La semifinale di ritorno tra Inter e Como si giocherà a San Siro il 22 aprile.

Finisce senza gol il primo round tra Como e Inter. Partita equilibrata, poche le chiare occasioni da rete. Padroni di casa pericolosi con Nico Paz, Vojvoda e Valle. Per i nerazzurri palo esterno colpito da Darmian.

Benvenuti alla diretta della partita della semifinale di Coppa Italia, si affrontano Como e Inter.20:08

Le scelte di Fabregas: c'è Nico Paz in attacco, Caqueret a supporto, Vojvoda a destra. Perrone e Da Cunha in mediana. Diao e Douvikas in panchina.20:59

Le scelte di Chivu: in avanti c'è Esposito, Diouf alle sue spalle, Thuram in panchina. Calhanoglu in regia, Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. In porta spazio a Josep Martinez.20:20

Nell'Inter in avanti ci sono Diouf e Frattesi a supporto di Esposito. 21:09

Da Cunha sfonda a sinistra e guadagna un calcio d'angolo. 21:25

Esposito protegge il pallone e fa salire la squadra, punizione per l'Inter dalla trequarti.21:31

Carlos Augusto blocca Nico Paz, ma si allunga troppo la palla e poi commette anche fallo. 21:40

Termina senza gol il primo tempo tra Como e Inter. Partita equilibrata, poche le occasioni da rete. Padroni di casa pericolosi con Nico Paz al 36' e Vojvoda al 42'.21:49

Combinazione a metà campo tra Perrone e Sergi Roberto, c'è un fallo di Sucic. 22:21

Pronte altre tre sostituzioni, due per il Como e una per l'Inter. 22:44

Como - Inter è valevole per la semifinali della competizione Coppa Italia 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming

Como-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 marzo.

Como-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.

