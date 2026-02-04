Panchina INTER: Di Gennaro, Calligaris, Bisseck, Sucic, Luis Henrique, Cinquegrano, Bovo, Berenbruch, Alexiou, Topalovic, Bastoni, Esposito, Lautaro Martinez.20:12
Formazione TORINO (3-5-2): Paleari - Tameze, Marianucci, Coco - Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador - Kulenovic, Njie.20:14
Formazione INTER (3-5-2): Josep Martinez - De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto - Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi - Thuram, Bonny.20:13
Manca poco all'inizio di Inter-Torino. Gara secca, si gioca a Monza. 20:07
Benvenuti alla diretta della partita del quarto di finale di Coppa Italia, si affrontano Inter e Torino.20:06
PREPARTITA
Inter - Torino è valevole per i quarti della competizione Coppa Italia 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 febbraio alle ore 21:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming Inter-Torino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 febbraio. Inter-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.