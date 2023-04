Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori12:19

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Fiorentina, semifinale di andata della Coppa Italia 2022/23.12:19

Allo Zini si affrontano le due sorprese assolute di questa edizione della Coppa Italia. I lombardi sono arrivati alla semifinale con un cammino iniziato addirittura l'8 agosto scorso, durante il quale hanno eliminato Ternana, Modena, Napoli e Roma mentre i toscani, impegnati ancora su tre fronti, si presentano a questo appuntamento grazie agli scalpi di Sampdoria e Torino. Le due squadre vivono momento di forma diametralmente opposti: i padroni di casa hanno vinto una sola delle ultime cinque gare mentre la Fiorentina è imbattuta da dieci gare ufficiali, oltre ad aver vinto le ultime otto. Fischio d'inizio alle ore 21.12:29

Dirige il match Mariani con Berti e Lombardo assistenti. Quarto uomo Rapuano. In sala VAR Mazzoleni e Di Martino.12:30

FORMAZIONI UFFICIALI: consueto 3-5-2 per la Cremonese. Sarr - Aiwu, Bianchetti, Vasquez - Pickel, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri - Tsadjout, Ciofani. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Buonaiuto, Sernicola, Ghiglione, Afena-Gyan, Galdames, Lochoshvili, Dessers.20:38

FORMAZIONI UFFICIALI: Fiorentina col 4-2-3-1. Terracciano - Dodò, Martinez, Igor, Biraghi - Mandragora, Amrabat - Ikoné, Barak, Gonzalez - Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Bonaventura, Jovic, Castrovilli, Terzic, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Bianco, Brekalo, Kouamé.20:40

Ballardini opera due cambi rispetto alla sconfitta di campionato contro l'Atalanta con Carnesecchi che cede il posto tra i pali a Sarr, titolare anche a Roma nei Quarti, e Vasquez che viene preferito nel trio di difesa a Lochoshvili. Aiwu e Bianchetti completano il reparto. Sulle fasce ancora fiducia a Pickel e Valeri, con Benassi, Castagnetti e Meité in mezzo. Coppia d'attacco Tsadjout-Ciofani con Dessers e Afena-Gyan pronti a subentrare a gara in corso.20:43

Italiano conferma invece in toto il reparto arretrato, uscito indenne sabato scorso dal Meazza. I tre cambi rispetto alla formazione iniziale schierata contro l'Inter riguardano il centrocampo con Amrabat preferito a Bonaventura per far coppia con Mandragora, Barak e Gonzalez agiranno invece alle spalle del confermato Cabral insieme a Ikoné. Panchina dunque per Castrovilli mentre Saponara, così come Milenkovic, non figura tra i convocati a causa di un attacco influenzale.20:47

Grande atmosfera allo Zini, tutto esaurito, per quella che è solamente la seconda semifinale di Coppa Italia per la Cremonese, la precedente risale al 1987 quando i grigiorossi vennero eliminati dall'Atalanta nella doppia sfida.20:55

Più recente invece l'ultimo approdo della Fiorentina a questa fase della competizione che venne eliminata dalla Juventus nella scorsa edizione.20:57

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Mariani.20:59

Si comincia!21:00

Ferma subito il gioco Mariani dopo il lancio di alcuni fumogeni in campo da parte dei tifosi viola.21:01

2' Prosegue il disturbo da parte dei tifosi ospiti che, tra l'altro, hanno lanciato dei fumogeni in campo vicino alla porta del proprio portiere Terracciano.21:02

3' Si riparte.21:03

4' Fase molto confusa della gara con continui lanci lunghi da ambo le parti.21:04

5' Valeri prova a saltare Dodò in velocità ma viene fermato senza fallo dall'esterno brasiliano.21:05

5' OCCASIONE FIORENTINA! Ikoné semina il panico in area grigiorossa e serve un liberissimo Barak a centro area che gli restituisce la palla anziché calciare. L'ex Lille cerca la porta col mancino ma trova la respinta di Sarr, poi Barak non riesce ad essere efficace col tap-in.21:08

7' Altra palla pericolosa in area cremonese, Vasquez la tocca in calcio d'angolo.21:07

7' Martinez Quarta riesce ad arrivarci di testa sul tiro dalla bandierina ma colpisce debolmente a lato della porta difesa da Sarr.21:07

9' Cremonese che non riesce a far circolare la palla, il possesso è quasi sempre saldamente in mano alla Fiorentina.21:09

9' OCCASIONE CREMONESE! Ciofani doma una palla vagante sulla trequarti offensiva e serve perfettamente Tsadjout che cerca l'angolino lungo trovando la deviazione con le dita da parte di Terracciano. Mariani non concede poi il corner non accorgendosi del grande intervento del portiere viola.21:11

10' Punizione per la Cremonese da distanza siderale. Castagnetti tocca corto per Valeri che calcia rasoterra ma non trova la porta. Terracciano controlla la traiettoria senza intervenire.21:11

12' Amrabat prova il cross in area per Nico Gonzalez ma trova la respinta della difesa grigiorossa. La palla rimane tra i piedi dei giocatori viola che riprendono nella ricerca dello spazio giusto per colpire.21:13

13' OCCASIONE FIORENTINA! Mandragora pesca Nico Gonzalez in area, l'argentino serve Cabral di petto che calcia di prima intenzione col destro. Palla fuori di pochissimo.21:14

15' Benassi prova a imbucare per Tsadjout dopo la sponda di Ciofani ma dosa male la forza del passaggio e consegna palla a Terracciano.21:15

16' Vasquez prova ad aprire per Valeri a sinistra ma la palla finisce in fallo laterale.21:16

16' Cross di Biraghi dalla sinistra, Cabral prova un colpo di tacco volante dall'altezza del dischetto ma colpisce male.21:16

17' Lob di Mandragora in area per Barak che serve al volo Cabral, Bianchetti capisce tutto e anticipa l'attaccante avversario, pronto alla battuta volante col destro.21:18

19' Cross di Biraghi a cercare Cabral, Aiwu mette in corner di testa.21:20

20' GOL! Cremonese-FIORENTINA 0-1! Rete di Cabral! Dopo il corner, respinto male dalla difesa di casa, Biraghi riesce a crossare da sinistra col destro, Cabral anticipa tutti di testa e infila Sarr. Vantaggio viola allo Zini.



22' Non arriva per ora la reazione dei grigiorossi che, anzi, concedono il fondo a Nico Gonzalez, non incisivo però con un cross sballato verso il centro dell'area.21:23