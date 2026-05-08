Serie B Diretta Live 38esima giornata: l'ultimo ballo tra Serie A, playout e zona retrocessione

Partite della 38a giornata della Serie B
|Venezia-Palermo 1-0
|Sudtirol-Juve Stabia 1-1
|Frosinone-Mantova 3-0
|Entella-Carrarese 2-1
|Monza-Empoli 1-1
|Catanzaro-Bari 1-3
|Cesena-Padova 3-3
|Reggiana-Sampdoria 0-0
|Avellino-Modena 1-0
|Pescara-Spezia 1-0
Classifica Serie B aggiornamento LIVE
|Posizione
|Squadra
|Punti
|1
|Venezia
|82
|2
|Frosinone
|81
|3
|Monza
|76
|4
|Palermo
|72
|5
|Catanzaro
|59
|6
|Modena
|55
|7
|Juve Stabia
|51
|8
|Avellino
|49
|9
|Cesena
|47
|10
|Mantova
|46
|11
|Sampdoria
|45
|12
|Padova
|44
|13
|Carrarese
|44
|14
|Virtus Entella
|42
|15
|Empoli
|41
|16
|Südtirol
|41
|17
|Bari
|40
|18
|Pescara
|37
|19
|Reggiana
|35
|20
|Spezia
|34
1-2: Promosse in Serie A; dalla 3^ alla 8^ ai playoff; 16-17 ai playout, 18-19-20 retrocedono in Serie C.