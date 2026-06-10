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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta il Real Madrid punta Calafiori, la Juve tentata dall'Arsenal su Yildiz, Solet per l'Inter

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 10 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Le indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale del Mondiale e della sessione estiva di calciomercato. La Juventus riprova per Sorloth, mentre il Tottenham insidia Bremer e David. L’Inter rilancia per Palestra ma sonda altre piste in particolare Solet e l’idea dello scambio Cambiaso-Frattesi. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore: due i nomi probabili, mentre il Napoli attende il momento giusto per annunciare il nuovo nome in panchina. Qui tutte le notizie della giornata del 10 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 12:31
    Rafa Leao abbassa i toni nelll'intervista a RTP

    Meno netto rispetto alle ultime dichiarazioni, Rafa Leao ha parlato a RTP emittente portoghese anche della sua situazione al Milan: “Ho già conquistato ciò che ambivo a conquistare al Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”, ha detto.

    12:34
  2. 12:15
    Milan, capitolo allenatore in stand by

    Il Milan è ancora in attesa di poter annunciare, o indicare, il futuro allenatore sulla panchina rossonera dopo che ieri è emerso il bagaglio di dubbi di Ralf Rangnick, impegnato nel Mondiale. Per ora si attendono ulteriori segnali e conferme prima di valutare altre piste che, poi, sono principalmente legate al nome di Mauricio Pochettino.

    12:18
  4. 11:59
    Real Madrid, risolto il contratto di Arbolea

    Real Madrid, ufficiale l’addio di Arbeloa: le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto.

    12:12
  5. 10:53
    La verità su Yildiz-Arsenal

    L’Arsenal punta forte Yildiz, ciò è quanto emerso nelle scorse ore ma la Juventus che pure sarebbe propensa a ragionare si troverebbe a cedere il grande talento cresciuto dalle giovanili, dopo l’addio a Vlahovic. I tifosi sono irritati, è innegabile. Ma soprattutto perché cedere adesso Yildiz, ora che il suo valore (cartellino) sta calando?

    10:56
  6. 10:47
    Julian Alvarez è davvero il giocatore più caro della storia del calcio?

    Florentino Perez aveva promesso il grande colpo da 150 milioni in attesa di essere rieletto.  Il toto nome si è scatenato, in Spagna come in Italia, ma solo nelle ultime ore è emerso il nome del possibile obiettivo: Julian Alvarez. L’Atletico sarebbe infuriato e vorrebbe che fosse rispettata la clausola che non prevede quei 150 milioni ma una cifra impressionante. Ora 500 milioni sono una cifra astronomica, ma li vale davvero Alvarez con i diritti , gli sponsor e quel che si trascina eventualmente al Real?

    10:50
  7. 10:42
    Atta nel mirino dell'Inter, perché è il prescelto

    Arthur Atta è diventato un obiettivo del calciomercato dell’Inter. In concomitanza con le trattative sempre più avanzate con l’Udinese per il difensore Oumar Solet, la società nerazzurra si è informata sul giocatore arrivato in Friuli nel 2024. La richiesta dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni ma attenzione al Napoli, che potrebbe piombare sul giocatore dopo i primi contatti.

    10:45
  8. 10:39
    Barcellona, Rashford non verrà riscattato

    Marcus Rashford non verrà riscattato dal Barcellona la prossima stagione. Il club catalano ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto sull’attaccante, che aveva sottoscritto la scorsa estate con il Manchester United nell’ambito dell’accordo di prestito. Il Barcellona non pagherà i 30 milioni di euro previsti e il giocatore tornerà quindi al club inglese.

    10:40
  10. 10:31
    Milan, il Fulham vuole lo sconto per Chukwueze

    Il Fulham è interessato ad acquistare il centrocampista nigeriano Samuel Chukwueze dal Milan, dopo il prestito del 27enne, ma sta cercando di negoziare una cifra inferiore.

    10:32
  11. 10:13
    Theo Hernandez: Mbappé, la Francia e il Real Madrid

    L’ex Milan Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista esclusiva a As in cui ha espresso la sua costante attenzione nei confronti del Real Madrid anche dall’Arabia, dove gioca dopo la cessione all’Al Hilal. In attesa del suo secondo Mondiale con la Francia, il difensore ha ammesso di essere stato molto vicino all’Atletico l’anno scorso: “Sì, era una possibilità. Ho ricevuto molte offerte. Diverse squadre mi volevano. Andare all’Atlético era un’opzione. Come ho detto, ho accettato l’offerta dell’Al Hilal perché volevo un grande cambiamento nella mia carriera, soprattutto a livello sportivo. Sono molto felice di aver firmato con loro. La mia famiglia e i miei figli stanno bene, e quindi sto bene anch’io”. Su Mbappé e il Real: “Seguo sempre le partite del Real Madrid dall’Arabia Saudita, perché anche il mio amico Brahim è lì. E la verità è che penso che Mbappé stia facendo davvero bene. È un giocatore fantastico, un capitano e un leader. Sosterremo Mbappé fino alla morte”.

    10:18
  12. 09:59
    Il Real Madrid punta forte su Calafiori

    Secondo i media spagnoli ma confermato anche da Sky Sport, José Mourinho punta forte per il suo nuovo Real Madrid su Riccardo Calafiori, difensore azzurro ex Bologna e Roma che oggi milita tra le fila dell’Arsenal. Quanto vale Cala, secondo le ultime cifre? Il terzino è all’apice, stando ai valori attuali, e costerebbe non meno di 55 milioni. C’è da considerare, poi, l’impegno economico elargito dall’Arsenal che non cederebbe al Real il giocatore per non meno di quei 60 milioni considerati i 50 che costò all’epoca dell’operazione con il Bologna.

    10:09
  13. 09:30
    Juve-Dibu Martinez, c'è l'accordo

    C’è l’accordo tra la Juventus e Dibu Martinez. Come, infatti, viene riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus è sempre più vicina dato che avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Ora tocca raggiungere l’intesa con l’Aston Villa.

    09:58
  14. 09:20
    Inter su Solet, le cifre

    Ieri sera è trapelato questo interesse dell’Inter per Solet dopo l’ipotesi dello scambio Cambiaso-Frattesi con la Juve. Per Solet, Marotta e Ausilio contano di proporre circa 25 milioni di euro, ma la sensazione è che l’intesa possa essere raggiunta attorno ai 20 milioni. L’Inter si avvicina concretamente al giocatore. 

    09:55
  16. 09:00
    No dell'Atletico alla prima offerta Juve per Sorloth, primo rilancio

    Secondo As, la prima offerta della Juventus per Sorloth sarebbe stata respinta dal club spagnolo perché ritenuta troppo bassa. Notevole la differenza: 22 contro i 40 chiesti dall’Atletico che non considera ancora valutabile l’idea bianconera di eventuali contropartite tecniche. Comolli può arrivare a 25 milioni, attesa la risposta da parte dell’Atletico.

    17:34

  18. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Via Palladino, ufficiale tedesco al Bologna e primo no dell’Atletico alla Juve per Sorloth.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta il Real Madrid punta Calafiori, la Juve tentata dall'Arsenal su Yildiz, Solet per l'Inter Fonte: ANSA

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