LIVE Atp Masters 1000 Madrid, Musetti ritrova il cinismo e supera Hurkacz, rischia ma risolve al tie-break

Musetti è entrato nella Top 10 dopo la semifinale raggiunta l’anno scorso a Madrid, nei primi due tornei stagionali sulla terra battuta ha perso all’esordio a Montecarlo contro l’idolo di casa Valentin Vacherot e ai quarti a Barcellona contro Arthur Fils, che avrebbe vinto il torneo. Qui cerca di ritrovarsi sulla terra, superficie in cui ha mostrato di essere sempre a suo agio