fuori area di De Ketelaere, la palla viene deviata in calcio d'angolo. 15:23
21'
Non ce la fa Kamaldeen Sulemana che esce e lascia il posto a Daniel Maldini.15:23
20'
L'arbitro ferma il gioco: è rimasto a terra Sulemana che chiede l'intervento dello staff medico. 15:22
19'
Assist di Nicola Zalewski dal lato sinistro del campo: palla che finisce precisa dalle parti del compagno Djimsiti. 15:22
19'
GOOOOOL! ATALANTA-Genoa 1-0! Gol di Djimsiti! Cross preciso di Zalewski sul palo lontano dove Djimsiti si smarca bene dagli avversari e di testa segna la rete del vantaggio!
Traversa dell'Atalanta! Staccca di testa Pasalic da cross di De Ketelaere, il numero 8 dell'Atalanta colpisce però la traversa! 15:19
14'
Rischio per l'Atalanta: De Roon perde palla vicino alla propria area, è attento però poi a recuperare e dopo una serie di rimpalli, una palla sporcata da una deviazione finisce tra le braccia di Sportiello. 15:16
12'
Attacca ancora l'Atalanta, il tiro di Kolasinac finisce contro il braccio di Norton-Cuffy ma l'arbitro ferma tutto per posizione iniziale di fuorigioco di Scamacca.15:14
9'
Retropassaggio pericoloso di Norton-Cuffy: Sulemana a tu per tu con Sportiello tenta il tiro, bravo il portiere ad anticipare la conclusione. 15:11
4'
Tacco di Scamacca e conclusione di Sulemana che colpisce però l'esterno della rete. 15:07
3'
Palla lunga di Zalewski per Sulemana, l'esterno tenta il dribbling ma è attento Norton-Cuffy nel recupero. Si prospetta un bel duello fisico tra i due giocatori in quel lato del campo.15:04
1'
Subito aggressivo il Genoa: Ekhator ruba palla a Hien in area e prova a ritagliarsi una conclusione, difende il primo palo Sportiello. Subito un brivido per l'Atalanta.15:02
1'
Si parte! Comincia Atalanta-Genoa! 15:01
Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli. 15:00
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-4-2-1): Siegrist - Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez - Ellertsson, Masini, Frendrup, Fini - V. Carboni, Stanciu - Ekhator. All.: De Rossi.14:40
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski - De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana - Scamacca. All.: Palladino.14:40
La vincente tra le due sfiderà ai quarti di finale la Juventus di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria contro l'Udinese agli ottavi. 12:54
Il Genoa invece è arrivato agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo prima il Vicenza 3-0 e poi l'Empoli 3-1. 12:53
Per l'Atalanta questo è il debutto stagionale nella competizione. La squadra di Palladino è reduce da un'importante vittoria in Serie A contro la Fiorentina, successo che nel campionato italiano mancava dal 21 settembre.12:52
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.12:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori12:49
Atalanta - Genoa è valevole per gli ottavi della competizione Coppa Italia 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 dicembre alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
