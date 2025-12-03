Tutto facile per l'Atalanta a Bergamo contro il Genoa: nel primo tempo segna di testa Djimsiti, poi va vicina al doppio vantaggio in due occasioni con Maldini e una traversa di Pasalic. Al 36' viene espulso Fini per un fallo su Bellanova. Nella ripresa la squadra di Palladino sfrutta la superiorità numerica e trova un gol bellissimo di De Roon da fuori area, poi un tap-in di Pasalic e chiude tutto con un colpo di testa dell'ex della partita Ahanor.

L'Atalanta passa così ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Si ferma invece il Genoa, eliminato dalla competizione.