LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta il Real Madrid punta Calafiori, la Juve tentata dall'Arsenal su Yildiz, Solet per l'Inter

Le indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale del Mondiale e della sessione estiva di calciomercato. La Juventus riprova per Sorloth, mentre il Tottenham insidia Bremer e David. L’Inter rilancia per Palestra ma sonda altre piste in particolare Solet e l’idea dello scambio Cambiaso-Frattesi. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore: due i nomi probabili, mentre il Napoli attende il momento giusto per annunciare il nuovo nome in panchina. Qui tutte le notizie della giornata del 10 giugno:
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