LIVE Atp Masters 1000 Madrid, Musetti ritrova il cinismo e supera Hurkacz, rischia ma risolve al tie-break

Madrid Open, terra battuta
Ore 11
|Hurkacz (POL)
|4
|6
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|Musetti (ITA)
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Ultimo aggiornamento:
Madrid Open, terra battuta
Ore 11
|Hurkacz (POL)
|4
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|Musetti (ITA)
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Epilogo più sofferto del dovuto, probabilmente per Lorenzo Musetti che vince in due set, 6-4, 7-6 al suo esordio a Madrid contro il polacco Hubert Hurkacz che infastidisce, e non poco, il carrarino. Dopo un avvio in cui l’avversario ha mostrato i suoi limiti e i break di vantaggio, Musetti ha ceduto alla ripresa dopo il primo set. Nella seconda partita, l’azzurro ha vissuto alti e bassi, rimanendo sempre con Hurkacz alle calcagne fino al tie-break che ha definito la superiorità dell’italiano in campo. A Madrid, Lorenzo difende la semifinale dell’anno scorso e candida a migliorare quanto raccolto a Barcellona sulla terra, la sua superficie prediletta.
Si scioglie al tie-break la tensione epr Musetti, che si aggiudica complice il nastro sul secondo match point la sfida contro il polacco Hurkacz che si dimostra in partita fino alla fine. Lorenzo procede, ma lo attende un match per nulla banale.
Si approda ai vantaggi dopo aver battagliato, e non poco. Ai vantaggi trova il lob vincente che costringe Hurkacz al recupero. Set ancora vivo che verrà deciso al tie-break.
Ancora un game che riporta avanti il polacco nel secondo set: al servizio, adesso, Lorenzo deve fare di più adesso per sbloccare la situazione.
Lucido, Musetti serve bene portandosi sul 40-0 ma quando sembra tutto fatto Hurkacz recupera e raggiunge sul 40 pari l’italiano. Con una palla corta intercettata e un tocco riuscito si riporta avanti e chiude il game.
Il polacco spinge e molto in questo game, portandosi sul 40-0 immediatamente. Musetti cerca l’angolino perfetto per evitare di essere sconfitto a zero, ma l’impresa non riesce ed è costretto a subire.
Torna al servizio Musetti che si porta velocemente sul 40-30 dopo i tentativi di Hurkacz di reagire, soprattutto dopo il recupero del 15 pari. Il polacco si difende, ci prova ma la qualità di Lorenzo emerge con le sua variazioni e la profondità. Siamo 4-4.
Si alza il ritmo, in questo secondo set. Hurkacz non cede molto a Lorenzo che deve sempre cercare l’angolo giusto per chiudere il punto e non concedere troppo al polacco che porta a casa comunque il suo turno di battuta.
Musetti arriva alla battuta con una consapevolezza, quella di dover spezzare l’andamento di questo 2° set. Colpi di qualità, variazioni, pressione sull’avversario maggiore e una seconda forse più decisa rispetto a prima. Siamo sul 3-3.
Il polacco tiene il servizio senza concedere troppo all’azzurro, che adesso deve servire in cerca del break perduto.
Equilibrio perfetto, in questo secondo set. Non c’è ancora modo di spezzare questa stabilità dopo l’occasione del game precedente.
Hurkacz si porta alla battuta con un po’ di titubanza, se ne approfitta Lorenzo che spreca al sesto punto il break point. Il polacco annulla il secondo punto decisivo con un servizio decisivo. Sul 40-40 punto mirabolante che Hurkacz non riesce a chiudere subito consentendo all’italiano di variare e di impegnarlo ma poi è lui ad aggiudicarsi il punto. E il game, annullando ben tre palle break a Musetti.
Parte in questo secondo set con molta attenzione, guardingo ma sta prendendo confidenza e si aggiudica grazie anche al rovescio a una mano, elegantissimo, il suo game.
Hurckacz non sbaglia e tiene il servizio, nonostante abbia accusato il colpo derivante dal primo set.
Musetti deciso a non sprecare l’occasione: sul 15-30 realizza il punto più bello del match, fino ad ora, portandosi a casa un lob e drop eccellenti. Ha due set point, ma gli basta il primo per aggiudicarsi la prima partita.
Il polacco alla battuta, stavolta. Molto determinato, lascia Musetti all’asciutto: Hurkacz chiude a zero il suo turno portandosi sul 4-5. Lorenzo andrà comunque a servire per il set.
Torna a servire Lorenzo che si porta subito avanti, in questo gioco. Sul 40-15 velocizza e spinge Musetti chiudendo il game e portandosi sul 5-3.
Due game da dimenticare, per Musetti che concede molto all’avversario. Hurkacz si riporta a ridosso dell’azzurro.
Di nuovo al servizio, Musetti. Ma Hurkacz sta crescendo e gli riesce praticamente tutto riportandosi sul 2-4.
Musetti a questo punto del match è dilagante: secondo break e vantaggio importante per il carrarino che riesce a mantenere colpi in profondità ma a variare anche con qualche drop.
Musetti prende il largo e approda presto sul 40-0, ma Hurkacz prova a reagire senza riuscirci del tutto. Il game, più celere rispetto al secondo, si chiude con il 3-1 per l’azzurro.
Tiene la battuta stavolta il polacco, entrato in partita. Gli errori di Musetti gli garantiscono il game che si chiude con in corridoio il passante di rovescio del toscano, che resta avanti di un break.
Game complicato di ben 14 minuti di gioco. Musetti al servizio sembra più in difficoltà, nonostante il break di vantaggio e permette al polacco di portarsi sul 30 pari. Palle molto profondo e lavorate, per Lorenzo che deve faticare un po’ di più in questo game di battuta che vede Hurkacz addirittura scendere a rete. Sul 40 pari trova il drop che costringe ai vantaggi. Lorenzo annulla la palla break ma deve affrontarne altre due prima dell’ace. Alla quarta palla break, il carrarino inventa un drop perfetto. Il doppio fallo (quando può chiudere) riapre ancora il game a 10 minuti di inizio e non aiuta a livello mentale, ci vuole ancora per chiudere questo 2-0.
Hurkacz cerca di mettere immediatamente in difficoltà Lorenzo nella risposta, ma Musetti pare a suo agito e infila tagli e colpi approdando subito sul 0-40. Al primo break point regge il polacco, cedendo alla seconda occasione grazie al cambio di ritmo e alle accelerazioni che inventa Musetti nello scambio finale che lo porta sullo 0-1.
Serve il polacco che va alla battuta, Musetti in risposta.
Si procede al sorteggio co la monetina, che viene effettuato dal giudice di sedia.
Ingresso in campo imminente per i due avversari che si apprestano ad aprire la giornata tennistica degli italiani, oggi a Madrid. Si incomincia con Lorenzo Musetti che si trova, dall’altra parte della rete, un rivale temibile assolutamente da non sottovalutare. Qui, Musetti difende la semi della scorsa stagione.
Musetti è entrato nella Top 10 dopo la semifinale raggiunta l’anno scorso a Madrid, nei primi due tornei stagionali sulla terra battuta ha perso all’esordio a Montecarlo contro l’idolo di casa Valentin Vacherot e ai quarti a Barcellona contro Arthur Fils, che avrebbe vinto il torneo. Qui cerca di ritrovarsi sulla terra, superficie in cui ha mostrato di essere sempre a suo agio
Sarà il quinto confronto tra i due, headtohead: il primo da Wimbledon 2023, vinto da Hurkacz. Il polacco si era imposto ai Championships anche nel 2021. Il carrarino ha vinto gli altri due confronti agli Internazionali 2021, sulla terra battuta, e a Rotterdam, sul duro indoor.
Lorenzo Musetti, numero 9 del mondo, debutta al Mutua Madrid Open contro il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 sceso alla posizione numero 63 ma non per questa ragione meno temibile.
Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Grande attesa per questa sfida dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz. Il primo Masters 1000 combined – uomini e donne – della stagione vede oggi in campo oltre a Musetti, Jannik Sinner e anche Tyra Grant nel femminile.
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