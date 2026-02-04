Virgilio Sport
Inter-Torino: 2-1 - Coppa Italia 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

4 Febbraio 2026 ore 21:00
Inter
2
Torino
1
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 35' 1-0 Ange-Yoan Bonny
  2. 47' 2-0 Andy Diouf
  3. 57' 2-1 Sandro Kulenovic
0'
45'
90'
90'
96'

L'Inter supera 2-1 il Torino e accede alla semifinale di Coppa Italia. Il risultato si sblocca al 35', in gol Bonny. Diouf al 47' sigla la rete del raddoppio. Kulenovic segna di testa al 57'.

L'Inter in semifinale attende la vincente del confronto tra Napoli e Como.

  1. Grazie per avere seguito con noi Inter-Torino, arrivederci al prossimo turno di Coppa Italia!22:58

  2. 90'+6'

    Fine partita! INTER-TORINO 2-1 (35' Bonny, 47' Diouf, 57' Kulenovic).22:55

  3. 90'+3'

    Malinteso tra Zapata e Lazaro, nulla di fatto per il Torino. 22:52

  4. 90'+1'

    L'arbitro Marchetti concede cinque minuti di recupero. 22:49

  5. 90'

    Torino in avanti: conclusione a giro di Prati, pallone distante dal palo. 22:49

  7. 87'

    Ammonito MARIPAN per gioco scorretto su Esposito. 22:46

  8. 86'

    Sostituzione TORINO: entra Nkounkou esce Obrador.22:45

  9. 83'

    Ammonito ESPOSITO per gioco scorretto su Tameze.22:42

  10. 80'

    Sostituzione INTER: entra Luis Henrique esce Kamaté.22:39

  11. 79'

    Ammonito KAMATE' per gioco scorretto su Obrador.22:38

  13. 77'

    Contropiede dell'Inter, Lautaro Martinez calcia prima di entrare in area ma di destro alza troppo la mira. 22:37

  14. 74'

    Sostituzione INTER: entra Bisseck esce Cocchi.22:34

  15. 73'

    Prati in gol, ma il centrocampista parte da una posizione di fuorigioco. 22:33

  16. 73'

    Sostituzione TORINO: entra Zapata esce Njie.22:32

  17. 71'

    Ammonito SUCIC per gioco scorretto su Njie.22:30

  19. 68'

    Lautaro Martinez sulla trequarti si allunga troppo il pallone e poi commette anche fallo su Ilkhan. 22:27

  20. 65'

    OCCASIONE INTER! Frattesi in area va al tiro di sinistro e impegna Paleari.22:24

  21. 63'

    Cocchi dalla bandierina, Frattesi di testa non riesce a direzionare verso lo specchio. 22:22

  22. 61'

    Sostituzione TORINO: entra Lazaro esce Pedersen.22:21

  23. 61'

    Sostituzione TORINO: entra Ilkhan esce Anjorin.22:19

  25. 61'

    Sostituzione TORINO: entra Maripan esce Marianucci.22:19

  26. 57'

    GOL! Inter-TORINO 2-1! Rete di Kulenovic. Cross di Pedersen deviato, colpo di testa vincente di Kulenovic. 22:17

    Sandro Kulenovic
  27. 56'

    Sostituzione INTER: entra Sucic esce Mkhitaryan.22:17

  28. 56'

    Sostituzione INTER: entra Lautaro Martinez esce Thuram.22:15

  29. 56'

    Sostituzione INTER: entra Esposito esce Bonny.22:15

  31. 55'

    Problema per Bonny, gioco fermo, pronti i cambi. 22:14

  32. 53'

    Destro da fuori area di Tameze, nessun problema per Josep Martinez. 22:11

  33. 51'

    Insiste il Torino: tiro di Vlasic deviato, pallone sull'esterno della rete. 22:09

  34. 50'

    Reazione del Torino con Njie, comoda la presa di Josep Martinez.22:08

  35. 47'

    GOL! INTER-Torino 2-0! Rete di Diouf. Cross rasoterra di Thuram, Diouf arriva da dietro e di sinistro deposita in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Andy Diouf22:08

    Andy Diouf
  37. 46'

    Inizio secondo tempo di INTER-TORINO!22:04

  38. L'Inter conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 35', in gol Bonny di testa su assist di Kamaté. Torino pericoloso con Kulenovic al 45'.21:48

  39. 45'+1'

    Fine primo tempo: INTER-TORINO 1-0! In gol Bonny.21:47

  40. 45'

    Cross di Vlasic, Kulenovic in area colpisce di testa, pallone alto. 21:45

  41. 43'

    Doiuf prolunga per Frattesi, passaggio troppo lungo, Paleari raccoglie la palla. 21:43

  43. 40'

    Obrador arriva sul fondo, ma si chiude la difesa dell'Inter. 21:41

  44. 38'

    L'Inter resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Bonny. 21:39

  45. 35'

    GOL! INTER-Torino 1-0! Rete di Bonny. Kamatè scodella in area, Bonny insacca di testa in anticipo su Paleari.

    Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny21:36

    Ange-Yoan Bonny
  46. 34'

    Lunga serie di passaggi dell'Inter, il Torino attende nella propria metà campo. 21:34

  47. 31'

    Prati ci prova dal limite dell'area, conclusione imprecisa. 21:31

  49. 28'

    Punizione dalla trequarti di Cocchi, Paleari in presa alta raccoglie la sfera. 21:28

  50. 25'

    Calcio da fermo battuto da Mkhitaryan, Acerbi segnalato in posizione irregolare. 21:25

  51. 23'

    De Vrij calcia da centro area sugli sviluppi di un corner, tiro murato dalla difesa granata. 21:24

  52. 20'

    TRAVERSA INTER! Carlos Augusto libera il sinistro dal limite dell'area, il pallone pizzica la parte alta della traversa. 21:21

  53. 19'

    Tameze anticipa Thuram, sfuma l'azione dell'Inter. 21:19

  55. 16'

    Pressione alta dell'Inter, Coco costretto a un rilancio frettoloso. 21:17

  56. 13'

    Ripartenza del Torino condotta da Vlasic, c'è la chiusura puntuale di De Vrij.21:14

  57. 12'

    Diouf fa tutto da solo, ma viene fermato prima dell'ingresso in area di rigore. 21:13

  58. 9'

    Njie mette al centro, intercetta Acerbi, poi Vlasic non riesce a deviare la palla.21:10

  59. 8'

    Tentativo da fuori area di Vlasic, murato da Mkhitaryan. 21:09

  61. 5'

    Tiro centrale di Bonny, Paleari blocca la sfera in due tempi. 21:06

  62. 4'

    Possesso gestito dall'Inter, fase di studio del match. 21:05

  63. 1'

    Inizio primo tempo di INTER-TORINO! Dirige la sfida l'arbitro Marchetti. 21:00

  64. Le scelte di Baroni: Kulenovic e Njie in attacco, Zapata in panchina. Pedersen e Obrador sulle fasce. Prati in regia, in difesa c'è Marianucci.20:18

  65. Le scelte di Chiuv: in avanti il tandem Thuram-Bonny, Kamaté e Cocchi gli esterni. In mediana spazio a Frattesi e Diouf, Carlos Augusto in difesa. Tra i pali c'è Josep Martinez.20:17

  67. Panchina TORINO: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata.20:15

  68. Panchina INTER: Di Gennaro, Calligaris, Bisseck, Sucic, Luis Henrique, Cinquegrano, Bovo, Berenbruch, Alexiou, Topalovic, Bastoni, Esposito, Lautaro Martinez.20:12

  69. Formazione TORINO (3-5-2): Paleari - Tameze, Marianucci, Coco - Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador - Kulenovic, Njie.20:14

  70. Formazione INTER (3-5-2): Josep Martinez - De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto - Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi - Thuram, Bonny.20:13

  71. Manca poco all'inizio di Inter-Torino. Gara secca, si gioca a Monza. 20:07

  73. Benvenuti alla diretta della partita del quarto di finale di Coppa Italia, si affrontano Inter e Torino.20:06

Formazioni Inter - Torino

Inter
Torino
TITOLARI INTER
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (15) FRANCESCO ACERBI (D)
  • (30) CARLOS AUGUSTO (D)
  • (41) ISSIAKA KAMATE (C)
  • (16) DAVIDE FRATTESI (C)
  • (43) MATTEO COCCHI (C)
  • (17) ANDY DIOUF (C)
  • (22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
  • (14) ANGE-YOAN BONNY (A)
  • (9) MARCUS THURAM (A)
PANCHINA INTER
  • (94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
  • (12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
  • (31) YANN BISSECK (D)
  • (45) LEONARDO BOVO (C)
  • (50) SIMONE CINQUEGRANO (D)
  • (11) LUIS HENRIQUE (A)
  • (95) ALESSANDRO BASTONI (D)
  • (8) PETAR SUCIC (C)
  • (44) THOMAS BERENBRUCH (C)
  • (40) ALESSANDRO CALLIGARIS (P)
  • (10) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
  • (51) CHRISTOS ALEXIOU (D)
  • (58) LUKA TOPALOVIC (C)
ALLENATORE INTER
  • Cristian Chivu
TITOLARI TORINO
  • (1) ALBERTO PALEARI (P)
  • (35) LUCA MARIANUCCI (D)
  • (61) ADRIEN TAMÈZE (D)
  • (23) SAÚL COCO (D)
  • (33) RAFA OBRADOR (C)
  • (16) MARCUS PEDERSEN (C)
  • (10) NIKOLA VLASIC (C)
  • (4) MATTEO PRATI (C)
  • (14) TINO ANJORIN (C)
  • (17) SANDRO KULENOVIC (A)
  • (92) ALIEU NJIE (A)
PANCHINA TORINO
  • (6) EMIRHAN ILKHAN (C)
  • (91) DUVÁN ZAPATA (A)
  • (83) SERGIU PERCIUN (C)
  • (99) LAPO SIVIERO (P)
  • (20) VALENTINO LAZARO (D)
  • (13) GUILLERMO MARIPÁN (D)
  • (25) NIELS NKOUNKOU (D)
  • (77) ENZO EBOSSE (D)
  • (81) FRANCO ISRAEL (P)
ALLENATORE TORINO
  • Marco Baroni
PREPARTITA

Inter - Torino è valevole per i quarti della competizione Coppa Italia 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 febbraio alle ore 21:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming
Inter-Torino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 febbraio.
Inter-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.

Il calendario completo di Coppa Italia Inter - Torino Live

Virgilio Sport
