L'Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia infliggendo una dura lezione alla Juventus che produce diverse occasioni ma è sempre manchevole al momento del battere a rete. Cinica invece la Dea che passa nel primo tempo col rigore di Scamacca e poi dilaga nella ripresa con le reti dei subentrati Sulemana e Pasalic. Gli oroboci affronteranno ora una tra Bologna e Juventus, la squadra di Spalletti vede invece sfumare il primo e più accessibile obiettivo stagionale.
Raffaele Palladino, da allenatore, ha battuto la Juventus con tre squadre diverse: Monza, Fiorentina e Atalanta.
FINE PARTITA. ATALANTA-JUVENTIS 3-0. Trionfo Dea che vola in semifinale di Coppa Italia. 22:54
90'+2'
Thuram da fuori col mancino, in due tempi Carnesecchi. 22:52
90'
Saranno tre i minuti di recupero. Si prepara alla festa la New Balance Arena che canta ininterrottamente da diversi minuti. 22:58
85'
GOL! ATALANTA-Juventus 3-0. Ha segnato Pasalic! Dilaga l'Atalanta. Tutto nasce da un errore in uscita di Bremer. Krstovic in area battezza Pasalic che conclude incrociando tra le gambe di Kelly, immobile Perin che guarda il pallone gonfiare la rete.
Openda sfida nell'accelerazione Ahanor, ancora molto bravo ad opporsi. 22:44
83'
SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori De Ketelaere, dentro Pasalic.22:43
81'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Cambiaso, dentro Openda.22:40
80'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Conceicao, dentro Zhegrova.22:40
79'
Ora quasi con la forza della disperazione la Juventus. 22:40
77'
GOL! ATALANTA-Juventus 2-0. Ha segnato Sulemana! Recupera de Roon, palla in area messa tagliata da destra da Bellanova per Sulemana che chiude sul secondo palo dopo un lieve tocco di Kalulu.22:39
76'
SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Scalvini, dentro Kossounou.22:35
75'
SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Raspadori, dentro Krstovic.22:35
74'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Locatelli, dentro Koopmeiners.22:34
74'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori David, dentro Holm.22:34
73'
Boga fa secco Scalvini in area e cross basso verso McKennie che non riesce a trovare il pallone.22:33
70'
SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Scamacca, dentro Sulemana.22:31
70'
SOSTITUZIONE PER L'ATALANTA. Fuori Zappacosta, dentro Bellanova.22:30
70'
Colpo di testa di Kelly che anticipa tutti in area sul cross di Boga ma indirizza sul fondo. Momento di massimo sforzo della Juve.22:30
69'
Scalvini detemerninante a chiudere in area piccola David dopo una sgasata di Conceicao.22:29
67'
OCCASIONE PER MCKENNIE! Bell'azione manovrata della Juve. Cambiaso va basso in area da David che sistema per McKennie. Girata dello statunitense che si perde sul fondo.22:28
66'
È entrato bene Boga, molto elettrico e subito coinvolto. 22:26
64'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Gatti, dentro Boga all'esordio.22:24
60'
Djimsiti rischia qualcosa scivolando in area su Thuram ma l'intervento è pulito sul pallone.22:20
58'
Fase della partita di nuovo favorevole alla Juventus. Si lamenta Cambiaso per un abbraccio in area di de Roon. Non c'è nulla per Fabbri. 22:18
57'
Gatti rimasto in avanti cerca il tiro dal limite, rimpallato. 22:17
56'
Chiusura salvifica di Djimsiti che anticipa David sul tocco in area di Kalulu. Questa volta era ripartita benissimo la Juve ma il francese doveva andare alla conclusione. 22:16
54'
Carnesecchi smanaccia a una mano un cross teso di Cambiaso. Ma la Juve non ha gestito nel migliore dei modi la ripartenza. 22:59
51'
Problema fisico per Ederson che ha bisogno dell'ingresso dello staff medico. 22:10
50'
L'Atalanta prova di nuovo a prendere l'iniziativa in questo avvio di ripresa.22:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni. 22:05
Chi si qualifica stasera affronterà in semifinale una tra Bologna e Lazio. 21:50
Primo tempo ad altissima intensità tra Atalanta e Juventus. Le migliori occasioni sono tutte della Juve, che coglie anche una traversa con Conceicao. Ma è la Dea a trovarsi in vantaggio grazie a un rigore, assegnato con l'ausilio del Var per mano di Bremer, trasformato freddamente da Scamacca.21:50
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-JUVENTUS 1-0. Decide sin qui il rigore di Scamacca.21:48
45'+2'
Locatelli ci prova dai 20 metri su punizione. Pallone largo.21:48
45'
Due minuti di recupero.21:46
43'
David rovescia in area per Bremer che non riesce nella deviazione volante verso la porta.21:43
39'
Partita un po' spezzettata ora, la Juve cerca di ritrovare inerzia.21:40
33'
OCCASIONE PER MCKENNIE! Schema da corner molto ben eseguito da parte della Juve. Palla dentro bassa per David che si libera dalla marcatura e tocca per McKennie che a un paio di metri dalla porta non riesce a trovare lo spazio per il tiro a rete. 21:35
33'
Reazione veemente della Juventus a caccia del pari. 21:33
29'
OCCASIONE PER BREMER! Ha subito la chance per pareggiarla la Juve. Cross di Cambiaso dalla trequarti: il brasiliano, disturbato forse da Thuram, colpisce di testa sul secondo palo. Pallone fuori di mezzo metro. 21:30
27'
GOL! ATALANTA-Juventus 1-0. Ha segnato Scamacca! Glaciale, spiazzato Perin dal dischetto.
RIGORE PER L'ATALANTA! Dopo la revisione al monitor Fabbri assegna il penalty.21:27
24'
FABBRI RICHIAMATO AL MONITOR! C'è un tocco di braccio di Bremer in area su un cross di Ederson.21:25
22'
È tornata fiammeggiante la Juventus. 21:22
21'
TRAVERSA DI CONCEICAO! Ancora lui a un passo dal vantaggio. Assistito da Kalulu in area, punta e sposta sul mancino. Tiro a giro che sbatte sulla parte alta della traversa a Carnesecchi battuto. 21:22
20'
OCCASIONE PER CONCEICAO! Su rimessa lunga e improvvisa di McKennie, Ahanor si fa sorprendere in velocità da Conceicao. Bravo Carnesecchi a chiudergli lo specchio in uscita.21:21
17'
Ederson con un po' di spazio calcia da fuori. Centrale, blocca Perin. 21:17
16'
DAVID DI TESTA! Bel cross col destro di Conceicao per il canadese, libero in area, che riesce solo a sfiorare. Dietro di lui c'èra forse meglio piazzato McKennie. Potenzialmente una grande occasione.21:17
14'
Juve un po' in difficoltà, bianconeri chiusi dall'Atalanta.21:15
12'
Zappacosta si coordina al volo da dentro l'area: respinta di Kelly. Il pallone era indirizzato nello specchio.21:12
9'
Contropiede fulmineo della Juve: Conceicao ben contenuto da Ahanor si trascina il pallone sul fondo.21:10
8'
Ha preso campo l'Atalanta che sta costringendo la Juve nella propria trequarti.21:09
7'
De Ketelaere cerca un cross profondo da sinistra, non ci può arrivare Bernasconi dall'altra parte.21:07
5'
C'è anche l'Atalanta: De Ketelaere esplode dai 18 metri. Kelly si oppone col corpo. 21:05
2'
Locatelli murato da Djimsiti al limite. Partita fortissimo la Juventus. 21:03
1'
Subito una chance dopo 10'' per la Juve: Conceicao premia l'inserimento di Thuram che solo davanti a Carnesecchi, di volo, tocca sul fondo. 21:02
1'
È cominciata ATALANTA-JUVENTUS! Buona partita a tutti.21:01
Squadre in campo. La direzione di gara alla New Balance Arena è affidata a Fabbri, con gli assistenti Bercigli e Zingarelli. Quarto uomo Feliciani. Al VAR Abisso con l'assistenza di Camplone.20:58
Nella Juve c’è Perin, portiere di Coppa. Cambiaso sale sulla trequarti al posto di un Yildiz a disposizione ma non al meglio. Al centro della difesa schierato Gatti con Bremer, quindi Kelly largo a sinistra. Ancora fuori l’ex della partita Koopmeiners.20:54
L’unica novità presentata da Palladino nell’undici titolare rispetto al match di Como è l’inserimento dal 1’ di Raspadori, in tandem con De Ketelaere e alle spalle di Scamacca. Fuori Zalewski, confermato Bernasconi come esterno a sinistra.20:53
FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly - Locatelli, Thuram - Conceição, McKennie, Cambiaso - David.20:52
FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Ahanor - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Raspadori - Scamacca. 20:52
Come l’Atalanta anche la Juventus è entrata in gioco nel turno scorso della competizione. I bianconeri hanno eliminato l’Udinese, prevalendo 2-0 all’Allianz con le marcature di Palma (autorete) e Locatelli su rigore.20:45
I nerazzurri si sono qualificati ai quarti vincendo 4-0 in casa contro il Genoa con le reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic ed Ahanor. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio a reti bianche in casa del Como.20:42
Dal 2019/20 al 2023/24 Juventus sempre qualificata almeno alle semifinali: nella stagione 2024/25, i bianconeri sono stati invece eliminati ai quarti dall’Empoli, vittorioso all’Allianz ai rigori.20:40
Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino è ex di giornata: giocatore della Juventus per 57 gare ufficiali, condite da 10 reti nelle stagioni 2003/04 e dal 2006/07 al 2007/08.20:39
Nel 2023/24 l’ultimo precedente nel torneo fra le due squadre: la finalissima vinta 1-0 dai bianconeri, con rete di Dusan Vlahovic.20:36
Sono 74 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Bergamo con bilancio di 12 successi dell’Atalanta (ultimo 1-0, nella serie A 2020/21), 33 pareggi (ultimo 1-1, nella serie A dello scorso anno) e 29 vittorie della Juventus (ultima 2-0 nella serie A 2022/23).20:35
Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Juventus, gara valevole per i quarti di Coppa Italia. 20:22
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori20:22
Formazioni Atalanta - Juventus
Atalanta
Juventus
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(19) BERAT DJIMSITI (D)
(69) HONEST AHANOR (D)
(42) GIORGIO SCALVINI (D)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
(47) LORENZO BERNASCONI (C)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(13) ÉDERSON (C)
(17) CHARLES DE KETELAERE (A)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
(18) GIACOMO RASPADORI (A)
PANCHINA ATALANTA
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(20) MITCHEL BAKKER (D)
(4) ISAK HIEN (D)
(59) NICOLA ZALEWSKI (C)
(3) ODILON KOSSOUNOU (D)
(16) RAOUL BELLANOVA (D)
(8) MARIO PASALIC (C)
(6) YUNUS MUSAH (C)
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(31) FRANCESCO ROSSI (P)
ALLENATORE ATALANTA
Raffaele Palladino
TITOLARI JUVENTUS
(1) MATTIA PERIN (P)
(15) PIERRE KALULU (D)
(6) LLOYD KELLY (D)
(4) FEDERICO GATTI (D)
(3) BREMER (D)
(19) KHÉPHREN THURAM (C)
(27) ANDREA CAMBIASO (C)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (C)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(22) WESTON MCKENNIE (C)
(30) JONATHAN DAVID (A)
PANCHINA JUVENTUS
(32) JUAN CABAL (D)
(23) CARLO PINSOGLIO (P)
(13) JÉRÉMIE BOGA (A)
(17) VASILIJE ADZIC (C)
(11) EDON ZHEGROVA (A)
(18) FILIP KOSTIC (C)
(21) FABIO MIRETTI (C)
(8) TEUN KOOPMEINERS (C)
(10) KENAN YILDIZ (A)
(20) LOÏS OPENDA (A)
(2) EMIL HOLM (D)
(16) MICHELE DI GREGORIO (P)
ALLENATORE JUVENTUS
Luciano Spalletti
PREPARTITA
Atalanta - Juventus è valevole per i quarti della competizione Coppa Italia 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 febbraio alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia 2025/2026, in diretta tv e streaming Atalanta-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 febbraio. Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Mediaset Play.