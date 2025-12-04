Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci ai prossimi appuntamento con il calcio italiano!20:00

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA! Bologna-Parma 2-119:55

90'+5' Ancora Immobile a cercare l'assist. Castro e Dominguez rubano una gran palla sulla linea di fondo e cercano Immobile che si gira sul destro e alza il pallone sul secondo palo. Odgaard manca il colpo di testa.19:55

90'+3' Castro va profondo da Immobile che controlla in posizione defilata. L'ex Besiktas si dimostra altruista e va al centro a cercare Dominguez che non riesce ad arrivare sul pallone.19:53

90'+2' Lovik riceve in area di rigore defilato a sinistra e riesce a crossare nonostante un controllo complicato. Hernani colpisce al volo col mancino senza creare pericoli a Ravaglia che blocca centralmente.19:52

90' 5 minuti per le speranze del Parma. Il Bologna passa in vantaggio quando ormai si intravedeva nitido lo spettro dei calci di rigore.19:52

90' 5 minuti di recupero.19:50

89' GOOL!! BOLOGNA-Parma 2-1!! Gol di Santiago Castro! Rimessa laterale in zona offensiva a destra per il Bologna. Holm riceve e crossa a centro area dove Castro colpisce di testa indisturbato!



87' Entrata in ritardo di Pobega su Oristanio. Ammonizione inevitabile.19:46

86' Hernani viene ammonito dopo nemmeno 30 secondi dal suo ingresso in campo per un fallo a centrocampo su Odgaard.19:46

86' 5° sostituzione Parma. Esce Christian Ordóñez ed entra Hernani.19:45

86' 4° sostituzione Parma. Esce Benjamín Cremaschi ed entra Milan Djuric.19:45

83' Dominguez prende palla basso a sinistra e conduce con grande tecnica superando una manciata di avversari. Estevez lo blocca senza fallo, secondo Tremolada; rumoreggia il pubblico del Dall'Ara.19:44

80' 10 minuti a disposizione di Ciro Immobile, che rientra in campo oggi dopo l'infortunio alla prima giornata di campionato, per provare a decidere la partita.19:41

80' 5° sostituzione Bologna. Esce Federico Bernardeschi ed entra Ciro Immobile.19:40

80' 4° sostituzione Bologna. Esce Giovanni Fabbian ed entra Jens Odgaard.19:39

79' ANCORA LOVIK! Torna in avanti il Parma con Lovik che salta secco, sulla sinistra, Holm con un tunnel chirurgico e si trova la palla sul destro all'interno dell'area di rigore. Apre troppo il destro il norvegese e la palla non trova lo specchio della porta.19:39

78' Tentativo dal limite di Lykogiannis. Para centralmente Guaita.19:37

78' Castro lotta con Delprato a centro area e si appoggia da Fabbian che prova a concludere da posizione defilata venendo murato dalla difesa.19:37

77' Ancora Lykogiannis liberato a sinistra, da Dominguez, va al cross col mancino. Respinge la difesa gialloblu.19:36

73' Schema da calcio da fermo per il Bologna. Ferguson tocca di tacco per Lykogiannis che va al cross col mancino. Blocca Guaita.19:33

72' Cremaschi è il primo ammonito del match.19:33

71' Ricordo che in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.19:31

70' 3° sostituzione Bologna. Esce Ibrahim Sulemana ed entra Tommaso Pobega.19:30

70' 2° sostituzione Bologna. Esce Thijs Dallinga ed entra Santiago Castro.19:30

70' 1° sostituzione Bologna. Esce Jonathan Rowe ed entra Benjamín Domínguez.19:29

69' CHE OCCASIONE PER LOVIK! Lovik scende a sinistra, stringe e non crossa puntando direttamente la porta. Il suo mancino a cercare il secondo palo esce di pochissimo.19:29

69' Triplo cambio in arrivo per Italiano.19:28

67' Contropiede Parma che parte dalla difesa a seguito di una palla recuperata. Situazione di superiorità numerica con Troilo che da largo a sinistra cerca l'imbucata per Cutrone. Palla leggermente troppo lunga catturata da Ravaglia.19:28

66' Il Bologna aggredisce la partita e sta creando più di qualche grattacapo alla difesa ducale.19:25

65' 3° sostituzione Parma. Esce Adrian Benedyczak ed entra Patrick Cutrone.19:26

64' Problemi per Benedyczak. Tremolada ferma il gioco.19:24

63' Holm lancia da centrocampo trovando una deviazione della difesa con la palla che si alza e diventa perfetta per Bernardeschi all'interno dell'area di rigore. Il numero 10 del Bologna lascia rimbalzare ma perde il tempo ideale per andare alla conclusione. Occasione sfumata.19:23

61' OCCASIONE BOLOGNA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Bernardeschi pesca Lucumì sul primo palo che di testa colpisce a lato.19:21

60' Ottimo lavoro di Holm che sfrutta il movimento di Bernardeschi e raggiunge il fondo a destra mettendo un bel cross. Difesa del Parma leggermente in apprensione, palla in corner.19:20

58' Rowe salta secco Britschgi sulla sinistra e punta l'area di rigore. Ci mette una pezza Keita che mette in calcio d'angolo.19:18

55' 2° sostituzione Parma. Esce Nicolas Trabucchi ed entra Nahuel Estévez.19:14

53' Lykogiannis servito sulla sinistra va al cross di prima intenzione. Si alza la bandierina dell'assistente a indicare la posizione di fuorigioco del terzino greco.19:14

51' Altro cross dalla destra. Lykogiannis stringe da sinistra e trova la sponda di testa verso il centro dell'area. Ancora Troilo mette fuori.19:10

50' Buona azione sviluppata a destra dal Bologna. Troilo lotta con Dallinga e mette in corner il cross basso.19:09

48' Il Bologna cerca insistentemente Rowe, galvanizzato dal gol, sulla sinistra. Un paio di cross da parte dell'esterno inglese non arrivano a destinazione con i giocatori rossoblu che non riempiono bene l'area.19:09

46' Ci prova subito Bernardeschi accentrandosi da destra. Il suo sinistro viene respinto dalla difesa gialloblu.19:06

46' 1° sostituzione Parma. Esce Jacob Ondrejka ed entra Gaetano Oristanio.19:04

46' SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Bologna.19:05

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:52

Il Parma approcia benissimo la partita trovando il vantaggio al 13° con Benedyczak che, nei primi 20 minuti di gioco, ha avuto 3 occasioni succulente. Il Bologna, dopo un inizio fatto di poca concentrazione e errori in fase di impostazione, viene fuori col passare dei minuti e trova la rete del pari grazie ad una fiammata di Rowe al 38° minuto.18:51

45'+2' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Bologna-Parma 1-118:49

45'+2' OCCASIONE ALLO SCADERE! Corner Bologna da destra. Batte Bernardeschi a centro area dove Heggem colpisce di testa ma manda centrale.18:49

45'+2' Confusione al limite dell'area del Parma. Sulemana prova a risolvere calciando col mancino ma non supera la difesa.18:48

45' 2 minuti di recupero.18:47

45' Gioco ancora fermo con Trabucchi dolorante a terra a seguito di un contatto con Fabbian.18:46

42' Ancora cercato Rowe che ha preso fiducia. Controlla con il petto in area l'autore del pari ma è bravo Britschgi ad anticipare l'intervento e a chiudere in corner.18:43

39' Tutto da rifare per il Parma. Il Bologna trova il gol del pari dopo quasi 40 minuti di grande difficoltà.18:41

38' GOOL!! BOLOGNA-Parma 1-1!! Gol di Jonathan Rowe! Disattenzione di Trabucchi che si perde l'esterno inglese sulla palla buttata in avanti da Bernardeschi. Rowe entra in area e colpisce il palo alla destra di Guaita col pallone che ritorna sui suoi piedi. Controllo e ribattuta a rete.



36' Bernardeschi riceve da Holm sulla destra e punta Lovik entrando in area di rigore e viene fermato. Lovik mette in rimessa laterale per permettere allo staff medico di raggiungere Ordonez precedentemente abbattuto, involontariamente, da Holm.18:38

32' Palla centrale a cercare l'inserimento di Fabbian che prova a intervenire sul pallone ma sfiora soltanto al limite dell'area piccola. La palla rimbalza davanti a Guaita che viene quasi sorpreso dal pallone e blocca in due tempi.18:34

29' Bernardeschi prova una traccia a destra per Fabbian che si inserisce in profondità. Controllo quasi impossibile per Fabbian che sfiora appena con la palla che si spegne sul fondo.18:30

27' Altro errore in fase di costruzione di Holm che sta facendo molta fatica a trovare i compagni.18:28

25' Palla verticale dalla sinistra di Sulemana per Rowe che manca il controllo. Trabucchi lotta e conquista calcio di punizione.18:26

24' Tentativo dalla distanza di Bernardeschi. Murato.18:25

23' Altra azione sfumata per il Bologna con Holm che allarga a destra per Bernardeschi che non parte in profondità. Palla in rimessa laterale.18:24

19' Sugli sviluppi del corner Ravaglia manca completamente l'uscita. La palla arriva pericolosamente sul secondo palo ma allontana la difesa rossoblu.18:21

18' ANCORA PARMA! Rinvio lungo di Guaita con Heggem che buca l'intervento e la palla arriva ancora a Benedyczak. L'attaccante polacco resiste alla pressione di Lucumì e incrocia col mancino. Ravaglia devia in angolo.18:20

17' Bernardeschi riceve largo a destra e sterza sul mancino per andare al cross. Palla troppo corta respinta facilmente dalla difesa del Parma.18:18

16' Rowe punta Cremaschi sulla sinistra e crossandro trova la deviazione in corner.18:16

13' GOOL!! Bologna-PARMA 0-1!! Gol di Adrian Benedyczak! Lovik riceve largo a sinistra all'altezza di centrocampo e disegna un gran filtrante per Benedyczak che scatta in posizione regolare e da sinistra piazza il destro sul palo lontano battendo Ravaglia.



Guarda la scheda del giocatore Adrian Benedyczak18:15

11' Azione offensiva del Bologna che culmina con il cross dalla destra di Holm. Respinge la difesa crociata.18:12

8' Palla lunga a cercare Ondrejka. Lucumì recupera, si frappone tra attaccante e pallone e si appoggia a Ravaglia.18:10

6' OCCASIONE PARMA! Errore di Ferguson che perde palla nella propria trequarti. Imbucata centrale di Ondrejka per Benedyczak che calcia tenendo il pallone basso. Respinge Ravaglia e Heggem perfeziona il disimpegno.18:08

5' Ondrejka riceve sulla sinistra e cerca un tracciante per Cremaschi. Chiude Bernardeschi.18:06

4' Bel cross dalla destra di Benedyczak a cercare Ordonez sul secondo palo. Allontana la difesa felsinea.18:05

3' Altissimo il pressing dei rossoblu con tutti gli elementi offensivi che vanno a disturbare la manovra ducale.18:04

1' Troilo lancia su Benedyczak che trova la sponda per Cremaschi che sbaglia la palla sul taglio di Ondrejka permettendo alla difesa del Bologna di entrare in possesso del pallone.18:03

INIZIA LA PARTITA! Fischia Tremolada e il Parma muove il primo pallone della partita.18:01

Le scelte di Cuesta. Debutto in maglia gialloblu per Guaita tra i pali. Nella diifesa a 3 Trabucchi si sistema a sinistra facendo reparto con Troilo e Delprato. Lovik gioca largo a sinistra al posto di Valeri mentre a destra viene confermato Britschgi. Centrocampo rivoluzionato con titolari il giovanissimo Cremaschi, Keita e Ordonez. Riposo in attacco per Pellegrino e Cutrone, giocano Ondrejka e Benedyczak.18:25

Le scelte di Italiano. Ampissimo turnover per i rossoblu. In porta viene confermato Ravaglia. Heggem prende posto al fianco di Lucumì. Casale fermoai box per influenza. Basso a sinistra gioca Holm, mentre a destra spazio per Lykogiannis. Le novità più importanti avvengono da centrocampo in su. Sulemana e Ferguson agiranno in mediana dando più libertà di manovra a Rowe, Fabbian e Bernardeschi. Il terminale offensivo scelto è Dallinga. Italiano concede riposo a Castro, Odgaard e Orsolini. Torna tra i convocati Ciro Immobile.17:22

A disposizione Parma. Corvi, Rinaldi, Almqvist, Begic, Bernabè, Conde, Cutrone, Estevez, Oristanio, Pellegrino, Sorensen, Valenti, Valeri, Djuric.17:15

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA. 3-5-2. Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordonez, Keita, Cremaschi, Lovik; Ondrejka, Benedyczak.17:13

A disposizione Bologna. Franceschelli, Pessina, Cambiaghi, Castro, De Silvestri, Dominguez, Immobile, Miranda, Moro, Odgaard, Orsolini, Pobega, Zortea.17:11

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Rowe, Fabbian, Bernardeschi; Dallinga.17:10

I PRECEDENTI. A Bologna va in scena il Derby d'Emilia. I felsinei si trovano leggermente in vantaggio nel computo totale delle vittorie; sono infatti 27 i successi dei rossoblu, 45 i pareggi e 25 le volte in cui si sono imposti i ducali. Si sono già affrontatele nella serie A di quest'anno con la vittoria in rimonta del Bologna al Tardini.17:58

Il direttore di gara designato per la partita di questa sera è il signor Paride Tremolada della sezione di Monza.Gli assistenti sono Garzelli e Pistarelli; IV uomo Piccinini.VAR e AVAR Baroni e Pairetto. 17:07

Anche il Parma arriva da una sconfitta in Serie A. Dopo aver pareggiato con il Milan in rimonta e aver battuto l'Hellas in trasfera, i ducali si sono arresi al Tardini contro l'Udinese cadendo sotto ai colpi di Zaniolo e Davis. I rossoblu hanno ottenuto l'accesso agli ottavi di finale dopo aver avuto la meglio di Pescara e Spezia (ai calci di rigore) nelle eliminatorie.17:05

Il Bologna arriva dalla sconfitta subita al Dall'Ara per mano della Cremonese. Il gol di Payero e la doppietta di Vardy hanno piegato i felsinei ponendo fine alla serie di risultati utili consecutivi che durava da ben 12 partite. I rossoblu sono i campioni in carica della competizione che, battendo il Milan nella finale di Roma, hanno ottenuto la loro terza Coppa Italia e trova nel Parma il primo avversario del suo cammino nella coppa nazionale.17:01

Siamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Parma di Carlos Cuesta.16:48

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Bologna e Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.16:48

