Inter-Venezia: 5-1 - Coppa Italia 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
3 Dicembre 2025 ore 21:00
Inter
5
Venezia
1
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 18' 1-0 Andy Diouf
  2. 20' 2-0 Francesco Pio Esposito
  3. 34' 3-0 Marcus Thuram
  4. 51' 4-0 Marcus Thuram
  5. 66' 4-1 Richie Sagrado
  6. 75' 5-1 Ange-Yoan Bonny
0'
45'
90'
90'

Gara quasi mai in discussione a San Siro. Nonostante un buon inizio, il Venezia capitola già nel primo tempo quando l'Inter sblocca la gara con il diagonale di Diouf e raddoppia subito dopo con la botta di Pio Esposito. Thuram realizza il 3-0 alla mezz'ora, e a inizio ripresa infila di testa la rete che vale il poker. Il Venezia accorcia le distanze con il gol di Sagrado, aiutato della deviazione di Carlos Augusto, c'è poi gloria per Bonny che chiude il tabellino spedendo il pallone all'incrocio per la rete del definitivo 5-1

I nerazzurri incontreranno ai quarti di finale la vincente della sfida tra Roma e Torino

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Coppa Italia!22:57

  2. 90'

    TRIPLICE FISCHIO! Inter-Venezia termina 5-1!22:51

  3. 85'

    Bonny va giù in area dopo un contatto con Schingtienne, per l'arbitro Dimarco è tutto regolare22:46

  4. 84'

    DE VRIJ! Colpo di testa in anticipo sul primo palo su cross da calcio d'angolo, palla alta di poco!22:45

  5. 83'

    Spinaccè entra in area, doppio dribbling per mettersi la palla sul sinistro e tiro respinto in corner22:44

  7. 81'

    Quinto cambio nel Venezia: esce Compagnon, entra Hainaut22:43

  8. 81'

    Quarto cambio nel Venezia: esce Lella, entra Kike Perez22:43

  9. 81'

    Terzo cambio nel Venezia: esce Casas, entra Adorante22:41

  10. 79'

    Quinto cambio nell'Inter: esce Sucic, entra Bovo22:40

  11. 79'

    Quarto cambio nell'Inter: esce Pio Esposito, entra Spinaccè22:40

  13. 78'

    Punizione di Cocchi, Grandi respinge addosso a De Vrij e sulla carambola la sfera sfila sul fondo22:39

  14. 75'

    GOL! INTER-Venezia 5-1! Rete di Bonny! Altro gran gol dei nerazzurri, sponda aerea di Mkhitaryan per Bonny che di prima intenzione calcia di mezzo esterno e infila la sfera all'incrocio dei pali!

    Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny22:38

    Ange-Yoan Bonny
  15. 74'

    ANCORA INTER PERICOLOSA! Sbaglia in uscita il Venezia, Bonny fa la sponda per Mkhitaryan che entra in area e tutto solo mette a lato!22:35

  16. 69'

    OCCASIONE INTER! Bonny accelera sulla sinistra, il suo cross basso attraversa tutta l'area e arriva sul secondo palo a Diouf che calcia a botta sicura. Grandi battuto ma sulla linea è ben appostato Venturi che evita il 5-1!22:30

  17. 66'

    GOL! Inter-VENEZIA 4-1! Rete di Sagrado! Fila dalla destra appoggia al centro per Sagrado, il quale elude la scivolata di Sucic e batte Martinez con la deviazione di Carlos Augusto che mette fuori causa il suo portiere!

    Guarda la scheda del giocatore Richie Sagrado22:28

  19. 64'

    Cross basso dalla destra di Compagnon, attento in presa Martinez22:25

  20. 64'

    Secondo cambio nel Venezia: esce Haps, entra Fila22:24

  21. 60'

    Terzo cambio nell'Inter: esce Thuram, entra Bonny22:21

  22. 60'

    Secondo cambio nell'Inter: esce Luis Henrique, entra Cocchi22:21

  23. 56'

    OCCASIONE INTER! Esposito ruba palla al limite dell'area e calcia verso la porta, Grandi disinnesca la conclusione!22:17

  25. 55'

    Ancora Inter in avanti, Esposito chiuso appena dentro l'area da Schingtienne22:15

  26. 51'

    GOL! INTER-Venezia 4-0! Rete di Thuram! Mkhitaryan allarga sull destra per Frattesi, il quale si sovrappone sulla destra e mette al centro per Thuram che in tuffo cala il poker di testa!

    Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram22:13

    Marcus Thuram
  27. 51'

    Esposito cerca di controllare in area un pallone in area, Schingtienne vince il duello fisico e protegge l'uscita di Grandi22:11

  28. 48'

    OCCASIONE INTER! Accelerazione improvvisa di Luis Henrique che, servito in profondità da Mkhitaryan, arriva dentro l'area e conclude da posizione decentrata. Grandi attento respinge di piede!22:09

  29. 46'

    SI RIPARTE A SAN SIRO! È iniziato il secondo tempo!22:06

  31. 46'

    Primo cambio nel Venezia: esce Sidibé, entra Schingtienne22:06

  32. 46'

    Primo cambio nell'Inter: esce Zielinski, entra Mkhitaryan22:06

  33. Gara quasi senza storia a San Siro. Inizia con personalità il Venezia, tuttavia la squadra di Stroppa affonda sul micidiale uno - due dell'Inter che sblocca la gara con il diagonale di Diouf e raddoppia a stretto giro con il tiro al volo di Esposito da fuori area. Poco dopo la mezz'ora i nerazzurri calano il tris con il destro sempre dalla distanza di Thuram21:53

  34. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO! Inter avanti 3-0 sul Venezia!21:49

  35. 45'

    Ammonito Korac per un fallo in ritardo su Thuram21:48

  37. 40'

    Luis Henrique converge dalla sinistra e cerca il destro dal vertice dell'area, blocca senza problemi Grandi21:43

  38. 38'

    In gestione adesso l'Inter, che ha quasi ipotecato il passaggio del turno dopo poco più di mezz'ora21:41

  39. 34'

    GOL! INTER-Venezia 3-0! Rete di Thuram! Zielinski ruba palla a centrocampo e serve Thuram, il quale avanza qualche metro prima di fulminare nuovamente Grandi con un fendente dai venti metri. Palla all'angolino basso e terza rete per i nerazzurri!

    Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:38

    Marcus Thuram
  40. 32'

    Buona combinazione dell'Inter, il colpo di tacco finale di Thuram non giunge però sui piedi di Esposito21:35

  41. 29'

    Thuram! Filtrante di Bisseck per il francese che incrocia di prima intenzione, blocca in due tempi Grandi!21:32

  43. 29'

    Gran numero di Luis Henrique sulla destra, tunnel su Venturi e appoggio al centro per Esposito che non riesce a concludere e si fa anticipare da Grandi21:31

  44. 26'

    Frattesi riceve dentro l'area, mette a sedere con una finta Korac prima dell'anticipo di un altro difensore del Venezia21:28

  45. 23'

    Aveva iniziato con personalità il Venezia, adesso si fa durissima per la squadra di Stroppa21:25

  46. 20'

    GOL! INTER-Venezia 2-0! Rete di Pio Esposito! Grandissimo gol dell'attaccante nerazzurro che si coordina benissimo al volo da fuori area dopo la corta respinta di Sidibè. Conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Grandi, uno - due micidiale della squadra di Chivu!21:25

    Francesco Pio Esposito
  47. 18'

    GOL! INTER-Venezia 1-0! Rete di Diouf! Frattesi avanza per vie centrali e imbuca per Diouf che davanti a Grandi controlla e incrocia col destro infilando la palla all'angolino basso!

    Guarda la scheda del giocatore Andy Diouf21:21

    Andy Diouf
  49. 17'

    Primo lampo dell'Inter, grande controllo con veronica di Frattesi dentro l'area, l'ex Sassuolo si allarga e conclude sul primo palo. Il pallone termina sull'esterno della rete21:19

  50. 15'

    Dopo i primi 15 minuti il possesso palla è nettamente a favore del Venezia, ancora zero emozioni però in questa fredda serata di San Siro21:18

  51. 11'

    Ritmi bassi in questo avvio, ora è il Venezia che prova a far girare palla21:15

  52. 8'

    Sucic si accentra e carica il destro dal limite, conclusione respinta da un difensore21:11

  53. 7'

    Duncan prova a lanciare Sagrado sulla destra, chiude Frattesi21:09

  55. 3'

    Recupero alto dell'Inter, il direttore di gara ravvisa però un fallo da parte di Bisseck21:07

  56. SI PARTE! È iniziata INTER-VENEZIA! 21:02

  57. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli.21:01

  58. Le scelte di Stroppa: molte seconde linee in campo anche per il Venezia, che davanti a Grandi schiera Venturi, Korac e Sidibè. Sagrado e Haps agiranno sugli esterni con Duncan, Bohinen e Lella a centrocampo. Davanti pronto il tandem formato da Compagnon e Casas20:10

  59. Le scelte di Chivu: ampio turnover per il tecnico nerazzurro. In porta si rivede Josep Martinez mentre Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto formano la linea a tre. Sugli esterni ci sono Diouf e Luis Henrique, in mediana trovano spazio Sucic, Zielinski e Frattesi. Davanti non riposa Thuram, il francese farà coppia con Pio Esposito.20:18

  61. FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Grandi - Venturi, Korac, Sidibè - Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps - Compagnon, Casas20:07

  62. FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri si schierano con il classico 3-5-2: Martinez - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique - Esposito, Thuram.20:15

  63. Dirigerà l'incontro Davide Dimarco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Preti e Ricci mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Nasca e Mazzoleni sono invece gli addetti alal sala Var.19:22

  64. Il Venezia si presenta a San Siro dopo aver eliminato nel turno precedente il Verona al Bentegodi dopo i calci di rigore. Momento positivo anche in campionato per i lagunari reduci da tre vittorie consecutive con una classifica che al momento li vede al quinto posto in piena zona play off.19:19

  65. Inizia questa sera il percorso in Coppa Italia dell'Inter, lo scorso anno eliminata in semifinale nel derby contro il Milan. La squadra di Chivu proporrà una formazione rimaneggiata considerando i numerosi impegni dei nerazzurri, che non hanno tuttavia intenzione di sottovalutare il Venezia di Stroppa19:17

  67. Benvenuti alla diretta di Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia!19:15

Formazioni Inter - Venezia

Inter
Venezia
TITOLARI INTER
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (30) CARLOS AUGUSTO (D)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (31) YANN BISSECK (D)
  • (8) PETAR SUCIC (C)
  • (16) DAVIDE FRATTESI (C)
  • (7) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (11) LUIS HENRIQUE (C)
  • (17) ANDY DIOUF (C)
  • (9) MARCUS THURAM (A)
  • (94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
PANCHINA INTER
  • (23) NICOLÒ BARELLA (C)
  • (14) ANGE-YOAN BONNY (A)
  • (10) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
  • (43) MATTEO COCCHI (D)
  • (25) MANUEL AKANJI (D)
  • (1) YANN SOMMER (P)
  • (95) ALESSANDRO BASTONI (D)
  • (45) LEONARDO BOVO (C)
  • (22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
  • (49) YVAN MAYE (D)
  • (47) MATTEO SPINACCÈ (A)
  • (15) FRANCESCO ACERBI (D)
  • (60) ALAIN TAHO (P)
  • (20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (32) FEDERICO DIMARCO (D)
ALLENATORE INTER
  • Cristian Chivu
TITOLARI VENEZIA
  • (23) MATTEO GRANDI (P)
  • (48) AHMED SIDIBÉ (D)
  • (2) SEID KORAC (D)
  • (16) MICHAEL VENTURI (D)
  • (5) RIDGECIANO HAPS (C)
  • (24) NUNZIO LELLA (C)
  • (32) ALFRED DUNCAN (C)
  • (20) RICHIE SAGRADO (C)
  • (37) EMIL BOHINEN (C)
  • (80) ANTONIO CASAS (A)
  • (21) MATTIA COMPAGNON (A)
PANCHINA VENEZIA
  • (30) MICHAEL SVOBODA (D)
  • (9) ANDREA ADORANTE (A)
  • (19) BJARKI BJARKASON (C)
  • (18) ANTOINE HAINAUT (C)
  • (1) FILIP STANKOVIC (P)
  • (3) JOËL SCHINGTIENNE (D)
  • (6) GIANLUCA BUSIO (C)
  • (8) ISSA DOUMBIA (C)
  • (14) STEFANO MINELLI (P)
  • (71) KIKE PÉREZ (C)
  • (7) DANIEL FILA (A)
  • (27) SAAD EL HADDAD (C)
ALLENATORE VENEZIA
  • Giovanni Stroppa
PREPARTITA

Inter - Venezia è valevole per gli ottavi della competizione Coppa Italia 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove vedere Inter-Venezia di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming
Inter-Venezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 dicembre.
Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.

Il calendario completo di Coppa Italia Inter - Venezia Live

