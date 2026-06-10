LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta il Real Madrid punta Calafiori, la Juve tentata dall'Arsenal su Yildiz, Solet per l'Inter

L’ex Milan Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista esclusiva a As in cui ha espresso la sua costante attenzione nei confronti del Real Madrid anche dall’Arabia, dove gioca dopo la cessione all’Al Hilal. In attesa del suo secondo Mondiale con la Francia, il difensore ha ammesso di essere stato molto vicino all’Atletico l’anno scorso: “Sì, era una possibilità. Ho ricevuto molte offerte. Diverse squadre mi volevano. Andare all’Atlético era un’opzione. Come ho detto, ho accettato l’offerta dell’Al Hilal perché volevo un grande cambiamento nella mia carriera, soprattutto a livello sportivo. Sono molto felice di aver firmato con loro. La mia famiglia e i miei figli stanno bene, e quindi sto bene anch’io”. Su Mbappé e il Real: “Seguo sempre le partite del Real Madrid dall’Arabia Saudita, perché anche il mio amico Brahim è lì. E la verità è che penso che Mbappé stia facendo davvero bene. È un giocatore fantastico, un capitano e un leader. Sosterremo Mbappé fino alla morte”.