Diretta Amstel Gold Race 2026 LIVE: Evenepoel, ora o mai più sulle Ardenne

Amstel Gold Race 2026
|KM
|Situazione
|152/257,4
|Il gruppo riduce drasticamente il suo ritardo dai fuggitivi, che cala a un minuto e mezzo.
Ultimo aggiornamento:
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|Situazione
|152/257,4
|Il gruppo riduce drasticamente il suo ritardo dai fuggitivi, che cala a un minuto e mezzo.
Quando mancano all’incirca 100 km al traguardo il ritmo del gruppo cambia, riducendo il proprio distacco a circa un minuto e mezzo dai nove fuggitivi.
Nel frattempo si è conclusa la Amstel Gold Race femminile con la vittoria di Paula Blasi dell’UAE Team ADQ, capace di agguantare il successo con una fuga innescata dall’attacco sul penultimo passaggio del Cauberg quando mancavano 22 km al traguardo. Sul podio Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing) e Demi Vollering (FDJ-Suez). Quarto posto per Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).
Sale di nuovo il vantaggio dei nove fuggitivi sul gruppo, che supera i 4 minuti e 30. Mancano circa 120 km al traguardo.
Quando mancano circa 132 km i corridori si preprano ad affrontare il muro di Eneperbann, lungo 1,3 km con pendenze medie del 5,5% e punte del 10,5%. Ricordiamo i nove fuggitivi:
Huub Artz (Lotto Intermarché)
Filip Maciejuk (Movistar Team)
Marco Frigo (NSN Cycling Team)
Warren Barguil (Team Picnic PostNL)
Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA)
Siebe Deweirdt (Team Flanders – Baloise)
Valentin Retailleau (TotalEnergies)
Abram Stockman (Unibet Rose Rockets)
Nella prima fase della corsa si stacca dal gruppo un drappello di nove fuggitivi, tra cui l’italiano Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Warren Barguil (Team Picnic PostNL). I fuggitivi arrivano ad un vantaggio sui 4 minuti, con il gruppo che successivamente si avvicina a circa 3 minuti e mezzo. Nel frattempo tra di loro c’è stata anche una caduta, senza fortunatamente gravi conseguenze, che ha coinvolto Meurisse, Lambrecht e Maisonobe.
Si apre il Trittico delle Ardenne con la prima delle gare in programma, l’Amstel Gold Race, che sarà seguita poi nei prossimi giorni dalla Freccia Vallone e dalla Liegi-Bastogne-Liegi. Ma prima è il momento della classica della birra che dà il nome a questo appuntamento sulle strade nella provincia del Limburgo, nei Paesi Bassi, e che è arrivata alla sua 60esima edizione.
I corridori dovranno affrontare un percorso nervoso di 257 km con 33 salite, con la partenza dal Mercato di Maastricht e l’arrivo previsto a Valkenburg. Non mancheranno le asperità iconiche, come il leggendario Cauberg quando mancheranno 84,4 km all’arrivo: una salita di 1,2 km al 5,5% di pendenza media e punte dell’11%, e che tornerà altre due volte nel corso della gara (l’ultima a -1,7 km dal traguardo).
Sarà una Amstel all’insegna delle assenze eccellenti: non ci sarà Tadej Pogacar, né Mathieu van der Poel e neppure Tom Pidcock, che ha annullato la sua partecipazione a pochi giorni dal via. Perciò per Remco Evenepoel sarà l’occasione capitale da cogliere per conquistare la vittoria, non avendo praticamente alibi. Ma il corridore della Red Bull – Bora-Hansgrohe dovrà guardarsi dal vincitore uscente della Amstel, Mattias Skjelmose della Lidl-Trek, e gli altri potenziali favoriti come Matteo Jorgeson della Visma-Lease a Bike, Romain Grégoire della Groupama-FDJ United, Mauro Schmid della Jayco AlUla, Dorian Gogon e Axel Laurence della Ineos Grandiers. Al via anche nomi di peso ma usciti da tempo dal radar dei favoriti come Marc Hirschi e Julian Alaphilippe per la Tudor. Per quanto riguarda invece gli italiani, citiamo in particolare Andrea Vendrame e Alessandro Covi (Jayco AlUla) e Andrea Bagioli per la Lidl-Trek.
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