Como-Inter: 0-0 - Coppa Italia 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
3 Marzo 2026 ore 21:00
Como
0
Inter
0
Partita finita
Arbitro: Marco Di Bello
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Finisce senza gol il primo round tra Como e Inter. Partita equilibrata, poche le chiare occasioni da rete. Padroni di casa pericolosi con Nico Paz, Vojvoda e Valle. Per i nerazzurri palo esterno colpito da Darmian.

    La semifinale di ritorno tra Inter e Como si giocherà a San Siro il 22 aprile.

    Le Pagelle

    1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Como-Inter, arrivederci alla prossima gara di Coppa Italia!22:57

    2. 90'+3'

      Fine partita: COMO-INTER 0-0! Il risultato non si sblocca. 22:54

    3. 90'+1'

      L'arbitro Di Bello concede tre minuti di recupero. 22:50

    4. 89'

      Lancio di Bastoni, prolunga Dumfries, libera la difesa del Como. 22:49

    5. 86'

      Sostituzione COMO: entra Baturina esce Caqueret.22:46

    7. 86'

      Sostituzione COMO: entra Douvikas esce Nico Paz.22:46

    8. 85'

      Sostituzione INTER: entra Mkhitaryan esce Frattesi.22:46

    9. 84'

      Pronte altre tre sostituzioni, due per il Como e una per l'Inter. 22:44

    10. 81'

      Thuram in verticale per Frattesi, fa buona guardia la difesa del Como. 22:41

    11. 79'

      Sostituzione COMO: entra Moreno esce Valle.22:39

    13. 79'

      Sostituzione COMO: entra Van der Brempt esce Vojvoda.22:39

    14. 77'

      Diao agisce da punta centrale, Nico Paz adesso parte da destra. 22:37

    15. 76'

      Thuram dolorante dopo un contrasto aereo con Diego Carlos, nulla di grave. 22:36

    16. 73'

      Da Cunha dalla bandierina, allontana di testa Carlos Augusto. 22:33

    17. 70'

      Sostituzione COMO: entra Diao esce Sergi Roberto.22:30

    19. 68'

      Sostituzione INTER: entra Luis Henrique esce Diouf.22:28

    20. 68'

      Ci prova Thuram, tiro deviato in calcio d'angolo.22:28

    21. 67'

      Presto il primo cambio anche per il Como, pronto Diao.22:28

    22. 64'

      Pressione alta del Como, Bastoni costretto a un rilancio frettoloso. 22:24

    23. 61'

      Combinazione a metà campo tra Perrone e Sergi Roberto, c'è un fallo di Sucic. 22:21

    25. 58'

      Sostituzione INTER: entra Thuram esce Esposito.22:18

    26. 58'

      Sostituzione INTER: entra Zielinski esce Calhanoglu.22:18

    27. 58'

      Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Darmian.22:18

    28. 55'

      Lunga serie di passaggi dell'Inter, il Como si compatta nella propria metà campo. 22:15

    29. 52'

      Calcio da fermo battuto da Caqueret, Josep Martinez in uscita blocca la sfera. 22:12

    31. 49'

      OCCASIONE COMO! Cross rasoterra di Smolcic, Valle da pochi passi dalla porta non inquadra il bersaglio. 22:09

    32. 46'

      PALO INTER! Tiro-cross velenoso di Darmian, il pallone tocca il palo esterno. 22:08

    33. 46'

      Inizio secondo tempo di COMO-INTER!22:05

    34. Termina senza gol il primo tempo tra Como e Inter. Partita equilibrata, poche le occasioni da rete. Padroni di casa pericolosi con Nico Paz al 36' e Vojvoda al 42'.21:49

    35. 45'+1'

      Fine primo tempo: COMO-INTER 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:48

    37. 45'

      L'arbitro Di Bello concede un minuto di recupero. Corner per il Como, battuto senza esito.21:47

    38. 42'

      OCCASIONE COMO! Opportunità per Vojvoda, il terzino conclude di esterno destro da posizione decentrata: pallone a lato non di molto. 21:45

    39. 40'

      Ripartenza Inter: Calhanoglu calcia da posizione defilata, tiro respinto da Valle. 21:41

    40. 38'

      Carlos Augusto blocca Nico Paz, ma si allunga troppo la palla e poi commette anche fallo. 21:40

    41. 36'

      Fiammata del Como con Nico Paz: sinistro insidioso da fuori area, parata in tuffo di Josep Martinez.21:38

    43. 34'

      Guizzo a metà campo di Da Cunha, Calhanoglu lo frena in modo irregolare. 21:36

    44. 31'

      Como in avanti, Nico Paz in area chiuso dall'intervento di Bastoni.21:33

    45. 28'

      Esposito protegge il pallone e fa salire la squadra, punizione per l'Inter dalla trequarti.21:31

    46. 26'

      Ritmo di gioco non elevato, pochi gli spazi concessi finora dalle due squadre.21:28

    47. 23'

      Da Cunha sfonda a sinistra e guadagna un calcio d'angolo. 21:25

    49. 21'

      Possesso gestito dal Como, ma Caqueret rischia di perdere il pallone in posizione pericolosa. 21:24

    50. 18'

      Un'altra opportunità per Vojvoda, ma il terzino stavolta scatta da una posizione di fuorigioco. 21:20

    51. 17'

      Como pericoloso con Vojvoda, puntuale la chiusura di Carlos Augusto.21:19

    52. 14'

      Tentativo di Nico Paz sugli sviluppi di un corner, tiro decisamente impreciso.21:16

    53. 12'

      Lancio in profondità di Perrone, troppo lungo per Valle.21:14

    55. 9'

      Fraseggio prolungato del Como, l'Inter non concede varchi.21:12

    56. 6'

      Nell'Inter in avanti ci sono Diouf e Frattesi a supporto di Esposito. 21:09

    57. 5'

      Como schierato con la difesa a tre, Nico Paz fa la prima punta. 21:08

    58. 4'

      Lancio di Acerbi, Esposito pescato in posizione irregolare.21:06

    59. Inizio primo tempo di COMO-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Di Bello. 21:02

    61. Le scelte di Chivu: in avanti c'è Esposito, Diouf alle sue spalle, Thuram in panchina. Calhanoglu in regia, Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. In porta spazio a Josep Martinez.20:20

    62. Le scelte di Fabregas: c'è Nico Paz in attacco, Caqueret a supporto, Vojvoda a destra. Perrone e Da Cunha in mediana. Diao e Douvikas in panchina.20:59

    63. Panchina INTER: Sommer, Akanji, De Vrij, Dimarco, Dumfries, Cocchi, Barella, Berenbruch, Mkhitaryan, Zielinski, Luis Henrique, Lavelli, Thuram.20:18

    64. Panchina COMO: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Douvikas, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Baturina, Cavlina, Diao, Van der Brempt, Morata.21:00

    65. Formazione INTER (3-4-2-1): Josep Martinez - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto - Diouf, Frattesi - Esposito.21:04

    67. Formazione COMO (3-4-2-1): Butez - Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle - Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda - Caqueret, Da Cunha - Nico Paz.21:05

    68. Manca poco all'inizio di Como-Inter, match di andata della semifinale di Coppa Italia.20:09

    69. Benvenuti alla diretta della partita della semifinale di Coppa Italia, si affrontano Como e Inter.20:08

    71. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Giuseppe Sinigaglia
      Città: Como
      Capienza: 13602 spettatori20:08

      Giuseppe Sinigaglia Fonte: Gettyimages

    Formazioni Como - Inter

    Como
    Inter
    TITOLARI COMO
    • (1) JEAN BUTEZ (P)
    • (28) IVAN SMOLCIC (D)
    • (3) ÁLEX VALLE (D)
    • (34) DIEGO CARLOS (D)
    • (14) JACOBO RAMÓN (D)
    • (23) MÁXIMO PERRONE (C)
    • (8) SERGI ROBERTO (C)
    • (6) MAXENCE CAQUERET (C)
    • (31) MËRGIM VOJVODA (A)
    • (33) LUCAS DA CUNHA (A)
    • (10) NICO PAZ (A)
    PANCHINA COMO
    • (20) MARTIN BATURINA (C)
    • (7) ÁLVARO MORATA (A)
    • (22) MAURO VIGORITO (P)
    • (5) EDOARDO GOLDANIGA (D)
    • (19) NICOLAS KÜHN (A)
    • (18) ALBERTO MORENO (D)
    • (11) TASOS DOUVIKAS (A)
    • (77) IGNACE VAN DER BREMPT (D)
    • (21) NOEL TÖRNQVIST (P)
    • (15) ADRIAN LAHDO (C)
    • (38) ASSANE DIAO (A)
    • (44) NIKOLA CAVLINA (P)
    • (17) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
    ALLENATORE COMO
    • Cesc Fàbregas
    TITOLARI INTER
    • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
    • (15) FRANCESCO ACERBI (D)
    • (95) ALESSANDRO BASTONI (D)
    • (31) YANN BISSECK (D)
    • (20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
    • (8) PETAR SUCIC (C)
    • (30) CARLOS AUGUSTO (C)
    • (36) MATTEO DARMIAN (C)
    • (17) ANDY DIOUF (A)
    • (16) DAVIDE FRATTESI (A)
    • (94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
    PANCHINA INTER
    • (22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
    • (12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
    • (23) NICOLÒ BARELLA (C)
    • (9) MARCUS THURAM (A)
    • (25) MANUEL AKANJI (D)
    • (53) MATTEO LAVELLI (A)
    • (32) FEDERICO DIMARCO (D)
    • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
    • (7) PIOTR ZIELINSKI (C)
    • (1) YANN SOMMER (P)
    • (11) LUIS HENRIQUE (A)
    • (2) DENZEL DUMFRIES (D)
    ALLENATORE INTER
    • Cristian Chivu
    PREPARTITA

    Como - Inter è valevole per la semifinali della competizione Coppa Italia 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

    Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming
    Como-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 marzo.
    Como-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.

    Il calendario completo di Coppa Italia Como - Inter Live

