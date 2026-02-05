L'Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia infliggendo una dura lezione alla Juventus che produce diverse occasioni ma è sempre manchevole al momento del battere a rete. Cinica invece la Dea che passa nel primo tempo col rigore di Scamacca e poi dilaga nella ripresa con le reti dei subentrati Sulemana e Pasalic. Gli oroboci affronteranno ora una tra Bologna e Juventus, la squadra di Spalletti vede invece sfumare il primo e più accessibile obiettivo stagionale.

Raffaele Palladino, da allenatore, ha battuto la Juventus con tre squadre diverse: Monza, Fiorentina e Atalanta.

Le Pagelle