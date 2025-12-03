Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!20:17

GOL NAPOLI! Rete di Juan Jesus che apre con il mancino e batte Caprile!20:12

GOL CAGLIARI! Di Pardo incrocia e segna!20:11

GOL NAPOLI! Spinazzola insacca rasoterra alla sinistra dell'estremo difensore sardo!20:10

GOL CAGLIARI! Mancino a incrociare di Idrissi, spiazzato il portiere!20:09

GOL NAPOLI! Collo pieno di Milinkovic-Savic, rete!20:09

GOL CAGLIARI! Rete di Adopo che non angola ma con forza va a segno!20:08

GOL NAPOLI! Elmas calcia splendidamente e sfiora l'incrocio dei pali!20:08

GOL CAGLIARI! Luperto con il sinistro incrocia e batte Milinkovic-Savic!20:07

SBAGLIA IL NAPOLI! Neres incrocia ma non angola, Caprile ci mette la mano!20:06

GOL CAGLIARI! Esposito la mette sotto il sette!20:05

GOL NAPOLI! Højlund non sbaglia, pallone da una parte e portiere dall'altra!20:05

SBAGLIA IL CAGLIARI! Traversa di Felici!20:03

GOL NAPOLI! Lang calcia angolato a destra, Caprile intuisce ma non ci arriva!20:03

GOL CAGLIARI! Apre anche Prati, pallone alla sinistra del portiere!20:02

GOL NAPOLI! McTominay è freddissimo, rasoterra a destra!20:01

GOL CAGLIARI! Borrelli apre con il destro, spiazzato Milinkovic-Savic!20:00

GOL NAPOLI! Politano incrocia e infila il pallone alla sinistra di Caprile!20:00

GOL CAGLIARI! Obert calcia di potenza e fa centro!20:01

Terminano in equilibrio i 90 minuti regolamentari tra Napoli e Cagliari. I partenopei vanno avanti 1-0 con Lucca grazie a un buon primo tempo in cui non rischiano praticamente nulla; nella seconda frazione di gioco, però, Sebastiano Esposito entra, cambia la formazione sarda e segna consentendo al Cagliari di sognare uno storico quarto di finale. All'84 Deiola ha l'occasione del vantaggio ma di testa è impreciso, e all''87' va segnalata un'ottima girata di McTominay per il Napoli, bravissimo Caprile che poi si ripete su Neres confermando, di fatto, la lotteria dei calci di rigore.20:21

90'+5' Termina anche il secondo tempo: 1-1. Si andrà ai calci di rigore.19:54

90'+4' Ci prova Politano da fuori, palla oltre la linea di fondo.19:54

90'+2' CHANCE NAPOLI! Buona trama Højlund-Spinazzola per il tocco dentro per Neres, che calcia di prima intenzione in porta ma trova l'opposizione di Caprile!19:52

90'+1' Quattro minuti di recupero.19:49

88' Subito dopo una palla giusta capita anche a Spinazzola, che però sbaglia lo stop.19:47

87' OCCASIONE NAPOLI! McTominay riceve in area, stoppa di petto e carica il mancino, para Caprile!19:46

85' Sostituzione Cagliari: esce Deiola per Felici.19:44

84' OCCASIONE CAGLIARI! Esposito calcia in mezzo per Deiola che viene lasciato solo in area, ma il suo colpo di testa termina fuori!19:45

81' Ultimi dieci minuti del match, più il recupero.19:39

80' Cartellino giallo per Prati che ferma McTominay con un fallo.19:39

77' Girata in area di Borrelli, tiro impreciso.19:36

77' Possesso Cagliari.19:35

74' Conte cambia anche Olivera per Lang e Vergara per Neres.19:34

73' Il Napoli torna ad attaccare.19:31

70' Ci prova McTominay, che però sotto porta è impreciso.19:29

68' Due cambi per Conte: fuori Lucca per Højlund e Mazzocchi per Buongiorno.19:29

67' GOL! Napoli 1-1 Cagliari! Rete di Sebastiano Esposito! I sardi effettuano una ripartenza letale con Borrelli che prova a rientrare da sinistra, poi un rimpallo con McTominay favorisce Esposito che solo davanti alla porta con il destro non sbaglia!



Guarda la scheda del giocatore Sebastiano Esposito19:28

66' Prova ad attaccare il Cagliari.19:26

63' Manca circa mezz'ora al termine, il Napoli conduce 1-0 grazie al gol di Lucca.19:21

61' Il Cagliari effettua il suo quarto cambio: Pisacane fa entrare Idrissi al posto di Rodriguez.19:20

61' Conte manda in campo uno dei suoi assi: esce Ambrosino per McTominay.19:20

59' Ci prova anche Esposito che dà dinamismo al reparto offensivo del Cagliari, controlla l'estremo difensore di casa.19:18

58' CHANCE CAGLIARI! Ottimo fraseggio in avanti e conclusione da fuori di Prati, pallone deviato sul fondo!19:17

56' Triplo cambio del Cagliari: fuori Pavoletti per Borrelli, Kilicsoy per Prati e Gaetano per Sebastiano Esposito.19:16

52' Il Napoli continua a spingere.19:11

49' Mancino di Politano, palla altissima.19:08

46' Si ricomincia!19:04

Un giallo fino ad ora: ai danni di Luperto.18:49

Il Napoli fa la sua partita. I partenopei giocano un primo tempo ordinato e riescono a pungere gli avversari con Lucca, che al 28' capitalizza il dominio di casa battendo Caprile di testa su assist da destra di Vergara. Nessuna occasione per il Cagliari, che non impensierisce mai, nel corso dei 46 minuti giocati, Milinkovic-Savic.18:49

45'+1' Fine primo tempo: Napoli 1-0 Cagliari.18:48

45' Un minuto di recupero.18:46

44' Il pallone torna tra i piedi dei giocatori di casa.18:44

42' Bella giocata di Vergara a destra, il cross però è lungo e il Cagliari prova a ripartire.18:44

40' Ultimi cinque giri di orologio, più il recupero, per la fine del primo tempo.18:41

36' Il Cagliari continua a subire il dominio partenopeo, la formazione di Pisacane fatica ad alzare il baricentro.18:37

33' Destro potente di Lucca, conclusione interessante ma il direttore di gara chiama l'offside.18:34

31' Spinge il Napoli.18:32

28' GOL! Napoli 1-0 Cagliari! Rete di Lucca che stacca sul secondo palo e di testa infila su assist da destra di Vergara, servito da Politano dalla bandierina!



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca18:30

27' Elmas calcia dritto in porta da calcio piazzato, pallone in corner.18:29

24' Sempre possesso Napoli.18:25

22' Cartellino giallo a Luperto che ferma la falcata sulla corsia di sinistra di Ambrosino con un fallo.18:24

20' Venti minuti sul cronometro, sempre 0-0.18:20

17' Destro di Lucca da posizione defilata, pallone oltre la linea di fondo.18:19

16' Break del Cagliari con Luvumbo che avanza e conquista fallo nella trequarti avversaria. Il cross dentro, poi, non impensierisce Milinkovic-Savic che blocca con facilità.18:18

13' Giropalla degli azzurri.18:14

12' Il Cagliari si fa vedere in avanti ma l'offensiva è timida, si difende con ordine il Napoli che riparte.18:13

9' Tenta l'incursione in area Vergara, pallone tra le mani di Caprile.18:11

8' Insiste l'undici di Conte.18:09

5' Anche questa volta nulla di fatto dalla bandierina. Ma il Napoli resta in possesso.18:06

5' Cross dentro di Politano, la difesa ospite si rifugia ancora una volta in calcio d'angolo.18:06

4' Il Napoli fa girare il pallone, prova il cross con Politano e conquista il primo corner.18:05

1' Si parte! Batte il Napoli con Elmas!18:01

Squadre in campo, un minuto di raccoglimento per Nicola Pietrangeli.18:00

Il match è affidato a Juan Luca Sacchi.17:49

Per il Cagliari è caccia all'impresa: la compagine sarda cerca infatti una qualificazione ai quarti che manca da quasi 21 anni: nell'edizione 2004-05 arrivò fino alle semifinali.17:48

Guardando ai precedenti, le due formazioni si sono affrontate ben 90 volte. Il bilancio premia nettamente il Napoli che ha vinto in 42 occasioni contro le 14 del Cagliari. Completano il quadro 34 pareggi.17:45

FORMAZIONE CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti17:43

FORMAZIONE NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. 17:42

La vincente tra Napoli e Cagliari sfiderà, ai quarti, chi avrà la meglio tra Fiorentina e Como. 17:36

Conte e Pisacane sono di nuovo l’uno di fronte all’altro dopo il match dello scorso 30 agosto di Serie A terminato 1-0, vinto dal club campione d’Italia nei minuti di recupero. A segnare è stato l'assente per infortunio di stasera, Anguissa.17:36

Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp