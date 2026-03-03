Finisce senza gol il primo round tra Como e Inter. Partita equilibrata, poche le chiare occasioni da rete. Padroni di casa pericolosi con Nico Paz, Vojvoda e Valle. Per i nerazzurri palo esterno colpito da Darmian.
La semifinale di ritorno tra Inter e Como si giocherà a San Siro il 22 aprile.
Lunga serie di passaggi dell'Inter, il Como si compatta nella propria metà campo. 22:15
52'
Calcio da fermo battuto da Caqueret, Josep Martinez in uscita blocca la sfera. 22:12
49'
OCCASIONE COMO! Cross rasoterra di Smolcic, Valle da pochi passi dalla porta non inquadra il bersaglio. 22:09
46'
PALO INTER! Tiro-cross velenoso di Darmian, il pallone tocca il palo esterno. 22:08
46'
Inizio secondo tempo di COMO-INTER!22:05
Termina senza gol il primo tempo tra Como e Inter. Partita equilibrata, poche le occasioni da rete. Padroni di casa pericolosi con Nico Paz al 36' e Vojvoda al 42'.21:49
45'+1'
Fine primo tempo: COMO-INTER 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:48
45'
L'arbitro Di Bello concede un minuto di recupero. Corner per il Como, battuto senza esito.21:47
42'
OCCASIONE COMO! Opportunità per Vojvoda, il terzino conclude di esterno destro da posizione decentrata: pallone a lato non di molto. 21:45
40'
Ripartenza Inter: Calhanoglu calcia da posizione defilata, tiro respinto da Valle. 21:41
38'
Carlos Augusto blocca Nico Paz, ma si allunga troppo la palla e poi commette anche fallo. 21:40
36'
Fiammata del Como con Nico Paz: sinistro insidioso da fuori area, parata in tuffo di Josep Martinez.21:38
34'
Guizzo a metà campo di Da Cunha, Calhanoglu lo frena in modo irregolare. 21:36
31'
Como in avanti, Nico Paz in area chiuso dall'intervento di Bastoni.21:33
28'
Esposito protegge il pallone e fa salire la squadra, punizione per l'Inter dalla trequarti.21:31
26'
Ritmo di gioco non elevato, pochi gli spazi concessi finora dalle due squadre.21:28
23'
Da Cunha sfonda a sinistra e guadagna un calcio d'angolo. 21:25
21'
Possesso gestito dal Como, ma Caqueret rischia di perdere il pallone in posizione pericolosa. 21:24
18'
Un'altra opportunità per Vojvoda, ma il terzino stavolta scatta da una posizione di fuorigioco. 21:20
17'
Como pericoloso con Vojvoda, puntuale la chiusura di Carlos Augusto.21:19
14'
Tentativo di Nico Paz sugli sviluppi di un corner, tiro decisamente impreciso.21:16
12'
Lancio in profondità di Perrone, troppo lungo per Valle.21:14
9'
Fraseggio prolungato del Como, l'Inter non concede varchi.21:12
6'
Nell'Inter in avanti ci sono Diouf e Frattesi a supporto di Esposito. 21:09
5'
Como schierato con la difesa a tre, Nico Paz fa la prima punta. 21:08
4'
Lancio di Acerbi, Esposito pescato in posizione irregolare.21:06
Inizio primo tempo di COMO-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Di Bello. 21:02
Le scelte di Chivu: in avanti c'è Esposito, Diouf alle sue spalle, Thuram in panchina. Calhanoglu in regia, Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. In porta spazio a Josep Martinez.20:20
Le scelte di Fabregas: c'è Nico Paz in attacco, Caqueret a supporto, Vojvoda a destra. Perrone e Da Cunha in mediana. Diao e Douvikas in panchina.20:59
Panchina INTER: Sommer, Akanji, De Vrij, Dimarco, Dumfries, Cocchi, Barella, Berenbruch, Mkhitaryan, Zielinski, Luis Henrique, Lavelli, Thuram.20:18
Panchina COMO: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Douvikas, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Baturina, Cavlina, Diao, Van der Brempt, Morata.21:00
Formazione INTER (3-4-2-1): Josep Martinez - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto - Diouf, Frattesi - Esposito.21:04
Formazione COMO (3-4-2-1): Butez - Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle - Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda - Caqueret, Da Cunha - Nico Paz.21:05
Manca poco all'inizio di Como-Inter, match di andata della semifinale di Coppa Italia.20:09
Benvenuti alla diretta della partita della semifinale di Coppa Italia, si affrontano Como e Inter.20:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori20:08
Formazioni Como - Inter
Como
Inter
TITOLARI COMO
(1) JEAN BUTEZ (P)
(28) IVAN SMOLCIC (D)
(3) ÁLEX VALLE (D)
(34) DIEGO CARLOS (D)
(14) JACOBO RAMÓN (D)
(23) MÁXIMO PERRONE (C)
(8) SERGI ROBERTO (C)
(6) MAXENCE CAQUERET (C)
(31) MËRGIM VOJVODA (A)
(33) LUCAS DA CUNHA (A)
(10) NICO PAZ (A)
PANCHINA COMO
(20) MARTIN BATURINA (C)
(7) ÁLVARO MORATA (A)
(22) MAURO VIGORITO (P)
(5) EDOARDO GOLDANIGA (D)
(19) NICOLAS KÜHN (A)
(18) ALBERTO MORENO (D)
(11) TASOS DOUVIKAS (A)
(77) IGNACE VAN DER BREMPT (D)
(21) NOEL TÖRNQVIST (P)
(15) ADRIAN LAHDO (C)
(38) ASSANE DIAO (A)
(44) NIKOLA CAVLINA (P)
(17) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
ALLENATORE COMO
Cesc Fàbregas
TITOLARI INTER
(13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(15) FRANCESCO ACERBI (D)
(95) ALESSANDRO BASTONI (D)
(31) YANN BISSECK (D)
(20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
(8) PETAR SUCIC (C)
(30) CARLOS AUGUSTO (C)
(36) MATTEO DARMIAN (C)
(17) ANDY DIOUF (A)
(16) DAVIDE FRATTESI (A)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
PANCHINA INTER
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(9) MARCUS THURAM (A)
(25) MANUEL AKANJI (D)
(53) MATTEO LAVELLI (A)
(32) FEDERICO DIMARCO (D)
(6) STEFAN DE VRIJ (D)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(1) YANN SOMMER (P)
(11) LUIS HENRIQUE (A)
(2) DENZEL DUMFRIES (D)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
PREPARTITA
Como - Inter è valevole per la semifinali della competizione Coppa Italia 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming Como-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 marzo. Como-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.