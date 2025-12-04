Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lazio-Milan, arrivederci al prossimo turno di Coppa Italia.22:59

90'+5' Fine partita: LAZIO-MILAN 1-0 (80' Zaccagni).22:56

90'+4' Occasione per la Lazio con Marusic che conclude di destro, palla alta sopra la traversa.22:55

90'+2' Il Milan prova l'assedio, la Lazio si difende in maniera ordinata.22:53

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.22:50

88' Sostituzione Milan: esce Pervis Estupiñán, entra Davide Bartesaghi.22:48

86' Grandissima opportunità per la Lazio con la conclusione repentina di Noslin con il destro, parata mostruosa di Maignan che salva il Milan.22:48

85' Cartellino giallo per Koni De Winter.22:45

84' Sostituzione Lazio: esce Gustav Isaksen, entra Matteo Cancellieri.22:45

84' Sostituzione Lazio: esce Mattia Zaccagni, entra Pedro.22:45

82' Sostituzione Milan: esce Ardon Jashari, entra Luka Modric.22:43

82' Sostituzione Milan: esce Ruben Loftus-Cheek, entra Christian Pulisic.22:43

80' GOL! LAZIO-Milan 1-0! Rete di Mattia ZACCAGNI! Corner perfetto battuto da Nuno Tavares per Zaccagni, perfetto nel colpo di testa che batte Maignan.





76' Fase concitata del match, diversi errori di confusione, poche occasioni concrete.22:38

72' Sostituzione Lazio: esce Luca Pellegrini, entra Nuno Tavares.22:32

71' Il Milan sfiora nuovamente il vantaggio. Bravissimo Estupinan ad inserirsi e a servire Leao che di prima intenzione, con il mancino, conclude abbondantemente alto sopra la traversa da posizione ravvicinata.22:32

69' Grande occasion per il Milan, ancora con Loftus Cheek di testa. Palla che termina di poco fuori a lato.22:30

67' Contropiede condotto alla perfezione da Zaccagni che tenta il cross di mancino, perfetto De Winter in chiusura.22:28

64' Sostituzione Milan: esce Alexis Saelemaekers, entra Christopher Nkunku.22:25

61' Progressione palla al piede di Leao che al limite dell'area tenta l'imbucata per Saelemakers, bravo Romagnoli a chiudere.22:22

58' Sostituzione Lazio: esce Valentín Castellanos, entra Tijjani Noslin.22:19

58' Sostituzione Lazio: esce Matías Vecino, entra Fisayo Dele-Bashiru.22:18

55' Possesso palla prolungato della Lazio che non riesce però a sfondare, sia centralmente che sulle corsie laterali.22:16

52' Occasione per il Milan con Loftus Cheek di testa, la palla termina di pochissimo alta sopra la traversa.22:12

49' Problemi fisici per Estupinan, gioco fermo.22:11

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO-MILAN!22:07

Nella Lazio occhio a Dia e Noslin per il secondo tempo, nel Milan scalpita Pulisic.21:51

Finisce a reti bianche il primo tempo di Lazio-Milan. I padroni di casa sono apparsi decisamente più pimpanti fin qui con l'occasione più grande del match che porta la firma di Basic. Milan molto timido e con un atteggiamento parecchio difensivo. All'intervallo è 0-0.21:50

45'+1' Finisce il primo tempo di LAZIO-MILAN!21:49

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero.21:49

41' Spunto di Zaccagni che prova a servire Isaksen, chiude in maniera perfetta Estupinan.21:45

38' Primo squillo del Milan con Estupinan che crossa per Loftus, sulla ribattuta arriva Saelemakers chiuso però tempestivamente da Romagnoli.21:41

34' Ci prova Castellanos con il destro incrociato, blocca Maignan in presa bassa.21:37

31' Fase di stallo del match, le due squadre faticano a creare qualcosa di concreto.21:36

28' Il Milan guadagna un minimo di terreno, possesso palla prolungato dei rossoneri. La Lazio si difende con ordine.21:32

24' Splendido coast-to-coast di Basic che termina la propria azione con un tiro angolato di mancino: palla di pochissimo fuori a lato.21:28

22' Ancora Lazio: Castellanos tenta il tiro di prima intenzione con il destro, chiude ancora De Winter.21:25

18' Diversi falli, gioco spezzettato e ritmi decisamente bassi al momento.21:22

15' Possesso palla prolungato della Lazio, il Milan per adesso si limita ad attendere.21:18

11' Insiste la Lazio, questa volta con Castellanos che tenta il tiro: bravo De Winter a chiudere.21:14

8' Spunto molto interessante di Zaccagni che supera Saelemakers con un tunnel ed entra in area, bravissimo Tomori a chiudere.21:10

4' Ci prova Basic su punizione, palla abbondantemente alta sopra la traversa.21:07

2' Cartellino giallo per Strahinja Pavlovic.21:05

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-MILAN!21:03

L'ultimo precedente giocato tra Lazio e Milan in Coppa Italia risale ai quarti di finale dell'edizione 2022 e si è concluso con la vittoria rossonera (4-0). 20:25

Una partita che vede i numeri in equilibrio: su 7 gare di Coppa Italia in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, l`ultima per 4-0 nel febbraio 2004. Completano il dato 2 pareggi (manca dallo 0-0 del febbraio 2018, gara vinta poi ai rigori dai rossoneri) e altrettante sconfitte (la più recente è il 2-3 del gennaio 2002). Sono inoltre 13 i gol realizzati dai capitolini, contro i 7 dei meneghini.20:25

Le scelte di Allegri: c'è Loftus Cheek in avanti con Leao, gioca Estupinan a sinistra. Esordio dal 1' per Jashari, De Winter completa il terzetto difensivo.20:22

Le scelte di Sarri: spazio a Castellanos dal primo minuto con Isaksen e Zaccagni. In mediana giocano Basic e Guendouzi. In difesa ancora Pellegrini a sinistra. C'è Mandas in porta.20:22

Panchina Milan: Terracciano, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Odogu; Modrić, Pulisic, Sala; Nkunku.20:21

Panchina Lazio: Furlanetto, Provedel; Lazzari, Patric, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro. 20:21

Formazione MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Leão. 20:20

Formazione LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. 20:20

Lazio e Milan si sono già affrontate di recente, in particolare nell'ultimo turno di campionati con i rossoneri usciti vittoriosi dall'incontro per 1-0.20:19

Benvenuti alla diretta di Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.20:19

