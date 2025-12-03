Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Coppa Italia!22:57

90' TRIPLICE FISCHIO! Inter-Venezia termina 5-1!22:51

85' Bonny va giù in area dopo un contatto con Schingtienne, per l'arbitro Dimarco è tutto regolare22:46

84' DE VRIJ! Colpo di testa in anticipo sul primo palo su cross da calcio d'angolo, palla alta di poco!22:45

83' Spinaccè entra in area, doppio dribbling per mettersi la palla sul sinistro e tiro respinto in corner22:44

81' Quinto cambio nel Venezia: esce Compagnon, entra Hainaut22:43

81' Quarto cambio nel Venezia: esce Lella, entra Kike Perez22:43

81' Terzo cambio nel Venezia: esce Casas, entra Adorante22:41

79' Quinto cambio nell'Inter: esce Sucic, entra Bovo22:40

79' Quarto cambio nell'Inter: esce Pio Esposito, entra Spinaccè22:40

78' Punizione di Cocchi, Grandi respinge addosso a De Vrij e sulla carambola la sfera sfila sul fondo22:39

75' GOL! INTER-Venezia 5-1! Rete di Bonny! Altro gran gol dei nerazzurri, sponda aerea di Mkhitaryan per Bonny che di prima intenzione calcia di mezzo esterno e infila la sfera all'incrocio dei pali!



74' ANCORA INTER PERICOLOSA! Sbaglia in uscita il Venezia, Bonny fa la sponda per Mkhitaryan che entra in area e tutto solo mette a lato!22:35

69' OCCASIONE INTER! Bonny accelera sulla sinistra, il suo cross basso attraversa tutta l'area e arriva sul secondo palo a Diouf che calcia a botta sicura. Grandi battuto ma sulla linea è ben appostato Venturi che evita il 5-1!22:30

66' GOL! Inter-VENEZIA 4-1! Rete di Sagrado! Fila dalla destra appoggia al centro per Sagrado, il quale elude la scivolata di Sucic e batte Martinez con la deviazione di Carlos Augusto che mette fuori causa il suo portiere!



64' Cross basso dalla destra di Compagnon, attento in presa Martinez22:25

64' Secondo cambio nel Venezia: esce Haps, entra Fila22:24

60' Terzo cambio nell'Inter: esce Thuram, entra Bonny22:21

60' Secondo cambio nell'Inter: esce Luis Henrique, entra Cocchi22:21

56' OCCASIONE INTER! Esposito ruba palla al limite dell'area e calcia verso la porta, Grandi disinnesca la conclusione!22:17

55' Ancora Inter in avanti, Esposito chiuso appena dentro l'area da Schingtienne22:15

51' GOL! INTER-Venezia 4-0! Rete di Thuram! Mkhitaryan allarga sull destra per Frattesi, il quale si sovrappone sulla destra e mette al centro per Thuram che in tuffo cala il poker di testa!



51' Esposito cerca di controllare in area un pallone in area, Schingtienne vince il duello fisico e protegge l'uscita di Grandi22:11

48' OCCASIONE INTER! Accelerazione improvvisa di Luis Henrique che, servito in profondità da Mkhitaryan, arriva dentro l'area e conclude da posizione decentrata. Grandi attento respinge di piede!22:09

46' SI RIPARTE A SAN SIRO! È iniziato il secondo tempo!22:06

46' Primo cambio nel Venezia: esce Sidibé, entra Schingtienne22:06

46' Primo cambio nell'Inter: esce Zielinski, entra Mkhitaryan22:06

Gara quasi senza storia a San Siro. Inizia con personalità il Venezia, tuttavia la squadra di Stroppa affonda sul micidiale uno - due dell'Inter che sblocca la gara con il diagonale di Diouf e raddoppia a stretto giro con il tiro al volo di Esposito da fuori area. Poco dopo la mezz'ora i nerazzurri calano il tris con il destro sempre dalla distanza di Thuram21:53

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Inter avanti 3-0 sul Venezia!21:49

45' Ammonito Korac per un fallo in ritardo su Thuram21:48

40' Luis Henrique converge dalla sinistra e cerca il destro dal vertice dell'area, blocca senza problemi Grandi21:43

38' In gestione adesso l'Inter, che ha quasi ipotecato il passaggio del turno dopo poco più di mezz'ora21:41

34' GOL! INTER-Venezia 3-0! Rete di Thuram! Zielinski ruba palla a centrocampo e serve Thuram, il quale avanza qualche metro prima di fulminare nuovamente Grandi con un fendente dai venti metri. Palla all'angolino basso e terza rete per i nerazzurri!



32' Buona combinazione dell'Inter, il colpo di tacco finale di Thuram non giunge però sui piedi di Esposito21:35

29' Thuram! Filtrante di Bisseck per il francese che incrocia di prima intenzione, blocca in due tempi Grandi!21:32

29' Gran numero di Luis Henrique sulla destra, tunnel su Venturi e appoggio al centro per Esposito che non riesce a concludere e si fa anticipare da Grandi21:31

26' Frattesi riceve dentro l'area, mette a sedere con una finta Korac prima dell'anticipo di un altro difensore del Venezia21:28

23' Aveva iniziato con personalità il Venezia, adesso si fa durissima per la squadra di Stroppa21:25

20' GOL! INTER-Venezia 2-0! Rete di Pio Esposito! Grandissimo gol dell'attaccante nerazzurro che si coordina benissimo al volo da fuori area dopo la corta respinta di Sidibè. Conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Grandi, uno - due micidiale della squadra di Chivu!21:25

18' GOL! INTER-Venezia 1-0! Rete di Diouf! Frattesi avanza per vie centrali e imbuca per Diouf che davanti a Grandi controlla e incrocia col destro infilando la palla all'angolino basso!



17' Primo lampo dell'Inter, grande controllo con veronica di Frattesi dentro l'area, l'ex Sassuolo si allarga e conclude sul primo palo. Il pallone termina sull'esterno della rete21:19

15' Dopo i primi 15 minuti il possesso palla è nettamente a favore del Venezia, ancora zero emozioni però in questa fredda serata di San Siro21:18

11' Ritmi bassi in questo avvio, ora è il Venezia che prova a far girare palla21:15

8' Sucic si accentra e carica il destro dal limite, conclusione respinta da un difensore21:11

7' Duncan prova a lanciare Sagrado sulla destra, chiude Frattesi21:09

3' Recupero alto dell'Inter, il direttore di gara ravvisa però un fallo da parte di Bisseck21:07

SI PARTE! È iniziata INTER-VENEZIA! 21:02

Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli.21:01

Le scelte di Stroppa: molte seconde linee in campo anche per il Venezia, che davanti a Grandi schiera Venturi, Korac e Sidibè. Sagrado e Haps agiranno sugli esterni con Duncan, Bohinen e Lella a centrocampo. Davanti pronto il tandem formato da Compagnon e Casas20:10

Le scelte di Chivu: ampio turnover per il tecnico nerazzurro. In porta si rivede Josep Martinez mentre Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto formano la linea a tre. Sugli esterni ci sono Diouf e Luis Henrique, in mediana trovano spazio Sucic, Zielinski e Frattesi. Davanti non riposa Thuram, il francese farà coppia con Pio Esposito.20:18

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Grandi - Venturi, Korac, Sidibè - Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps - Compagnon, Casas20:07

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri si schierano con il classico 3-5-2: Martinez - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique - Esposito, Thuram.20:15

Dirigerà l'incontro Davide Dimarco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Preti e Ricci mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Nasca e Mazzoleni sono invece gli addetti alal sala Var.19:22

Il Venezia si presenta a San Siro dopo aver eliminato nel turno precedente il Verona al Bentegodi dopo i calci di rigore. Momento positivo anche in campionato per i lagunari reduci da tre vittorie consecutive con una classifica che al momento li vede al quinto posto in piena zona play off.19:19

Inizia questa sera il percorso in Coppa Italia dell'Inter, lo scorso anno eliminata in semifinale nel derby contro il Milan. La squadra di Chivu proporrà una formazione rimaneggiata considerando i numerosi impegni dei nerazzurri, che non hanno tuttavia intenzione di sottovalutare il Venezia di Stroppa19:17

Benvenuti alla diretta di Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia!19:15

