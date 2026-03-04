90'+5' FINE PARTITA. LAZIO-ATALANTA 2-2. Doppio botta e risposta nella ripresa: Dele-Bashiru-Pasalic e poi Dia-Musah. 22:55

90'+5' AMMONIZIONE PER L'ATALANTA. Hien trattiene da dietro Nuno Tavares.22:53

90' Cinque minuti di recupero. 22:50

89' GOL! Lazio-ATALANTA 2-2. Ha segnato Musah! Ancora pareggio istantaneo della Dea. Numero di Sulemana su Marusic e pallone a rimorchio da sinistra. Musah tutto solo in area scarica in rete. Traiettoria centrale ma potente e ravvicinata, Provedel non riesce ad opporsi.



Guarda la scheda del giocatore Yunus Musah22:50

87' GOL! LAZIO-Atalanta 2-1. Ha segnato Dia! Clamoroso errore di Pasalic che, sul cross apparentemente innocuo di Nuno Tavares, controlla il pallone di petto facendosi sorprendere alle spalle da Dia che infila Carnesecchi in uscita disperata.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia22:47

85' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Krstovic, dentro Scamacca. 22:44

83' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Taylor, dentro Belahyane.22:41

81' Partita molto equilibrata ora ed aperta a qualsiasi risultato. 22:39

78' Cancellieri carica il mancino dalla distanza, debole e impreciso. 22:36

76' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Maldini, dentro Dia.23:02

76' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Zaccagni, dentro Noslin.22:35

76' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Samardzic, dentro Sulemana.22:34

76' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Kolasinac, dentro Ahanor.22:34

74' Cancellieri in ripiegamento riesce a tamponare in corner su Bernasconi. 22:33

69' AMMONIZIONE PER L'ATALANTA. Pasalic spende il cartellino su Zaccagni. 22:28

68' Nuno Tavares sfonda a sinistra andando via di forza a Musah. Nulla di fatto sul cross. 22:26

66' TENSIONE TRA LE DUE PANCHINE! Ammoniti sia Palladino sia Sarri. 22:25

64' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori de Roon, dentro Musah.22:23

64' SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Scalvini che non ce la fa, dentro Kossounou.22:23

64' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Isaksen, dentro Cancellieri.22:23

63' Zappacosta controlla e calcia da fuori dopo un corner in favore dell'Atalanta. Pallone lontano dai pali.22:22

62' Romagnoli mette alto di testa dopo uno schema eseguito da corner da parte della Lazio. 22:20

61' Scalvini dolorante: interviene lo staff medico dell'Atalanta.22:19

59' TIRO DI TAYLOR! Mancino a giro sul secondo palo da fuori: bravo Carnesecchi, dopo il rimbalzo del pallone, a distendersi in corner. 22:18

58' Squadre molto lunghe in questa fase della partita. 22:17

54' Maldini ancora pericoloso: supera Hien in area e cerca il suggerimento basso. Libera in qualche modo Kolasinac.22:13

53' Reazione immediata dell'Atalanta. 22:12

51' GOL! Lazio-ATALANTA 1-1. Ha pareggiato subito Pasalic! Samardzic, con grande libertà, si accentra e calcia col mancino dal limite. Provedel respinge lateralmente ma sui piedi di Pasalic bravo a coordinarsi e ad insaccare col sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic22:12

48' Primo gol stagionale per Dele-Bashiru.22:08

47' GOL! LAZIO-Atalanta 1-0. Ha segnato Dele-Bashiru! Triangolazione lunga tra il nigeriano e Maldini che con un grande pallone mette in porta il compagno. Dele-Bashiru è abile a superare Carnesecchi in uscita con un colpo sotto. Lazio avanti alla prima vera occasione.



Guarda la scheda del giocatore Fisayo Dele-Bashiru23:03

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.22:04

Nell'altra semifinale di andata Como e Inter, in campo ieri, hanno impattato sullo 0-0.21:51

Primo tempo piacevole tra Lazio e Atalanta nonostante lo 0-0 e la cornice di pubblico non all'altezza. Dea più pericolosa e avanti al minuto 8 col colpo di testa di Krstovic: tutto vano per la precedente posizione irregolare di Zappacosta. Quest'ultimo, nel finale di frazione, colpisce anche la traversa. 21:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-ATALANTA 0-0. Annullata una rete a Krstovic. 21:48

45'+2' Uscita tempestiva di Carnesecchi in anticipo su Taylor. 21:47

45'+1' Pasalic manda alto di testa dopo essersi bene inserito sul secondo palo. 21:46

45' Due minuti di recupero. 21:46

40' TRAVERSA DI ZAPPACOSTA! Bernasconi, da sinistra, mette morbido sul secondo palo. Zappacosta si stacca alle spalle di Nuno Tavares e conclude di volo. L'impatto è sporco ma il pallone schiacciato supera Provedel e sbatte sul legno. 21:44

39' Cross dalla sinistra di Nuno Tavares, bravo a trovare il fondo ma poi impreciso col traversone troppo arretrato. 21:40

38' Problemi per Romagnoli, soccorso dallo staff medico biancoceleste. 21:38

35' La Lazio protesta per un corner, evidente, non ravvisato dalla squadra arbitrale. 21:38

34' Samardzic scarica il sinistro incrociato dalla lunga distanza, molto largo. 21:34

31' Isaksen libera il mancino dal limite, ma colpisce Maldini. 21:32

30' Ha guadagnato un po' di campo la Lazio che ha anche alzato il pressing. 21:30

25' Grande anticipo di testa di Hien che arriva prima di Maldini, in area piccola, sul cross a mezza altezza di Zaccagni. 21:28

23' AMONIZIONE PER L'ATALANTA. De Roon sgambetta Zaccagni.21:24

22' Cross basso di Zappacosta da destra, troppo su Provedel che blocca.21:22

19' Ancora un'iniziativa individuale di Isaksen, arginato da Hien. 21:19

17' Prova ad alleggerire la pressione la Lazio con una punizione guadagnata da Zaccagni in zona offensiva.21:18

13' Grande avvio della Dea, Lazio estremamente timida. Zappacosta sta stravincendo il duello con Tavares in questi primi minuti.21:14

12' OCCASIONE PER PASALIC! Prolunga di testa su punizione avvitata in area di Samardzic. Pallone non lontano dall'incrocio.21:13

8' GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA! Lancio di Scalvini sulla destra per l'arrembante Zappacosta che controlla alla grande e poi crossa sul primo palo. Krstovic è bravissimo a girare di testa dall'altra parte dove Provedel non può arrivare. La rete viene inizialmente convalidata ma poi annullata per la posizione irregolare di Zappacosta.21:32

7' Maldini a terra dolorante dopo un contrasto con Hien. Molto aggressiva l'Atalanta in avvio, con Samardzic e Zalewski insidiosi tra le linee. 21:07

4' Pasalic cerca la battuta al volo col mancino su cross di De Roon ma sbuccia il pallone. Era comunque in posizione irregolare.21:04

2' Appena 5000 tifosi presenti all'Olimpico per via della protesta del tifo biancoceleste. 21:02

1' Subito un'iniziativa nell'area avversaria di Isaksen che viene recuperato da Kolasinac e finisce, cadendo, per commettere fallo di mano.21:02

1' È cominciata LAZIO-ATALANTA! Buona partita a tutti.21:00

All’Olimpico fischia Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. I suoi assistenti sono Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano, IV ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, Var. Matteo Gariglio di Pinerolo, Avar Marco Guida di Torre Annunziata.20:57

Palladino si affida a Krstovic come centravanti. Alle sue spalle Zalewski e Samardzic. Pasalic in mezzo al campo con De Roon. Dietro Hien e Kolasinac.20:53

Sarri schiera il miglior undici a disposizione: scelto il tridente con Isaksen, Maldini e Zaccagni. A centrocampo Cataldi con Taylor e Dele Bashiru. In difesa a sinistra c'è Nuno Tavares.20:51

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Hien, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Krstovic.20:48

FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru - Isaksen, Maldini, Zaccagni.20:48

In campionato le due squadre sono entrambe reduci da un passo falso: la Lazio è andata ko a Torino col Toro, mentre l’Atalanta a Reggio Emilia col Sassuolo.20:47

La squadra di Sarri, che ha vinto il trofeo per ben sette volte, l’ultima nella stagione 2018/19 proprio contro l’Atalanta in finale, ha eliminato il Milan agli ottavi (1-0 all’Olimpico) ed il Bologna ai quarti (1-1 al 90’ al Dall’Ara, poi biancocelesti avanti ai rigori), mentre i neroazzurri, una vittoria nel 1963, hanno avuto la meglio prima sul Genoa agli ottavi (4-0 alla New Balance Arena) e poi sulla Juventus ai quarti (3-0, sempre a Bergamo).20:41

Seconda semifinale per l’Atalanta dall’adozione della formula attuale (dalla stagione 2021/22): nella prima occasione (stagione 2023/24) i nerazzurri superarono la Fiorentina (1-0 l’andata a Firenze, 4-1 a Bergamo al ritorno). Nella finale di quell’edizione, l’Atalanta venne poi sconfitta dalla Juventus.20:39

Seconda semifinale per la Lazio dall’adozione della formula attuale (dalla stagione 2021/22): nella prima occasione (stagione 2023/24), i biancocelesti furono eliminati dalla Juventus (2-0 a Torino all’andata, 2-1 all’Olimpico al ritorno).20:39

Questo sarà il confronto numero 12 in Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ma per la prima volta le due squadre si sfideranno nella semifinale della competizione. 20:36

Sono 65 i precedenti a Roma fra le due squadre: 28 successi laziali (ultimo 3-2 nella Serie A 2023/24), 21 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie A dello scorso anno) e 16 affermazioni bergamasche (ultima 0-2 in Serie A il 14 febbraio scorso).20:32

Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia.20:26

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp