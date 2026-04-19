Diretta Amstel Gold Race 2026 LIVE: Evenepoel, ora o mai più sulle Ardenne

Nella prima fase della corsa si stacca dal gruppo un drappello di nove fuggitivi, tra cui l’italiano Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Warren Barguil (Team Picnic PostNL). I fuggitivi arrivano ad un vantaggio sui 4 minuti, con il gruppo che successivamente si avvicina a circa 3 minuti e mezzo. Nel frattempo tra di loro c’è stata anche una caduta, senza fortunatamente gravi conseguenze, che ha coinvolto Meurisse, Lambrecht e Maisonobe.